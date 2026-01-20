Cine este Margo Martin, arma secretă a lui Donald Trump pe reţelele sociale. „Rolul ei e crucial”
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 09:20
Margo Martin, pe care mass-media americană a confundat-o uneori cu Melania Trump, s-a impus de la începutul celui de-al doilea mandat ca principalul documentarist al preşedintelui american Donald Trump. Această funcţie, până atunci apanajul fotografilor profesionişti precum actualul Daniel Torok, este acum în sarcina acestei fidele colaboratoare, fostă directoare adjunctă de comunicare devenită „asistentă specială şi consilieră în comunicare”, scrie Le Figaro.
• • •
Acum 10 minute
09:50
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar” # Digi24.ro
Unul dintre cei doi români răniți ușor în tragedia feroviară din Spania este Robert. Este din Călărași și tocmai se întorcea de la petrecerea de majorat a fiului său. Nu a suferit răni grave, dar a povestit la Digi24 că după accident a rămas cu insomnii. El a trimis și o înregistrare cu panica și groaza care s-au instalat în primele momente după ciocnirea trenurilor de mare viteză. Imaginile și informațiile vă pot afecta emoțional.
09:50
A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție: Are o capacitate de 650.000 de tone de mărfuri pe an # Digi24.ro
A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție. Este vorba despre Portul Ovidiu, de pe Canalul Dunare - Marea Neagră. Investiția s-a ridicat la 87 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene. Noua zonă portuară are o capacitate de 650 000 de tone de mărfuri pe an.
Acum 30 minute
09:40
Lipsa energiei, costurile uriașe și limitele infrastructurii terestre ar putea împinge inteligența artificială dincolo de atmosfera Pământului. Elon Musk crede că răspunsul la criza centrelor de date se află în spațiu, unde SpaceX ar putea construi o rețea de supercomputere orbitale capabile să susțină următoarea mare revoluție AI.
09:30
Frații Tate, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club din Miami Beach. Piesa, interzisă pe platformele de streaming # Digi24.ro
Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online. În videoclip, influencerii Andrew și Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, „Heil Hitler”, la clubul de noapte Vendome, potrivit Jerusalem Post.
09:30
Incendiu puternic în Craiova: o piață a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, marţi dimineaţă, la o piață din Craiova, focul cuprinzând și mai multe restaurante și spații comerciale aflate în apropiere. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
Acum o oră
09:20
Cine este Margo Martin, arma secretă a lui Donald Trump pe reţelele sociale. „Rolul ei e crucial” # Digi24.ro
Margo Martin, pe care mass-media americană a confundat-o uneori cu Melania Trump, s-a impus de la începutul celui de-al doilea mandat ca principalul documentarist al preşedintelui american Donald Trump. Această funcţie, până atunci apanajul fotografilor profesionişti precum actualul Daniel Torok, este acum în sarcina acestei fidele colaboratoare, fostă directoare adjunctă de comunicare devenită „asistentă specială şi consilieră în comunicare”, scrie Le Figaro.
09:10
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat marți, 20 ianuarie, că va impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie Le Monde.
09:00
VIDEO Aurora boreală a fost văzută în mare parte din România. Explicația pentru fenomenul neobișnuit # Digi24.ro
Spectaculoasa auroră boreală a fost văzută, noaptea trecută, în mare parte din România. Cerul s-a colorat în nuanțe de roșu intens, verde și violet.
Acum 2 ore
08:50
La un pas de tragedie: Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Momentul impactului # Digi24.ro
O femeie din județul Buzău a fost la un pas de moarte, după ce un TIR condus de un șofer beat a intrat în locuința sa. Bărbatul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul și a dărâmat un perete al casei.
08:50
Fermieri români participă, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
08:50
Rusia a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii cinci ani, pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol și gaze, pilonul tradițional al economiei ruse. Scăderea încasărilor, combinată cu creșterea cheltuielilor publice, a împins deficitul la 2,6% din PIB, mult peste nivelul din 2024 și peste țintele stabilite inițial de guvernul de la Moscova.
