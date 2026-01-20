Kim Jong Un l-a demis „pe loc” pe viceprim-ministrul său în timp ce inspecta un complex industrial
News.ro, 20 ianuarie 2026 01:40
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a demis vicepremierul în timp ce inspecta un complex industrial, a relatat marţi agenţia de presă de stat KCNA, informează AFP şi Reuters.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a demis vicepremierul în timp ce inspecta un complex industrial, a relatat marţi agenţia de presă de stat KCNA, informează AFP şi Reuters.
Rusia se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa cu privire la Groenlanda, dar are şi motive de îngrijorare # News.ro
Kremlinul a declarat că Trump va intra în istorie dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez. Trimisul special al preşedintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a salutat „prăbuşirea uniunii transatlantice”. Iar fostul preşedinte Dmitri Medvedev a glumit pe seama sărăcirii Europei. Rusia priveşte cu bucurie cum eforturile preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda adâncesc diviziunile cu Europa, chiar dacă acţiunile sale ar putea avea consecinţe grave asupra securităţii Moscovei, care râvneşte la propria prezenţă în Arctica, scrie Reuters.
Ursula von der Leyen a discutat cu o delegaţie a Congresului SUA despre disputa cu privire la Groenlanda # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat luni, la Davos, în Elveţia, cu o delegaţie a Congresului SUA despre disputa tot mai aprinsă dintre America şi Europa cu privire la Groenlanda.
Echipa italiană Como a întrecut luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 21-a din Serie A.
NATO, Danemarca şi Groenlanda au discutat despre importanţa Arcticii pentru „securitatea colectivă”. Danemarca propune o misiune de supraveghere NATO în teritoriul arctic # News.ro
NATO va continua să colaboreze cu Danemarca şi Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a declarat luni secretarul general al alianţei militare, Mark Rutte, în urma unei întâlniri cu ministrul apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, şi cu ministrul de externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, relatează CNN.
Dosar penal şi amenzi aplicate de jandarmi la meciul dintre Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova # News.ro
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti a aplicat cinci sancţiuni contravenţionale şi a deschis un dosar de cercetare penală, după meciul de fotbal dintre echipele Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova, scor 0-4, disputat luni, pe Stadionul „Ilie Oană".
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul să schimbăm acum sistemul de impozitare, nici nu avem consens în coaliţie pe această temă / Trebuie aşezate lucrurile un pic şi reluată discuţia peste câţiva ani. Eu n-aş zice nu # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că nu este momentul ca România să treacă acum la impozitarea progresivă, el apreciind însă că discuţia trebuie reluată peste câţiva ani.
Grindeanu: Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu / Am încredere că a respectat legea / Dacă n-a făcut acest lucru, e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că are încredere că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, a respectat legea care era în vigoare la momentul la care şi-a susţinut doctoratul. De aceea, a anunţat Grideanu, ”Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”. Dacă se va dovedi că nu a fost respectată legea, ”e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm”, a adăugat Grindeanu.
Larissa Ferrari, femeia braziliană care îl acuză pe Dimitri Payet de violenţă fizică şi psihologică în timpul relaţiei lor extraconjugale, s-a exprimat din nou duminică, în aşteptarea procesului fostului jucător al echipei Vasco de Gama.
China a criticat luni Statele Unite, respingând afirmaţia că ar reprezenta o ameninţare pentru Groenlanda, relatează CNN.
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare.
Tanczos Barna: Nu am făcut reformele promise în administraţia centrală pe care le avem pe masă de şase luni. N-am avut consens în coaliţie # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că Guvernul nu a reuşit să facă reformele promise în administraţia centrală, pentru că nu a existat consens în coaliţie. El a adăugat că speră ca după discuţiile din aceste zile să se meargă până la capăt cu asumarea răspunderii pe reforma administraţiei centrale.
Trei cardinali catolici din SUA pun sub semnul întrebării moralitatea politicii externe americane # News.ro
Trei cardinali catolici din SUA l-au îndemnat pe Trump să folosească o busolă morală în aplicarea politicii sale externe, afirmând că acţiunea militară a SUA în Venezuela, ameninţările cu anexarea Groenlandei şi reducerile ajutorului extern riscă să provoace suferinţe enorme în loc să promoveze pacea, relatează Reuters şi The Guardian.
