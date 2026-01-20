Novak Djokovici a reuşit victoria cu numărul 100 la Australian Open

18:40

Construcţia infrastructurilor de transport de maximă importanţă ale Europei a avut de suferit pe fondul crizelor neprevăzute, acumulând şi mai multe costuri şi întârzieri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Aceasta este concluzia principală a unui nou raport al Curţii de Conturi Europene, care conţine informaţii actualizate faţă de observaţiile şi constatările dintr-un audit similar din 2020, a relatat sursa citată. Prin urmare, auditorii au trecut de la diagnosticul and #8222;este puţin probabil and #8221; la un clar and #8222;nu va fi atins and #8221; după ce au analizat şansele ca obiectivul stabilit pentru 2030 privind finalizarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T) centrale să fie atins, conform sursei amintite.