Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”

Jocul Roblox, platforma unde pedofilii racolau victime fără să fie deranjați de cineva, introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Și asta după ce împotriva Roblox au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanții că abuzurile sexuale nu vor mai avea loc. Sute de mii de copii […]