Cine este Margo Martin, arma secretă a lui Donald Trump pe reţelele sociale. „Rolul ei e crucial”

De la capturarea liderului Venezuelei la ordonarea expulzării în masă a imigranţilor, de la transformarea entităţilor guvernamentale cândva independente în simple instrumente de aprobare şi până la demolarea aripii estice a Casei Albe pentru a construi o sală de bal, preşedintele american Donald Trump şi-a petrecut primul an în funcție încălcând normele politice şi testând mecanismele instituţionale de control şi echilibru. Unele dintre ideile sale, care păreau odată neverosimile, dacă nu chiar fanteziste, acum sunt realitate. Dar sunt şi alte lucruri pe care Trump nu le-a putut realiza, scrie The Associated Press într-un bilanț al primului an din cel de-al doilea mandat al liderului de la Casa Albă, potrivit News.ro.