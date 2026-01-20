Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Cancan.ro, 20 ianuarie 2026 08:20
Dacă tot e frig afară, dacă ninge sau doar ne imaginăm cum ar arăta iarna adevărată, merită să ne jucăm puțin cu o întrebare aparent banală: câte cuvinte pot exista pentru zăpadă? Răspunsul scoțienilor este […]
Acum 5 minute
08:40
Câte clase are Cătălin Zmărăndescu, de fapt. Îți vei schimba radical părerea despre „fiorosul” de la Power Couple # Cancan.ro
Alături de partenera sa, Cătălin Zmărăndescu face parte din suita de curajoși ce au acceptat în acest an provocarea Power Couple. Sportivul a intrat hotărât în competiție și vrea să plece acasă cu premiul cel […]
08:40
Discretă, ambițioasă și legată de fotbal încă din copilărie, Isabel Haugseng Johansen are o identitate construită pe teren, nu în jurul faimei partenerului ei, Erling Haaland. Povestea lor începe cu mult înainte de milioanele din […]
Acum 30 minute
08:20
Dacă tot e frig afară, dacă ninge sau doar ne imaginăm cum ar arăta iarna adevărată, merită să ne jucăm puțin cu o întrebare aparent banală: câte cuvinte pot exista pentru zăpadă? Răspunsul scoțienilor este […]
08:20
Nicolae Lupșor, dat afară de la Desafio: Aventura. Imaginile nu au fost difuzate la Pro TV. Domnul Dan: „Asta e chiar fără precedent!” # Cancan.ro
În ediția de marți, 20 ianuarie, duelul de eliminare de la Desafio se dă între Visători și Norocoși. Nicolae Lupșor se luptă cu Rafael Szabo, însă finalul ia o întorsătură neașteptată. Imaginile încă nu au […]
Acum o oră
08:10
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas” # Cancan.ro
Recent, Dorian Popa a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe rețelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de […]
08:00
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie # Cancan.ro
Potrivit cotidianului The Mirror, Brooklyn Beckham ar fi recurs la un gest extrem față de propriii părinți, cerându-le oficial să înceteze orice contact direct cu el, pentru a-și proteja sănătatea mintală. „A făcut-o pentru a […]
07:50
Luna ianuarie a adus în România o iarnă veritabilă, cu ninsori și mult ger. Temperaturile negative s-au instalat aproape în toată țara, iar în unele oraș meteorologii anunță valori și de -25 de grade Celsius. […]
Acum 2 ore
07:40
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima! # Cancan.ro
Cucciolo! Vino mai aproape! Sunt eu, Pasta Queen, și vin direct din insula Capri cu o rețetă care spune estate italiana din prima furculiță. Mamma mia, ce combinație! Roșii dulci, mozzarella care se topește ușor, […]
07:40
Unele avantaje ale concurenților de la Survivor România se pot transforma în capcane. Este și cazul lui Gabi Tamaș. În ciuda strategiilor și alianțelor, sportivul a fost exclus din tribul Faimoșilor. Surprizele se țin lanț […]
07:20
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. […]
07:10
Horoscop rune azi, 20 decembrie 2026. Daruri, împăcare și echilibrul dintre a oferi și a primi, toate aduse de runa Gebo # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 20 decembrie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
07:00
Alin Ionescu a dispărut din peisaj când a văzut-o pe fosta. Scene ca-n serialele turcești, pe Nordului # Cancan.ro
Scene ca-n serialele turcești la restaurantul Adamo, pe Șoseaua Nordului! Omul de afaceri Alin Ionescu, 47 de ani pare să fie e bântuit de cele două căsnicii ratate. Bine, în special de ultima. CANCAN.RO are […]
06:50
Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila de lux în care a copilărit Mario Iorgulescu are 6 băi, 6 dormitoare și e plină de obiecte de artă # Cancan.ro
Silviu Andrei, bun prieten și fost coleg cu Dan Capatos, a vorbit în Dan Capatos Show despre perioada în care l-a vizitat pe Mario Iorgulescu și a avut ocazia să îi vadă casa. Cum arăta locuința de lux […]
Acum 4 ore
06:40
Cartea de tarot a zilei de azi, 20 ianuarie 2026. Îndrăgostiții și alegerile care pornesc din inimă # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de azi, 20 ianuarie 2026.Cartea Îndrăgostiților aduce astăzi o energie profundă, legată de alegeri esențiale, conexiuni autentice și adevăruri care pornesc din inimă. Nu este vorba doar despre iubire romantică, […]
06:30
Ce rutină de îngrijire are Simona Pătruleasa la 51 de ani. Ritualul pe care îl respectă cu sfințenie # Cancan.ro
Simona Pătruleasa reușește să arate spectaculos la 51 de ani. Bruneta susține că e o persoană matinală, că nu a ezitat niciodată să se trezească devreme, indiferent de situație, deoarece asta îi dă o doză […]
06:20
Unul dintre cele mai costisitoare divorțuri din lume! Femeia care a primit 8 miliarde de dolari de la fostul soț # Cancan.ro
