Mii de oameni au protestat în Groenlanda și Danemarca, sâmbătă, împotriva planurilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei, un teritoriu autonom danez.
Biziday.ro, 18 ianuarie 2026 07:20
Demonstrații au avut loc în orașe daneze, inclusiv în capitala Copenhaga, precum și în capitala Groenlandei, Nuuk. În Copenhaga, manifestanții purteau pancarte cu mesaje "jos mâinile de pe Groenlanda" sau "Groenlanda e pentru groenlandezi". Mitingurile coincid cu o vizită la Copenhaga a unei delegații a Congresului SUA. Liderul acesteia, senatorul democrat Chris Coons, a descris […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
Mii de oameni au protestat în Groenlanda și Danemarca, sâmbătă, împotriva planurilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei, un teritoriu autonom danez.
Demonstrații au avut loc în orașe daneze, inclusiv în capitala Copenhaga, precum și în capitala Groenlandei, Nuuk. În Copenhaga, manifestanții purteau pancarte cu mesaje "jos mâinile de pe Groenlanda" sau "Groenlanda e pentru groenlandezi". Mitingurile coincid cu o vizită la Copenhaga a unei delegații a Congresului SUA. Liderul acesteia, senatorul democrat Chris Coons, a descris […]
07:10
Furnizorii de componente pentru cipurile H200 ale Nvidia au întrerupt producția după ce China a blocat importurile de procesoare AI. Anterior, Nvidia a obținut aprobare din partea SUA pentru vânzarea în China.
Producătorii de componente esențiale pentru H200, cum ar fi plăcile cu circuite imprimate, au întrerupt producția în urma măsurilor luate pentru a împiedica livrarea cipurilor în China, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times. Nvidia a făcut presiuni considerabile asupra Washingtonului și Beijingului pentru a permite vânzarea în China a H200, […]
Acum 8 ore
01:00
SUA vor impune taxe vamale suplimentare pentru importurile din opt țări europene, între care Germania, Marea Britanie și Franța, care nu susțin planul lui Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei.
Donald Trump a anunțat că Statele Unite impun tarife vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun controlului SUA asupra Groenlandei. Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că ”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda au trimis trupe în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație foarte […]
Acum 12 ore
18:50
SUA vor impune taxe vamale suplimentare pentru importurile din opt țări europene, între care Germania, Marea Britanie și Franța, care nu susțin planul lui Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei.
Donald Trump a anunțat că Statele Unite impun tarife vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun controlului SUA asupra Groenlandei. Într-o postare lungă pe Truth Social, Trump a spus că ”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda au trimis trupe în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație […]
Acum 24 ore
16:20
FT: SUA iau în considerare înființarea unui "Consiliu pentru pace", asemănător cu cel pentru Gaza, care să supravegheze implementarea unui viitor acord de încheiere a războiului din Ucraina. Detaliile nu au fost clarificate deocamdată.
Deși nu sunt prea multe detalii despre potențialul Consiliu, un oficial familiarizat cu discuțiile, citat sub protecția anonimatului de către Financial Times, a precizat că Administrația Trump consideră Consiliul de pace, înființat inițial pentru Gaza, ca fiind “un potențial substitut al ONU, un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte […]
15:10
Astăzi intră în vigoare Tratatul privind marea liberă, primul cadru juridic cuprinzător ce vizează protejarea biodiversității în zonele internaționale maritime, prin crearea de arii marine protejate și reglementarea activităților economice. Acordul a fost convenit în martie 2023, după două decenii de negocieri.
Tratatul privind marea liberă, cunoscut oficial sub denumirea de “Acordul întemeiat pe Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele care nu intră sub jurisdicție națională (Acordul BBNJ)”, oferă primul cadru juridic global pentru protejarea mării libere. “Marea liberă nu va mai fi un Vest […]
08:20
OpenAI va testa în următoarele săptămâni afișarea reclamelor pe versiunile gratuite ale ChatGPT din SUA. Acestea vor apărea doar când sunt relevante pentru conversație, dedesubtul răspunsurilor oferite de chatbot. Compania precizează că datele conversațiilor nu vor fi partajate cu agenții de publicitate.
