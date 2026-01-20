Un truc simplu și ieftin va elimina condensul de pe geamuri. Costă câțiva lei și concurează cu un dezumidificator
Un truc casnic extrem de ieftin ar putea scuti oamenii de nevoia de a folosi dezumidificatoare scumpe pentru condensul de pe geamuri. După ani în care s-a confruntat cu picături de apă pe geamuri, pervazuri ude și senzația de umezeală rece în timpul iernii, un bărbat a decis să încerce un truc simplu, un borcan [...]
Povestea poștașului „terorist” de la Brașov. Prins în timpul Revoluției cu o pușcă cu lunetă lângă Cimitirul Evanghelic, a murit „din cauze naturale” în arestul miliției # BizBrasov.ro
Povestea poștașului terorist de la Brașov. Prins în timpul Revoluției cu o pușcă cu lunetă lângă Cimitirul Evanghelic, a murit „din cauze naturale” în arestul miliției. În dimineaţa de 23 decembrie 1989, dată la care întreaga Românie tremura de teama „teroriştilor”, un individ îmbrăcat în haine civile a fost surprins în timp ce ieşea din [...]
„Decontul” pe final de an pentru lucrările de reparații la străzile din Brașov: 13,75 milioane de lei # BizBrasov.ro
În baza acordurilor-cadru semnate în vara anului trecut pentru reparații și întreținere a străzilor din Brașov, au fost încheiate „socotelile” pentru lucrările prestate până la finalul anului trecut. Astfel, au fost semnate două contracte subsecvente cu o valoare totală de 13.754.001,53 lei fără TVA cu asocierea dintre firmele Fincodrum, Recon și RS Activ. Unul dintre acestea, [...]
Wellolive: De ce sunt bolile cardiovasculare încă în topul cauzelor de deces la nivel global? # BizBrasov.ro
Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate în România și în întreaga lume. Cu toate că există progrese în diagnosticarea și tratamentul acestora, impactul lor asupra sănătății publice continuă să fie semnificativ. În acest articol, vom explora situația actuală a bolilor cardiovasculare în România, factorii de risc, îmbunătățirile și provocările viitoare. Cele [...]
Muntele de Miere și Cetatea Mierii – locurile aflate la doar 10 kilometri de Brașov. Albinăritul s-a bucurat din timpuri străvechi de apreciere în zona Țării Bârsei. Există documente din secolele al XIII-lea și al XIV-lea în care dealul Lempeș de lângă Sînpetru și Hărman apare sub denumirea de Mons Mellis (munte de miere, în [...]
135.000 de lei pentru o firmă care va supraveghea lucrările la noua grădiniță ce se va amenaja pe strada 1 Decembrie 1918 # BizBrasov.ro
După ce la începutul lunii, Primăria Brașov a lansat licitația în vederea selectării unui constructor pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Tractorul, acum, a fost semnat contractul pentru supravegherea lucrărilor. Potrivit datelor de pe portalul de achiziții publice, acesta are o valoare de 135.000 de lei fără TVA și a fost încheiat cu firma [...]
Un IT-ist român vrea să revoluționeze piața de drone militare din Europa: A fondat o companie care va fabrica „roiuri de drone” la Brașov # BizBrasov.ro
Un IT-ist român din Galați își propune să revoluționeze piața de drone militare din Europa. Bogdan Ochiană a fondat o companie care va fabrică „roiuri de drone”, adică aparate de zbor care comunică între ele, astfel încât un operator să poată controla sute sau chiar o mie de drone. Ultimii 20 de ani i-a petrecut [...]
Profesorii, educatorii și învățătorii pot preda direct în spitale pentru elevii internați. Ministerul Educației caută cadre didactice # BizBrasov.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 19 ianuarie, lansarea apelului pentru anul 2026 privind selecția cadrelor didactice care vor să intre în Corpul Național al Profesorilor pentru programul „Școala din spital”. Inițiativa le oferă profesorilor posibilitatea de a preda elevilor internați, astfel încât aceștia să nu își întrerupă parcursul educațional din cauza problemelor medicale. Apelul se [...]
Distracție periculoasă pe lacul înghețat din Noua: „Sunt zone în lacul ăsta unde izvorăşte apa. Şi e posibil ca acolo să nu fie aşa groasă” # BizBrasov.ro
La Braşov, oamenii se aventurează pe lacul din Noua, care, din cauza temperaturilor negative, a îngheţat. Chiar dacă există riscuri evidente, unii aleg să ignore pericolul, în timp ce alții preferă să rămână pe mal și să nu își asume un astfel de risc. Nu lipsesc nici pasionaţii de hochei şi nici cei care vor [...]