Un transfer financiar uriaș, ținut departe de ochii publicului ani la rând, rescrie istoria divorțurilor de miliardari. Din dezvăluirile recente reiese că separarea dintre Bill și Melinda Gates a dus la una dintre cele mai […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Energia Dragonului aduce decizii curajoase și adevăruri imposibil de evitat # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Ziua de azi este dominată de energia Dragonului, semn al curajului, deciziilor ferme și al confruntării directe cu realitatea. Influența sa se resimte în toate zodiile, împingând lucrurile spre […]
06:00
Survivor a adus-o în atenție pe Iulia Istrate, tânăra care a părăsit recent echipa Războinicilor. Ce nu știe lumea este că femeia, pe lângă această competiție, nu este atât de străină de lumea mondenă, fiind […]
05:50
Dr. Cezar avertizează: mătreața, scalpul uscat sau gras și căderea părului pot ascunde o carență din complexul de vitamine B # Cancan.ro
„Dacă ai probleme cu mătreața sau ai scalpul prea uscat ori prea gras, dacă îți cade părul, este posibil să ai o carență dintr-o vitamină esențială a complexului B”, spune Dr. Cezar. Afirmația scoate la […]
05:40
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în marile orașe # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Vremea rămâne pronunțat rece, tipic de iarnă, cu temperaturi sub zero grade în majoritatea țării. Valorile termice vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, atmosfera fiind dominată de ger, […]
Acum 8 ore
01:00
Compania americană Galactic Resource Utilization Space (GRU) plănuiește să deschidă un hotel pe Lună pentru turiștii bogați, prima astfel de facilitate urmând să se deschidă în 2032. Primul lor hotel va fi construit pe Pământ […]
Acum 12 ore
00:40
În 2004, căminele studențești din România erau adevărate exerciții de rezistență. Iar în 2018, deși modernizarea fusese invocată ani la rând, mizeria și lipsa de responsabilitate aduceau din nou căminele în centrul atenției publice. Două […]
00:20
Horoscop 20 ianuarie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este ridicat, dar corpul îți cere dozaj inteligent. Dacă […]
00:20
Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie” # Cancan.ro
Avocatul lui Mario Iorgulescu spune tot: Dani Vicol ar fi fost drogat când a fost lovit mortal! Un nou val de controverse lovește cazul Mario Iorgulescu! La emisiunea lui Dan Capatos, avocatul celebrului fiu de […]
00:10
Țara periculoasă care a devenit un paradis turistic. Călătoria nu este pentru toată lumea # Cancan.ro
Există locuri în lume pe care nu crezi că le-ai putea vizita. Anii de conflicte, de instabilitate politică și avertismentele de siguranță au făcut ca regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanțe. […]
19 ianuarie 2026
23:40
Tatăl lui Dani Vicol, tânărul omorât de Mario Iorgulescu, se teme pentru viața familiei lui: ”Ne amenință!” # Cancan.ro
Tatăl lui Dani Vicol, distrus de frică după ultimele apariții ale lui Mario Iorgulescu! La șase ani de la tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna, tatăl lui Dani Vicol, tânărul ucis de Mario Iorgulescu […]
23:40
Fact-check: A dus Mike Tyson la Donald Trump cererea de grațiere a lui P. Diddy, pe fondul problemelor legale? # Cancan.ro
Sean „Diddy” Combs ar fi încercat să obțină o grațiere prezidențială apelând la ajutorul fostului campion mondial la box Mike Tyson, potrivit unor relatări din presă. Iată ce se știe, ce a fost confirmat și […]
23:30
Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre relația cu fosta soacră. Cum se înțelegea cu Ruxandra Ion, de fapt # Cancan.ro
Diana Dumitrescu admite că a învățat foarte multe de la Ruxandra Ion, fosta sa soacră, dar susține că relația cu ea nu a fost întotdeauna ușoară. Mama telenovelor românești încerca tot timpul să controleze lucrurile. […]
23:20
Avocatul lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea! Motivul pentru care fiul șefului LPF nu poate să execute pedeapsa cu închisoarea # Cancan.ro
Scandalul continuă în dosarul lui Mario Iorgulescu! Avocatul Virgil Boglea a făcut declarații șocante în direct la emisiunea lui Dan Capatos. Potrivit acestuia, Mario Iorgulescu nu ar putea să-și execute pedeapsa cu închisoarea. Motivul? O […]
23:20
Poza care a aprins anii 2000: Bogdan Stelea și Lili Sandu, cuplul care a trăit totul la extrem # Cancan.ro
CANCAN a scos dintr-o arhivă veche de la premiile MTV România o fotografie care spune mai mult decât o mie de declarații. În imagine apar Bogdan Stelea, poreclit „Arnold”, și Lili Sandu, proaspăt logodiți, pe […]
23:00
Istanbul a fost clasat, la finalul lui 2025, drept cel mai aglomerat oraș din lume, pentru al doilea an consecutiv. Compania de analiză a transporturilor Inrix a constatat că întârzierile în trafic au crescut cu […]
