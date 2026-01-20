Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro
Gândul, 20 ianuarie 2026 09:20
În România, o localitate a devenit cunoscută drept „Raiul imobiliarelor”, dar nu pentru interesul manifestat de piață, ci datorită prețurilor practicate. Aici, un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro, scrie CANCAN.RO. În pofida scumpirilor și a unui trai tot mai dificil, prețurile locuințelor continuă să fie ridicate, deși puterea de […]
Acum 10 minute
09:50
Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani # Gândul
Aurora boreală a fost vizibilă luni seară pe cerul României, în urma celei mai puternice furtuni solare din ultimii peste 20 de ani. Fenomenul spectaculos a fost surprins și în mai multe zone din Europa și America de Nord. Seara trecută, cerul a oferit un spectacol rar pentru români, după ce aurora boreală a putut […]
09:50
Un incendiu de proporții a izbucnit la un restaurant din Craiova, marți, 20 ianuarie 2026. Pompierii intervin de urgență pentru a stinge flăcările. Misiunea este în dinamică, iar incidentul are loc în cartierul Rovine. Primele date arată că la fața locului au fost trimise 3 autospeciale cu apă și spumă. Incendiul are loc la un […]
Acum 30 minute
09:30
Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei” # Gândul
Un „război” are loc între familia Simonei Halep și Primăria Constanța, „mărul discordiei” fiind un teren din stațiunea Mamaia și 330.000 de euro. Procesul se desfășoară la Tribunalul Constanța, după ce compania deținută de unchiul celebrei tenismene a decis să acționeze în instanța municipalitatea. Costea Halep, unchiul tenismenei Simona Halep, a ajuns să se judece […]
Acum o oră
09:20
Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan # Gândul
Peste 100 de autovehicule au fost implicate într-un accident în lanț pe o autostradă din Michigan, după ce o furtună puternică de zăpadă a lovit nordul Statelor Unite. Zeci de persoane au fost rănite în urma carambolului. Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat luni pe o autostradă din Michigan, în urma unei […]
09:20
Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit” # Gândul
Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români. Acesta spune că a participat la şedinţa coaliţiei unde i-a transmis premierului Ilie Bolojan care sunt cele trei mari probleme ale comunităţii pe care […]
09:20
09:00
Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni # Gândul
La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă. Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru […]
Acum 2 ore
08:50
Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Gândul
Vremea începe să se încălzească în românia începând de săptămâna viitoare, când temperaturile medii vor depăși valorile normale ale perioadei, potrivit prognozei meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță o schimbare treptată a regimului termic în România, cu o creștere a temperaturilor peste mediile obișnuite ale perioadei, începând din a doua parte a intervalului analizat. […]
08:50
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată # Gândul
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. O parte dintre cetățeni au primit, deja, scrisori din partea armatei prin intermediul cărora sunt înștiințați despre acest aspect, în cursul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Clădirile, terenurile, precum și utilajele și ambarcațiunile reprezintă bunurile care pot fi rechiziționate, […]
08:50
Un senator a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni # Gândul
La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă. Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru […]
08:50
Război în Ucraina, ziua 1.426. Kievul, fără apă și energie electrică, după un atac rusesc cu drone și rachete # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 20 ianuarie 2026, în a 1.426-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Forțele ruse au lansat un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului. Un depozit, lovit de ruși […]
08:40
Vești deloc bune pentru persoanele care se pregătesc de pensionare. Începând cu 1 iulie 2026, achiziționarea anilor de vechime în muncă va deveni mai costisitoare, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Astfel, persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare ar fi bine să țină cont și de această modificare. Pensiile […]
08:30
Comoara din târgul de vechituri. Ce bijuterie rară a descoperit o femeie care a cumpărat o pereche de cercei vechi cu doar 5 lei # Gândul
O femeie a descoperit o adevărată comoară după ce a cumpărat o pereche de cercei cu doar 74 de pence (aproximativ 4,5 lei) dintr-un târg de vechituri din Marea Britanie. Abia ajunsă acasă a realizat că bijuteriile fac parte dintr-o colecție rară și ar putea valora mii de lire euro. O femeie a rămas fără […]
08:10
