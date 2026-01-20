Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea și-au strigat revendicările ecologiste, în centrul orașului (FOTO)
Bihoreanul, 20 ianuarie 2026 11:10
Chiar dacă afară erau -8 grade Celsius, mai mulți elevi de liceu din Oradea n-au putut fi opriți în a-și striga revendicările ecologiste pe care le au de la toți oamenii din jurul lor. Marți dimineață, în fața Teatrului orădean, elevii au afișat mesaje pro-natură și anti-poluare și și-au prezentat o listă de 12 cereri. Flashmob-ul a fost punctul de final al unui proiect „verde” inițiat de asociația orădeană Colegiul Varadinum.
De departe, bihoreanul care a prins cele mai mari demnități în Statul Român este Ilie Bolojan. Pornit de jos, dintr-un post de profesor de școală rurală, a ajuns până la cea mai mare demnitate posibilă: Președinte, chiar dacă interimar, la Cotroceni. Nu-i de colea să fii șef de Senat ca Mihail Sadoveanu, prim-ministru precum Mihail Kogălniceanu sau președinte de țară, ca Ceaușescu, că n-am găsit alt exemplu. Ei bine, acum s-a înscăunat și pe râvnitul post al lui Spiru Haret, cel de ministru al Educației.
De la Mega la Psihiatrie: Preotul Hulber s-a lepădat de „mentorul” său și și-a cerut iertare de la episcopul Sofronie # Bihoreanul
Fostul preot Ciprian Mega, caterisit anul trecut după ce Consistoriul Eparhial de pe lângă Episcopia Oradiei l-a găsit vinovat de numeroase încălcări ale regulamentului Bisericii Ortodoxe Române, a rămas fără cel mai credincios aghiotant al său.
Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma administrației în 29 ianuarie, la pachet cu măsuri de relansare economică. Bugetul, luna viitoare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pe pachetul de măsuri pentru restructurarea administrației la finalul acestei luni, după prima ședință a coaliției din acest an, când s-a discutat și despre necesitatea unui pachet de măsuri de relansare economică. În ce privește bugetul, acesta ar putea fi prezentat în Parlament în a doua jumătate a lunii februarie.
Aurora boreală, vizibilă din Bihor. Fenomen rar, provocat de o furtună geomagnetică severă (FOTO) # Bihoreanul
Un fenomen spectaculos și extrem de rar pentru latitudinile României a putut fi observat luni seara și din județul Bihor: aurora boreală. Cerul a fost luminat de nuanțe verzi, roșii și violet.
Pachețelul lui Bolo: După măsurile care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune și o serie de reforme administrative # Bihoreanul
După o serie de măsuri nepopulare care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune, „cu voie de la PSD”, și primele reforme administrative. BIHOREANUL vă prezintă principalele prevederi ale Pachetului 3 lansat în dezbatere publică de Ilie Bolojan, care nu reușește să impună în 2026 reduceri efective din schemele încărcate ale administrației centrale și locale, ci doar obligă instituțiile să-și micșoreze cheltuielile totale de personal cu 10%, introducând și o serie de supra-taxe și măsuri împotriva rău-platnicilor.
Start spectaculos de sezon pentru arcașii orădeni: record național și cinci medalii la Naționalele indoor (FOTO) # Bihoreanul
Arcașii orădeni au început anul competițional cu rezultate remarcabile, obținând cinci medalii și stabilind un nou record național la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru juniori și seniori, desfășurat la București.
Victorie importantă a României la Europenele de polo, cu aport orădean: Levente Vancsik a marcat, iar portarul Marius Țic s-a remarcat # Bihoreanul
Echipa României a învins, luni, Georgia, cu scorul de 15–10, la Campionatul European de polo pe apă 2026, într-un meci în care trei jucători de la CSM Oradea au evoluat, iar portarul orădean Marius Țic s-a remarcat prin intervenții decisive.
Cunoscutul designer Valentino Garavani, creatorul mărcii care îi poartă numele, s-a stins din viață la Roma, la vârsta de 93 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația Valentino Garavani și de Giancarlo Giammetti, partener co-fondator al casei de modă și fost partener de viață al designerului.
Un nou director general la Apele Române. Interviurile candidaților au fost făcute publice (VIDEO) # Bihoreanul
Ministerul Mediului a anunțat numirea lui Dragoș Doru Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, începând de marți. El a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 13 candidați.
