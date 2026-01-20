Ford lansează “Rabla de la Ford”, cu reduceri de până la 9.600 de euro. (P)
Biziday.ro, 20 ianuarie 2026
În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ. Pentru a susține clienții și a ușura decizia de achiziție, Ford introduce „Rabla de la Ford”, un program propriu de discount-uri, disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, aplicabil gamei de […]
• • •
Franța. Guvernul își va asuma răspunderea pentru adoptarea bugetului pentru 2026. Deși riscă să fie înlăturat printr-o moțiune de cenzură, premierul argumentează că demersul este necesar, întrucât parlamentul nu cade de acord asupra bugetului. # Biziday.ro
Premierul francez, Sebastien Lecornu, a declarat că intenţionează să invoce marți articolul 49.3 din Constituţie, pentru a adopta proiectul de lege privind bugetul pentru 2026. Articolul permite guvernului să forțeze adoptarea unei legi fără vot, însă demersul poate fi, totuși, blocat, dacă parlamentul adoptă o moțiune de cenzură, prin care guvernul să fie înlăturat și […]
Germania. Guvernul reintroduce subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice, cu scopul de a sprijini industria auto și de a stimula tranziția către mobilitatea verde. Decizia a generat critici, din cauză că sunt incluse și mașinile hibride. # Biziday.ro
Ministrul german al Mediului a declarat că noile subvenții reprezintă “un impuls major pentru sectorul auto german” și pentru protecția mediului, mai ales că, în acest an, producătorii autohtoni urmează să lanseze mai multe modele de mașini electrice, la prețuri mai accesibile. Inițiativa a fost salutată și de cel mai mare sindicat din Germania, IG […]
Președintele Bulgariei și-a anunțat demisia. Filorusul Rumen Radev, inițial opozant chiar al trecerii la moneda Euro, face acest pas, cel mai probabil, pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate, organizate în lunile următoare. Mișcarea amplifică însă criza politică din țara vecină. # Biziday.ro
Este pentru prima dată de la căderea comunismului când un președinte bulgar renunță la mandat. “Astăzi, mă adresez pentru ultima dată vouă în calitate de președinte al Bulgariei”, a declarat Rumen Radev într-un discurs televizat, precizând că își va înainta oficial demisia marți. Deși nu a spus explicit că va intra în alegerile parlamentare, Radev, […]
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. A fondat casa de modă care îi poartă numele și a fost unul dintre marii creatori de modă ai secolului XX. # Biziday.ro
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX, a murit la vârsta de 93 de ani, potrivit anunțului făcut de Fundația Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti pe rețelele de socializare. Designerul “s-a stins liniștit în locuința sa din Roma, înconjurat de familie”, se arată în postare. Potrivit fundației, […]
Analiză Reuters. Într-un singur an de la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a remodelat relațiile internaționale ale SUA și a extins limitele puterii prezidențiale. Pe plan intern, a luat măsuri care au adâncit diviziunile. # Biziday.ro
Analiza agenției de presă Reuters începe cu evenimentele din ultimele săptămâni – capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, relansarea planului de a controla Groenlanda, amenințările asupra conducerii Iranului și, pe plan intern, represiunea imigrației ilegale în Minnesota și anchetarea lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. În interviuri recente, pentru Reuters și pentru The New York Times, […]
FMI estimează că economia globală va continua să crească într-un ritm stabil în 2026 (+3,3%), în ciuda tensiunilor comerciale și geopolitice, fiind ajutată în special de explozia investițiilor în AI, care compensează efectele negative ale tarifelor și restricțiilor comerciale. # Biziday.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în sus prognoza de creștere economică globală pentru anul 2026, estimând un avans al PIB-ului mondial de 3,3%, adică cu 0,2% peste estimările din octombrie. Potrivit datelor World Economic Outlook, economia globală dă dovadă de reziliență, având în vedere că a depășit șocurile comerciale din 2025, generate de politicile […]
BNR se așteaptă la o scădere lentă a inflației, în primele trei luni ale anului, pe fondul efectelor de bază și al cotațiilor mărfurilor. A menținut dobânda de referință la 6,5% pe an, același nivel din august 2024. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis, în ședința de astăzi: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% la sută pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor […]