Mihai Neșu, adus la sapă de lemn de Bolojan. Ce impozit uriaș trebuie să plătească în 2026 și cum a reacționat când a aflat # Gândul
Mihai Neșu (42 de ani) este nevoit să plătească un impozit uriaș în 2026, după noile decizii adoptate de Guvern. Fostul fotbalist se așteaptă ca activitatea centrului pe care îl administrează să fie afectată. Noua lege fiscală arată că fiecare primărie va avea posibilitatea să decidă dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri […]
Acum 4 ore
07:40
Orașul din România cu cei mai sănătoși oameni în 2026. Locuitorii trăiesc cel mai mult aici + ce alte localități apar în TOP 10 # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este orașul din România cu cei mai sănătoși oameni? Gândul.ro a întocmit un top în 2026 în care este reliefată urbea în care locuitorii trăiesc cel mai mult. De altfel, mai jos se regăsește clasamentul cu cele 10 centre urbane din țară, precum și motivul pentru care există o speranță de […]
07:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit deschis despre numirea unui nou șef la conducerea Serviciului Român de Informații. El a transmis un mesaj categoric legat de speculațiile privind numirea sa în această funcție. Luni seara, 19 ianuarie, la România TV, președintele PSD a analizat ultimele speculații apărute privind numirea sa în funcția de conducere a […]
07:20
20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 20 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Paul Stanley este un muzician, cântăreț și compozitor american, cunoscut mai ales ca solist vocal și chitarist ritmic al trupei rock KISS, una dintre cele mai influente formații din istoria rockului. Născut […]
07:10
Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 19 ianuarie 2026, cu invitat prof. univ. dr. Valentin Stan, s-a discutat despre proiectul Neptun Deep din zona economică exclusivă a României. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan explică faptul că Neptun Deep se află în zona economică exclusivă (ZEE), unde statul costier poate stabili zone […]
06:40
Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul # Gândul
Declarația Maiei Sandu privind un eventual referendum pe tema unirii țării noastre cu Republica Moldova a repus pe tapet statutul României față de țara vecină și Ucraina, principalul ei aliat în vederea aderării la UE. Politologul Radu Carp a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, că puterea de la București nu susține aderarea țării aflate în […]
06:20
Cine plătește pentru reparațiile la bloc, Asociația de proprietari sau locatarii? Răspunsul poate fi surprinzător pentru mulți # Gândul
Mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga Asociația de proprietari să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații, conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe. Reparațiile la părțile comune ale unui bloc sunt plătite din banii colectați de la fiecare proprietar în parte, prin contribuția […]
06:10
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar” # Gândul
Primarii din mai multe orașe din România, care sunt în pericol să rămână fără căldură, pentru că nu mai pot suporta subvențiile sistemului centralizat de termoficare, își strigă disperarea către Ilie Bolojan. „Vor cădea toate pe rând” În municipiul Motru, Județul Gorj, 15 mii de persoane ar putea rămâne în frig iarna aceasta, iar primarul […]
06:10
Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Neptun Deep poate fi securizat prin articolul 5 al NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Acești tâmpiți, în loc să protejeze România, anunță că nu […]
Acum 6 ore
05:50
Noi sisteme de protectie pentru copiii care se joacă Roblox, locul unde pedofilii racolau victime. Sunt sute de mii de conturi, în România # Gândul
Jocul Roblox, platforma unde pedofilii racolau victime fără să fie deranjați de cineva, introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Și asta după ce împotriva Roblox au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanții că abuzurile sexuale nu vor mai avea loc. Sute de mii de copii […]
05:10
Controversele și teoriile conspirației din spatele lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ce înseamnă „Marea resetare” propusă de controversatul om de afaceri # Gândul
Klaus Schwab, fondatorul al Forumului Economic Mondial, un inginer și un economist german, a lansat Inițiativa „Marea Resetare” în iunie 2020, un proiect care făcea parte dintr-un plan de revenire economică. Anunțul proiectului a fost acompaniat de mesajul video din partea prințului Regatului Unit de atunci, Charles. Klaus Schwab a susținut atunci ideea „Capitalismului Sustenabil” […]
05:10
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale # Gândul
România rămâne o țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Dacă anul trecut am stabilit un record negativ prin faptul că am fost singura țară din Europa care a atras mai puțini turiști internaționali decât în perioada comunistă, în 2026 previziunile pentru turismul românesc se învârt în jurul ideii de sustenabilitate, experiențe autentice, turism de […]