08:40
Prințul iranian Reza Pahlavi, într-o scrisoare deschisă adresată ayatollahului Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști” # Digi24.ro
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a postat, pe rețelele de socializare, o scrisoare deschisă adresată liderului spiritual al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe care îl numește „criminal anti-iranian”. Pahlavi îl acuză pe acesta pentru reprimarea sângeroasă a protestelor anti-regim din țară, avetizându-l că va sfârși prin a fi tras la răspundere, alături de aliații săi, precum au fost judecați și pedepsiți criminalii naziști la Nurnberg. Totodată, el se adresează iranienilor, pe care îi îndeamnă să reziste și să continue lupta până la îndepărtarea regimului de la Teheran.
08:30
Urmează încă o săptămână cu ger, apoi vremea se încălzește mai mult decât de obicei. Estimări meteo pentru 4 săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Va mai fi frig în următoarea săptămână, apoi urmează un interval în care temperaturile vor crește peste media acestei perioade, potrivit ANM.
08:30
Șeful Trezoreriei americane avertizează UE: „L-aş crede pe cuvânt pe preşedintele Trump chiar de-acum” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a avertizat luni la Davos că ar fi „foarte neinspirat” ca UE să ia măsuri de retorsiune comerciale împotriva Statelor Unite din cauza Groenlandei, scrie AFP, potrivit Agerpres.
08:30
Trump la un an de mandat. Cele mai şocante decizii şi declaraţii ale „președintelui lumii libere” # Digi24.ro
De la capturarea liderului Venezuelei la ordonarea expulzării în masă a imigranţilor, de la transformarea entităţilor guvernamentale cândva independente în simple instrumente de aprobare şi până la demolarea aripii estice a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, preşedintele american Donald Trump şi-a petrecut primul an în funcție încălcând normele politice şi testând mecanismele instituţionale de control şi echilibru. Unele dintre ideile sale, care păreau odată neverosimile, dacă nu chiar fanteziste, acum sunt realitate. Dar sunt şi alte lucruri pe care Trump nu le-a putut realiza, scrie The Associated Press într-un bilanț al primului an din cel de-al doilea mandat al liderului de la Casa Albă, potrivit News.ro.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 20 ianuarie
08:00
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă # Digi24.ro
Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, în timp ce țara se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute și o criză energetică tot mai gravă. Kievul traversează în prezent cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului total al Rusiei, provocată de atacurile neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a orașului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, din cauza intensificării atacurilor, relatează Kyiv Independent.
Acum 4 ore
07:10
Violența online împotriva femeilor explodează în Europa: amenințate, urmărite și umilite pe internet # Digi24.ro
Femeile și fetele din Europa sunt tot mai des ținta amenințărilor, hărțuirii și urmăririi pe internet, arată un raport prezentat de Euronews. De la mesaje de ură și supraveghere digitală până la distribuirea de imagini intime fără consimțământ și clipuri false generate cu inteligență artificială, violența online se extinde rapid, afectând în special adolescentele, jurnalistele, activistele și femeile expuse în spațiul public. Fenomenul este amplificat de algoritmi și de noile tehnologii, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți majore în identificarea și sancționarea agresorilor.
07:10
Lumea tehnologiei crede că „visul american” este pe moarte. Investitori AI: Este ultima șansă de îmbogățire înainte ca banii să dispară # Digi24.ro
Silicon Valley este o fabrică uriașă de idei. Însă, una dintre ele, care, până nu demult, era discutată doar pe forumurile frecventate de adepții teoriilor conspirației, riscă să devină, în curând, realitate: Ar putea boom-ul AI să fie ultima șansă de îmbogățire a oamenilor, înainte ca banii să nu mai aibă nicio valoare din cauza inteligenței artificiale?
