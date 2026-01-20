La finalul etapei, Ilie Dumitrescu e convins: „Ea va câștiga campionatul!”

23:00

Alexi Pitu (23 de ani), jucătorul român al celor de la Vejle BK, nu a fost luat în cantonament de danezi, iar aceștia nu ar mai conta pe serviciile sale.Alexi Pitu este la Vejle din vara lui 2025, iar acum, în iarnă, intră în ultimele 6 luni de contract. Se pare că danezii au decis să nu mai conteze pe serviciile sale încă de acum. Contractul său expiră în vara anului 2026. ...