„Poveste muzicală de odinioară”, concert cu Taraful de Oraș și Florin Ionescu-Galați, la Brașov # BizBrasov.ro
Vineri seară, pe 23 ianuarie, Sala Mare a Filarmonicii Brașov se va întoarce, pentru câteva ceasuri, într-un București de altădată. Nu unul din cărțile poștale, ci orașul viu, nocturn, cu muzică strecurată pe sub ferestre, cu povești cântate și emoții spuse direct, fără artificii. „Poveste muzicală de odinioară” este un concert cu parfumul altei epoci, [...]
Când frigul devine pericol. Tot mai multe persoane fără adăpost caută refugiu în „căminul de noapte” de la Brașov # BizBrasov.ro
Frigul din ultimele zile a dus la creşterea numărului de persoane care beneficiază de serviciile oferite de Adăpostul de noapte amenajat pe strada Panselelor de către Primăria Brașov. Pentru aproape 50 de persoane, căminul a devenit „acasă”, cei mai mulți beneficiind de serviciile oferite pe parcursul nopții, respectiv 27. Acestora li se oferă pe lângă [...]
25 de service-uri auto și două societăți de asigurare au primit amenzi în valoare de 14, 73 de milioane de lei pentru fixarea tarifelor de manoperă și la piesele de schimb # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi de peste 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) pentru înțelegeri anticoncurențiale în vederea fixării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb și a altor condiții comerciale. Toate companiile sancționate și-au recunoscut fapta și, prin [...]
„Șoferul” brașovean prins sâmbătă fără permis și beat mort la volan, pe Drumul Poienii, va face „școala de șoferi” 30 de zile, în arestul poliției # BizBrasov.ro
„Șoferul” brașovean prins sâmbătă fără permis și beat mort la volan, pe Drumul Poienii, va face „școala de șoferi” 30 de zile, în arestul poliției. Reamintim informația prezentată de Biz Brașov duminică, despre un brașovean prins la volan, pe drumul spre Poiana Brașov, beat mort și fără permis: „La data de 17 ianuarie a.c., în [...]
FOTO Imagini rare cu o barză „întârziată”, care își petrece iarna în Covasna: „Și primarul îi cumpără mâncare” # BizBrasov.ro
O barză își petrece iarna în Ghidfalău, Covasna. N-a mai apucat să își ia zborul spre țările calde și, deocamdată, s-a adaptat temeperaturilor de la noi. „Primește mâncare regulat. Mai mulți oameni din comunitate cumpără pentru ea, inclusiv primarul contribuie. A eclozat târziu și nu a avut suficientă forță să plece cu ai ei, în [...]
Razie într-un târg de cai din județul Brașov. Polițiștii au făcut „vânzări” de 10.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Biroul pentru Protecția Animalelor împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au desfășurat, ieri, în localitatea Recea, județul Brașov, o acțiune pe linia asigurării bunăstării animalelor. Acțiunea s-a desfășurat la un târg de cabaline din localitate, atât în scopul prevenirii și combaterii faptelor [...]
Forțe proaspete la Poliția Brașov. 49 de „boboci” vor acționa, începând de astăzi, în municipiul Brașov și în localitățile din județ # BizBrasov.ro
Forțe proaspete la Poliția Brașov. 49 de „boboci” vor acționa, începând de astăzi, în municipiul Brașov și în localitățile din județ. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a întâmpinat astăzi, 19 ianuarie, 49 de agenți de poliție, proaspăt absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca. Tinerii polițiști [...]
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 18.30, în Sala de pe strada Bisericii Române nr. 51, Opera Brașov prezintă, de Ziua Unirii Principatelor Române, spectacolul cu prima operetă românească: „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu. La Brașov, Ciprian Porumbescu a înregistrat imensul succes al punerii în scenă a primei operete românești, compusă de el, „Crai [...]
Tensiuni la RATBV: explicațiile conducerii privind plata orelor suplimentare, pe fondul declanșării grevei japoneze # BizBrasov.ro
Ca urmare a declanșării unei greve japoneze de către unul dintre sindicatele din cadrul operatorului de transport RATBV SA, conducerea societății a venit cu o serie de clarificări legate de nemulțumirile semnalate. Potrivit reprezentanților RATBV, principala cauză a tensiunilor este implementarea unui nou mecanism de plată și compensare a orelor suplimentare, aplicat în strictă conformitate [...]