Peste 200 de copii romi din Valea lui Mihai și Curtuișeni vor fi ajutați să învețe mai bine # Bihoreanul
Peste 200 de copii romi din nordul județului Bihor vor beneficia, în următorii doi ani, de sprijin educațional și social printr-un proiect amplu lansat de Grund Community din Oradea. Copiii vor beneficia de ore remediale la discipline de bază – limba română, limba maghiară și matematică –, consiliere psihologică, pachete de igienă și rechizite, dar și de activități extracurriculare menite să le stimuleze motivația pentru școală.
Hoți înarmați au furat cartonașe Pokémon în valoare de peste 100.000 de dolari dintr-un magazin din New York (VIDEO) # Bihoreanul
Un magazin cu produse și cartonașe Pokémon din Manhattan a fost jefuit de trei persoane înarmate, care au amenințat clienții și angajații și au fugit cu marfă și bani, potrivit HotNews.ro, care citează presa internațională.
Peste 4.300 de elevi bihoreni au simulat examenul de limba română la Evaluarea națională. O zecime din elevi au chiulit # Bihoreanul
Prima probă a simulării județene pentru Evaluarea Națională 2026, cea la Limba și literatura română, s-a desfășurat luni în județul Bihor, cu o rată ridicată de participare în rândul elevilor de clasa a VIII-a, de aproape 90%. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, examenul a avut loc în 138 de unități de învățământ, unde s-au prezentat 4.318 elevi. Alți 519 elevi înscriși au absentat de la probă.
Doi români, răniți ușor în accidentul feroviar din Spania. MAE: „Se află în afara oricărui pericol” # Bihoreanul
Doi cetățeni români care se aflau într-unul dintre trenurile implicate în gravul accident feroviar produs în sudul Spaniei au fost răniți ușor, dar se află în afara oricărui pericol, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit instituției, până în acest moment nu au fost primite solicitări de asistență consulară.
La patinaj pe lacul Balaton din Ungaria. Grosimea gheții este pe alocuri de 12-15 centimetri (VIDEO) # Bihoreanul
După mai multe zile de ger, lacul Balaton a înghețat suficient pe anumite porțiuni, iar autoritățile din Ungaria au confirmat că, în condiții strict delimitate, se poate sta și patina pe gheață. Agenția Reuters a publicat imagini spectaculoase cu o mulțime de oameni, de diferite vârste, care patinau pe lac, profitând de episodul de iarnă geroasă.
Adolescență în era „deepfake”: „Deșteptarea” a avut premiera la Teatrul Regina Maria din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Spectacolul „Deșteptarea”, care a avut premiera sâmbătă și duminică la Teatrul Regina Maria din Oradea, a adus publicului câteva elemente atipice. Personajele au fost, în mare parte, adolescenți, dar aceștia nu au jucat pe scenă, ci din public, fiind filmați cu telefoanele, iar conversațiile lor, proiectate pe un ecran amplasat pe scenă, au conturat o poveste despre provocările adolescenței trăite online.
Încep lucrările pentru construirea noului pasaj pe sub Centura Oradea. Restricții ample de circulație în Calea Aradului, se schimbă sensul de mers pe strada Octavian Goga (FOTO) # Bihoreanul
Comisia municipală de circulație a aprobat mai multe restricții și devieri de trafic în Oradea, determinate de începerea lucrărilor pentru construirea pasajului pe sub centura orașului, care trebuie finalizat în această vară. Lucrările au început după ce Ministerul Transporturilor a întârziat câteva luni emiterea autorizației de construire, iar restricțiile vor dura până la finele lunii martie.
Sezonul „Oradea Joacă Padel” a început în forță la Padel Arena Oradea, cu meciuri spectaculoase în Etapa I. 47 de echipe au concurat pe probele feminin, mixt și profesioniști, oferind finaluri tensionate și dramatice. Sophie Simuț & Hanna Miklos și Andrei Dărăban & Alex Stohor s-au impus în competițiile lor, stabilind tonul noului sezon.