OpenAI a declarat că reclamele vor apărea pe variantele gratuite ale ChatGPT și vor fi testate, în primă fază, în SUA, în următoarele săptămâni. Compania a lansat vineri și abonamentul de 8 dolari pe lună “Go” în SUA și a precizat că utilizatorii care optează pentru acesta vor primi și ei reclame. Reclamele vor fi […]
Ieri
07:10
SUA. Administraţia Federală a Aviaţiei a îndemnat companiile aeriene și avioanele care operează în spațiul Mexicului, Americii Centrale și în anumite părți din America de Sud, să dea dovadă de prudență. Autoritatea invocă riscuri de "activități militare" și interferențe în sistemele GPS.
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a declarat că a emis un avertisment către piloții care vor trece prin Mexic și țările din America Centrală, precum și Ecuador, Columbia și porțiuni din spațiul aerian din estul Oceanului Pacific. Notificările au fost transmise vineri și vor rămâne în vigoare pentru 60 de zile, potrivit FAA. […]
16 ianuarie 2026
22:50
Carambol cu șapte autoturisme pe autostrada A1, la km 148, pe sensul de mers către Curtea de Argeș. Șoseaua este acoperită cu polei. Două persoane au suferit atac de panică.
ISU Argeș informează că intervine în cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, sensul Pitești – Curtea de Argeș, în care sunt implicate șapte vehicule. Pâna la acest moment, au primit asistență două persoane cu atac de panică, dar care au refuzat transportul la spital. Intervin trei echipaje de pompieri, cu o autospecială de […]
22:10
SUA și Taiwan au încheiat un acord comercial concentrat pe schimburile de semiconductori și investițiile în sectorul tehnologic american. Demersul, în timp ce China intensifică presiunile asupra insulei pe care o revendică.
În baza acordurilor, producătorii taiwanezi de semiconductori, între care TSMC, unul dintre cei mai importanți din domeniu, vor fi supuși unor taxe mai mici pentru semiconductorii, echipamentele și produsele conexe aduse pe piața americană, în timp ce unele categorii vor fi scutite. De asemenea, tariful general aplicat celor mai multe categorii de mărfuri va fi […]
19:10
Donald Trump amenință că va impune tarife vamale suplimentare țărilor care nu susțin planul său de a controla Groenlanda. Trimisul special al președintelui american pentru insulă insistă că un acord în acest sens "trebuie și va fi încheiat".
“Aș putea impune tarife țărilor care nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, a declarat Donald Trump, făcând referire, totodată, la taxele vamale impuse anterior pentru importurile de produse farmaceutice din UE, măsură pe care a justificat-o prin dorința de a reduce prețurile medicamentelor în SUA. “Aș […]
19:00
Risc mare de avalanșă în masivele Rodnei, Maramureșului și Tibleșului, vineri seara. În ultimele 24 de ore, în șaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni.
Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de până la 1,5 metri în zona montană a județului Maramureș, precum și încălzirea din ultimele zile, aceste aspecte cumulate reprezintă un risc real de avalanșă și dificultăți majore de deplasare, potrivit Salvamont Maramureș. Mai mult, Salvamont Mureș informează că în ultimele 24 de ore, în Maramureș, […]
18:10
Rețeaua X (Twitter) nu funcționează în România și la nivel global. Numeroși utilizatori au raportat probleme pe site-ul Downdetector.
În România, primele sesizări privind problemele de funcționare ale rețelei sociale au fost făcute după ora 17. Din totalul sutelor de raportări, cele mai multe se refereau la accesarea website-ului, la funcționarea aplicației și la încărcarea feed-ului. La accesarea website-ului, este afișată “eroarea 522”, ceea ce înseamnă că nu poate fi stabilită conexiunea între Cloudflare […]
16:50
Curtea de Apel București i-a înjumătățit, pe motiv de prescripție a faptelor, pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache, până la 5 ani și 10 luni, în dosarul în care acesta a folosit peste șase milioane de euro din fonduri europene, destinate construirii primului tronson din autostrada Nădlac – Arad, pentru a-și plăti datorii și a-și cumpăra terenuri.