Trupa britanică „The Prodigy” a confirmat că va participa la Rockstadt Extreme Fest 2026. Festivalul de rock are loc, începând de anul acesta, la Ghimbav # BizBrasov.ro
Trupa britanică „The Prodigy” a confirmat că va participa la Rockstadt Extreme Fest 2026. Festivalul de rock are loc, începând de anul acesta, la Ghimbav. Rockstadt Extreme Fest anunță The Prodigy ca headliner principal pentru ediția din 2026, un moment definitoriu care confirmă evoluția festivalului spre o platformă de diversitate culturală. Cunoscuți pentru show-urile electrizante și [...]
Agent de poliţie de la Serviciul de Permise Auto Braşov, condamnat definitiv pentru luare de mită # BizBrasov.ro
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Braşov la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a informat Direcţia Generală Anticorupţie. Potrivit sursei citate, poliţistul a cerut bani ca să urgenteze reprogramarea unei candidate la proba practică a [...]
Grevă japoneză la RATBV. Transportul public nu este afectat, însă sindicaliștii cer rezolvarea unor probleme grave de la nivelul societății, astfel încât conflictul de muncă să nu escaladeze # BizBrasov.ro
Sindicatul Liber al Salariaților și Personalului TESA din cadrul RATBV a anunțat în această dimineață declanșarea grevei japoneze. Aceasta nu afectează transportul public, însă angajații operatorului poartă banderole albe pe braț. „Greva japoneză se va desfăşura fără întreruperea activității, astfel încât cetățenii nu vor fi afectați direct. Angajații vor purta benzi albe la braț sau [...]
Inundație la o creșă din Brașov, în această dimineață. 120 de copii au fost trimiși acasă # BizBrasov.ro
În această dimineață, Creșa nr. 10 din cartierul Coresi a fost închisă din cauza unei avarii la o țeavă de alimentare cu apă, aflată în perete la etajul 1, care a provocat infiltrații de apă în interior. Problema a fost descoperită în jurul orei 6, când primele angajate care au ajuns la creșă au văzut [...]
DNSC demontează mitul Wi-fi-ului: „Conexiunile nesecurizate la Wi-Fi public te expun riscurilor de interceptare a datelor” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică au demontat cel mai răspândit mit printre utilizatorii online. Potrivit postării publicate pe Facebook de reprezentanții DNSC, un mit foarte răspândit este acela că rețele publice de Wi-Fi sunt sigure. În realitate, conexiunile nesecurizate (Wi-Fi public, rețele neprotejate) îi expun pe internauți la riscul de interceptare a datelor. O [...]
VIDEO O femeie, ca pe „podiumul de modă” pe o pârtie din Poiana Brașov. A fost necesară intervenția jandarmilor pentru a-și finaliza „plimbarea” # BizBrasov.ro
Jandarmii montani au avut weekend-ul trecut o intervenție neobișnuită pe Masivul Postăvaru. Nu a fost vorba de vreun drumeț rătăcit sau o persoană aflată în dificultate, ci de o femeie care s-a gândit să meargă pe pârtia de schi îmbrăcată cu fustă și palton. Femeia era însoțită de un bărbat care, de asemenea, nu avea [...]
VIDEO Un eveniment la care a participat un celebru influencer din „lumea” kendama a blocat mall-ul AFI din Brașov. Mulți tineri au plecat dezamăgiți # BizBrasov.ro
AFI Brașov a fost transformat ieri într-o veritabilă arenă. Practicanți de toate vârstele au venit, ieri, la AFI Brașov unde a fost invitat influencerul XRemus. Acesta a avut mai multe momente cu trick-uri spectaculoase și tehnici de top. XRemus este un influencer român proeminent în comunitatea de kendama, activ în special pe TikTok și Instagram, unde [...]
Sufocat de turiști, Brașovul a dezvoltat o strategie elaboratã spre alte atracţii din zonă: „Gastronomia este unul din locurile şi lucrurile pe care am reuşit să le aducem în prim plan, cu resurse financiare puţine” # BizBrasov.ro
„Suntem judeţul cu cei mai mulţi turişti la nivelul naţional, încercăm să ne promovăm şi avem oferte pentru tot timpul anului. Pentru noi, sezonalitatea nu este un un risc”, a spus Alina Drăgan, manager public judeţul Braşov. În opinia ei, un lucru extrem de important este „creşterea” oamenilor din turism. „Cred că prin proiectele pe [...]
Guvernul a crescut alocația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale # BizBrasov.ro
Guvernul a crescut alocația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. De la 1 februarie, alocația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale va fi 32 de lei pe zi și 48 de lei pe zi, dacă copilul are și certificat de încadrare în grad de handicap. Cuantumul alocației de hrană [...]
