Veteranul din Gorj care a împlinit 104 ani. Ororile la care l-au supus rușii în Siberia și secretul longevității sale

StirileProtv.ro, 20 ianuarie 2026 07:50

Cel mai în vârstă veteran de război din Gorj a ajuns la venerabila vârstă de 104 ani. Destinul i-a fost pus la grea încercare. 

Alte ştiri de StirileProtv.ro

Acum 10 minute
08:20
Virusul HPV și cancerul de col uterin. Tulpini agresive, leziuni precanceroase și prevenție prin controale medicale anuale StirileProtv.ro
Tulpinile agresive ale virusului HPV pot să genereze cancer de col uterin în 3 până la 5 ani. Înainte, însă, apar leziuni precanceroase, care pot fi tratate la timp.
08:20
Protest al agricultorilor din toată Europa față de acordul Mercosur, la Strasbourg. Printre ei, 200 de fermieri români StirileProtv.ro
50 de fermieri români au pornit luni seară spre Strasbourg, unde vor participa la un protest care adună agricultori din toată Europa.
Acum 30 minute
08:10
Momentele dramatice ale salvării fetiței căzute în lac, povestite de unul dintre salvatori: „Gheața s-a spart sub mine” StirileProtv.ro
Unul dintre bărbații care și-au riscat viața pentru a o salva pe fetița căzută în lac, în Craiova, zilele trecute, rememorează momentele dramatice.
08:10
Vremea azi, 20 ianuarie. Ger în mare parte din țară, cu temperaturi negative în mai multe regiuni StirileProtv.ro
Astăzi avem o dimineață geroasă în cea mai mare parte a țării, cu înnorări și ceață în zonele mai joase.
08:10
Primele indicii despre cauza tragediei feroviare din Spania. 40 de morți, peste 100 de răniți, 37 de oameni dispăruți StirileProtv.ro
În Spania, este marcată prima din cele trei zile de doliu național, după accidentul feroviar de duminică seara.
Acum o oră
07:50
Aurora boreală, vizibilă în România după cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani. Unde a fost văzută StirileProtv.ro
Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani, spun specialiștii, a făcut vizibilă Aurora Boreală, și de pe teritoriul României.
07:50
07:40
Ambițiile lui Trump în Groenlanda, motiv de satisfacție la Moscova: „Dezintegrarea uniunii transatlantice” StirileProtv.ro
Kremlinul a afirmat că Donald Trump ar putea rămâne în istorie dacă va reuși să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei.
07:30
Donald Trump își începe al doilea an de mandat, după un prim an marcat de decizii și declarații șocante StirileProtv.ro
Donald Trump și-a petrecut primul an de mandat încălcând norme politice și testând limitele instituționale ale puterii.
Acum 4 ore
04:50
04:50
04:40
04:40
04:30
Acum 6 ore
04:20
04:10
03:50
03:30
03:30
03:30
02:40
02:40
02:40
02:30
Un nou-născut a murit de frig în Gaza. Opt copii au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă StirileProtv.ro
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit sâmbătă în Gaza din cauza frigului extrem, astfel că numărul copiilor din regiune care au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă a ajuns la opt, potrivit ministerului palestinian al sănătăţii. 
Acum 12 ore
23:00
Sfatul tăios al lui Donald Trump pentru Europa în disputa privind Groenlanda. Cum se va răzbuna pe liderii EU dacă va pierde StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a sfătuit Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda.
22:50
22:50
22:40
22:40
22:20
22:20
22:00
21:50
21:30
21:20
21:20
21:10
Ciocniri și dispute deschise așteptate la Formul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump StirileProtv.ro
În contextul escaladării tensiunilor din jurul Groenlandei, delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial, de la Davos.
20:40
20:30
20:30
20:20
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor StirileProtv.ro
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.
20:10
De ce refuză tinerii români să muncească în timpul studiilor. Doar 2% lucrează, în timp ce media UE este de 25% StirileProtv.ro
În vreme ce un sfert dintre tinerii europeni învață și lucrează în același timp, la noi, procentul este de 10 ori mai mic.
20:10
Oamenii s-au întors în blocul din Buzău în care s-a produs explozia catastrofală. Doar câteva minute, cu Poliția StirileProtv.ro
Locatarii rămaşi fără acoperiș după explozia din Buzău nu se pot întoarce acasă, o vreme. Jumătate dintre garsoniere au fost distruse, iar accesul în imobil este blocat.
20:10
Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni StirileProtv.ro
Liderii europeni au fost convocați joi la un summit de urgență după taxele vamale suplimentare anunțate de Donald Trump și declarațiile acestuia tot mai amenințătoare.
20:00
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia pentru a candida la alegerile viitoare. Cine va conduce țara StirileProtv.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculaţiile larg răspândite potrivit cărora îşi va înfiinţa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.
20:00
Un avion a decolat spre Spania fără zeci de pasageri. Oamenii au rămas blocați pe scările unui terminal din aeroport StirileProtv.ro
Pasagerii unui avion care decola spre Spania au rămas blocați într-o scară din terminal, iar avionul a plecat fără ei.
20:00
În 2025, Pilonul III a depășit Pilonul II la randamente. Cum sunt investiți banii economisiți pentru bătrânețe de români StirileProtv.ro
Tot mai mulți români au început să pună bani deoparte pentru bătrânețe și prin Pilonul III de pensii. Potrivit datelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, 2025 a fost anul recordurilor.
19:50
Un transplant de inimă s-a făcut la limită după ce gerul a întârziat transportul. „A ajuns cu două ore în plus” StirileProtv.ro
Primul transplant de inimă de anul acesta s-a încheiat cu mari emoții la „Institutul Inimii din Târgu Mureș”. Din cauza gerului, transportul organului vital de la București a întârziat două ore.
19:50
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident StirileProtv.ro
Incidentul petrecut zilele trecute, la Craiova, unde o fetiţă a fost salvată în ultimul moment din apele îngheţate ale unui lac, aduce în prim plan unul dintre pericolele majore ale acestei perioade.
19:40
Pericolul ignorat de mulți români. La ce trebuie să fim atenți în aceste zile StirileProtv.ro
Au trecut 10 zile de la primul Cod Galben de ger emis anul acesta, iar următoarele două nopți se anunță la fel de friguroase. 