Kelemen Hunor crede că preşedintele Nicuşor Dan era bine să fie la Davos: Nu trebuia să stai acolo de la început până la sfârşit şi să pleci ultimul de la chef # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că preşedintele Niculor Dan era bine să fie la Forumul de la Davos, chiar dacă doar pentru o zi-două, pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a prezenta opinia României cu priviree la chestiuni sensibile.
Tanczos Barna: Mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Este varianta realistă. Nu se poate amâna mai mult / Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important şi orice zi de întârziere poate să afecteze absorbţia # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că bugetul pentru acest an nu poate fi amânat, pentru că deja suntem în întârziere, el precizând că, realist, ”mai devreme de jumătatea lunii februarie” Românua nu va avea buget propus în Parlament.
Lumea fotbalului îşi manifestă sprijinul după accidentul feroviar din Cordoba: „Există lucruri mult mai importante decât fotbalul” # News.ro
După coliziunea dintre două trenuri în apropiere de Cordoba, duminică seara, care a provocat până în prezent moartea a 39 de persoane, fotbalul spaniol şi-a multiplicat omagiile aduse victimelor şi manifestările de sprijin.
Kelemen Hunor: Nimeni nu a discutat niciodată în coaliţie despre acest acord de liber schimb/ Toată lumea spune că e ok să avem liber schimb cu ţările Mercosur, dar nimeni nu a venit niciodată cu o explicaţie coerentă cu cifre / Este o lipsă de respect # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vrodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că ”este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.
Nicoleta Pauliuc i-a cerut premierului Bolojan, în şedinţa liberalilor, să elimine prevederile din pachetul de reformă care afectează pacienţii oncologici şi persoanele care au indemnizaţie de handicap / Premierul a transmis că nu mai vrea să facă excepţi # News.ro
Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, preşedintă a Organizaţiei de Femei, i-a cerut luni, premierului Bolojan, în şedinţa conducerii liberalilor, de la Vila Lac, să elimine prevederile din pachetul de reformă a admnistraţiei care afectează pacienţii oncologici şi persoanele care au indemnizaţie de handicap, ea arătând că se instituie o ”taxă pe boală”, au precizat surse din PNL. Premierul i-a transmis că nu mai vrea să facă excepţii, argumentând că măsurile au fost luate şi de alte state.
Premierul francez Sebastien Lecornu va trece bugetul fără vot în parlament, invocând controversatul articol 49.3 din Constituţie care îi permite asumarea răspunderii # News.ro
Guvernul Franţei va recurge la puteri constituţionale speciale pentru a impune parlamentului bugetul pentru 2026, a anunţat luni premierul Sebastien Lecornu, după ce a obţinut suficient sprijin politic pentru ca proiectul de lege să supravieţuiască inevitabilului vot de neîncredere care va urma, relatează Reuters.
Bogdan Ivan: Avem suficiente resurse de gaze şi energie electrică pentru a face faţă valului de frig din această perioadă / Luni dimineaţă - cel mai mare consum ale energiei elecrice din ultimii patru ani # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări, luni seară, că România are resurse suficiente pentru a face faţă valului de frig din această perioadă. Ministrul a precizat că luni dimineaţă am avut cel mai mare consum ale energiei elecrice din ultimii patru ani: 9.235 MW.
Medicul Lorelei Nassar: Fobia copilului vine de la familie, de la anturajul în care se învârte # News.ro
Medicul Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a declarat că fobia copiilor faţă de stomatologie vine în principal de la părinţi, din familie sau din anturaj. Un copil ar trebui să fie dus la stomatolog după erupţia primului dinte.
Echipa Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, scor 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Superligă.
Tanczos Barna, despre cererea unor lideri PSD privind înlocuirea premierului: Nu cred că se pune problema unei schimbări radicale. N-am auzit nicio intenţie din partea PNL de a opera schimbări # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că nu se pune problema unei schimbări a premierului de către PNL, aşa cum şi-ar dori PSD, el apreciind că nu este momentul, nu este oportun şi nici nu crede că se poate face acest lucru.
