Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 04:30
Războiul comercial a reînceput. Amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor europene care au sărit în apărarea Groenlandei a distrus armistițiul comercial transatlantic de anul trecut și a pus UE într-o dilemă familiară: să riposteze cu fermitate sau să încerce să câștige timp. Pe hârtie, Bruxellesul are opțiuni, relatează Politico.
• • •
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, a transmis agenția bulgară de presă BTA preluată de Agerpres.
Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie # Digi24.ro
Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.
Volodimir Zelenski avertizează: Rusia pregătește un nou atac masiv. „În următoarele zile va trebui să fim foarte atenți” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește pentru un nou atac masiv împotriva Ucrainei.
Importanța Arcticii pentru „securitatea colectivă”, în centrul discuțiilor NATO - Danemarca - Groenlanda. Propunerea Copenhagăi # Digi24.ro
NATO va continua să coopereze cu Danemarca şi Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a spus luni secretarul general al alianţei militare, Mark Rutte, în urma unei întrevederi cu ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, şi cu ministrul de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt.
Sorin Grindeanu îl apără pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat, și-l avertizează pe Ilie Bolojan referitor la o eventuală remaniere # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că are încredere că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, a respectat legea care era în vigoare la momentul la care şi-a susţinut doctoratul. De aceea, a anunţat Grindeanu, „Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”. Dacă se va dovedi că nu a fost respectată legea, „e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm”, a adăugat Grindeanu, care a spus că nu crede că premierul s-ar juca cu focul dându-l afară pe Radu Marinescu pentru a se ocupa el de procedura de numire a șefilor parchetelor din postura de ministru interimar.
Beijingul atacă Washingtonul pe tema Groenlandei. „Îndemnăm SUA să înceteze să folosească ameninţarea chineză” # Digi24.ro
Autoritățile de la Beijing au respins luni afirmațiile Statelor Unite potrivit cărora China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda, după declarațiile făcute de președintele Donald Trump. Ministerul de Externe Guo Jiakun acuză Washingtonul că folosește așa-numita „amenințare chineză” pentru a-și justifica interesele geopolitice.
Activele Gazprom din Serbia și-au găsit cumpărător: compania maghiară Mol. Se așteaptă aprobarea americanilor # Digi24.ro
O filială a companiei ruse Gazprom a convenit, în principiu, să vândă participația majoritară pe care o deține în compania petrolieră strategică sârbă NIS către gigantul energetic de stat maghiar MOL, a anunțat luni Serbia, într-o mișcare menită să atenueze sancțiunile SUA legate de proprietatea rusă.
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Vreau să cred că în februarie se dă o decizie. Nu mai pot să inventeze nimic” # Digi24.ro
Kelemen Hunor este de părere că decizia CCR privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților nu se mai poate amâna mult timp, întrucât „nu mai pot să inventeze nimic”. Liderul UDMR a precizat că se pregăteşte şi legea privind pensiile militarilor.
Liderul UDMR, despre acordul UE - Mercosur: În coaliție, toată lumea spune că e ok , dar nimeni n-a venit cu o explicaţie coerentă # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vreodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că „este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.
Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare.
Mesajul Ursulei von der Leyen după o întâlnire cu o delegaţie a Congresului american la Davos: „Tarifele contravin intereselor comune” # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a avut o întrevedere cu o delegație bipartizană a Congresului american la Davos. Printre subiectele abordate se numără Groenlanda, războiul din Ucraina și comerțul și investițiile transatlantice.
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicușor Dan să fie la Davos: „Nu trebuia să stai acolo până la final, să pleci ultimul de la chef” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că preşedintele Niculor Dan era bine să fie la Forumul de la Davos, chiar dacă doar pentru o zi-două, pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a prezenta opinia României cu priviree la chestiuni sensibile.
Oficialii NATO restricționează informațiile furnizate SUA din cauza lui Trump: „Țara pe care o admiram ne-a înjunghiat pe la spate” # Digi24.ro
Ideea preluării Groenlandei de către Donald Trump provoacă rupturi în cadrul NATO, care au dus la o reținere a oficialilor de a partaja informații cu SUA, potrivit publicației britanice The i Paper.
Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU # Digi24.ro
Atacurile de lungă distanță ale Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au avariat grav elemente cheie ale sistemului de apărare aeriană stratificat al Rusiei, pierderile fiind estimate la aproximativ 4 miliarde de dolari, informează Kyiv Post.
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump # Digi24.ro
Noi răspunsuri au apărut la inițiativa lui Donald Trump de a forma un „Consiliu pentru Pace”. Țările care vor un loc permanent în această structură vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut. Consiliul se presupune că ar trebui să coordoneze reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza.
