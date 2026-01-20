Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
Gândul, 20 ianuarie 2026 06:10
Primarii din mai multe orașe din România, care sunt în pericol să rămână fără căldură, pentru că nu mai pot suporta subvențiile sistemului centralizat de termoficare, își strigă disperarea către Ilie Bolojan. „Vor cădea toate pe rând” În municipiul Motru, Județul Gorj, 15 mii de persoane ar putea rămâne în frig iarna aceasta, iar primarul […]
• • •
Acum 15 minute
06:40
Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul # Gândul
Declarația Maiei Sandu privind un eventual referendum pe tema unirii țării noastre cu Republica Moldova a repus pe tapet statutul României față de țara vecină și Ucraina, principalul ei aliat în vederea aderării la UE. Politologul Radu Carp a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, că puterea de la București nu susține aderarea țării aflate în […]
Acum o oră
06:20
Cine plătește pentru reparațiile la bloc, Asociația de proprietari sau locatarii? Răspunsul poate fi surprinzător pentru mulți # Gândul
Mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga Asociația de proprietari să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații, conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe. Reparațiile la părțile comune ale unui bloc sunt plătite din banii colectați de la fiecare proprietar în parte, prin contribuția […]
06:10
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar” # Gândul
Primarii din mai multe orașe din România, care sunt în pericol să rămână fără căldură, pentru că nu mai pot suporta subvențiile sistemului centralizat de termoficare, își strigă disperarea către Ilie Bolojan. „Vor cădea toate pe rând” În municipiul Motru, Județul Gorj, 15 mii de persoane ar putea rămâne în frig iarna aceasta, iar primarul […]
06:10
Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Neptun Deep poate fi securizat prin articolul 5 al NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Acești tâmpiți, în loc să protejeze România, anunță că nu […]
Acum 2 ore
05:50
Noi sisteme de protectie pentru copiii care se joacă Roblox, locul unde pedofilii racolau victime. Sunt sute de mii de conturi, în România # Gândul
Jocul Roblox, platforma unde pedofilii racolau victime fără să fie deranjați de cineva, introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Și asta după ce împotriva Roblox au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanții că abuzurile sexuale nu vor mai avea loc. Sute de mii de copii […]
05:10
Controversele și teoriile conspirației din spatele lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ce înseamnă „Marea resetare” propusă de controversatul om de afaceri # Gândul
Klaus Schwab, fondatorul al Forumului Economic Mondial, un inginer și un economist german, a lansat Inițiativa „Marea Resetare” în iunie 2020, un proiect care făcea parte dintr-un plan de revenire economică. Anunțul proiectului a fost acompaniat de mesajul video din partea prințului Regatului Unit de atunci, Charles. Klaus Schwab a susținut atunci ideea „Capitalismului Sustenabil” […]
05:10
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale # Gândul
România rămâne o țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Dacă anul trecut am stabilit un record negativ prin faptul că am fost singura țară din Europa care a atras mai puțini turiști internaționali decât în perioada comunistă, în 2026 previziunile pentru turismul românesc se învârt în jurul ideii de sustenabilitate, experiențe autentice, turism de […]
Acum 8 ore
23:40
Un cuplu ingenios din Marea Britanie a folosit mașina pentru a alimenta casa în timpul unei pene de curent severe cauzate de o furtună # Gândul
Tina Griffin și soțul său, John, s-au trezit într-o situație dificilă când o furtună puternică a declanșat o pană de curent în zona lor, lăsându-i fără electricitate. Doar că nu au dezarmat și au folosit bateria mașinii pentru a păstra alimentele congelate, a încărca telefoanele și a menține luminile aprinse în timpul unei pene de […]
23:20
Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”. Înaintea […]
23:10
Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni seară, la România TV, metafora cu schimbarea „lăutarului”, lansată de Claudiu Manda la adresa premierului Ilie Bolojan și a transmis un avertisment clar în coaliție. „Dacă guvernul merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică, PSD este gata să «schimbe […]
Acum 12 ore
22:50
Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-o intervenție live pentru RomâniaTV, că poate să schimbe „lăutarul” dacă guvernul va merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică. Sorin Grindeanu spune că a văzut declarațiile lui Claudiu Mandea și ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării […]
22:40
Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există # Gândul