Medicul Lorelei Nassar: Într-o scală de cuantificare a durerilor, durerea dentară este un pic sub colica renală / Parodontoza se dezvoltă fără niciun fel de semn de durere # News.ro
Medicul Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a explicat că durerea dentară este una dintre cele mai puternice pe care un om le poate suferi şi este aproximativ la acelaşi nivel cu colica renală. Cu toate acestea, sunt unele afecţiuni, cum ar fi paradontoza, care se instalează fără durere.
Coaliţia va discuta lunar teme politice ”mai grele”, chestiuni politice importante pe termen mediu şi lung la care eventual să participe şi miniştri sau consilieri prezidenţiali – Kelemen Hunor: Nu prea am discutat despre teme mari. Şi este o greşeală # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, luni seară, că liderii coaliţiei au decis ca lunar să existe o discuţie pe teme politice ”mai grele”, chestiuni politice importante pe termen mediu şi lung pentru România la care eventual să participe şi miniştri sau consilieri prezidenţiali. ”Noi, în coaliţie, nu discutăm despre strategii (…) noi stingem incendii şi mai aprindem focul în altă parte”, a afirmat Kelemen Huunor, apreciind că este o greşeală acest mod de a face politică.
Kelemen Hunor: Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget / Ce fel de mpsuri sunt vizate # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că pachetul de măsuri economice asupra căruia au convenit liderii coaliţiei nu este neapărat o monedă de schimb pentru aprobarea reformei administraţiei. ”E absolut logic să mergi şi cu acest pachet”, crede liderul UDMR, precizând că ”nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri”.
Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României. Partidele sunt programate în perioada 10-12 februarie # News.ro
Jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, sunt programate în perioada 10-12 februarie.
Comisia Electorală din Kosovo ordonă renumărarea totală a voturilor pentru alegerile legislative. Autorităţile au deschis şi o anchetă penală # News.ro
Comisia electorală din Kosovo a ordonat luni renumărarea completă a buletinelor de vot pentru alegerile legislative anticipate din decembrie, după ce a constatat nereguli în timpul unei renumărări parţiale, ceea ce a determinat parchetul să deschidă o anchetă penală, relatează AFP.
Ialomiţa: Bărbat reţinut şi plasat sub control judiciar, după ce şi-a lovit mama în mod repetat # News.ro
Un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Urziceni a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru violenţă în familie, după ce şi-ar fi agresat fizic mama, în vârstă de 81 de ani.
Prima şedinţă a Biroului Politic al PNL – Bolojan a propus asumarea răspunderii în 29 ianuarie pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică / Măsurile economice, definitivate până în 26 ianuarie / Decizii despre buget # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie. Măsurile din pachetul legistativ economic ar urma să fie gata până în 26 ianuarie.
Siegfried Mureşan: Trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiţie aduce mai multe dezavantaje decât avantaje / România, mai ales industria auto, este unul dintre marii câştigători de pe urma acestui acord # News.ro
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan este de părere că trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiţie aduce mai multe dezavantaje decât avantaje şi va întârzia cu cel puţin un an toate beneficiile acestui acord/ de pe urma cărora România are doar de câştigat. România, mai ales industria auto, care reprezintă 13% din PIB-ul ţării, este unul dintre marii câştigători de pe urma acestui acord, afirmă Mureşan.
Invitată în Consiliul pentru Pace de către Statele Unite, Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest stadiu. Canada anunţă că nu va plăti pentru un loc permanent # News.ro
Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest moment invitaţiei primite de a se alătura „Consiliului pentru Pace” dorit de Donald Trump, care „ridică întrebări importante”, a declarat pentru Le Monde anturajul preşedintelui Emmanuel Macron. La rândul său, Canada a anunţat că „nu va plăti pentru un loc” permanent în acest Consiliu pentru Pace, oferindu-se în acelaşi timp voluntar pentru a ocupa un loc temporar.
Comisarii de la Protecţia Consumatorului au găsit gândaci în bucătăria unui restaurant din centrul municipiului Constanţa / Au fost date două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei - VIDEO # News.ro
Angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) au găsit gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanţei şi au dat amenzi în valoare de 15.000 de lei. Echipele de control au mai descoperit în bucătărie o trapă de acces către subsol, murdară şi afectată de mucegai.
Cupa Africii pe Naţiuni: Brahim Diaz după penaltiul ratat în finală - „Îmi cer scuze din adâncul inimii” # News.ro
A doua zi după înfrângerea Marocului în finala Cupei Africii pe Naţiuni, Brahim Diaz, jucătorul marocan care a ratat penalti în ultimul minut regulamentar, a rupt tăcerea postând un mesaj pe reţelele de socializare.