Nelu Iordache a fost condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare pe data de 8 septembrie 2021, de către Curtea de Apel București. Joi, aceeași instanță a judecat o contestație în anulare formulată de condamnat și a hotărât desființarea, în parte, a deciziei contestate, prin descontopirea pedepsei în pedepsele componente, după cum […]
15:00
Curtea de Apel a amânat, până pe 30 ianuarie, decizia privind cererea de anulare a decretelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș (desemnat de Nicușor Dan) și Mihai Busuioc (desemnat de PSD), depusă de o avocată membră a AUR.
Curtea de Apel Bucureşti a amânat, vineri, pronunţarea în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului pentru suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Instanţa a stabilit următorul termen pentru data de 30 ianuarie 2025. “Amână pronunţarea la data de 30.01.2026, când soluţia va fi pusă […]
14:40
București. Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde apelului telefonic al polițiștilor. Parcarea neregulamentară va fi sancționată în continuare cu amendă.
Primăria Sectorului 3 anunță că a luat mai multe măsuri pentru deblocarea mai rapidă a zonelor afectate de parcări neregulamentare. Astfel, din dispoziția primarului Robert Negoiță, Poliția Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situațiile de parcare neregulamentară, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid. Prin urmare, autovehiculul parcat […]
14:30
Coreea de Sud. Fostul președinte a fost condamnat, în primă instanță, la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției, în legătură cu tentativa de a impune legea marțială, în 2024. Yoon este implicat și în alte procese, inclusiv pentru insurecție, pentru care riscă pedeapsa cu moartea.
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, demis pentru insurecție, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, în legătură cu tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în decembrie 2024. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de 10 ani de închisoare, însă instanța […]
13:30
Lituania acuză Rusia că s-a aflat în spatele tentativei de incendiere, în 2024, a unei fabrici care furniza Ucrainei echipamente radio militare. Lituanienii au spus că membrii grupării au operat și în România. Anul trecut, SRI a arestat un columbian care pregătea un sabotaj în România.
Autoritățile lituaniene au precizat că serviciul de informații militare externe al Rusiei (GRU) s-a aflat în spatele unor tentativelor de atacuri incendiare asupra unei fabrici care furnizează scanere de unde radio pentru Armata Ucrainei, în 2024. Serviciile Secrete lituaniene mai spun că membri ai grupului au operat și în România, Polonia și Cehia. Atacul urma […]
12:00
Vreme deosebit de rece până la jumătatea săptămânii viitoare, în toată țara. Vor cădea precipitații mixte, vor fi depuneri de polei, iar în zonele în care va ploua, se va forma ghețuș. Minimele vor coborî la -19 grade.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vremea deosebit de rece, valabilă de astăzi, 16 decembrie, ora 10 și până miercuri, pe 21 decembrie. Temperaturile vor scădea începând de vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în restul țării. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, […]
11:00
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată compania acestuia xAI, după ce asistentul Grok "a generat nenumărate imagini" ale sale cu conținut sexual explicit, inclusiv folosind o poză de când avea 14 ani.
Ashley St. Clair, influencer de extremă dreapta și mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului, acuzând că chatbot-ul Grok a creat nenumărate imagini deepfake cu conținut sexual explicit care o reprezentau în ipostaze înjositoare. Ashley, care are origini evreiești, spune că, după ce a raportat […]
11:00
CCR amână din nou, de data aceasta pentru luna februarie, o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Invocă nevoia "de a studia mai bine" raportul (depus ieri) prin care Înalta Curte pretinde că "noua lege anulează total pensia de serviciu". România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR pentru aceste întârzieri.
“Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 […]
09:10
FT: Comisia Europeană pregătește un plan de "primire timpurie" a Ucrainei în UE, oferit la schimb lui Zelenski pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace. Deși Ucraina nu ar avea toate drepturile de vot al unui stat membru, perspectiva neliniștește numeroase capitale europene. Ucraina ar mai avea de făcut reforme care ar dura probabil încă un deceniu, înainte de aderare.