Pe cine propun liberalii la șefia Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și cea pentru Investiții și Comerț Exterior # Digi24.ro
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin să fie propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, iar Adrian Zvîncă - preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează pacienţii oncologici. Răspunsul premierului # Digi24.ro
Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, preşedintă a Organizaţiei de Femei, i-a cerut, luni, premierului Ilie Bolojan, în şedinţa conducerii liberalilor, de la Vila Lac, să elimine prevederile din pachetul de reformă a admnistraţiei care afectează pacienţii oncologici şi persoanele care au indemnizaţie de handicap, ea arătând că se instituie o „taxă pe boală”, au precizat surse din PNL. Premierul i-a transmis că nu mai vrea să facă excepţii, argumentând că măsurile au fost luate şi de alte state.
Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune vicepremierul despre „supărările” PSD din Coaliție # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan nu va fi schimbat din fruntea Guvernului, după ce acesta a fost atacat, din nou, de unul din liderii PSD, Claudiu Manda, parte a coaliției de guvernare. Despre modul de gândirea a liderului PNL, Tanczos spune că acesta „vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul”. „Uneori, și prin stilul dânsului de a conduce poate să genereze nemulțumiri”, mai susține vicepremierul UDMR. El a confirmat că „supărări sunt și pe declarațiile din presă, sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient”.
Introducerea impozitului progresiv în România: „Eu n-aș zice «Nu»”, spune vicepremierul Tanczos Barna. Când ar putea fi luată măsura # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că, dacă acum câțiva ani ar fi spus un „Nu” hotărât introducerii impozitului progresiv în Romania, peste câțiva ani nu s-ar opune unei astfel de măsuri, dar în prezent nu există consens în coaliție pe această temă.
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și Europa? Răspunsul lui Tanczos Barna: Să fim ancorați în realitate # Digi24.ro
Amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale a stârnit reacții vehemente ale statelor europene, iar, în acest context internațional tensionat, Tanczos Barna a declarat luni, în exclusivitate la Digi24, că dialogul este singura soluție. Vicepremierul consideră că România trebuie să rămână ancorată în realitate și a amintit importanța parteneriatului strategic cu SUA, dar și apartenența la UE.
De ce a crescut Ilie Bolojan impozitele locale: „Unii au făcut indexarea cu inflația, alții nu. Apar inegalități”, spune Tanczos Barna # Digi24.ro
Tanczos Barna a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, de ce a dublat Ilie Bolojan impozitele locale. Vicepremierul a afirmat că unele administrații au ținut la minimum impozitele, altele, dimpotrivă, le-au crescut la nivelul maxim, astfel că au apărut inegalități. În același timp, politicianul UDMR a subliniat că aceste taxe colectate trebuie să rămână la bugetul local.
Tanczos Barna explică de ce Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a mărit impozitele locale pentru a lua mai mult la bugetul național # Digi24.ro
Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care este și președinta Asociației Municipiilor din România, spune că Ilie Bolojan a dublat impozitele, dar în schimb vrea să ne ia mai mult din impozitul pe venit. Prezent la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna a spus că astăzi s-a format un comitet, condus chiar de el, care va urma să armonizeze punctele de vedere ale coaliției în perspectiva pregătirii bugetului. Barna explică de ce crede el că Olguța Vasilescu a adus aceste acuzații.
Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea # Digi24.ro
Șeful poliției iraniene a lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate în ceea ce autoritățile numesc „revolte”, cerându-le să se predea, după reprimarea violentă a protestelor izbucnite în ultimele săptămâni. Anunțul vine în contextul unei ample operațiuni de represiune, soldată cu mii de morți și arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.
Tanczos Barna, despre declarația lui Marius Lazurcă privind poziția României în problema Groenlanda: „Să facem mult și să spunem puțin” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a criticat luni seară, în direct la Digi24, declarația consilierului prezidențial Marius Lazurca referitoare la faptul că România susține ambele poziții în ceea ce privește problema preluării de către SUA a insulei Groenlanda. „Cred că e o perioadă în care trebuie să facem mult și să spunem puțin”, a declarat vicepremierul.
Rolul moral al Americii, pus sub semnul întrebării. Trei arhiepiscopi catolici americani critică dur politica externă a Washingtonului # Digi24.ro
Trei arhiepiscopi catolici americani au criticat luni direcția politicii externe americane, afirmând că „rolul moral al țării în confruntarea cu răul din întreaga lume” este pus sub semnul întrebării și că acțiunea militară trebuie folosită doar ca ultimă soluție, potrivit Reuters.
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul. Condamnarea este definitivă # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, luni, 19 ianuarie, o decizie definitivă în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, respingând ca nefondat, apelul acestuia.
Primarul Capitalei vrea să fie modernizată reţeaua de apă şi canalizare înaintea şinelor de tramvai # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea să fie modernizată în primul rând reţeaua de apă şi canalizare din zonele în care urmează să fie reabilitate şinele de tramvai.
Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV # Digi24.ro
Noile subvenţii din Germania pentru achiziţionarea vehiculelor electrice (EV) sunt „un impuls” pentru sectorul auto al ţării, care se confruntă cu dificultăţi, a anunţat luni ministrul Mediului, Carsten Schneider, transmit DPA şi Reuters.