UPDATE - Preşedintele Bulgariei demisionează pentru a candida la viitoarele alegeri legislative: „Timpul pentru conciliere s-a terminat” # News.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat luni că demisionează, alimentând speculaţiile potrivit cărora acesta îşi va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, convocate după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, iar partidele din parlament au declinat oferta de a forma un nou executiv, relatează Reuters şi Novinite.com.
UPDATE - Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani/ Monstrul sacru al modei italiene şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture # News.ro
Designerul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viaţă, a anunţat luni fundaţia sa. El avea 93 de ani.
Handbalista suedeză Tyra Axnér este noua jucătoare a campioanei Bucureşti, cu care a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane.
FMI ridică din nou prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului investiţiilor în inteligenţă artificială şi al adaptării la tarifele SUA # News.ro
Fondul Monetar Internaţional estimează o evoluţie economică globală mai solidă în 2026, susţinută de avântul investiţiilor în infrastructura de inteligenţă artificială şi de adaptarea treptată a companiilor la regimul tarifar impus de Statele Unite, transmite Reuters.
UPDATE - Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani / Monstrul sacru al modei italiene, Valentino şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture # News.ro
Bloomberg: Oficialii danezi nu vor participa la Forumul de la Davos pe fondul escaladării conflictului cu SUA în privinţa Groenlandei # News.ro
Oficialii danezi au decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, pe fondul intensificării disputei cu privire la Groenlanda, care zguduie relaţiile transatlantice, relatează Bloomberg.
Monstrul sacru al modei italiene, cu o carieră impecabilă, Valentino şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture. A decedat la 19 ianuarie în reşedinţa sa din Roma.
Anchetatorii au găsit o îmbinare ruptă pe şina de la locul accidentului feroviar din Spania, potrivit unei surse Reuters. „Eroarea umană este practic exclusă”, spune directorul Renfe. Concluzii iniţiale ale anchetei # News.ro
Experţii care investighează cauza deraierii de duminică a unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane, au descoperit o îmbinare defectă pe şine, potrivit unei surse informate despre ancheta preliminară a dezastrului, citată de Reuters.
Într-un context naţional marcat de instabilitate administrativă şi de lipsa de predictibilitate în sistemul de educaţie, exemplele de schimbare la nivel local devin cu atât mai relevante.
Ministrul Apărării l-a primit pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO: România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, l-a primit luni pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO, el declarând că România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial
Alianţa România Modernă: Locuinţa de domiciliu trebuie scutită de plata impozitului / Nu reprezintă un activ financiar, ci singura formă de stabilitate # News.ro
Alianţa România Modernă consideră că locuinţa de domiciliu trebuie scutită de plata impozitului, întrucât, pentru cele mai multe familii, nu reprezintă un activ financiar, ci singura formă de stabilitate.
Cupa Africii pe Naţiuni: Federaţia Marocană de Fotbal va depune apel după controversata finală împotriva Senegalului # News.ro
Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) şi-a anunţat intenţia de a depune apel în urma controversatei finale a Cupei Africii pe Naţiuni, câştigată de Senegal împotriva Marocului, cu scorul de 1-0, după prelungiri.
TopHotel Awards revine şi în 2026 pentru a celebra performanţă în sectorul hotelier, turistic şi ospitalier din România. Cu un total de 37 de categorii, competiţia acoperă toate ariile esenţiale ale industriei, oferind oportunitatea de a ieşi în evidenţă şi a fi recunoscut la cel mai înalt nivel. Gala va avea loc pe 26 mai la Hotel JW Marriott din Bucureşti, unde cele mai inovatoare proiecte şi echipe vor fi celebrate.
Procurorul militar Bogdan Pârlog, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea cu Nicuşor Dan de la Cotroceni, rămâne cu salariul diminuat cu 10% pe trei luni/ Instanţa supremă i-a respins recursul împotriva hotărârii CSM/ Ce i se reproşează # News.ro
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM, care îl sancţionase cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”. Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea din decembrie 2025, cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Cotroceni, i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia de luni a instanţei supreme este definitivă.
