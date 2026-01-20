Renault se implică în industria de apărare şi va participa la producţia de drone în Franţa

19:50

Mario Iorgulescu şochează din nou! Revenit pe reţelele sociale, tânărul transmite sfidător că justiţia nu are ce să îi facă şi chiar dacă merge la închisoare el are protecţie. Susţine şi că bărbatul pe care l-a ucis în accidentul rutier era drogat iar părinţii acestuia i-ar fi cerut 3 milioane de euro. Într-un video ulterior, fiul preşedintelui ligii profesioniste de fotbal şi-a cerut scuze pentru afirmaţii şi cere să nu fie luat în seamă pentru că nu mai era sub tratament.