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a primit și el o invitație pentru a face parte din “Consiliul de Pace” creat de SUA. Emisarul președintelui rus va merge săptămâna aceasta la Forumul Economic de la Davos și se va întâlni cu membri ai delegației americane. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia “studiază, în prezent, toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”. Kremlinul a anunțat, de asemenea, că emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos […]
Consiliul Concurenței a amendat mai multe companii din domeniul reparațiilor auto și al asigurărilor cu aproape 15 milioane de lei, după ce a constatat că și-au coordonat prețurile pentru a elimina concurența. Asigurătorii Allianz-Țiriac Unit și Uniqa au fost sancționate cu 6,7 milioane de lei. # Biziday.ro
“Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România. 25 dintre companiile sancționate sunt sau au fost membre […]
China a înregistrat un minim record al numărului nou-născuților, în 2025, în scădere cu peste 1,5 milioane de nașteri față de anul anterior. În ciuda creșterii economice, în ultimii zece ani, numărul nașterilor s-a prăbușit de la aproape 19 milioane, la sub 8 milioane. # Biziday.ro
Potrivit raportului publicat de guvernul chinez, în 2025 s-au născut 7,92 milioane de copii, în scădere față de 9,54 milioane în 2024, acesta fiind cel mai redus nivel de la începutul înregistrărilor oficiale ale populației, în 1949. Tot în 2025, 11,31 milioane de persoane au decedat, ceea ce a dus la o diminuare a populației […]
Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Prim-ministrul Norvegiei confirmă că a primit o scrisoare în care președintele american afirmă: “Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo), nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Norvegiei confirmă că a primit o scrisoare de la Donald Trump în care acesta leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: “Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo), nu mă […]
Cod Galben de ger în toată țara, cu minime de până la -20 de grade pe timpul nopților, până miercuri dimineață. Pe timpul zilei, temperaturile se vor menține negative. În sudul țării, vor fi depuneri de polei. # Biziday.ro
Meteorologii anunță că, până joi, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul […]
Uniunea Europeană pregătește tarife de 110 miliarde de dolari pentru companiile americane, precum și restricționarea acestora pe piața europeană. Trump vine la Davos, în Elveția, iar măsurile UE sunt gândite să le dea liderilor europeni instrumente de negociere, după ce președintele american a anunțat tarife suplimentare împotriva țărilor care se opun planului său de preluare a Groenlandei. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, Uniunea Europeană se mișcă rapid pentru a impune tarife de 93 de miliarde de euro (110 miliarde de dolari) ca represalii la decizia lui Trump de a impune taxe suplimentare Germaniei, Franței și altor țări care se opun preluării Groenlandei de către SUA. Europa ar putea, de asemenea, să restricționeze accesul companiilor americane […]
Spania. Accident feroviar grav, între Malaga și Madrid. Un tren de mare viteză a deraiat și a lovit ultimele două vagoane ale unui alt tren, aflat pe o linie adiacentă. Rapoartele inițiale sugerează mai multe persoane rănite și, posibil, două decese. # Biziday.ro
Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026 Accidentul s-a produs în jurul orei locale 19 (20, ora României), în localitatea Adamuz (provincia Cordoba). Operatorul infrastructurii feroviare din Spania, compania Adif, anunță că trenul de mare viteză, operat de Iryo, care plecase de la Málaga cu Madrid, […]
Generalul Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene spune că forțele sale pregătesc operațiuni ofensive pentru acest an, in condițiile unei mobilizări “mult mai bune” și a reducerii pierderilor, în ultima perioadă. # Biziday.ro
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a declarat că Rusia “nu și-a schimbat planurile, își dorește întreaga Ucraina și își urmărește obiectivele” pentru 2026. Astfel, menționează că în acest an vor fi desfășurate operațiuni ofensive, deoarece “nu se poate obține victoria doar prin apărare”. “Vom desfășura operațiuni ofensive, vom lupta pentru a […]
MAI atrage atenția asupra unor trenduri de pe TikTok, care îi determină pe utilizatori să comită gesturi riscante pentru a obține vizualizări. Printre acestea se numără aruncarea de obiecte pe fereastră și distrugerea maşinilor parcate. # Biziday.ro