Pagube de cel puțin 500.000 lei la Universitatea din Oradea, după incendiul care a devastat un laborator. Clădirea nu avea asigurare # Bihoreanul
Incendiul care a mistuit un laborator al Departamentului de Autovehicule Rutiere a produs o pagubă de cel puțin jumătate de milion lei în bugetul Universității din Oradea. Încăperea va trebui reabilitată din temelii, iar toate echipamentele folosite de studenți vor trebui înlocuite. Rectorul Constantin Bungău speră că lucrările de renovare vor fi finalizate până la toamnă, dar nu crede că vor fi achiziționate și aparatele necesare. Clădirea nu avea asigurare, așa cum, de altfel, nu au nici alte clădiri ale Universității.
Anunț Primăria Budureasa: Sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice utilizând sursa de energie geotermală # Bihoreanul
COMUNA BUDUREASA cu sediul in localitatea Budureasa, Nr.15, Judetul Bihor, avand CIF 5431667, tel. 0259321243 ce intentioneaza să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: „SISTEM CENTRALIZAT DE PRODUCERE SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE UTILIZAND SURSA DE ENERGIE GEOTERMALA IN COMUNA BUDUREASA, JUDETUL BIHOR”.
Voleibalistele de la CSU Oradea și-au consolidat poziția de lider după două victorii în deplasare, la Tg. Jiu și Craiova. Sâmbătă au câștigat fără probleme cu 3-0 în fața echipei CSU „Constantin Brâncuși” Tg. Jiu, iar duminică s-au impus cu 3-1 la Craiova. Forma bună a echipei pregătite de Mariana Szabo-Alexi le dă moral pentru următorul meci, pe 7 februarie, acasă.
Proprietarul unui magazin din Marghita a ajuns la spital pentru investigații, în cursul zilei de sâmbătă, după ce magazinul său a luat foc, iar bărbatul a încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor.
„Avalanșă” de accidente pe pârtiile din Bihor. Salvamontiștii le cer schiorilor să fie mai atenți # Bihoreanul
În primele 18 zile din acest an, echipajele Salvamont-Salvaspeo Bihor au intervenit de peste 30 de ori la accidente petrecute pe pârtiile de schi din județ, un număr mai mare de solicitări față de alte sezoane reci. Tocmai de aceea, salvamontiștii le cer schiorilor să fie precauți, să poarte echipamente de protecție și să își adapteze viteza la priceperea lor.
Handbal feminin: CSU Oradea, înfrângere în primul meci oficial din 2026, cu CSU Cluj-Napoca # Bihoreanul
Handbalistele de la CSU Oradea au debutat în 2026 cu o înfrângere pe teren propriu, scor 19-26, duminică, în fața celor de la CSU Cluj-Napoca. Meciul a început echilibrat, dar problemele de lot ale gazdelor au fost rapid exploatate de vizitatoare. Orădencele au încercat să reducă diferența, dar clujencele și-au păstrat avantajul până la final.
Bihorul, sub cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Județul Bihor intră în această seară sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, în toată țara urmând să se înregistreze temperaturi care ar putea coboră chiar la minus 20 de grade. Zilele viitoare, situația se schimbă, însă. Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică luni o nouă estimare a valorilor termice și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică perioada 19 ianuarie - 1 februarie.
Accident în Oradea: tânăr de 22 de ani, reținut după ce a fugit de la locul accidentului și s-a descoperit că nu avea permis (VIDEO) # Bihoreanul
Un tânăr de 22 de ani din comuna Tinca a fost reținut de polițiști, după ce a provocat un accident rutier fără victime în Oradea, a părăsit locul evenimentului și s-a constatat ulterior că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Concertul „Românește” îl aduce pe scena Filarmonicii Oradea pe Dinu Iancu Sălăjanu de Ziua Micii Uniri, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 19. Alături de el vor mai evolua Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, dirijori Laurențiu Bischin și, respectiv, Marius Hristescu, precum și soprana Diana Țugui. Piesele din program vor fi exclusiv românești și în ton cu sărbătoarea, și anume: Hai să-ntindem hora mare, Treceți batalioane române Carpații, „Muzica” din Valurile Dunării, Mocirița, Bun îi vinul ghiurghiuliu etc
Concertele anului 2026 în Oradea: Nikos Vertis, Samantha Fox, Gipsy Kings și Haddaway. Vezi care sunt datele! # Bihoreanul
Anul 2026 va fi plin de concerte în Oradea, pentru toate gusturile. Rockerii îi vor vedea pe cei de la Vița de Vie sau Cargo, cei mai sensibili au la dispoziție muzica renumitului Nikos Vertis (foto), dar și din popularul serial Bridgerton. Nostalgicii vor avea evenimente dedicate, cu invitați ca Samantha Fox sau Gipsy Kings, iar Andrei Irimia și actorul Marius Manole vor aduce în fața orădenilor un spectacol imersiv de muzică, poezie și lumină.
