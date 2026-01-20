Polo CE: România, victorie cu Georgia
Bursa, 20 ianuarie 2026 06:50
Naţionala României a învins luni, în al doilea meci din grupa principală F, reprezentativa Georgiei, scor 15-10. Tricolorii şi-au asigurat locul 4 în grupă şi intrarea în primele opt locuri.
• • •
Acum 5 minute
07:10
Kremlinul a declarat că Donald Trump ar putea intra în istorie dacă Statele Unite ar prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
06:50
06:50
Sârbul Novak Djokovici, în vârstă de 38 de ani, a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open, luni, împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2. El a reuşit să obţină victoria cu numărul 100 la Australian Open.
Acum 8 ore
00:00
Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din lume: 260 milioane dolari câştigaţi în 2025 # Bursa
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bine plătit sportiv din lume pentru al treilea an consecutiv, cu venituri totale estimate la 260 de milioane de dolari în 2025, potrivit clasamentului publicat de site-ul specializat Sportico.
00:00
The Goldman Sachs Group Inc. a anunţat rezultate solide aferente atât trimestrului al patrulea, cât şi pentru întregul an 2025, acţiunile băncii americane atingând un nou maxim istoric în urma raportării.
00:00
O lume ascunsă sub gheaţă: cea mai detaliată hartă a reliefului Antarcticii rescrie modelele climatice # Bursa
Oamenii de ştiinţă au realizat cea mai detaliată hartă de până acum a terenului aflat sub calota de gheaţă a Antarcticii, dezvăluind un peisaj spectaculos, format din munţi, canioane adânci, văi sculptate şi câmpii întinse, precum şi mii de formaţiuni mai mici, identificate pentru prima dată.
00:00
Un tratat de importanţă istorică pentru protejarea oceanelor planetei a devenit lege internaţională din 17 ianuarie 2026.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi în continuare deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele specifice datei) în judeţele Botoşani, Iaşi, Harghita, Mureş, Cluj, Alba şi Hunedoara unde se vor încadra între -8 şi -4 grade şi mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi şi în depresiuni, unde gerul va persista.
00:00
Lucrarea unor cercetători chinezi a fost primită cu deosebit interes la conferinţa organizată de American Economic Association în primele zile ale anului la Philadelphia.
00:00
Consiliul European a convocat, pentru data de 22 ianuarie, o reuniune extraordinară, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat că va impune taxe vamale statelor europene care apără integritatea şi suveranitatea Groenlandei.
00:00
Aşa-zisul suveranism care s-a impus în ultimii ani în discursul public european se prezintă drept o doctrină de protecţie a fermierilor, a suveranităţii economice şi a interesului naţional.
00:00
Bursele europene au scăzut ieri, după ce preşedintele america Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale împotriva mai multor ţări care susţin integritatea şi suveranitatea Groenlandei.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,65%.
00:00
Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,27 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0921 lei/euro.
00:00
CORESPONDENTA DIN STRASBOURG Parlamentul European, sub presiune: fermierii europeni protestează împotriva acordului Mercosur # Bursa
Peste 10.000 de agricultori europeni şi aproape 1.000 de tractoare sunt aşteptaţi să blocheze astăzi şi mâine accesul în sediul de la Strasbourg al Parlamentului European, într-o mobilizare de forţă fără precedent împotriva acordului de liber-schimb UE-Mercosur, un tratat perceput de fermieri drept o ameninţare directă la adresa agriculturii europene, a standardelor de producţie şi a securităţii alimentare.
00:00
*Curtea Constituţională amână reforma pensiilor speciale *Justiţia, zguduită de scandalul din jurul Liei Savonea *Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei *Marcel Ciolacu - preşedintele Consiliului Judeţean Buzău
00:00
* 2 decembrie- Guvernul analizează amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi îşi asumă proiectul în Parlament.