”Atenție la provocările periculoase din mediul online! Tot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viața oamenilor”, […]
”Atenție la provocările periculoase din mediul online! Tot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viața oamenilor”, […]
Germania își retrage militarii din Groenlanda, după o misiune de recunoaștere de câteva zile. Retragerea era programată de dinainte și nu pare a avea legătură cu decizia lui Donald Trump de a impune tarife suplimentare. # Biziday.ro
Armata germană (Bundeswehr) își retrage echipa de recunoaștere din Groenlanda. Cei 15 soldați vor părăsi insula arctică cu un zbor civil spre Copenhaga. Desfășurarea acestora a fost programată încă de la început să dureze doar câteva zile. Militarii au sosit vineri pentru a evalua condițiile pentru posibile exerciții NATO, iar constatările vor fi analizate în […]
Analiștii estimează că piețele financiare se vor confrunta cu o nouă perioadă de volatilitate, după decizia lui Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare pentru importurile din opt țări europene, însă impactul acestora va fi mai redus comparativ cu tarifele anunțate în aprilie anul trecut. # Biziday.ro
Analiștii financiari estimează că piețele globale financiare se vor confrunta cu o nouă perioadă de volatilitate, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va impune tarife vamale pentru opt națiuni europene, până când SUA va avea voie să cumpere Groenlanda. ”Speranțele că situația tarifară s-a calmat pentru acest an au fost spulberate deocamdată – […]
UE pregătește un răspuns la tarifele suplimentare anunțate de Donald Trump, iar unii lideri i-au în calcul o măsură dură – activarea instrumentul anti-coerciție al UE, care permite impunerea unor tarife și restricții. Emmannuel Macron va cere acest lucru. Ractificarea acordului UE-SUA de către PE ar putea fi suspendată. # Biziday.ro
Ratificarea acordului comercial UE-SUA în Parlamentul European va fi sistată, după ce Donald Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Confirmarea faptului că Parlamentul European nu va continua cu ratificarea acordului, semnat de Trump și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în iulie 2025, aruncă incertitudine asupra viitorului acordului comercial. […]
Bloomberg: Administrația Trump dorește să solicite țărilor care doresc să aibă un loc permanent în “Consiliul de Pace”, creat inițial pentru a rezolva criza din Gaza, să contribuie cu cel puțin un miliard de dolari. # Biziday.ro
Potrivit unui draft în acest sens, consultat de Bloomberg, Trump ar fi președintele inaugural al consiliului și va decide ce națiuni ar trebui invitate să se alăture. “Deciziile vor fi luate cu majoritate, fiecare stat membru prezent primind un vot, dar toate vor fi supuse aprobării președintelui”. “Fiecare stat membru va avea un mandat de […]
Buzău. Explozie într-un bloc de locuințe situat pe Aleea Industriei. Un bărbat a suferit arsuri la nivelul corpului. Au fost evacuate 25 de persoane. # Biziday.ro
Explozia a avut loc în această dimineață, într-un bloc din orașul Buzău. Pompierii intervin chiar în aceste momente la blocul de pe Aleea Industriei. “În urma deflagrației care a avut loc la un bloc din municipiul Buzău, la UPU-SMURD a SJU Buzău a fost transportată o victimă, un bărbat în vârstă de 64 de ani, […]
Vrancea. Autoritățile investighează resturile unei drone care s-a prăbușit sâmbătă după-amiaza într-o gospodărie din comuna Tănăsoaia. Din primele informații, aceasta nu are explozibil și nu se cunoaște proveniența. # Biziday.ro
Din primele informații, au fost descoperite resturi metalice care indică un vehicul aerian, care s-ar fi prăbușit în cursul zilei de sâmbătă (17 ianuarie) într-o gospodărie din comuna Tănăsoaia, potrivit Jurnal de Vrancea. La fața locului s-au deplasat inclusiv echipe din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și specialiști ai armatei. Sursa mai precizează că […]
Identitățile a peste 163 de mii de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost confirmate, în urma unei anchete de presă. Cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, deoarece datele provin din surse publice. # Biziday.ro
Publicația independentă rusă Mediazona, o publicație independentă din Rusia, în colaborare cu BBC Rusia, a confirmat identitatea a 163.606 militari ruși uciși în Ucraina. De la ultima actualizare, de la mijlocul lunii decembrie, numele a 7.445 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor. Jurnaliștii subliniază că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, […]
Tulcea. Populația din nordul județului a fost alertată prin Ro-Alert, noaptea trecută, după un atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două avioane F-16, pregătite de misiune, au rămas la sol pentru că ţintele au dispărut de pe radare. # Biziday.ro
Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. ”Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin […]
Liderii europeni denunță noile tarife suplimentare anunțate de SUA. Spun că țările europene nu se vor lăsa intimidate. Reuniune de urgență a UE. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și alți oficiali și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda și au denunțat taxele vamale suplimentare anunțate de SUA. Remarcile au venit la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Washingtonul va impune tarife suplimentare de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca, […]
Mii de oameni au protestat în Groenlanda și Danemarca, sâmbătă, împotriva planurilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei, un teritoriu autonom danez. # Biziday.ro
Demonstrații au avut loc în orașe daneze, inclusiv în capitala Copenhaga, precum și în capitala Groenlandei, Nuuk. În Copenhaga, manifestanții purteau pancarte cu mesaje ”jos mâinile de pe Groenlanda” sau ”Groenlanda e pentru groenlandezi”. Mitingurile coincid cu o vizită la Copenhaga a unei delegații a Congresului SUA. Liderul acesteia, senatorul democrat Chris Coons, a descris […]
Furnizorii de componente pentru cipurile H200 ale Nvidia au întrerupt producția după ce China a blocat importurile de procesoare AI. Anterior, Nvidia a obținut aprobare din partea SUA pentru vânzarea în China. # Biziday.ro
Producătorii de componente esențiale pentru H200, cum ar fi plăcile cu circuite imprimate, au întrerupt producția în urma măsurilor luate pentru a împiedica livrarea cipurilor în China, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times. Nvidia a făcut presiuni considerabile asupra Washingtonului și Beijingului pentru a permite vânzarea în China a H200, […]
SUA vor impune taxe vamale suplimentare pentru importurile din opt țări europene, între care Germania, Marea Britanie și Franța, care nu susțin planul lui Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei. # Biziday.ro
Donald Trump a anunțat că Statele Unite impun tarife vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun controlului SUA asupra Groenlandei. Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că ”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda au trimis trupe în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație foarte […]
Donald Trump a anunțat că Statele Unite impun tarife vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun controlului SUA asupra Groenlandei. Într-o postare lungă pe Truth Social, Trump a spus că ”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda au trimis trupe în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație […]
FT: SUA iau în considerare înființarea unui “Consiliu pentru pace”, asemănător cu cel pentru Gaza, care să supravegheze implementarea unui viitor acord de încheiere a războiului din Ucraina. Detaliile nu au fost clarificate deocamdată. # Biziday.ro
Deși nu sunt prea multe detalii despre potențialul Consiliu, un oficial familiarizat cu discuțiile, citat sub protecția anonimatului de către Financial Times, a precizat că Administrația Trump consideră Consiliul de pace, înființat inițial pentru Gaza, ca fiind “un potențial substitut al ONU, un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte […]
Astăzi intră în vigoare Tratatul privind marea liberă, primul cadru juridic cuprinzător ce vizează protejarea biodiversității în zonele internaționale maritime, prin crearea de arii marine protejate și reglementarea activităților economice. Acordul a fost convenit în martie 2023, după două decenii de negocieri. # Biziday.ro
Tratatul privind marea liberă, cunoscut oficial sub denumirea de “Acordul întemeiat pe Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele care nu intră sub jurisdicție națională (Acordul BBNJ)”, oferă primul cadru juridic global pentru protejarea mării libere. “Marea liberă nu va mai fi un Vest […]
OpenAI va testa în următoarele săptămâni afișarea reclamelor pe versiunile gratuite ale ChatGPT din SUA. Acestea vor apărea doar când sunt relevante pentru conversație, dedesubtul răspunsurilor oferite de chatbot. Compania precizează că datele conversațiilor nu vor fi partajate cu agenții de publicitate. # Biziday.ro
OpenAI a declarat că reclamele vor apărea pe variantele gratuite ale ChatGPT și vor fi testate, în primă fază, în SUA, în următoarele săptămâni. Compania a lansat vineri și abonamentul de 8 dolari pe lună “Go” în SUA și a precizat că utilizatorii care optează pentru acesta vor primi și ei reclame. Reclamele vor fi […]