Financial Times a aflat că Bruxelles-ul elaborează un plan prin care Ucraina ar urma să devină membră a Uniunii Europene prin schimbarea regulilor stabilite prin tratatul din 1993. Acestea ar urma să fie înlocuite cu un model pe două niveluri, dar care ar putea accelera un acord de pace, menit să pună capăt invaziei Rusiei. Planul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Lidera opoziției din Venezuale, María Corina Machado, i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă. Totuși, Machado nu a precizat dacă președintele american l-a acceptat.
Lidera opoziției din Venezuale, María Corina Machado, a declarat că i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, joi. Machado nu a precizat dacă acesta l-a acceptat. ”Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus María Corina Machado după întâlnirea cu […]
15 ianuarie 2026
22:50
Politico: Serviciile de informații sârbe și cele ruse (FSB) au testat "tunuri sonore" pe câini – dispozitive acustice de mare putere, care produc un zgomot comparabil cu al unui motor de avion – la două săptămâni după ce o demonstrație antiguvernamentală din Belgrad a fost perturbată de ceea ce protestatarii au descris ca fiind o explozie sonică.
Documente guvernamentale consultate de Politico relevă că cele două organizații – serviciile de informații ale Serbiei (BIA) și serviciile de securitate rusești (FSB) s-au reunit într-un poligon de testare din Serbia, unde au supus mai mulți câini la dispozitive acustice de mare putere – “tunuri sonore” – LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL, produse de […]
21:30
Esențial pentru îngrijirea hainelor și sănătatea familiei tale: o serie de sfaturi și trucuri de la marca spaniolă La Antigua Lavandera. (P)
Pentru început, Cum să speli hainele negre și colorate pentru a nu se decolora. Apoi, 5 sfaturi + 1 truc pentru îngrijirea hainelor bebelușului. Urmate de Cum să cureți petele dificile și cele de sânge de pe haine: sfaturi și trucuri eficiente. Așadar, Cum să speli hainele negre și colorate pentru a nu se decolora: […]
21:00
Olanda. Mai multe clădiri s-au prăbușit, în urma unei explozii urmate de incendiu, în centrul orașului Utrecht. Din primele informații, patru persoane au fost rănite. Cauza nu a fost stabilită.
#utrecht pic.twitter.com/jMO7lZXPbl — Wes de Waart (@wesdewaart) January 15, 2026 Potrivit unui anunț al serviciului de intervenție în caz de urgențe, mai multe clădiri s-au prăbușit după explozie. Patru persoane au fost rănite și duse la spitalul de urgență pentru îngrijiri. Primarul a declarat că nu este clar dacă în clădiri există persoane prinse sub […]
20:20
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru reînarmare și investiții în infrastructura critică, în valoare de 16,7 miliarde de euro. Urmează o decizie din partea Consiliului, iar primele alocări ar putea fi făcute în martie.
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare înaintate de opt state, în cadrul Programului SAFE. Este vorba despre România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru și Portugalia. Decizia, “o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea”, vine în urma unei evaluări riguroase. Avizul deschide calea pentru prima tranșă de împrumuturi pe termen […]
19:30
Cotațiile petrolului scad cu peste -4%, în cel mai rapid ritm din octombrie. Scad îngrijorările cu privire la potențiale acțiuni ale armatei SUA în Iran, după ce Donald Trump a primit asigurări că protestatarii reținuți în Iran nu vor fi executați. Prețul țițeiului european a coborât la sub 64 dolari/baril.
Cotația țițeiul european Brent scade cu -4,7%, până la 63,4 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu -4,9%, până la 59 de dolari pe baril. Donald Trump a declarat, miercuri seară, în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval, că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa […]
18:00
Emmanuel Macron avertizează că "forțele destabilizatoare s-au trezit, iar certitudini de zeci de ani sunt puse acum sub semnul întrebării", făcând aluzie, cel mai probabil, la revendicările SUA asupra Groenlandei. Confirmă că Franța va trimite trupe pe insulă, ca parte a misiunii europene de consolidare a securității în Arctica.