07:10
Cum să-ți întărești imunitatea în sezonul rece. Soluții naturale recomandate de specialiști pentru prevenirea răcelilor # Digi24.ro
Odată cu instalarea sezonului rece, temperaturile scăzute și zilele tot mai scurte pun la încercare sistemul imunitar, crescând vulnerabilitatea organismului la răceli și infecții. Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece
07:10
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A obținut un rating de 98,5%, depășind metropole din Japonia și Emiratele Arabe # Digi24.ro
Distincția se bazează pe analiza a peste 70 de mii de recenzii ale turiștilor, care au evaluat curățenia spațiilor publice și eficiența gestionării deșeurilor.
07:10
„Batalionul miliardarului”: Cum au reușit trupele de elită ale unității Khartia să salveze orașul Kupiansk din ghearele lui Putin # Digi24.ro
Batalionul Khartia a reușit să respingă atacurile armatei ruse în Kupiansk, un oraș pe care rușii erau aproape să îl cucerească în urmă cu doar câteva săptămâni, și a dovedit că este una dintre cele mai eficiente unități la dispoziția Kievului. Fondatorul ei este excentricul miliardar ucrainean Vsevolod Kojemiako, care a contribuit financiar, dar a și participat la unele operațiuni militare ale unității în calitate de comandant.
07:10
Întârzierile trenurilor continuă să fie una dintre principalele surse de nemulțumire pentru pasagerii CFR Călători. Potrivit legii, aceștia au dreptul să ceară despăgubiri financiare pentru disconfortul creat, primind o parte din valoarea biletului achiziționat.
07:10
Putin se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa cu privire la Groenlanda. De ce, totuși, Rusia ar trebui să se îngrijoreze # Digi24.ro
Kremlinul a declarat că Trump va intra în istorie dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez. Trimisul special al preşedintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a salutat „prăbuşirea uniunii transatlantice”. Iar fostul preşedinte Dmitri Medvedev a glumit pe seama sărăcirii Europei.
07:10
Amenințările lui Trump privind Groenlanda împing Europa spre un „divorț” de America (POLITICO) # Digi24.ro
Ca în multe relații pe cale de a eșua, și aceasta a fost una cu certuri, tensiuni și încercări de a păstra aparențele în public, încă de când Donald Trump a revenit la Casa Albă pentru un nou mandat prezidențial, în urmă cu un an. Însă pentru multe guverne europene, inclusiv pentru cei mai vechi și mai loiali aliați ai Americii, amenințarea lui Trump cu tarife punitive împotriva oricui ar încerca să-l împiedice să preia Groenlanda a fost picătura care a umplut paharul. Divorțul, cred ei, este acum inevitabil, scrie publicația Politico.
07:10
Luptătorii străini care au transformat războiul din Ucraina: „Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva, dar s-a întâmplat” # Digi24.ro
În 2022, când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, a fost o luptă între doi vecini. Aproape patru ani mai târziu, columbienii luptă împotriva nord-coreenilor în Rusia. Cel mai mare război din Europa de după 1945 a căpătat o amploare globală, Moscova și Kievul încercând să-și întărească armatele epuizate cu mii de străini de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, de obicei împotriva voinței guvernelor lor, relatează The Times.
07:10
„Nu punem mare preț pe bani, buze tip Kardashian sau sâni falși”. Reacția unor locuitori din Groenlanda la amenințările lui Trump # Digi24.ro
Donald Trump vrea Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este interpretarea după o nouă declarație halucinantă a președintelui american într-o scrisoare adresată premierului Norvegiei. Mesajul a fost publicat cu câteva ore în urmă de presa internațională și confirmat de Norvegia, care a fost nevoită să îi explice din nou procedura de selecție și cine decide câștigătorii. În Groenlanda, populația în continuare se declară împotriva anexării teritoriului autonom la SUA.
07:10
Ucraina se pregătește să lanseze noi ofensive. Generalul Sîrski: „Nu poți câștiga un război doar prin apărare” # Digi24.ro
Ucraina planifică să desfășoare operațiuni militare ofensive, pentru că victoria nu poate fi obținută doar prin apărare, a declarat Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski. Acesta a avertizat că planurile strategice ale Rusiei pentru 2026 rămân neschimbate și vizează întreg teritoriul Ucrainei, relatează Kyiv Post.
