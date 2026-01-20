VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan
Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 09:50
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
• • •
Acum 10 minute
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? # Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
Acum 30 minute
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” # Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
Acum o oră
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? # Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? # Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” # Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
Acum 2 ore
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” # Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
09:00
Maghiarii spun că românii sunt supărați pentru că își încălzesc casele cu gaz din Ungaria. „Sunt vulnerabili” # Newsweek.ro
Presa maghiară publică un articol controversat în care arată că românii sunt nemulțumiți pentru că î...
08:50
Escrocherie în numele OLX. Ți se fură datele personale și banii. Avertisment de la autorități # Newsweek.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme ...
08:40
Ciocnire de mase de aer deasupra României: urmează frig, vânt și ninsori în perioada următoare # Newsweek.ro
O masă de aer cald provenită dinspre sud se va ciocni cu aerul polar-arctic peste România. În acelaș...
08:30
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Co...
08:20
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucr...
Acum 4 ore
08:10
Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instag...
08:00
VIDEO Danemarca nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Trimite mai multe trupe în Groenlanda # Newsweek.ro
Reprezentanții Forumului Economic Mondial, care începe în Elveția, au confirmat că oficialii danezi ...
07:50
Decizie definitivă la ÎCCJ: Procurorul Bogdan Pârlog rămâne sancționat după criticile aduse Justiției # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva ...
07:40
Adrian Negrescu: Primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri proaste. Este o mare debandadă # Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu spune că primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri...
07:20
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? # Newsweek.ro
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Ma...
07:20
Posibile temperaturi de minus 50 de grade. „Lacuri cu aer rece” – ce se află în spatele temperaturilor record? # Newsweek.ro
Fenomenul numit „lacuri cu aer rece” poate aduna aer extrem de rece în depresiuni, ducând la tempera...
07:10
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€ # Newsweek.ro
România oferă, în acest moment, 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi sp...
07:10
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii, zi distractivă # Newsweek.ro
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii au parte ...
Acum 12 ore
22:30
Tanczos Barna,despre chestiunea Groenlandei: Nu se pune problema ca România să aleagă o tabără # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, despre chestiunea Groenlandei, cu Bucureştiul între Washington şi Bruxe...
22:10
Alexandru Nazare: "Am agreat în Coaliţie un calendar clar și realist, pentru aprobarea bugetului pe 2026" # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, spune că "am agreat în Coaliţie un calendar clar ș...
21:40
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureştilor # Newsweek.ro
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucure...
21:30
India nu mai cumpără petrol de la Putin. Se conformează sancțiunilor și cumpără din Venezuela # Newsweek.ro
Compania indiană Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) are în vedere achiziționarea de pe...
Acum 24 ore
21:10
Procurorul Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis Înalta Curte # Newsweek.ro
Procurorul militar Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis În...
20:50
MAE confirmă prezența a doi români printre persoanele afectate de accidentul feroviar din Spania # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe confirmă prezența a doi români printre persoanele care sunt afectate d...
20:40
Când îşi angajează Guvernul răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu relansarea economică a PSD? # Newsweek.ro
Când îşi angajează Guvernul Bolojan răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu pachetul de ...
20:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, putinist înrăit, a demisionat şi participă la alegerile anticipate # Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, fost ofiţer superior de aviaţie, a demision...
20:10
Putin, speriat de împărțirea sferelor de influență între Trump și Erdogan. Va ataca decisiv în Marea Neagră # Newsweek.ro
„Consiliul păcii” propus de Trump pentru Gaza, cu posibilitate de extindere și în Ucraina, nelinișt...
20:10
„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm”. S-a plătit reabilitarea cu bani UE a 13 case # Newsweek.ro
Prima condamnare pronunțată de Tribunal anul acesta a fost una cu suspendare. Judecătorii au aprobat...
19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei # Newsweek.ro
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
19:40
Ministrul Muncii vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut și care de câștigat? # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut din acea...
19:20
Sfatul experților pentru un somn profund. Un somn de calitate este esențial pentru sănătatea fizică ...
19:10
O femeie a murit după ce fiul ei a lovit-o din greșeală cu mașina. „Nu am simțit impactul” # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 81 de ani din Marea Britanie a murit în urma unui accident tragic, după ce a f...
19:10
Care este „secretul” întineririi Iașului? Județul cu cea mai mică vârstă mediană a populației, 38,7 ani # Newsweek.ro
Într‑o Românie în care îmbătrânirea demografică devine tot mai vizibilă, Iașul se detașează printr‑u...
18:50
Ciprian Ciucu anunță că Bucureștiul va primi tramvaie de 266.000.000€. Pe unde ar putea circula? # Newsweek.ro
PMB a obținut de curând o finanțare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai ș...
18:40
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă # Newsweek.ro
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă. Genele ...
18:30
„Coaliția voinței” se extinde la nivel de alianță europeană, contra „Consiliului păcii” a lui Trump # Newsweek.ro
Europa discută crearea propriei alianțe de securitate fără Statele Unite, dar cu participarea Ucrain...
18:10
Doi români, răniți ușor în accidentul feroviar din Córdoba. Sunt în afara oricărui pericol # Newsweek.ro
Doi români au fost răniți ușor în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei,...
18:10
Horoscop ianuarie Care sunt cele 3 zodii care de azi vor avea parte de noroc cu carul. Mercur, în Vărsător # Newsweek.ro
După 20 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Mer...
17:50
Revenire-surpriză la „Apele Române”: Cine este omul pus din nou la conducerea instituției-cheie # Newsweek.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan,...
17:40
Raport exploziv: Rusia își rafinează manipularea pentru a bloca drumul european al Republicii Moldova # Newsweek.ro
După alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova, Federaţia Rusă...
17:30
Ai fost recent cu mașina în Atena? Poți să fii printre cei 29.000 de șoferi care vor primi amendă „IA” acasă # Newsweek.ro
Dacă ai fost recent, începând cu jumătatea lunii decembrie 2025, cu mașina în Atena și ai încălcat v...
17:20
China depășește Rusia în domeniul submarinelor. Flota militară a Beijingului este imensă: 370 de nave # Newsweek.ro
Expansiunea navală a Chinei nu mai este o chestiune de proiecții abstracte sau ambiție distantă. Est...
17:20
Scrisoarea care i-a speriat pe norvegieni: Armata ar putea lua case, nave și mașini în caz de război # Newsweek.ro
Mii de proprietari de clădiri, nave, imobile şi autovehicule urmau să primească luni o scrisoare din...
16:30
Turismul românesc, pe butuci. În doar 2 țări UE a scăzut numărul de înnoptări în 2025. România printre ele # Newsweek.ro
Turismul a înflorit la nivelul Uniunii Europene în 2025, în ciuda scumpirilor și a dificultăților fi...
16:30
Gerul a crescut foarte mult consumul de gaz. Ce se întâmplă cu rezervele? Răspunsul ministrului Energiei # Newsweek.ro
Avem cel mai mare consum de gaz din această iarnă. Rapoartele Ministerului Energiei arată 9.235 de ...
16:30
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător # Newsweek.ro
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător. ...
16:20
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei # Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei. Secreta...
16:00
Decizia magistraților în cazul lui Horațiu Potra. Ce se întâmplă cu fiul și nepotul său? Unde i-a trimis ICCJ? # Newsweek.ro
Horaţiu Potra, acuzat că comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României, rămâne în arest. In...
