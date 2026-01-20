VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan

Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 09:50

Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
Acum 30 minute
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan Newsweek.ro
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
Acum o oră
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
Acum 2 ore
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
09:00
Maghiarii spun că românii sunt supărați pentru că își încălzesc casele cu gaz din Ungaria. „Sunt vulnerabili” Newsweek.ro
Presa maghiară publică un articol controversat în care arată că românii sunt nemulțumiți pentru că î...
08:50
Escrocherie în numele OLX. Ți se fură datele personale și banii. Avertisment de la autorități Newsweek.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme ...
08:40
Ciocnire de mase de aer deasupra României: urmează frig, vânt și ninsori în perioada următoare Newsweek.ro
O masă de aer cald provenită dinspre sud se va ciocni cu aerul polar-arctic peste România. În acelaș...
08:30
Mutare-surpriză în PNL: Daniel Constantin, propus la șefia unei agenții-cheie Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Co...
08:20
Trump dă lecții Europei: „Lăsați Groenlanda și ocupați-vă de Ucraina” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucr...
Acum 4 ore
08:10
Scandal pe Instagram: Doi influenceri au vrut să plătească nota cu postări online Newsweek.ro
Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instag...
08:00
VIDEO Danemarca nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Trimite mai multe trupe în Groenlanda Newsweek.ro
Reprezentanții Forumului Economic Mondial, care începe în Elveția, au confirmat că oficialii danezi ...
07:50
Decizie definitivă la ÎCCJ: Procurorul Bogdan Pârlog rămâne sancționat după criticile aduse Justiției Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva ...
07:40
Adrian Negrescu: Primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri proaste. Este o mare debandadă Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu spune că primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri...
07:20
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Newsweek.ro
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Ma...
07:20
Posibile temperaturi de minus 50 de grade. „Lacuri cu aer rece” – ce se află în spatele temperaturilor record? Newsweek.ro
Fenomenul numit „lacuri cu aer rece” poate aduna aer extrem de rece în depresiuni, ducând la tempera...
07:10
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€ Newsweek.ro
România oferă, în acest moment, 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi sp...
07:10
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii, zi distractivă Newsweek.ro
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii au parte ...
Acum 12 ore
22:30
Tanczos Barna,despre chestiunea Groenlandei: Nu se pune problema ca România să aleagă o tabără Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, despre chestiunea Groenlandei, cu Bucureştiul între Washington şi Bruxe...
22:10
Alexandru Nazare: &#34;Am agreat în Coaliţie un calendar clar și realist, pentru aprobarea bugetului pe 2026&#34; Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, spune că "am agreat în Coaliţie un calendar clar ș...
21:40
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureştilor Newsweek.ro
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucure...
21:30
India nu mai cumpără petrol de la Putin. Se conformează sancțiunilor și cumpără din Venezuela Newsweek.ro
Compania indiană Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) are în vedere achiziționarea de pe...
Acum 24 ore
21:10
Procurorul Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis Înalta Curte Newsweek.ro
Procurorul militar Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis În...
20:50
MAE confirmă prezența a doi români printre persoanele afectate de accidentul feroviar din Spania Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe confirmă prezența a doi români printre persoanele care sunt afectate d...
20:40
Când îşi angajează Guvernul răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu relansarea economică a PSD? Newsweek.ro
Când îşi angajează Guvernul Bolojan răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu pachetul de ...
20:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, putinist înrăit, a demisionat şi participă la alegerile anticipate Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, fost ofiţer superior de aviaţie, a demision...
20:10
Putin, speriat de împărțirea sferelor de influență între Trump și Erdogan. Va ataca decisiv în Marea Neagră Newsweek.ro
„Consiliul păcii” propus de Trump pentru Gaza, cu posibilitate de extindere și în Ucraina, nelinișt...