A treia zi de luni din ianuarie este recunoscută la nivel internațional drept „cea mai tristă” sau „cea mai deprimantă zi a anului” și este intitualtă Blue Monday. Deși conceptul nu se bazează pe dovezi științifice, acesta revine frecvent în atenția publicului, alimentând dezbateri despre bunăstarea emoțională la început de an și factorii care pot [...]
Cel mai mare distribuitor de energie din România intenționează să amenajeze centre de date subterane, chiar în mine de sare # BizBrasov.ro
Cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România vrea să-și construiască noi centre de date și ia în calcul inclusiv amplasamente subterane, printre alte variante. Distribuție Energie Electrică România SA (DEER) este operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, [...]
Premierul Ilie Bolojan a numit un nou secretar de stat la Ministerul Energiei. Marius-Viorel Poșa își face doctoratul la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a numit un nou secretar de stat la Ministerul Energiei. Marius-Viorel Poșa își face doctoratul la Universitatea Transilvania din Brașov. Premierul Ilie Bolojan l-a numit vineri în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei pe Marius-Viorel Poșa. Poșa l-a înlocuit în funcție pe Marius Antonie Negru, vicepreședinte al PSD Gorj, eliberat [...]
Comandantul Forțelor Aliate NATO din Europa – generalul american Alexus G. Grynkewich – în vizită în județul Brașov, mâine # BizBrasov.ro
Comandantul Forțelor Aliate NATO din Europa – generalul american Alexus G. Grynkewich – în vizită în județul Brașov, mâine. Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, va efectua, marţi, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” [...]
Meteorologii au extins codul galben de ger. Astfel, până joi, 22 ianuarie, la ora 10:00, este în vigoare o avertizare cod galben de ger în aproape toată ţara. Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime [...]
Ședință foto în Bucegi. Caprele negre au stat foarte liniștite „la poză”. O întâlnire discretă, dar memorabilă. Caprele negre din imagini au fost surprinse în habitatul lor natural, de la distanță, fără a fi deranjate. Deși par conștiente de prezența fotografului, comportamentul lor calm arată cât de important este să le observăm fără a interveni [...]
Brașovul de altădată, văzut la 360 de grade: primul spațiu de realitate virtuală ghidată din oraș # BizBrasov.ro
În centrul Brașovului, pe strada Mureșenilor nr. 1, a fost deschis primul spațiu de realitate virtuală ghidată dedicat istoriei orașului. Conceptul le oferă vizitatorilor ocazia de a vedea Brașovul așa cum arăta în alte epoci istorice, printr-o experiență vizuală imersivă, la 360 de grade. Proiectul aparține lui Ciubotaru Nicoleta-Geanina, care, la doar 25 de ani, [...]
Aproximativ 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 37 dintre acestea fiind transportate la spital, transmite Agerpres. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 86 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Potrivit unei [...]
VIDEO Acțiune complexă de ridicare a unui camion cu cisternă care a ajuns în șanț, între Timișul de Sus și Predeal, în această dimineață # BizBrasov.ro
VIDEO Acțiune complexă de ridicare a unui camion cu cisternă care a ajuns în șanț, între Timișul de Sus și Predeal, în această dimineață. Un camion cu cisternă s-a răsturnat pe curbele dintre Timișul de Sus și Predeal, în această dimineață. Drumarii brașoveni au intervenit cu o macara pentru a repune pe roți autovehiculul răsturnat. [...]
Trafic blocat pe DN1 în zona Făgărașului, în urma producerii unui accident grav. La acest moment, traficul rutier este blocat pe DN1, între localitățile Dridif și Beclean, ca urmare a producerii unui accident rutier. În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a [...]
Reguli noi pentru pasagerii care zboară cu toate companiile aeriene din grupul Lufthansa. Ce este strict interzis să folosești la bordul aeronavelor # BizBrasov.ro
Reguli noi pentru pasagerii care zboară cu toate companiile aeriene din grupul Lufthansa. Ce este strict interzis să folosești la bordul aeronavelor. Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii companiilor din grupul Lufthansa nu vor mai putea folosi baterii externe la bordul aeronavelor. Telefoanele, tabletele și laptopurile trebuie alimentate doar prin prizele de la bord, iar [...]
Primăria Brașov va plăti 135.000 de lei unui „ochi vigilent” care va verifica documentațiile tehnice în cazul reabilitării unor monumente istorice # BizBrasov.ro
Primăria Brașov intenționează să încheie un contract cu o firmă de proiectare în vederea evaluării documentațiilor tehnice aferente investițiilor asupra monumentelor istorice situate pe raza municipiului Brașov. Valoarea contractului este estimată la suma de 135.000 de lei și se va derula pe tot parcursul acestui an, cu posibilitatea de prelungire și pe primele patru luni din [...]
