EXCLUSIV Centru comercial la vânzare. Familia Apreutese, proprietara International Alexander, a scos la vânzare parcul de retail deschis anul trecut

13:50

Reintrarea Raiffisen Bank în brokerajul românesc de retail va însemna și accesul direct la acțiuni prin platforma de tranzacționare atașată de sistemul smart mobile. De aici, clienții băncii vor putea investi în acțiuni de la BVB și internaționale, dar aplicația accesibilă și pe alte piețe din regiune unde grupul Raiffeisen este prezent va pemite achiziția de acțiuni românești și de către investitori de retail din aceste țări.