20:10
„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm”. S-a plătit reabilitarea cu bani UE a 13 case Newsweek.ro
Prima condamnare pronunțată de Tribunal anul acesta a fost una cu suspendare. Judecătorii au aprobat...
19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei Newsweek.ro
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
19:40
Ministrul Muncii vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut și care de câștigat? Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut din acea...
19:20
Sfatul experților pentru un somn profund. Reduceți anxietatea și vă simțiți odihnit Newsweek.ro
Sfatul experților pentru un somn profund. Un somn de calitate este esențial pentru sănătatea fizică ...
19:10
O femeie a murit după ce fiul ei a lovit-o din greșeală cu mașina. „Nu am simțit impactul” Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 81 de ani din Marea Britanie a murit în urma unui accident tragic, după ce a f...
19:10
Care este „secretul” întineririi Iașului? Județul cu cea mai mică vârstă mediană a populației, 38,7 ani Newsweek.ro
Într‑o Românie în care îmbătrânirea demografică devine tot mai vizibilă, Iașul se detașează printr‑u...
18:50
Ciprian Ciucu anunță că Bucureștiul va primi tramvaie de 266.000.000€. Pe unde ar putea circula? Newsweek.ro
PMB a obținut de curând o finanțare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai ș...
18:40
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă Newsweek.ro
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă. Genele ...
18:30
„Coaliția voinței” se extinde la nivel de alianță europeană, contra „Consiliului păcii” a lui Trump Newsweek.ro
Europa discută crearea propriei alianțe de securitate fără Statele Unite, dar cu participarea Ucrain...
18:10
Doi români, răniți ușor în accidentul feroviar din Córdoba. Sunt în afara oricărui pericol Newsweek.ro
Doi români au fost răniți ușor în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei,...
18:10
Horoscop ianuarie Care sunt cele 3 zodii care de azi vor avea parte de noroc cu carul. Mercur, în Vărsător Newsweek.ro
După 20 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Mer...
17:50
Revenire-surpriză la „Apele Române”: Cine este omul pus din nou la conducerea instituției-cheie Newsweek.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan,...
17:40
Raport exploziv: Rusia își rafinează manipularea pentru a bloca drumul european al Republicii Moldova Newsweek.ro
După alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova, Federaţia Rusă...
17:30
Ai fost recent cu mașina în Atena? Poți să fii printre cei 29.000 de șoferi care vor primi amendă „IA” acasă Newsweek.ro
Dacă ai fost recent, începând cu jumătatea lunii decembrie 2025, cu mașina în Atena și ai încălcat v...
17:20
China depășește Rusia în domeniul submarinelor. Flota militară a Beijingului este imensă: 370 de nave Newsweek.ro
Expansiunea navală a Chinei nu mai este o chestiune de proiecții abstracte sau ambiție distantă. Est...
17:20
Scrisoarea care i-a speriat pe norvegieni: Armata ar putea lua case, nave și mașini în caz de război Newsweek.ro
Mii de proprietari de clădiri, nave, imobile şi autovehicule urmau să primească luni o scrisoare din...
16:30
Turismul românesc, pe butuci. În doar 2 țări UE a scăzut numărul de înnoptări în 2025. România printre ele Newsweek.ro
Turismul a înflorit la nivelul Uniunii Europene în 2025, în ciuda scumpirilor și a dificultăților fi...
16:30
Gerul a crescut foarte mult consumul de gaz. Ce se întâmplă cu rezervele? Răspunsul ministrului Energiei Newsweek.ro
Avem cel mai mare consum de gaz din această iarnă. Rapoartele Ministerului Energiei arată 9.235 de ...
16:30
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător Newsweek.ro
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător. ...
16:20
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei. Secreta...
16:00
Decizia magistraților în cazul lui Horațiu Potra. Ce se întâmplă cu fiul și nepotul său? Unde i-a trimis ICCJ? Newsweek.ro
Horaţiu Potra, acuzat că comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României, rămâne în arest. In...