07:10
UE riscă să rateze proiectele de transport pentru 2030. Consecințe pentru România: autostrăzi, căi ferate și porturi întârziate # Digi24.ro
Marile proiecte din rețeaua europeană de transport sunt mult întârziate și riscă să rateze obiectivele pentru 2030, în pofida miliardelor de euro alocate din fonduri ale UE, avertizează auditorii europeni. Întârzierile afectează conectivitatea, comerțul și reducerea emisiilor din transport, arată un raport al Curții Europene de Conturi.
07:10
Când sunt Floriile în 2026: Sărbătoarea marchează începutul Săptămânii Mari și coincide cu Paștele catolic # Digi24.ro
Duminica Floriilor ocupă un loc central în calendarul creștin, marcând intrarea solemnă a lui Iisus Hristos în Ierusalim și debutul liturgic al Săptămânii Sfintelor Pătimiri. În 2026, sărbătoarea cu profundă semnificație teologică va fi celebrată la începutul lunii aprilie.
07:10
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își închid porțile și lasă mii de angajați fără locuri de muncă # Digi24.ro
Val de concedieri la început de an. Mai multe fabrici auto din Arad, Bihor sau Prahova își închid porțile. Combinatul siderurgic de la Galați, cândva cel mai mare din țară, este la doar un pas de faliment. Iar Azomureș, cel mai mare consumator industrial aflat în activitate, își reduce activitatea din nou, din cauza prețurilor la energie.
07:10
„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda # Digi24.ro
Donald Trump nu a fost primul președinte american care a dorit Groenlanda. Această insulă uriașă, pustie și înghețată a fost o obsesie la Washington timp de peste 200 de ani, fiind în repetate rânduri subiectul unor negocieri, adesea secrete. Atunci când insula se afla încă sub controlul comun al Danemarcei și Norvegiei, Islanda făcea și ea parte din teritoriu. De la Madison în 1814 la Johnson în 1876, de la Taft în 1910 la Ford în anii 1970: alți președinți au încercat să anexeze teritoriul danez, se arată într-o analiză corriere.
07:10
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump privind Groenlanda împing UE spre un răspuns economic fără precedent # Digi24.ro
Amenințările președintelui american Donald Trump de a impune tarife comerciale suplimentare statelor europene, în contextul presiunilor legate de Groenlanda, determină Uniunea Europeană să ia în calcul activarea unui mecanism economic fără precedent. Bruxelles-ul analizează folosirea Instrumentului Anti-Coerciție, o pârghie juridică intrată în vigoare la finalul lui 2023, care ar permite UE să răspundă unitar, ca piață unică, la ceea ce este perceput drept șantaj economic cu scop geopolitic.
07:10
Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei” # Digi24.ro
Troy Smothers, un pușcaș marin care a mers în Ucraina în 2005 pentru a antrena infanteria acestei țări la standardele NATO, a dezvălut care este, în opinia sa, secretul succesului pe câmpul de luptă al ucrainenilor. Din necesitate, mulți sunt pricepuți la repararea electronicelor și la menținerea în funcțiune a sistemelor îmbătrânite. Această mentalitate, de a repara totul singuri, rapid și ieftin, îi face să fie eficienți pe câmpul de luptă, a spus Smothers pentru Business Insider.
Acum 6 ore
04:30
Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră # Digi24.ro
Războiul comercial a reînceput. Amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor europene care au sărit în apărarea Groenlandei a distrus armistițiul comercial transatlantic de anul trecut și a pus UE într-o dilemă familiară: să riposteze cu fermitate sau să încerce să câștige timp. Pe hârtie, Bruxellesul are opțiuni, relatează Politico.
Acum 8 ore
02:00
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis agenția bulgară de presă BTA preluată de Agerpres.
Acum 12 ore
00:00
Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie # Digi24.ro
Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.
00:00
Volodimir Zelenski avertizează: Rusia pregătește un nou atac masiv. „În următoarele zile va trebui să fim foarte atenți” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește pentru un nou atac masiv împotriva Ucrainei.
