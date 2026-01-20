Debut senzațional la Dinamo! A stat pe bară mai bine de un an și acum a fost jucătorul meciului

Sport.ro, 20 ianuarie 2026 08:20

Transfer reușit la formația din Ștefan cel Mare.

Acum 5 minute
08:40
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza" Sport.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost aproape de un transfer la FCSB în această iarnă, însă mutarea a picat în ultimul moment.
08:40
Olăroiu a luat decizia: echipa pe care o va antrena în 2026-2027, anunțată oficial Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani a avut o perioadă de fix o lună pentru a evalua situația sa profesională.
08:40
Lazio, demolată acasă de Como! Nico Paz a făcut de toate Sport.ro
Echipa lui Cesc Fabregas, printre cele mai redutabile din Serie A.
Acum 30 minute
08:20
Debut senzațional la Dinamo! A stat pe bară mai bine de un an și acum a fost jucătorul meciului Sport.ro
Transfer reușit la formația din Ștefan cel Mare.
Acum o oră
08:10
Genoa lui Șucu, mesaj sec la plecarea lui Stanciu: doar 7 cuvinte Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) s-a despărțit oficial de Genoa, la doar șase luni după ce se alăturase clubului din Serie A.
Acum 2 ore
07:40
Corvinul poate juca în Liga 1 pe stadionul care era spaima fotbalului românesc! Sport.ro
Covinul Hunedoara este lider în Liga 2 și are șanse mari să revină în prima divizie, după o pauză de 34 de ani. 
07:40
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz Sport.ro
Roger Federer a susținut o conferință de presă la Melbourne.
07:40
Jucătorul considerat la fel de talentat ca Szoboszlai, pus pe liber de Olimpia Satu Mare! Sport.ro
Atacantul nu marcase niciun gol în acest sezon. 
Acum 12 ore
23:50
„Perla” la care a renunțat FCSB: „Jucător extraordinar!”. Gigi Becali plătea un milion de euro pentru el Sport.ro
Gigi Becali a scos un profit uriaș pe fotbalist.
23:30
Nicolae Stanciu, OUT! „Tricolorul” pleacă de la Genoa după doar 6 luni. Anunțul venit din Italia Sport.ro
Aventura lui Nicolae Stanciu în Serie A s-a încheiat brusc luni seară, după ce Genoa a decis să se despartă de mijlocașul român.
23:20
Incredibil! Marocanii au mers la FIFA și au cerut rejucarea finalei nebune cu Senegal de la Cupa Africii: două scenarii posibile Sport.ro
A fost o finală nebună la Cupa Africii.
23:20
Marius Șumudică nu e dat pe spate de „supertransferul” din Superliga: „Îi va fi greu” Sport.ro
Rapid a încheiat anul 2025 pe locul secund în SuperLiga, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. 
23:10
Lovitură pe piața transferurilor: CSM București aduce o semifinalistă olimpică Sport.ro
Mutare spectaculoasă făcută de CSM București.
23:00
„Luna cadourilor s-a terminat!” Eugen Neagoe a răbufnit la adresa fotbaliștilor săi după umilința cu Universitatea Craiova Sport.ro
Petrolul Ploiești a suferit o înfrângere drastică, luni seară, chiar pe stadionul „Ilie Oană”, scor de 0-4, în fața formației Universitatea Craiova, într-un duel ce a închis etapa cu numărul 22 din Superliga.
22:50
Nicolescu a explicat decizia luată după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan: ”Acum am setat!” Sport.ro
Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan.
22:50
Drăgușin a forțat transferul la AS Roma, dar englezii i-au decis soarta! Răspunsul final venit de la Londra Sport.ro
Radu Drăgușin a cerut imperativ să plece la AS Roma în această iarnă, însă conducerea lui Tottenham a blocat mutarea definitiv, din cauza problemelor de lot din defensivă.
22:40
Zboară la Milano și semnează! Cristi Chivu a mai rezolvat un transfer: „Here we go!” Sport.ro
Inter continuă strategia de întinerire a lotului, iar Cristi Chivu mai bifează un transfer de perspectivă. 
22:40
Reacția lui Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a redevenit lider în Superliga Sport.ro
Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga după victoria categorică obținută luni seară, în deplasare, scor 4-0, cu Petrolul Ploiești, în ultimul meci al etapei a 22-a.
22:30
Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!” Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu scorul de 4-0 pe Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
22:00
Mihai Stoica a făcut anunțul despre Ofri Arad: ”Gata, s-a terminat!” Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut un anunț important despre Ofri Arad.
22:00
„Se distrează în Superliga!” Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din ultimul meci al etapei Sport.ro
Ilie Dumitrescu a analizat jocul Universității Craiova din prima repriză a disputei cu Petrolul Ploiești și a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului Nicușor Bancu.
21:50
A murit legendarul Valentino Garavani. Creatorul de modă a îmbrăcat și staruri din lumea sportului Sport.ro
Valentino Garavani, una dintre figurile emblematice ale modei italiene și mondiale, a murit la vârsta de 93 de ani.
21:40
Ousmane N'Doye, tiradă după finala nebună a Cupei Africii: „Ei au vrut să ne fure! Noi am dat un gol normal” Sport.ro
Ousmane N'Doye (47 de ani) a lansat acuzații grave la adresa arbitrajului după ce Senegal a câștigat dramatic finala Cupei Africii pe Națiuni în fața Marocului, scor 1-0.