Facturile vor fi la maximum, deși caloriferele sunt aproape reci. Sute de mii de oameni în București trăiesc un coșmar, de câteva săptămâni, după ce au rămas fără căldură. Și sunt foarte mulți oameni care îndură acest frig, inclusiv pensionari, oameni cu probleme de sănătate sau familii care au copii mici. „Problema aceasta durează de cel […]
22:30
Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele # Gândul
Președintele Emmanuel Macrona respins invitația din partea omologului său american privind aderarea Franței la Consiliul Păcii. Trump intenționează să creeze o alternativă controversată la ONU după ce a anunțat că va scoate SUA din OMS, UNESCO și UNRWA. Însă, statutul de membru permanent nu este oferit gratuit. Fiecare țară trebuie să plătească o taxă de […]
22:20
Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva” # Gândul
Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că nu va mai evita subiectele sensibile din interiorul partidului, după un an și o lună de pauză. Acesta a explicat că a fost marginalizat și criticat în trecut pentru faptul că a ieșit să vorbească public despre anumite probleme interne, motiv petru care și-a luat „un an sabatic”. […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Gândul
Invitatul zilei este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Data la care Trump va prezenta mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” la Forumul Economic Mondial de la Davos # Gândul
Administrația Trump urmează să organizeze ceremonia de semnare a cartei Consiliului pentru Pace joi, la ora 10:30, la Davos, în Elveția. Trump plănuiește să aprobe mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” pentru soluționarea situației din Fâșia Gaza, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pe 22 ianuarie 2026. Știre în curs […]
21:50
Apar primele voci din Franța împotriva poziției României pe Mercosur. O eurodeputată reproșează voalat votul României: „Fie acceptăm sacrificarea fermierilor noștri și a suveranității, fie stăm împreună și spunem nu” # Gândul
Dosarul acordului UE-Mercosur capătă o dimensiune politică tot mai sensibilă pe fondul diferențelor de poziție dintre statele membre. Primele reproșuri au venit din partea Franței direct din Parlamentul European. Deși autoritățile franceze au spus că nu există tensiuni în relația dintre România și Franța, eurodeputata franceză, Cecile Imart, și-a exprimat public opinia cu privire la […]
21:50
Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii” # Gândul
Donald Trump a cerut Europei să se concentreze pe conflictul din Ucraina care a ajuns deja la al patrulea an, și nu pe Groenlanda. Acesta invovă anexarea insulei arctice pe seama securității naționale americane în fața amenințării Chinei și a Rusiei. Președintele american nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără […]
21:30
Cum se compară lista cu cei mai bogați oameni ai planetei din 2026 cu clasamentul din 2016. Schimbări majore raportate după 10 ani # Gândul
În 2016, cel mai bogat om al planetei era Bill Gates, fondatorul Microsoft, un adept al globalismului liberal și al vaccinării. În 2026, cel mai bogat om al planetei este Elon Musk, director al companiilor Tesla, X și Space X, susținător al Partidului Republican și al politicii „America First” al președintelui american Donald Trump. Multe s-au […]
21:10
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o întrevedere cu generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), în contextul vizitei sale pe care o efectuează în România. Evenimentul s-a desfășurat la […]
20:50
Gabriela Firea, despre cazul primarului acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei copile de 13 ani: „Inocența fetei a ajuns să coste 500 de lei?” # Gândul
Europarlamentarul și vicepreședintele PSD Gabriela Firea comentează cazul primarului PNL din comuna Izvoarele, Cazacu Silviu Marius, care este acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani și ar fi încercat apoi să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei. „Șocant! Inocența unei fete de 13 a ajuns să coste 500 de lei, […]
20:30
Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a declarat, în cadrul unei emisiuni transmise live de B1 TV, că lumea se confruntă cu o criză externă uriașă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice. Acesta a vorbit și despre poziția României în fața marilor provocări globale. Victor Ponta a făcut referire la războiul din Ucraina și la conflictul din […]
20:00
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție # Gândul
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Ciprian Pârlog împotriva sancțiunii disciplinare decisă de Consilul Superior al Magistraturii. Procurorul, care conduce asociația „Inițiativă pentru Justiție”, fusese sancționat cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligațiilor de serviciu”. Bogdan Pârlog a participat în […]
19:50
Stephen Graham, vedeta din „Adolescence”, a pierdut trofeul de la Globurile de Aur primit pentru rolul din celebrul serial. Actorul a povestit totul # Gândul
