Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că are încredere că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, a respectat legea care era în vigoare la momentul la care şi-a susţinut doctoratul. De aceea, a anunţat Grindeanu, „Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”. Dacă se va dovedi că nu a fost respectată legea, „e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm”, a adăugat Grindeanu, care a spus că nu crede că premierul s-ar juca cu focul dându-l afară pe Radu Marinescu pentru a se ocupa el de procedura de numire a șefilor parchetelor din postura de ministru interimar.