Președintele francez a făcut declarațiile în timpul discursului său anual adresat armatei. Macron a subliniat că “trăim într-o lume în care forțele destabilizatoare s-au trezit și vor continua să reprezinte o amenințare” și că, totodată, “certitudini care au durat uneori decenii sunt puse sub semnul întrebării competitori pe care Europa nu și-ar fi imaginat vreodată […]
16:30
SUA. Confruntările violente dintre protestatarii din Minneapolis și serviciul de imigrări (ICE) s-au intensificat, noaptea trecută, după ce un imigrant venezuelean a fost urmărit în trafic și împușcat în picior, la o săptămână după uciderea lui Renee Good. Protestatari au aruncat cu pietre și petarde, în timp ce forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene.
Incidentul a avut loc miercuri seara, în Minneapolis, când bărbatul din Venezuela a fost oprit pentru un control rutier. Acesta era, conform autorităților, un imigrant ilegal și a încercat să scape. A intrat cu mașina sa în alta parcată, iar apoi a luat-o la fugă pe jos, moment în care un agent al serviciului de […]
15:10
SUA au finalizat prima vânzare de petrol din Venezuela, în valoare de 500 de milioane de dolari. În următoarea perioadă sunt așteptate tranzacții suplimentare.
Cu toate că detaliile primei vânzări de petrol nu au fost făcute publice, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Administrația Trump “poartă discuții productive și continue cu companiile petroliere care sunt pregătite să facă investiții fără precedent, pentru refacerea infrastructurii petroliere a Venezuelei“. Reuters a fost raportat anterior că țițeiul venezuelean […]
14:10
Economia Germaniei a înregistrat un ușor avans în 2025, după doi ani consecutivi de recesiune. PIB-ul a crescut cu +0,2%, în conformitate cu așteptările băncii centrale.
Cea mai mare economie a Europei s-a redresat ușor, pe fondul creșterii cheltuielilor private și publice. Totuși, avansul a fost frânat de investițiile mai reduse din sectorul privat și de scăderea continuă a exporturilor, aflate pe minus pentru al treilea an consecutiv. În ultimul trimestru din 2025, PIB-ul a crescut cu 0,2% față de trimestrul […]
09:40
Raport. La un an de la preluarea puterii de către Donald Trump, acesta pare a reuși să facă China, mai degrabă decât America, "măreață din nou". Un sondaj realizat în 21 de țări (din care 13 europene) arată că SUA sunt acum mai temute de aliații săi tradiționali decât de adversari. China este văzută tot mai mult ca un partener de încredere decât ca o amenințare. Prestigiul UE este în creștere, dar, paradoxal, mai mult la nivel mondial decât în țările membre UE.
Sondajul global este realizat de Universitatea Oxford și de Consiliului European pentru Relații Externe pe 26 de mii de repondenți din SUA, China, India, Rusia, Turcia, Brazilia, Africa de Sud, Coreea de Sud și din 13 țări europene (între care România nu este). El arată că, sub Donald Trump, SUA sunt mai puțin temute de […]
08:20
NASA recuperează de pe Stația Spațială Internațională misiunea Crew 11, cu unul dintre astronauți într-o "situație medicală de urgență". Cei patru astronauți (doi americani, un japonez și un rus) au părăsit deja stația la bordul unei capsule SpaceX și vor ajunge în următoarele ore pe Pământ, amerizând în largul coastelor Californiei.
Capsula SpaceX Crew Dragon s-a desprins de ISS la puțin timp după miezul nopții (pe ora României), într-o călătorie de circa zece ore, în care va reintra treptat în atmosferă. Înainte de a deschide parașutele deasupra Pacificului, capsula va accelera până la 5g (de cinci ori accelerația gravitațională) și o viteză de peste 7.500 de […]
00:10
Raport. Anul trecut a fost al treilea cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice. Temperatura medie globală a fost cu 1,4 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.
Datele publicate de serviciul european Copernicus Climate Change Service și de Met Office din Marea Britanie relevă că temperaturile globale din 2025 nu au atins nivelurile record din 2024, în principal datorită modelului meteorologic natural La Niña, de răcire. Cu toate acestea, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Chiar și […]
14 ianuarie 2026
23:00
SUA vor suspenda, de săptămâna viitoare, procesarea vizelor pentru solicitanții din 75 de țări. Printre acestea, se numără Republica Moldova, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia și Thailanda.