Actorul Stephen Graham, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit că a pierdut trofeul, la câteva ore după ce a fost încoronat „cel mai bun actor” pentru rolul din serialul Netflix „Adolescence” la Globurile de Aur din acest an. În timpul unei apariții la radioul Capital Breakfast, actorul a explicat că se grăbea enorm, […]
19:40
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni, 19 ianuarie, că demisionează. Președintele Bulgariei Rumen Radev este președinte din 2017 și a fost o figură cheie în politica bulgară pe fondul unei crize politice prelungite, al alegerilor frecvente și al unui impas între guvernul prezidențial și partidele parlamentare. Guvernul bulgar, condus de prim-ministru, a demisionat în […]
19:30
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind” # Gândul
Patrick Andre de Hillerin a comentat motivul pentru care președinții României nu s-au arătat entuziasmați să participe la Forumul Mondial de la Davos. Jurnalistul a făcut o retrospectivă a modului în care șefii de la Cotroceni s-au raportat la acest eveniment, de-a lungul istoriei recente, și concluzionat că acestora le-o fi greu „să bată atâta […]
19:20
Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cine sunt adversarii care l-ar învinge # Gândul
După aproape patru ani de la invazia Rusiei, cota de încredere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la 62%, potrivit unui sondaj publicat luni în Ucraina. Zelenski a fost depășit de ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie și fostului comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujnîi, precum și de șeful său de birou, Kirilo Budanov, […]
19:20
Valentino Garavani, celebrul creator de modă, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma. Valentino Garavani, creatorul de modă roman care și-a lansat marca în 1960 și a câștigat faimă mondială îmbrăcând membri ai familiei regale europene, prime doamne americane și vedete ale vremii, a murit la domiciliul […]
19:20
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii # Gândul
Premierul Ilie Bolojan dă semne că ar vrea să reducă inclusiv ajutoarele pentru serviciile de termoficare. Paradoxal, un document consultat în exclusivitate de Gândul arată că actualul premier a fost „campionul” ajutoarelor primite din Fondul de Rezervă cât a fost primar la Oradea. Documentul arată situația alocărilor de sume de la bugetul de stat către […]
19:10
Dacă nu ar fi practicat tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională de seniori, și-ar fi dorit să joace fotbal. De la 4 ani, el ține cu Real Madrid și dezvăluie că atunci când joacă echipa favorită, nimeni nu stă cu el în cameră. Pe lângă tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion […]
19:10
A murit jurnalista Monica Tripon, care avea o carieră de peste 30 de ani. Primele sale materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989 # Gândul
Jurnalista Monica Tripon, cu o carieră de peste 30 de ani, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut de colegii săi de la ziarul „Făclia” din orașul Cluj-Napoca, unde și-a desfășurat activitatea în ultimii ani, potrivit Cancan. De altfel, a iubit această profesie și a făcut-o cu multă dăruire până la final. „Dispariția […]
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Gândul
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Ce riscă românii care își închiriază locuințele „la negru”. Cum se calculează impozitul anual pe care trebuie să îl plătească un proprietar # Gândul
Noua metodă de calcul a taxelor și impozitelor a creat confuzie în rândul contribuabililor românilor care își dau locuințele în chirie. Conform legii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate identifica venituri obținute din chirii care nu au fost declarate și poate stabili […]
18:40
Saveta Bogdan face dezvăluiri din căsniciile sale. ”Primul soț le avea cu băutura, cel de-al doilea m-a înșelat cât a putut” # Gândul
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, a făcut dezvăluiri din cele două mariaje pe care le-a avut. Saveta Bogdan nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț, care avea probleme cu băutura, a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 […]
18:30
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați” # Gândul
Ședință tensionată la PNL. Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi. El spune că nu i se pare firesc acest lucru. „Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să […]
18:30
Ce riscă românii care își închiriază casele sau apartamentele „la negru”! Cum se calculează impozitul pe care trebuie să îl plătească un proprietar # Gândul
Noua metodă de calcul a taxelor și impozitelor a creat confuzie în rândul contribuabililor românilor care își dau locuințele în chirie. Conform legii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate identifica venituri obținute din chirii care nu au fost declarate și poate stabili […]
18:30
Ianuarie la MrBit înseamnă un upgrade complet al experienței de casino. Roata Norocului abandonează premiile simbolice și trece la gadget-uri de ultimă generație, iar promoția 2026x Hit testează precizia jucătorilor cu un bonus de peste 20.000 RON pentru o singură rotire perfectă, în timp ce Drops & Wins de la Pragmatic Play împarte peste 36 […]