Comandantul suprem al forţelor aliate NATO, în vizită la București. Ce a discutat generalul american cu ministrul Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, l-a primit luni pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO, el declarând că România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial.
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană # Digi24.ro
Specialiștii care investighează cauza deraierii a unui tren de mare viteză din Spania, care s-a soldat cu moartea a cel puțin 39 de oameni, au descoperit o îmbinare defectuoasă pe șine, potrivit unei surse informate cu privire la ancheta inițială a accidentului, citată de Reuters.
În timp ce Donald Trump continuă să intensifice presiunea în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își întărește luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale.
Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor # Digi24.ro
Influencerul Dorian Popa a ajuns, din nou, în fața judecătorilor, de această dată înconjurat de bodyguarzi și cu nasul bandajat.
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului” # Digi24.ro
Alexandru Nazare a transmis luni, 19 ianuarie, că bugetul de stat pe 2026 a intrat în linie dreaptă și că a fost agreat un calendar pentru aprobarea acestuia. Ministrul Finanțelor a mai precizat că la jumătatea lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a aceleiași luni bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.
Italianul Valentino Garavani, ultimul dintre marii creatori de modă ai secolului XX și un designer care a definit imaginea regalității în epoca republicană pentru tot felul de prințese, a murit, luni, la domiciliul său din Roma. Avea 93 de ani.
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte # Digi24.ro
În ciuda afirmațiilor președintelui american Donald Trump, ale vicepreședintelui JD Vance și ale adepților lor MAGA, Uniunea Europeană nu este în declin. În multe privințe, proiectul UE a depășit cele mai optimiste așteptări ale fondatorilor săi, afirmă Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris, scrie European Pravda.
Emisarul special al lui Vladimir Putin merge la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA (Reuters) # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se va deplasa săptămâna aceasta în stațiunea elvețiană Davos și va avea întrevederi cu membrii delegației SUA în marja Forumului Economic Mondial, au dezvăluit pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre vizită, sub condiţia anonimatului.
Scandal violent într-un tramvai din București: pasageri bătuți cu pumnii și picioarele. Patru bărbați, puși sub acuzare # Digi24.ro
Patru bărbați au fost puși sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal violent produs într-un tramvai din Capitală, în urma căruia două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre agresori a fost arestat preventiv, iar ceilalți trei au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit News.ro.
Rareș Bogdan iese la rampă: europarlamentarul e nemulțumit de conducerea PNL și de apropierea de USR. „Nu vin cu gânduri războinice” # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Rareş Bogdan a mai spus că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.
Davos a retras invitația adresată celui mai înalt diplomat de la Teheran. „Nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat” # Digi24.ro
Forumul Economic Mondial a declarat luni că ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, nu va participa la summitul de anul acesta de la Davos, scrie Politico.
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea continuă să fie capricioasă, cu temperaturi oscilante. Meteorologii anunță o ușoară încălzire în zilele următoare, ca apoi temperaturile să scadă din nou. ANM a emis prognoza pentru perioada 19 ianuarie - 1 februarie, pentru fiecare regiune a țării.
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni # Digi24.ro
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forță și a avut ceva de spus și despre partenerii europeni.
Filmul de animație care a stârnit furia războinicilor culturali ai Kremlinului: „Trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni” # Digi24.ro
O mică creatură asemănătoare unui urs, cu urechi supradimensionate, poate că nu pare o amenințare prea mare pentru statul rus, dar loialiștii Kremlinului sunt indignați de un nou film despre Cheburashka, vedeta cărților și desenelor animate pentru copii din era sovietică, relatează The Times.
BNR: Inflația ar putea scădea lent la începutul acestui an. Există incertitudini şi riscuri semnificative privind economia # Digi24.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.
Descoperire macabră într-un apartament din Timișoara: bărbat decapitat cu o ghilotină improvizată. Poliția a găsit două bilete de adio # Digi24.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara. El ar fi fost decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament şi ar fi lăsat cel puţin două bilete de adio.
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate # Digi24.ro
Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, are un început dificil: pus la îndoială de Europa, criticat de Israel și sărbătorit de prietenii Kremlinului. Trump dorește ca statutul și mandatul complet ale comitetului să fie semnate, joi, la Davos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Însă unele detalii i-au lăsat pe invitați să se întrebe dacă să accepte propunerea sau nu, scrie Bloomberg.
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse) # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a decis luni, 19 ianuarie, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro. Cele două proiecte urmând însă să fie depuse separat pentru a evita riscul ca întregul pachet să fie blocat în cazul unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională.
Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel # Digi24.ro
Cehia nu va vinde Ucrainei avioanele de luptă ușoare L-159, a declarat premierul Andrej Babis pe 19 ianuarie, în ciuda faptului că președintele ceh Petr Pavel a susținut această măsură.