Un purtător de cuvânt al Departamentului american de Stat a anunțat că suspendarea va fi implementată de pe 21 ianuarie. Acesta a declarat că “Departamentul își va folosi autoritatea pentru a considera neeligibili potențialii imigranți care ar deveni o povară pentru SUA și ar exploata generozitatea poporului american. Procesarea vizelor va fi suspendată, în timp […]
22:00
Ministerul român de Externe le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Pe fondul protestelor și al intensificării tensiunilor în țară, a emis o alertă de călătorie de niel maxim.
Ministerul român al Afacerilor Externe informează cetățenii că a ridicat avertismentul de călătorie pentru Iran la “nivelul maxim, 9/9, Părăsiți imediat țara!” Instituția le recomandă românilor să părăsească imediat țara, pe orice rută sigură existentă, și arată că încă există zboruri în acest sens. MAE îndeamnă românii prezenți în Iran să-și semnaleze prezența la ambasadă, […]
21:40
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda au purtat discuții la Washington. Șeful diplomației daneze spune că Arctica se confruntă cu o nouă situație de securitate, însă respinge preluarea Groenlandei de către SUA, afirmând că soluțiile trebuie găsite prin cooperare și cu respectarea suveranității teritoriale.
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda au ținut o conferință comună de presă, în urma discuțiilor cu vicepreședintele american și secretarul american de Stat. Lars Rasmussen, ministrul danez de Externe, a declarat că delegația a venit în SUA în urma “unor comentarii notabile despre Groenlanda”. Acesta a afirmat că Danemarca este “dispusă să facă […]
20:40
Război în Ucraina. Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, după atacurile rusești asupra infrastructurii: "Consecințele sunt grave".
Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, în mod special în Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești care i-au lăsat pe locuitorii capitalei ucrainene fără energie electrică, încălzire sau apă, în timp ce se confruntă cu temperaturi sub zero grade. Zelenski a declarat că la Kiev va fi înființat un […]
19:50
Danemarca își consolidează prezența militară în Groenlanda și va continua exerciții comune cu aliații NATO, în 2026. Decizia vine pe fondul creșterii tensiunilor, după ce Donald Trump a declarat că este “inacceptabil orice altceva decât controlul SUA asupra Groenlandei”. # Biziday.ro
Ministerul danez de Externe, alături de Ministerului Afacerilor Externe și Cercetării din Groenlanda, transmit că Danemarca își va intensifica imediat prezența militară în și în jurul Groenlandei. Măsura presupune desfășurarea unor exerciții militare cu avioane, nave și soldați, realizate în strânsă cooperare cu aliații NATO. Cele două guverne au precizat că exercițiile comune cu statele […]
19:00
Intr-un an plin de provocari si ingrijorari de toate felurile, de ordin politic, social, economic si tehnologic, companiile romanesti majore au continuat sa performeze. Iar preturile actiunilor lor la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au crescut. Persoanele care au luat in calcul investitiile in actiuni, cu o parte din economiile lor, au avut motive de […]
18:50
SUA. FBI a percheziționat domiciliul unei jurnaliste a Washington Post, care a scris în mod constant despre campania de concedieri derulată, anul trecut, de Administrația Trump. Publicația și ONG-urile denunță o acțiune neobișnuită și agresivă. # Biziday.ro
Agenții FBI au efectuat percheziții la domiciliul unui reporter al publicației Washington Post, o acțiune pe care ziarul a numit-o o mișcare ”extrem de neobișnuită și agresivă” din partea forțelor de ordine. De asemenea, ONG-urile care susțin libertatea presei au catalogat-o drept o ”intruziune extraordinară” din partea Administrației Trump. Agenții FBI au descins la domiciliul […]
16:50
Reuters: SUA evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, care găzduiește zece mii de militari. # Biziday.ro
Informațiile au fost transmise agenției Reuters de către oficiali american, sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului. Mai devreme, separat, un oficial iranian declarase că țările vecine care găzduiesc trupe americane au fost avertizate că bazele militare vor fi lovite, dacă SUA atacă Iranul. Tot agenția de presă a dezvăluit că unii membri ai […]
15:00