00:00
* December 2- The Government analyzes the amendments submitted to the draft law for the modification and completion of some normative acts in the field of service pensions and assumes the project in Parliament.
00:00
* Finanţele au atras aproape 1,5 miliarde lei prin ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, peste valoarea subscrierilor din ediţia precedentă* Ministerul Transporturilor vrea să-şi răscumpere pachetele de acţiuni deţinute de Fondul Proprietatea în Aeroporturi Bucureşti şi Administraţia Porturilor Constanţa
00:00
De când s-a format, prin luna mai a anului trecut, critic 'alianţa and #8221; partidelor 'moderate and #8221; cu gruparea socialiştilor. Evit să le spun, acestora din urmă, 'social-democraţi and #8221;.
00:00
Curtea Europeană de Conturi: Reţeaua de transport europeană TEN-T nu va fi finalizată până în 2030 # Bursa
Reţeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) a Uniunii Europene nu va fi finalizată până în 2030, termenul stabilit de statele membre, iar marile proiecte de infrastructură continuă să acumuleze întârzieri şi costuri în creştere, arată Curtea Europeană de Conturi (ECA) într-un raport publicat ieri, care actualizează constatările unui audit similar din 2020.
00:00
* Schimburi de 144 milioane lei, sub cele din sesiunea anterioară Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi semnificative în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, pe fondul deprecierii pieţelor externe, care au reacţionat la ameninţarea preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a majora tarifele vamale pentru ţările europene dacă acestea se opun intenţiei sale de a cumpăra Groenlanda.
00:00
Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank: and #8221;Nevoia de investiţii în infrastructura din România este foarte mare and #8221; # Bursa
* and #8221;Statul, având în vedere evoluţia din ultima perioadă a bursei, se poate gândi să vândă o parte din deţineri, bineînţeles, nu în totalitate and #8221;* and #8221;Perioada următoare va fi despre energie; inteligenţa artificială, centrele de date sunt mari consumatoare de energie, iar în România statul este principalul acţionar al companiilor energetice and #8221;
Acum 12 ore
21:30
Ministrul ungar de Externe: and #8222;Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene and #8221; # Bursa
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria and #8222;a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect and #8221;, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters.
21:20
Programele de Wellbeing ale companiilor din România impulsionează vânzările corporate ale Decathlon # Bursa
Decathlon România estimează că vânzările corporate vor ajunge la peste 10% din cifra de afaceri până în 2030. Compania precizează că segmentul B2B înregistrează o creştere constantă, pe fondul interesului tot mai mare al organizaţiilor pentru programe de wellbeing şi iniţiative care promovează sănătatea şi un stil de viaţă activ în rândul angajaţilor
20:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat că demisionează, alimentând speculaţiile potrivit cărora acesta îşi va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, convocate după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, iar partidele din parlament au declinat oferta de a forma un nou executiv, potrivit Reuters.
20:00
Acordul de liber schimb UE-SUA nu poate fi ratificat în acest moment, în urma ameninţării de către Donald Trump a statelor europene ce sunt alături de Danemarca în privinţa Groenlandei, cu majorarea taxelor actuale, a afirmat deputatul european Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al PPE, în cadrul unui briefing de presă susţinut în această seară la Strasbourg.
20:00
Proteste locale cu mesaje critice la adresa elitei globale şi a prezenţei politice internaţionale au avut loc astăzi în Davos, în paralel cu deschiderea Forumului Economic Mondial, relatează Business Insider.
19:50
Statul indian Gujarat îşi prezintă la Forumul Economic Mondial de la Davos oferta de investiţii în sectoare strategice precum apărarea, industria semiconductorilor şi energia verde, potrivit publicaţiei Economic Times.
19:40
*IBM şi e and lansează la Davos o soluţie de inteligenţă artificială pentru guvernanţă şi conformitate* # Bursa
O nouă platformă de inteligenţă artificială destinată guvernanţei şi conformităţii în mediile enterprise a fost prezentată astăzi la Forumul Economic Mondial de la Davos de grupul e and şi IBM, potrivit unui comunicat oficial publicat de IBM.