21:30
FCSB sau CFR, în play-off?! De față cu Mihai Stoica, Andrei Nicolescu a dat verdictul Sport.ro
FCSB și CFR Cluj, două dintre echipele care au dominat fotbalul românesc în ultimele sezoane, au avut parte de un sezon mult sub așteptări.
21:10
Cosmin Contra i-a administrat corecția carierei lui Roberto Mancini! Scorul ireal înregistrat la Doha Sport.ro
Al-Arabi s-a distrat pe teren cu Al-Sadd.
21:10
MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic Sport.ro
Dennis Politic a primit o ofertă din Grecia.
21:00
Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul Sport.ro
FCSB a realizat până în acest moment două transferuri în această perioadă de mercato, cel al lui Andre Duarte și cel al lui Ofri Arad.
20:30
Jucător de patru milioane de euro transferat de Dan Șucu: olandezul a început vizita medicală Sport.ro
Dan Șucu (62 de ani) a mai finalizat o mutare.
20:30
Prezent pe șantier, Ionuț Lupescu a dat toate detaliile despre noul stadion din Ștefan cel Mare: „Foarte greu!” Sport.ro
Proiectul noului stadion din „Ștefan cel Mare” a intrat, în sfârșit, în linie dreaptă. 
20:20
Mihai Stoica a criticat un antrenor din Superliga: ”Nu știu cum a gândit-o!” Sport.ro
Deși FCSB s-a încurcat cu FC Argeș, scor 0-1, și este încă departe de zona de play-off, Mihai Stoica este atent la tot ce mișcă în vârful clasamentului.
20:00
Chivu a numit cele mai bune două echipe din Europa: „Sunt peste toți în acest moment” Sport.ro
Cristi Chivu continuă parcursul solid pe banca lui Inter Milano. 
19:50
Unde a apărut Horațiu Moldovan după ce a fost dat ca sigur la echipa lui Marius Șumudică Sport.ro
Horațiu Moldovan, viitor incert la Real Oviedo.
Acum 24 ore
19:40
Ofertă de 5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram! Sport.ro
Mihai Rotaru a primit o ofertă generoasă pentru mijlocașul ofensiv.
19:30
Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu Sport.ro
A fost o finală nebună la Cupa Africii pe Națiuni.
19:10
România a învins Georgia la Campionatul European de polo masculin 2026 Sport.ro
Victorie pentru naționala României.
19:10
Meci de infarct în duelul românilor din Turcia! Gol egalizator în minutul 90+5 Sport.ro
Etapa #18 din Superliga Turciei a adus un duel, cel puțin teoretic, între fotbaliști români. 
19:00
Nici n-a ajuns bine la FCSB și a fost deja avertizat despre Gigi Becali: ”O să afle pe pielea lui!” Sport.ro
FCSB a realizat deja două transferuri în această iarnă.
18:50
„Îl lua Șucu dacă îl voiam eu?” Gigi Becali, aroganță la adresa Rapidului la revenirea de la Muntele Athos Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a lansat o serie de ironii la adresa rivalei Rapid, lăsând să se înțeleagă că Olimpiu Moruțan ajunge în Giulești doar pentru că FCSB nu l-a dorit.
18:50
Gata, Marc-Andre Ter Stegen și-a dat acordul și semnează: „Here we go!” Sport.ro
Marc-Andre ter Stegen este la un pas de a pleca de la FC Barcelona. 
18:30
Olandezul a avertizat-o pe Newcastle în legătură cu Dennis Man: ”Aveți grijă!” Sport.ro
Dennis Man a devenit un jucător de bază la PSV Eindhoven.
18:30
Fostul campion trecut prin „Groapă” a semnat în Liga 3! Prezentare oficială la echipa lui Dan Alexa Sport.ro
Vlad Morar (32 de ani) a semnat astăzi cu SSU Poli Timișoara. Dublul campion al României va evolua în eșalonul al treilea, sub comanda lui Dan Alexa.
18:20
Dan Șucu dă lovitura pe piața transferurilor! Afacere de 10 milioane de euro din Serie A Sport.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, este foarte aproape de un transfer important în această iarnă. 
18:00
Israelienii anunță că un jucător de la FCSB este în vizor: ”Este atent monitorizat!” Sport.ro
Un jucător de la FCSB se află în vizorul israelienilor.
18:00
Edi Iordănescu, asaltat de oferte la început de an! Înțelegerea care a picat chiar în ultima clipă Sport.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a devenit unul dintre cei mai curtați antrenori români liberi de contract, având pe masă propuneri concrete din Europa, China și zona Golfului.
17:40
Colegi de cinci stele pentru Andrei Vlad! Aktobe transferă doi coloși pe salarii istorice Sport.ro
Portarul român Andrei Vlad va fi coechipier cu două nume uriașe ale fotbalului, după ce Aktobe a rezolvat transferurile veteranilor Nani și Miralem Pjanic.
17:40
Fostul antrenor din Serie A, dat pe spate de Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat Sport.ro
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia, la doar câteva luni de la instalarea sa pe banca lui Inter. 
17:20
Radu Drăgușin e ”OUT”! Anunțul londonezilor Sport.ro
Englezii au făcut un anunț important despre Radu Drăgușin.
17:10
Kylian Mbappe a spus adevărul despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid: „10% adevăr și 90% fals” Sport.ro
Starul francez a rupt tăcerea după despărțirea lui Real Madrid de antrenorul spaniol.
17:00
Atenție, Chivu! Arsenal vrea să scrie istorie pe San Siro: „Două noi capitole” Sport.ro
Arsenal o înfruntă marți pe Inter, echipa lui Cristi Chivu, de la ora 22:00, într-un duel de foc pe San Siro, unde englezii caută a șaptea victorie consecutivă în Champions League.
16:50
Vasile Miriuță știe cine câștigă Superliga: „Arată cel mai bine!” Sport.ro
Fostul antrenor dinamovist pune banii pe două echipe în lupta pentru titlu.