Ucraina. Iulia Timoșenko, fost premier al țării și președinta partidului Batkivșcina, a fost pusă sub acuzare pentru dare de mită, după ce ar fi încercat să cumpere voturile unor parlamentari. # Biziday.ro
Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), este acuzată că a dat mită membrilor parlamentului, conform purtătoarei de cuvânt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). Biroul Național Anticorupție (NABU) a detaliat că, după ce a pus sub acuzare mai mulți parlamentari din partidul președintelui Volodimir Zelenski în decembrie, Timoșenko a inițiat discuții privind oferirea regulată de mită […]
14:10
Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru “securitatea națională” și consideră “inacceptabil” orice alt scenariu. Totodată, susține că NATO depinde de implicarea militară americană și că alianța ar fi mai puternică dacă insula ar fi sub controlul americanilor. # Biziday.ro
Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social: “Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un alt nivel, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – […]
14:00
Thailanda. O macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mers într-o provincie din nord-est, provocând răsturnarea și incendierea unor vagoane. Cel puțin 28 de persoane au murit, iar aproximativ 80 sunt rănite. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în provincia Nakhon Ratchasima (nord-estul Thailandei). În timp ce se apropia de o altă stație, în apropiere de o zonă de șantier, o macara s-a prăbușit peste trenul aflat în mers, secționând aproape complet un vagon în timp ce altul a fost cuprins de flăcări. Trenul a deraiat și […]
13:30
Botoșani. O bucată din tencuiala tavanului unei săli de clasă s-a desprins și a căzut peste un elev, la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. Copilul a fost rănit ușor. Ceilalți elevi au fost mutați din sală. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza incidentului. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut în această dimineață, în timpul pauzei, iar presa locală scrie că liceul a fost recent reabilitat printr-un program PNRR gestionat de primărie. Directoare Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Cristina Chirica, a declarat pentru Radio România Iași: “Mă aflam la ședința cu directorii programată pentru ziua de astăzi și am fost anunțată că s-a […]
13:20
Analiză FMI. Inteligența artificială aduce deja efecte negative puternice asupra pieței muncii, în special pentru pozițiile entry-level și cele cu potențial mare de automatizare. După cinci ani, ocuparea forței de muncă a scăzut cu -3,6% în regiunile cu cerere mare pentru competențe AI (printre care SUA și UK). # Biziday.ro
În analiza sa, Fondul Monetar Internațional (FMI) a evaluat milioane de anunțuri de angajare și profiluri de angajat din SUA, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Brazilia și Africa de Sud. FMI a constatat astfel că, în prezent, una din zece oferte de locuri de muncă solicita cel puțin o aptitudine nouă, care abia exista acum zece […]
11:00
Cotațiile petrolului s-au oprit din creștere miercuri dimineață, după patru zile la rând de avans determinat de tensiunile geopolitice, dar rămân aproape de maximele ultimelor luni. Țițeiul european Brent coboară sub 65 de dolari/baril, iar cel american WTI sub 61 de dolari. # Biziday.ro
Țițeiul european Brent a coborât cu aproximativ 0,8%, sub 65 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI s-a depreciat cu o valoare similară și a coborât sub 61 de dolari pe baril. Analiștii explică faptul că, în prezent, cotațiile petrolului sunt influențate de un mix de factori care trag piața în direcții […]
09:50
China a reușit anul trecut o creștere record a exporturilor, dublă față de cea anticipată, și un excedent comercial de 1.200 de miliarde de dolari. Deși expedierile către SUA au scăzut semnificativ (-20%) ca urmare a tarifelor lui Trump, chinezii au reușit să trimită mai multe mărfuri către Europa, Africa și America de Sud. Exporturile de mașini electrice din China au crescut cu +50%. # Biziday.ro
Exporturile Chinei, în 2025, au crescut cu +6,6%, față de o așteptare de +3% a economiștilor chestionați într-un sondaj Reuters. Chiar dacă și importurile au crescut cu +5,7%, surplusul din comerțul internațional s-a apropiat de 1.200 de miliarde de dolari, o sumă record, comparabilă ca mărime cu întreg PIB-ul Arabiei Saudite. Reuters arată că Beijingul […]