19:40
Discuţiile dintre Ucraina şi Statele Unite privind modalităţile de încheiere a războiului cu Rusia continuă în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, a declarat oficialul ucrainean Rustem Umerov, potrivit agenţiei Reuters.
18:50
Apple intenţionează va începe dezvoltarea propriilor cipuri dedicate inteligenţei artificiale, marcând un nou pas în strategia companiei de a controla componentele-cheie din ecosistemul său hardware şi software, potrivit Techrider.
18:40
Construcţia infrastructurilor de transport de maximă importanţă ale Europei a avut de suferit pe fondul crizelor neprevăzute, acumulând şi mai multe costuri şi întârzieri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Aceasta este concluzia principală a unui nou raport al Curţii de Conturi Europene, care conţine informaţii actualizate faţă de observaţiile şi constatările dintr-un audit similar din 2020, a relatat sursa citată. Prin urmare, auditorii au trecut de la diagnosticul and #8222;este puţin probabil and #8221; la un clar and #8222;nu va fi atins and #8221; după ce au analizat şansele ca obiectivul stabilit pentru 2030 privind finalizarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T) centrale să fie atins, conform sursei amintite.
Acum 24 ore
18:10
BT Research, platforma Băncii Transilvania dedicată analizelor macroeconomice şi informaţiilor financiare, vine în acest an cu noutăţi şi diferite funcţionalităţi, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei:**Sinteza principalilor indicatori economici ai României, însoţită de perspectiva BT;**Prezentarea grafică interactivă a evoluţiilor macroeconomice din ultimii zece ani;**Insight-uri macroeconomice, cel mai recent fiind Relaţiile economice dintre România şi Austria;**Opinii ale unor experţi internaţionali, cum este The European Outlook for 2026, Risks and Opportunities in a Changing World, articol semnat de Erik Fossing Nielsen, Senior Advisor, Independent Economics, Londra.
18:00
Studiu Accenture: 91% dintre liderii de business europeni anticipează o creştere a veniturilor în 2026, pe fondul accelerării investiţiilor în AI # Bursa
91% dintre liderii de business din Europa se aşteaptă la o creştere a veniturilor în 2026, în contextul intensificării investiţiilor în inteligenţă artificială, arată o nouă cercetare Accenture publicată în raportul Pulse of Change, înaintea Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:50
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaştere a excelenţei demonstrate în practicile de resurse umane care poziţionează compania în clasamentul celor mai doriţi angajatori, concentraţi pe adaptarea la nevoile unei forţe de muncă diverse, la nivel global, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:30
PwC România a sprijinit Leroy Merlin România în digitalizarea şi automatizarea proceselor de back office # Bursa
PwC România a sprijinit Leroy Merlin România în modernizarea infrastructurii tehnologice şi integrarea proceselor operaţionale într-o platformă unificată (SAP S/4HANA), capabilă să susţină creşterea accelerată a businessului şi să răspundă cerinţelor tot mai complexe ale pieţei de retail, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:10
Temperaturile scăzute din perioada 14 - 18 ianuarie au determinat creşterea consumului de gaze naturale şi energie electrică în România. Producţia ridicată de energie eoliană a contribuit la scăderea semnificativă a preţului electricităţii, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energie Inteligentă
17:10
Biroul din România al firmei globale de avocatură Clifford Chance a înregistrat în 2025 o dublare a numărului şi a valorii tranzacţiilor asistate faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat transmis redacţiei
17:10
În cadrul Forumului, Roxana Mînzatu va lua parte la dezbateri la nivel înalt privind viitorul muncii, impactul transformărilor tehnologice şi geopolitice asupra forţei de muncă, precum şi politicile necesare pentru a asigura o tranziţie echitabilă către noile modele economice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:10