Handbal: CSM Oradea începe 2026 cu o victorie dramatică la Timișoara: 36-35 în etapa a 12-a a Diviziei A # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au început anul 2026 cu o victorie strânsă în deplasare, scor 36-35, pe terenul echipei satelit a clubului SCM Politehnica Timișoara. Formaţia antrenată de Cosmin Liberț și Dan Pițigoi a controlat jocul, dar gazdele au pus presiune până în ultima secundă. Cu acest succes, orădenii rămân lideri în Seria C și se pregătesc pentru duelul cu CSM Făgăraș.
Ateliere avansate de programare și robotică pentru elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
25 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea au participat, în ultimele luni, la ateliere de programare și robotică de nivel avansat, organizate pentru a-i sprijini în pregătirea pentru competiții și performanță în domeniul informaticii.
Trump dă lumea peste cap: amenință cu supra-tarife țările care nu vor să cumpere Groenlanda și face un „Consiliu al Păcii” paralel ONU, condus de el. Rușii se bucură # Bihoreanul
Sub conducerea lui Donald Trump, SUA a declanșat noi confruntări cu țările europene, președintele american amenințând cu supra-tarife vamale 8 state care se opun ideii ca Washingtonul să cumpere Groenlanda, liderii UE avertizând cu măsuri de retorsiune de 93 miliarde euro anual față de companiile americane. În paralel, Trump a invitat mai multe state să facă parte dintr-un „Consiliu al Păcii”, cotizând fiecare cu câte un miliard de dolari, în care ultimul cuvânt să-l aibă el.
Descoperirea de către „vânătoarea de plagiatori” Emilia Șercan a furtului intelectual comis de ministrul Justiției, Radu Marinescu, și apoi reacția premierului Ilie Bolojan riscă să consacre în politica românească, definită funciar de imoralitate, o nouă normă: hoția este condamnabilă, dar poate fi totuși prescrisă. Cum ar veni, dacă ești ministru, faptele anterioare numirii intră la arhivă, CV-ul devine un moft, iar plagiatul, deși „o formă de furt”, după cum s-a exprimat premierul, devine un furt irelevant „în condițiile date”.
Tragedie pe calea ferată în Spania: cel puțin 39 de morți după coliziunea „ciudată” a două trenuri de mare viteză # Bihoreanul
Cel puțin 39 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit duminică seara, în apropiere de localitatea Adamuz (provincia Córdoba), în sudul Spaniei, potrivit celui mai recent bilanț anunțat luni de surse oficiale.
Ai nevoie doar de timp liber. Agenda culturală a săptămânii în Oradea adună zeci de evenimente, de dimineață până seara, pentru publicuri diferite și gusturi variate. Teatrul vine cu spectacole pentru copii și adulți, premiere și producții de repertoriu, concertele alternează între simfonic și show-uri speciale precum Queen vs. ABBA, iar orașul găzduiește întâlniri, tururi ghidate, quiz-uri, stand-up comedy și petreceri.
Primar cu restricții: Ordin de protecție provizoriu împotriva celebrului edil UDMR Sorban Levente # Bihoreanul
Poate cunoaște, poate nu cunoaște zicala românească potrivit căreia fiecare cum își așterne așa doarme, cert este că vestitul primar UDMR-ist al comunei Lugașu de Jos, Sorban Levente, are un început de an 2026 pe măsura sfârșitului celui precedent. Nu doar cu un nou dosar penal, pentru agresiune, ci și cu un ordin de protecție emis de Poliția Bihor împotriva lui.