SUA. Administraţia Federală a Aviaţiei a îndemnat companiile aeriene și avioanele care operează în spațiul Mexicului, Americii Centrale și în anumite părți din America de Sud, să dea dovadă de prudență. Autoritatea invocă riscuri de “activități militare” și interferențe în sistemele GPS. # Biziday.ro
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a declarat că a emis un avertisment către piloții care vor trece prin Mexic și țările din America Centrală, precum și Ecuador, Columbia și porțiuni din spațiul aerian din estul Oceanului Pacific. Notificările au fost transmise vineri și vor rămâne în vigoare pentru 60 de zile, potrivit FAA. […]
Carambol cu șapte autoturisme pe autostrada A1, la km 148, pe sensul de mers către Curtea de Argeș. Șoseaua este acoperită cu polei. Două persoane au suferit atac de panică. # Biziday.ro
ISU Argeș informează că intervine în cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, sensul Pitești – Curtea de Argeș, în care sunt implicate șapte vehicule. Pâna la acest moment, au primit asistență două persoane cu atac de panică, dar care au refuzat transportul la spital. Intervin trei echipaje de pompieri, cu o autospecială de […]
SUA și Taiwan au încheiat un acord comercial concentrat pe schimburile de semiconductori și investițiile în sectorul tehnologic american. Demersul, în timp ce China intensifică presiunile asupra insulei pe care o revendică. # Biziday.ro
În baza acordurilor, producătorii taiwanezi de semiconductori, între care TSMC, unul dintre cei mai importanți din domeniu, vor fi supuși unor taxe mai mici pentru semiconductorii, echipamentele și produsele conexe aduse pe piața americană, în timp ce unele categorii vor fi scutite. De asemenea, tariful general aplicat celor mai multe categorii de mărfuri va fi […]
Donald Trump amenință că va impune tarife vamale suplimentare țărilor care nu susțin planul său de a controla Groenlanda. Trimisul special al președintelui american pentru insulă insistă că un acord în acest sens “trebuie și va fi încheiat”. # Biziday.ro
“Aș putea impune tarife țărilor care nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, a declarat Donald Trump, făcând referire, totodată, la taxele vamale impuse anterior pentru importurile de produse farmaceutice din UE, măsură pe care a justificat-o prin dorința de a reduce prețurile medicamentelor în SUA. “Aș […]
Risc mare de avalanșă în masivele Rodnei, Maramureșului și Tibleșului, vineri seara. În ultimele 24 de ore, în șaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni. # Biziday.ro
Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de până la 1,5 metri în zona montană a județului Maramureș, precum și încălzirea din ultimele zile, aceste aspecte cumulate reprezintă un risc real de avalanșă și dificultăți majore de deplasare, potrivit Salvamont Maramureș. Mai mult, Salvamont Mureș informează că în ultimele 24 de ore, în Maramureș, […]
Rețeaua X (Twitter) nu funcționează în România și la nivel global. Numeroși utilizatori au raportat probleme pe site-ul Downdetector. # Biziday.ro
În România, primele sesizări privind problemele de funcționare ale rețelei sociale au fost făcute după ora 17. Din totalul sutelor de raportări, cele mai multe se refereau la accesarea website-ului, la funcționarea aplicației și la încărcarea feed-ului. La accesarea website-ului, este afișată “eroarea 522”, ceea ce înseamnă că nu poate fi stabilită conexiunea între Cloudflare […]
Curtea de Apel București i-a înjumătățit, pe motiv de prescripție a faptelor, pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache, până la 5 ani și 10 luni, în dosarul în care acesta a folosit peste șase milioane de euro din fonduri europene, destinate construirii primului tronson din autostrada Nădlac – Arad, pentru a-și plăti datorii și a-și cumpăra terenuri. # Biziday.ro
Nelu Iordache a fost condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare pe data de 8 septembrie 2021, de către Curtea de Apel București. Joi, aceeași instanță a judecat o contestație în anulare formulată de condamnat și a hotărât desființarea, în parte, a deciziei contestate, prin descontopirea pedepsei în pedepsele componente, după cum […]
Curtea de Apel a amânat, până pe 30 ianuarie, decizia privind cererea de anulare a decretelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș (desemnat de Nicușor Dan) și Mihai Busuioc (desemnat de PSD), depusă de o avocată membră a AUR. # Biziday.ro
Curtea de Apel Bucureşti a amânat, vineri, pronunţarea în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului pentru suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Instanţa a stabilit următorul termen pentru data de 30 ianuarie 2025. “Amână pronunţarea la data de 30.01.2026, când soluţia va fi pusă […]
București. Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde apelului telefonic al polițiștilor. Parcarea neregulamentară va fi sancționată în continuare cu amendă. # Biziday.ro
Primăria Sectorului 3 anunță că a luat mai multe măsuri pentru deblocarea mai rapidă a zonelor afectate de parcări neregulamentare. Astfel, din dispoziția primarului Robert Negoiță, Poliția Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situațiile de parcare neregulamentară, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid. Prin urmare, autovehiculul parcat […]
Coreea de Sud. Fostul președinte a fost condamnat, în primă instanță, la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției, în legătură cu tentativa de a impune legea marțială, în 2024. Yoon este implicat și în alte procese, inclusiv pentru insurecție, pentru care riscă pedeapsa cu moartea. # Biziday.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, demis pentru insurecție, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, în legătură cu tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în decembrie 2024. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de 10 ani de închisoare, însă instanța […]
Lituania acuză Rusia că s-a aflat în spatele tentativei de incendiere, în 2024, a unei fabrici care furniza Ucrainei echipamente radio militare. Lituanienii au spus că membrii grupării au operat și în România. Anul trecut, SRI a arestat un columbian care pregătea un sabotaj în România. # Biziday.ro
Autoritățile lituaniene au precizat că serviciul de informații militare externe al Rusiei (GRU) s-a aflat în spatele unor tentativelor de atacuri incendiare asupra unei fabrici care furnizează scanere de unde radio pentru Armata Ucrainei, în 2024. Serviciile Secrete lituaniene mai spun că membri ai grupului au operat și în România, Polonia și Cehia. Atacul urma […]
Vreme deosebit de rece până la jumătatea săptămânii viitoare, în toată țara. Vor cădea precipitații mixte, vor fi depuneri de polei, iar în zonele în care va ploua, se va forma ghețuș. Minimele vor coborî la -19 grade. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vremea deosebit de rece, valabilă de astăzi, 16 decembrie, ora 10 și până miercuri, pe 21 decembrie. Temperaturile vor scădea începând de vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în restul țării. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, […]
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată compania acestuia xAI, după ce asistentul Grok “a generat nenumărate imagini” ale sale cu conținut sexual explicit, inclusiv folosind o poză de când avea 14 ani. # Biziday.ro
Ashley St. Clair, influencer de extremă dreapta și mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului, acuzând că chatbot-ul Grok a creat nenumărate imagini deepfake cu conținut sexual explicit care o reprezentau în ipostaze înjositoare. Ashley, care are origini evreiești, spune că, după ce a raportat […]
CCR amână din nou, de data aceasta pentru luna februarie, o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Invocă nevoia “de a studia mai bine” raportul (depus ieri) prin care Înalta Curte pretinde că “noua lege anulează total pensia de serviciu”. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR pentru aceste întârzieri. # Biziday.ro
“Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 […]
FT: Comisia Europeană pregătește un plan de “primire timpurie” a Ucrainei în UE, oferit la schimb lui Zelenski pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace. Deși Ucraina nu ar avea toate drepturile de vot al unui stat membru, perspectiva neliniștește numeroase capitale europene. Ucraina ar mai avea de făcut reforme care ar dura probabil încă un deceniu, înainte de aderare. # Biziday.ro
Financial Times a aflat că Bruxelles-ul elaborează un plan prin care Ucraina ar urma să devină membră a Uniunii Europene prin schimbarea regulilor stabilite prin tratatul din 1993. Acestea ar urma să fie înlocuite cu un model pe două niveluri, dar care ar putea accelera un acord de pace, menit să pună capăt invaziei Rusiei. Planul […]
Lidera opoziției din Venezuale, María Corina Machado, i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă. Totuși, Machado nu a precizat dacă președintele american l-a acceptat. # Biziday.ro
Lidera opoziției din Venezuale, María Corina Machado, a declarat că i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, joi. Machado nu a precizat dacă acesta l-a acceptat. ”Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus María Corina Machado după întâlnirea cu […]