00:00
Importanța Arcticii pentru „securitatea colectivă”, în centrul discuțiilor NATO - Danemarca - Groenlanda. Propunerea Copenhagăi # Digi24.ro
NATO va continua să coopereze cu Danemarca şi Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a spus luni secretarul general al alianţei militare, Mark Rutte, în urma unei întrevederi cu ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, şi cu ministrul de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt.
19 ianuarie 2026
23:50
Sorin Grindeanu îl apără pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat, și-l avertizează pe Ilie Bolojan referitor la o eventuală remaniere # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că are încredere că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, a respectat legea care era în vigoare la momentul la care şi-a susţinut doctoratul. De aceea, a anunţat Grindeanu, „Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”. Dacă se va dovedi că nu a fost respectată legea, „e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm”, a adăugat Grindeanu, care a spus că nu crede că premierul s-ar juca cu focul dându-l afară pe Radu Marinescu pentru a se ocupa el de procedura de numire a șefilor parchetelor din postura de ministru interimar.
23:50
Beijingul atacă Washingtonul pe tema Groenlandei. „Îndemnăm SUA să înceteze să folosească ameninţarea chineză” # Digi24.ro
Autoritățile de la Beijing au respins luni afirmațiile Statelor Unite potrivit cărora China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda, după declarațiile făcute de președintele Donald Trump. Ministerul de Externe Guo Jiakun acuză Washingtonul că folosește așa-numita „amenințare chineză” pentru a-și justifica interesele geopolitice.
23:40
Activele Gazprom din Serbia și-au găsit cumpărător: compania maghiară Mol. Se așteaptă aprobarea americanilor # Digi24.ro
O filială a companiei ruse Gazprom a convenit, în principiu, să vândă participația majoritară pe care o deține în compania petrolieră strategică sârbă NIS către gigantul energetic de stat maghiar MOL, a anunțat luni Serbia, într-o mișcare menită să atenueze sancțiunile SUA legate de proprietatea rusă.
23:30
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Vreau să cred că în februarie se dă o decizie. Nu mai pot să inventeze nimic” # Digi24.ro
Kelemen Hunor este de părere că decizia CCR privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților nu se mai poate amâna mult timp, întrucât „nu mai pot să inventeze nimic”. Liderul UDMR a precizat că se pregăteşte şi legea privind pensiile militarilor.
23:20
Liderul UDMR, despre acordul UE - Mercosur: În coaliție, toată lumea spune că e ok , dar nimeni n-a venit cu o explicaţie coerentă # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vreodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că „este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.
23:20
Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare.
23:10
Mesajul Ursulei von der Leyen după o întâlnire cu o delegaţie a Congresului american la Davos: „Tarifele contravin intereselor comune” # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a avut o întrevedere cu o delegație bipartizană a Congresului american la Davos. Printre subiectele abordate se numără Groenlanda, războiul din Ucraina și comerțul și investițiile transatlantice.
23:00
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicușor Dan să fie la Davos: „Nu trebuia să stai acolo până la final, să pleci ultimul de la chef” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că preşedintele Niculor Dan era bine să fie la Forumul de la Davos, chiar dacă doar pentru o zi-două, pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a prezenta opinia României cu priviree la chestiuni sensibile.
23:00
Oficialii NATO restricționează informațiile furnizate SUA din cauza lui Trump: „Țara pe care o admiram ne-a înjunghiat pe la spate” # Digi24.ro
Ideea preluării Groenlandei de către Donald Trump provoacă rupturi în cadrul NATO, care au dus la o reținere a oficialilor de a partaja informații cu SUA, potrivit publicației britanice The i Paper.
22:40
Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU # Digi24.ro
Atacurile de lungă distanță ale Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au avariat grav elemente cheie ale sistemului de apărare aeriană stratificat al Rusiei, pierderile fiind estimate la aproximativ 4 miliarde de dolari, informează Kyiv Post.
22:30
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump # Digi24.ro
Noi răspunsuri au apărut la inițiativa lui Donald Trump de a forma un „Consiliu pentru Pace”. Țările care vor un loc permanent în această structură vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut. Consiliul se presupune că ar trebui să coordoneze reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza.
