Kim Jong Un l-a demis „pe loc” pe viceprim-ministrul său în timp ce inspecta un complex industrial

Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM, care îl sancţionase cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”. Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea din decembrie 2025, cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Cotroceni, i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia de luni a instanţei supreme este definitivă.