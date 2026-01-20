Impiegat prins băut în timp ce efectua manevre ale trenurilor pe linia Brașov – Zărnești

05:40

Primăria Brașov vrea să demareze un proiect de extindere a infrastructurii școlare din zona cartierului Astra. Este vorba de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1, de pe strada Cocorului, care se află într-o zonă de dezvoltare imobiliară. Pentru început, ar urma să fie întocmit proiectul tehnic, al cărui cost estimat este de 267.000 de [...]