Acum 12 ore
23:40
Un cuplu ingenios din Marea Britanie a folosit mașina pentru a alimenta casa în timpul unei pene de curent severe cauzate de o furtună # Gândul
Tina Griffin și soțul său, John, s-au trezit într-o situație dificilă când o furtună puternică a declanșat o pană de curent în zona lor, lăsându-i fără electricitate. Doar că nu au dezarmat și au folosit bateria mașinii pentru a păstra alimentele congelate, a încărca telefoanele și a menține luminile aprinse în timpul unei pene de […]
23:20
Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”. Înaintea […]
23:10
Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni seară, la România TV, metafora cu schimbarea „lăutarului”, lansată de Claudiu Manda la adresa premierului Ilie Bolojan și a transmis un avertisment clar în coaliție. „Dacă guvernul merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică, PSD este gata să «schimbe […]
22:50
Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-o intervenție live pentru RomâniaTV, că poate să schimbe „lăutarul” dacă guvernul va merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică. Sorin Grindeanu spune că a văzut declarațiile lui Claudiu Mandea și ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării […]
22:40
Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există # Gândul
Facturile vor fi la maximum, deși caloriferele sunt aproape reci. Sute de mii de oameni în București trăiesc un coșmar, de câteva săptămâni, după ce au rămas fără căldură. Și sunt foarte mulți oameni care îndură acest frig, inclusiv pensionari, oameni cu probleme de sănătate sau familii care au copii mici. „Problema aceasta durează de cel […]
22:30
Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele # Gândul
Președintele Emmanuel Macrona respins invitația din partea omologului său american privind aderarea Franței la Consiliul Păcii. Trump intenționează să creeze o alternativă controversată la ONU după ce a anunțat că va scoate SUA din OMS, UNESCO și UNRWA. Însă, statutul de membru permanent nu este oferit gratuit. Fiecare țară trebuie să plătească o taxă de […]
22:20
Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva” # Gândul
Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că nu va mai evita subiectele sensibile din interiorul partidului, după un an și o lună de pauză. Acesta a explicat că a fost marginalizat și criticat în trecut pentru faptul că a ieșit să vorbească public despre anumite probleme interne, motiv petru care și-a luat „un an sabatic”. […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Gândul
Invitatul zilei este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Data la care Trump va prezenta mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” la Forumul Economic Mondial de la Davos # Gândul
Administrația Trump urmează să organizeze ceremonia de semnare a cartei Consiliului pentru Pace joi, la ora 10:30, la Davos, în Elveția. Trump plănuiește să aprobe mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” pentru soluționarea situației din Fâșia Gaza, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pe 22 ianuarie 2026. Știre în curs […]
21:50
Apar primele voci din Franța împotriva poziției României pe Mercosur. O eurodeputată reproșează voalat votul României: „Fie acceptăm sacrificarea fermierilor noștri și a suveranității, fie stăm împreună și spunem nu” # Gândul
Dosarul acordului UE-Mercosur capătă o dimensiune politică tot mai sensibilă pe fondul diferențelor de poziție dintre statele membre. Primele reproșuri au venit din partea Franței direct din Parlamentul European. Deși autoritățile franceze au spus că nu există tensiuni în relația dintre România și Franța, eurodeputata franceză, Cecile Imart, și-a exprimat public opinia cu privire la […]
21:50
Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii” # Gândul
Donald Trump a cerut Europei să se concentreze pe conflictul din Ucraina care a ajuns deja la al patrulea an, și nu pe Groenlanda. Acesta invovă anexarea insulei arctice pe seama securității naționale americane în fața amenințării Chinei și a Rusiei. Președintele american nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără […]
21:30
Cum se compară lista cu cei mai bogați oameni ai planetei din 2026 cu clasamentul din 2016. Schimbări majore raportate după 10 ani # Gândul
În 2016, cel mai bogat om al planetei era Bill Gates, fondatorul Microsoft, un adept al globalismului liberal și al vaccinării. În 2026, cel mai bogat om al planetei este Elon Musk, director al companiilor Tesla, X și Space X, susținător al Partidului Republican și al politicii „America First” al președintelui american Donald Trump. Multe s-au […]
21:10
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit cu șeful militar al NATO. Ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o întrevedere cu generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), în contextul vizitei sale pe care o efectuează în România. Evenimentul s-a desfășurat la […]