17:10
CMS a asistat CCE în vânzarea proiectului fotovoltaic Horia 2, cu o capacitate de 269,227 MW (AC) / 293,260 MWp, către Renalfa Solarpro Group. Proiectul, dezvoltat de Horia Solar Invest Two S.R.L., este amplasat pe o suprafaţă de peste 349 de hectare în judeţul Arad
17:00
În 2025, Pilonul III de pensii facultative a atins noi recorduri, administrând 7,4 miliarde de lei, după un randament de 19,6%. Fondurile de pensii facultative au obţinut un câştig investiţional net de comisioane de 2,6 miliarde de lei (aproximativ 515 milioane de euro), depăşind contribuţiile încasate de la circa 1 milion de participanţi
17:00
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de pe 19 ianuarie 2026, a hotărât următoarele, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei:**Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an;**Menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an;**Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
16:20
După ce a atins un nivel de 98.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut cu 6% pe fondul blocării aprobării proiectului de lege privind structura pieţei criptoactivelor din SUA (Legea CLARITY) şi al temerilor reînnoite legate de tarife vamale între SUA şi Uniunea Europeană, care afectează sentimentul pieţei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:50
Secţia de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă and #8221;Sf. Apostol Andrei and #8221; Galaţi a fost dotată cu o linie chirurgicală ultraperformantă pentru tratarea cancerului. Investiţia a fost realizată de Consiliul Judeţean Galaţi, care a explicat că este vorba despre mai multe echipamente ce permit vindecarea mai rapidă a pacienţilor, în valoare de peste 1,2 milioane de lei.
15:30
D and #39;Olive: and #8222;Experiment cultural itinerant: Uleiul de măsline, ascultat înainte de a fi gustat and #8221; # Bursa
Experimentul, iniţiat de D and #39;Olive, a debutat într-un oraş mic din Transilvania şi urmează să ajungă, sub forma unui turneu naţional, în mai multe oraşe din ţara noastră - primele evenimente au arătat că muzica poate deveni un instrument de educaţie gustativă, nu doar un fundal artistic, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:50
Cosmopolis a atras o investiţie de un milion de euro prin deschiderea restaurantului Hesburger în Cosmopolis Plaza # Bursa
Cosmopolis îşi consolidează poziţia de destinaţie de referinţă în nordul Capitalei pentru investitorii internaţionali prin deschiderea unui nou restaurant Hesburger în Cosmopolis Plaza, în urma unei investiţii de un milion de euro realizate de brandul finlandez de fast-food, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Atragerea unor branduri internaţionale precum Hesburger reflectă maturitatea Cosmopolis Plaza ca ecosistem comercial şi capacitatea sa de a susţine creşterea pe termen lung a afacerilor, printr-un trafic constant, o bază de rezidenţi în continuă expansiune şi o poziţionare strategică în zona de nord a Bucureştiului, a relatat comunicatul.
14:30
TopHotel Awards revine şi în 2026 pentru a celebra performanţă în sectorul hotelier, turistic şi ospitalier din ţara noastră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Cu un total de 37 de categorii, competiţia acoperă toate ariile esenţiale ale industriei, oferind oportunitatea de a ieşi în evidenţă şi a fi recunoscut la cel mai înalt nivel, a relatat comunicatul. Gala va avea loc pe 26 mai la Hotel JW Marriott din Bucureşti, unde cele mai inovatoare proiecte şi echipe vor fi celebrate, conform sursei menţionate.
14:20
Studiu EY: and #8222;Europa şi Asia, diferenţă tot mai mare de remuneraţie datorită experienţei de muncă and #8221; # Bursa
Membrii neexecutivi din consiliile de administraţie cu vârsta de cel puţin 70 de ani, în special bărbaţii, din cadrul firmelor de servicii financiare la nivel global obţin venituri tot mai mari comparativ cu omologii mai tineri, în special în Europa şi Asia-Pacific, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