18:10
Modul în care gândim a devenit unul dintre cei mai importanți factori care ne influențează succesul, relațiile și starea de bine. Specialiștii în psihologie vorbesc tot mai des despre mindset. Ce înseamnă el? Cine l-a definit și unde te încadrezi tu din punct de vedere psihologic? În articolul de față răspundem la toate aceste întrebări. […]
18:10
Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile” # Gândul
Călin Georgescu a revenit cu o nouă postare pentru susținătorii săi în care spune că va depune o coroană de flori la Momumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, de Ziua Unirii Principatelor. Acesta îi îndeamnă pe oameni să se unească și susține că România „se face și se reface prin unire, cultură și patriotism”. […]
18:10
Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul # Gândul
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decedat într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timișoara. Bărbatul a construit singur instrumentul cu ajutorul căruia și-a provocat decesul. Surse din anchetă spun că bărbatul avea domiciliul în Timișoara și că, în locuință, au fost găsite mai multe indicii care […]
18:10
CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a republicat luni, 19 ianuarie, textul pe care l-a scris în ziua în care Donald Trump a câștigat al doilea mandat la Casa Albă, ca președinte al Statelor Unite. În contextul manifestărilor expasioniste ale lui Trump, ce vizează teritorii din Europa, dar și America Latina, descrierea acestuia ca o reptilă uriașă ce […]
18:00
Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii # Gândul
Donald Trump va conduce cea mai mare delegație a SUA care a participat vreodată la Forumul Economic Mondial. Președintele american are planuri „mărețe” pentru a-și instaura Noua Ordine Mondială după viziunea sa: „America Prima”. Forumul Economic Mondial, aflat la cea de-a 56-a întâlnire anuală programată pentru 19-23 ianuarie 2026, a propus ca temă pentru întrunirea […]
18:00
Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor # Gândul
Satul Rogojeni ar fi singura așezare din Republica Moldova unde se află case care seamănă precum cele de „hobbiți” din celebra trilogie „Lord of the Rings”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor. În satul Rogojeni din Republica Moldova, aflat la circa 2 ore de Chișinău, se regăsesc locuințe care se aseamănă cu cele […]
Acum 24 ore
17:40
Victor Yila, originar din Congo, a spus cum face față temperaturilor foarte scăzute din România: ”Iarna, la micul dejun, mănânc slăninuță de porc, cu pâine și cu ceapă, iar seara, la fel. Și, uite asa, rezist iernile, în România”. Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. […]
17:30
Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă # Gândul
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunşat că a găsit un director pentru Apele Române. Acesta se numeşte Dragoş Cazan şi munceşte de-o viaţă în instituţie, în cadrul mai multor departamente. Ministrul subliniază că acesta are „0 zile de membru într-un partid politic” şi „30+ ani de experiență în domeniu”. Dragoş Cazan a […]
17:30
În ediția de luni 19 ianuarie a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat decizia surprinzătoare a lui Nicușor Dan de a nu participa la forumul de la Davos, care reunește toți marii lideri politici ai lumii. În context, invitatul a menționat interviul acordat de […]
17:20
Impozit 2026. Anual, una dintre obligațiile fiscale ale cetățenilor reprezintă taxa pe teren. Anul acesta, impozitul a avut efecte directe asupra bugetului propriu, având în vedere că această taxă locală a cunoscut majorări în aproape toate colțurile României. Vă reamintim că, în anumite cazuri, românii s-au trezit că au de plătit un impozit chiar de […]
17:10
În prima decizie din 2026 Isărescu vine cu vești proaste pentru români. Dobânzile nu vor scădea, consumul scade și inflația rămâne mare # Gândul
Deși România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, Banca Națională a României (BNR) a decis în prima ședință de politică monetară din acest an să mențină dobânda-cheie la 6,5% pe an. Anul trecut, dobânda-cheie a rămas neschimbată în condițiile în care inflația a fost aproape de 10%, în urma transferării integrale a majorării […]
17:10
Atlas Geografic scrie, pe pagina sa de Facebook, despre cazul straniu al unui oraș în care ziua durează doar 91 de minute în luna decembrie, transformând acest interval de lumină într-un fenomen aproape ireal. Este vorba despre Inuvik, un oraș din Canada cu 3.337 locuitori, situat dincolo de Cercul Polar, în nordul extrem al țării. […]
17:00
Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic # Gândul
Crin Bologa a susținut în 2022, în Parlament, că noile Legi ale Justiției întăresc Direcția Națională Anticorupție și îi garantează independența. Patru ani mai târziu, același pachet legislativ este descris de Bologa drept rezultatul unui proces opac, legat de un „pact de neagresiune” și de blocarea Justiției. În toamna anului 2022, Bologa vorbea în calitate […]