22:50
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras împlinită # Cancan.ro
Iuliana Pepene, 34 de ani și 123.000 de followeri pe Insta, știe cum să scape de ger. Contează nu doar ce pui pe tine, ci și ce mănânci. Nu e deci de mirare că și […]
22:40
A fost schimbată formula de calcul pentru stabilirea vechimii de muncă. Începând cu 1 ianuarie 2026, se iau în calcul numărul de zile calendaristice, nu numărul de zile lucrătoare, ca până acum. Ordinul Casei Naționale […]
22:30
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi afecteze și mie viața!” # Cancan.ro
După un an intens, Olga Barcari, hairstilistul vedetelor și fostă concurentă la Asia Express, vorbește deschis despre transformările prin care a trecut, planurile pentru 2026, viața personală, dar și despre greșelile pe care multe femei […]
22:20
Poate fi dificil să considerăm bureții marini ca fiind animale, însă, deși staționare și asemănătoare plantelor, aceste creaturi reprezintă unele dintre cele mai longevive animale de pe planetă. Probabil cel mai impresionant tip de burete […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Cancan.ro
Invitatul zilei este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului # Cancan.ro
Bisoi Petruț, cel mai viral vlogger din România, a fost condamnat la închisoare, după ce în urmă cu un an și jumătate a participat, alături de câțiva prieteni, la curse ilegale de mașini pe drumuri […]
22:00
Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant” # Cancan.ro
Prietena Andreei Bostănică a răbufnit! Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Ce a avut de spus despre activitatea prietenei sale din Dubai? Toate […]
21:50
A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată # Cancan.ro
Un moment romantic s-a transformat în ceva greu de povestit în cuvinte în timpul unui concert al trupei indie rock Bootleg Rascal din Brisbane, Australia. Un fan care a urcat pe scenă pentru a-și cere […]
21:20
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni # Cancan.ro
Emil Gânj este în continuare de negăsit după 6 luni de la crima care a îngrozit România. În ciuda eforturilor făcute de autoritățile române și internaționalul, criminalul reușește încă să se ascundă foarte bine. Astfel, […]
21:10
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist # Cancan.ro
Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor chiar la începutul anului. Medicul nutriționist a luat această decizie după ce a început să aibă probleme tot mai apăsătoare de vedere. De la o […]
20:30
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! -Scumpo, știi, când mă bărbieresc dimineața, mă simt cu 10 ani mai tânăr. -Dar nu ai putea să te […]
20:30
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?” # Cancan.ro
Fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase a ajuns pe străzi. Charlotte, fiica adoptată de marele sportiv și de soția lui de atunci, Alexandra King, în timpul mariajului lor dintre anii 1984 și 2002, susține […]
20:00
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt # Cancan.ro
Oamenii sunt din ce în ce mai revoltați de prețurile ridicate ale facturilor și nu știu cum le vor mai face față, mai ales pe timp de iarnă. Mulți români ar fi putut să își reducă costurile […]
20:00
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut # Cancan.ro
Zodiile simt acum efectul acțiunilor lor din trecut. Karma își spune cuvântul. 2026 poate fi un an cu multe încercări sau din contră, un an care curge lin, în care tot ce și-au dorit e […]
20:00
Doliu în lumea modei! Legenda Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Această tragedie vine la doar trei luni după ce designerul Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. […]
Acum 24 ore
19:10
Te-ai întrebat și tu de ce mașina ta modernă și nouă are nevoie de mai multe reparații decât una veche și folosită pentru o perioadă mai lungă de timp? Ei bine, noi am venit cu […]
19:00
Ce a putut Mara Bănică să găsească în casă, după ce s-a întors din vacanță: ”Soțul zicea să nu mai plecăm niciodată” # Cancan.ro
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute și iubite jurnaliste de la noi, a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a fost sinceră, așa cum și-a obișnuit publicul. Ce a găsit acasă atunci […]
19:00
Ce a făcut o badantă din Italia după ce a găsit 8.000 de euro: „Aș face-o din nou fără să mă gândesc nicio clipă” # Cancan.ro
O badantă din Italia a găsit, pe un feribot din portul Bari cu destinația Corfu, o geantă cu 8.000 de euro, documente, pașaport și un smartphone. Personaj principal în această poveste este Andonia Tufa, o […]
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