Primăria vrea să instaleze noi echipamente de joacă în locurile de agrement din oraș și să le înlocuiască pe cele vechi, care pot fi periculoase pentru copii, din cauza deteriorării unor elemente. În vederea achiziției de echipamente, a fost lansată o licitație publică în luna august și care a fost adjudecată de curând. În total, [...]
Primăria Brașov vrea să demareze un proiect de extindere a infrastructurii școlare din zona cartierului Astra. Este vorba de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1, de pe strada Cocorului, care se află într-o zonă de dezvoltare imobiliară. Pentru început, ar urma să fie întocmit proiectul tehnic, al cărui cost estimat este de 267.000 de [...]
Povestea Cabanei Postăvaru, cel mai vechi adăpost funcțional din Munții Carpați. Voluntarii au cărat mii de cărămizi cu rucsacul # BizBrasov.ro
Cabana Postăvaru, cel mai vechi adăpost din acest masiv, se află la 1.604 de metri altitudine, în partea nordică a Masivului Postăvaru. După 1857, zona aceasta devenise foarte populară printre schiori, când Eduard Gusbeth și Eduard Copony au reușit să urce versanții pe timp de iarnă. Astfel, construirea unei cabane devenise o necesitate în zona [...]
Atenție unde vă țineți telefonul într-un spațiu aglomerat! Dacă aveți un card bancar activat pe dispozitiv, puteți să rămâneți fără niciun ban în cont # BizBrasov.ro
Atenție unde vă țineți telefonul într-un spațiu aglomerat! Dacă aveți un card bancar activat pe dispozitiv, puteți să rămâneți fără niciun ban în cont. O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele. Un expert în securitate cibernetică avertizează că atacul este atât de rapid încât [...]
Atunci când apare o succesiune între frați vitregi, este posibil să existe neclarități în ceea ce privește cotele care le revin fiecăruia. Indiferent de relația dintre părinți, legislația românească este foarte clară în această privință, iar regulile se aplică la fel pentru toți copiii. Legea moștenirii între frați vitregi Pentru a înțelege corect cum funcționează moștenirea [...]
„Încă un clip! Încă 2 minute”: YouTube permite părinților să limiteze sau să blocheze accesul copiilor la Shorts # BizBrasov.ro
Cine are un (pre)adolescent acasă, sigur recunoaște scena: „încă un clip”, „încă două minute”, „stai că tocmai a început alt video”. De aici până la certuri, limită de ecrane sau pedepse mai e doar un pas. YouTube a anunțat săptămâna aceasta că introduce noi instrumente de control parental. Acestea vin în ajutorul părinților și mută [...]
Fără permis și „afumat” bine, a vrut o plimbare cu mașina până în Poiană. Acum este reținut de polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce au identificat, în trafic, un bărbat care a condus după ce a încălcat normele regimului rutier. Totul s-a petrecut în 17 ianuarie, în jurul orei 16.00, când polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii [...]
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele efectuează cercetări într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, cu un bărbat în stare de arestare preventivă, după ce acesta și-ar fi agresat fizic fosta parteneră. Totul s-a petrecut la data de 14 ianuarie, în jurul orelor 13.00. Atunci, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului [...]
În opinia lui Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, premierul Bolojan a aplicat cea mai simplă și mai păguboasă abordare pentru cetățeni, în vederea reducerii deficitului și a creescut taxele, dar nu a tăiat cheltuielile statului, spune USR-istul, preluat de ziare.com. Economistul a prezentat o listă cu 11 măsuri privind reducerile de cheltuieli, care „trebuiau” [...]
Supărat că salvamontiștii nu i-au căutat telefonul în zăpadă, un bărbat a găsit cu cale să se ia la pumni cu ei. Acum va răspunde în fața legii # BizBrasov.ro
Intervenție aparte a jandarmilor montani pe o pârtie din Poiana Brașov. Sâmbăta după-amiază, în jurul orelor 15:00, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postavăru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, aparținând soției acestuia. Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuții în acest sens și i-au oferit [...]
Ce averi dețin judecătorii CCR: apartamente în țară și peste hotare, pensii consistente, indemnizații la fel # BizBrasov.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR), care au decis să amâne, pentru a patra oară, pronunțarea asupra reformei pensiilor magistraților, au și motive serioase pentru care au făcut asta… Declarațiile lor de avere din 2024 sau 2025 arată apartamente în străinătate și depozite bancare de sute de mii de euro, venituri anuale ce [...]