Acum 24 ore
20:50
Gabriela Firea, despre cazul primarului acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei copile de 13 ani: „Inocența fetei a ajuns să coste 500 de lei?” # Gândul
Europarlamentarul și vicepreședintele PSD Gabriela Firea comentează cazul primarului PNL din comuna Izvoarele, Cazacu Silviu Marius, care este acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani și ar fi încercat apoi să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei. „Șocant! Inocența unei fete de 13 a ajuns să coste 500 de lei, […]
20:30
Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a declarat, în cadrul unei emisiuni transmise live de B1 TV, că lumea se confruntă cu o criză externă uriașă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice. Acesta a vorbit și despre poziția României în fața marilor provocări globale. Victor Ponta a făcut referire la războiul din Ucraina și la conflictul din […]
20:00
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție # Gândul
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Ciprian Pârlog împotriva sancțiunii disciplinare decisă de Consilul Superior al Magistraturii. Procurorul, care conduce asociația „Inițiativă pentru Justiție”, fusese sancționat cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligațiilor de serviciu”. Bogdan Pârlog a participat în […]
19:50
Stephen Graham, vedeta din „Adolescence”, a pierdut trofeul de la Globurile de Aur primit pentru rolul din celebrul serial. Actorul a povestit totul # Gândul
Actorul Stephen Graham, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit că a pierdut trofeul, la câteva ore după ce a fost încoronat „cel mai bun actor” pentru rolul din serialul Netflix „Adolescence” la Globurile de Aur din acest an. În timpul unei apariții la radioul Capital Breakfast, actorul a explicat că se grăbea enorm, […]
19:40
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni, 19 ianuarie, că demisionează. Președintele Bulgariei Rumen Radev este președinte din 2017 și a fost o figură cheie în politica bulgară pe fondul unei crize politice prelungite, al alegerilor frecvente și al unui impas între guvernul prezidențial și partidele parlamentare. Guvernul bulgar, condus de prim-ministru, a demisionat în […]
19:30
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind” # Gândul
Patrick Andre de Hillerin a comentat motivul pentru care președinții României nu s-au arătat entuziasmați să participe la Forumul Mondial de la Davos. Jurnalistul a făcut o retrospectivă a modului în care șefii de la Cotroceni s-au raportat la acest eveniment, de-a lungul istoriei recente, și concluzionat că acestora le-o fi greu „să bată atâta […]
19:20
Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cine sunt adversarii care l-ar învinge # Gândul
După aproape patru ani de la invazia Rusiei, cota de încredere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la 62%, potrivit unui sondaj publicat luni în Ucraina. Zelenski a fost depășit de ambasadorului Ucrainei în Marea Britanie și fostului comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujnîi, precum și de șeful său de birou, Kirilo Budanov, […]
19:20
Valentino Garavani, celebrul creator de modă, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma. Valentino Garavani, creatorul de modă roman care și-a lansat marca în 1960 și a câștigat faimă mondială îmbrăcând membri ai familiei regale europene, prime doamne americane și vedete ale vremii, a murit la domiciliul […]
19:20
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii # Gândul
Premierul Ilie Bolojan dă semne că ar vrea să reducă inclusiv ajutoarele pentru serviciile de termoficare. Paradoxal, un document consultat în exclusivitate de Gândul arată că actualul premier a fost „campionul” ajutoarelor primite din Fondul de Rezervă cât a fost primar la Oradea. Documentul arată situația alocărilor de sume de la bugetul de stat către […]
19:10
Dacă nu ar fi practicat tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională de seniori, și-ar fi dorit să joace fotbal. De la 4 ani, el ține cu Real Madrid și dezvăluie că atunci când joacă echipa favorită, nimeni nu stă cu el în cameră. Pe lângă tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion […]
19:10
A murit jurnalista Monica Tripon, care avea o carieră de peste 30 de ani. Primele sale materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989 # Gândul
Jurnalista Monica Tripon, cu o carieră de peste 30 de ani, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut de colegii săi de la ziarul „Făclia” din orașul Cluj-Napoca, unde și-a desfășurat activitatea în ultimii ani, potrivit Cancan. De altfel, a iubit această profesie și a făcut-o cu multă dăruire până la final. „Dispariția […]
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Gândul
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