Zăpada nu a fost un obstacol pentru colegii noștri de la AVE România. Chiar dacă autospecialele nu au avut acces direct la containerele cu deșeuri reciclabile, echipele noastre au intervenit manual, împingând containerele prin zăpadă pentru ca procesul de colectare să nu fie întrerupt.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Bolovan explică de ce a fost nevoie să meargă la biserică # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria viziune despre evenimentele săptămânii trecute: Bolovan a participat la o slujbă ținută la o biserică baptistă din municipiu. Cei prezenți s-au rugat pentru premier, ca lucrurile să meargă bine în țara asta. Bolovan a declarat: „Ideea de a ne ruga este binevenită, pentru că doar printr-un miracol mai putem scoate țara la liman cu asemenea aliați"...
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: După luni de blocaje, Guvernul Bolojan lansează Pachetul 3 de reforme # Bihoreanul
Luni, 19 ianuarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Ce aduce Pachetul 3 de măsuri al Guvernului Bolojan; Parchetul a clasat cazul morții unui copil de un an şi cinci luni; În 2026, sunt programate de la Oradea chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia; O femeie s-a înrolat într-un batalion din Oradea pe numele soțului ei mort; Un club de alpinism orădean face activități cu copiii cu dizabilități; Ce oportunități oferea turismul bihorean interbelic...
Înfrângere cu Croația pentru România la Belgrad. Doi jucători de la CSM Oradea, prezenți în bazin # Bihoreanul
Naționala de polo pe apă a României a debutat cu o înfrângere în faza a doua a Campionatului European 2026, fiind depășită clar de Croația, scor 9-17, într-un meci disputat la Belgrad. Partida, transmisă în direct de TVR Sport, a consemnat și o prezență importantă pentru poloul bihorean: doi jucători de la CSM Oradea au fost utilizați în rotația tricolorilor.
Start ratat pentru România la Euro 2026: înfrângere clară cu Croația, doi jucători de la CSM Oradea în bazin # Bihoreanul
Naționala de polo pe apă a României a debutat cu o înfrângere în faza a doua a Campionatului European 2026, fiind depășită clar de Croația, scor 9-17, într-un meci disputat la Belgrad. Partida, transmisă în direct de TVR Sport, a consemnat și o prezență importantă pentru poloul bihorean: doi jucători de la CSM Oradea au fost utilizați în rotația tricolorilor.
Tânărul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Riscă peste 12 ani de închisoare # Bihoreanul
Tânărul din Oradea care, sâmbătă, și-a atacat mama cu un cuțit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Mandatul pe numele lui Denis Marcel Bercea a fost emis de Tribunalul Bihor pentru violență în familie sub forma tentativei de omor, în condițiile în care, potrivit medicilor, loviturile aplicate i-au pus viața victimei în pericol.
Voi credeți că oamenii din Ștei sunt mai fraieri ca aceia din Beiuș? Dacă vrei să afli ce minunății se mai întâmplă în județ, studiază agenda zilei din Binș. Geloși pe succesul vecinilor, și șteienii încearcă să se pună pe harta ciudățeniilor din județul Bihor.
În anii 1990, odată cu apariția și dezvoltarea comerțului privat, în spațiul public au apărut diverși vânzători și bișnițari. Unii dintre ei și-au stabilit locuri de comerț la tarabe, gherete și chioșcuri pe amplasamente ori întâmplătoare, ori licitate de Primărie pentru acest scop. Numărul lor a crescut rapid, în special în zonele aglomerate, pe lângă piețe, stații de transport public și pe bulevarde, unde comercianții găseau vad bun. „Lângă fiecare chioșc cu acte în regulă s-au așezat alte două ilegal”, scria presa locală.
Polițiștii locali vor purta bodycam-uri. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # Bihoreanul
Polițiștii locali din toată țara vor putea folosi camere video-audio portabile în timpul intervențiilor, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează utilizarea bodycam-urilor. Noile dispozitive vor fi folosite inclusiv fără acordul persoanelor vizate, dar numai în situații strict stabilite de lege.
Analiză ANM: 2025, anul extremelor meteo în România: al patrulea cel mai cald din istorie, cu recorduri de caniculă, secetă și ploi violente # Bihoreanul
Anul 2025 confirmă accelerarea schimbărilor climatice în România. Potrivit analizei realizate de Administrația Națională de Meteorologie, anul trecut a fost al patrulea cel mai cald din istoria măsurătorilor, marcat de o succesiune de fenomene extreme: caniculă severă, secetă prelungită și episoade de precipitații intense, cu impact major asupra mediului și infrastructurii.
L-au trimis după gratii: Băiatul de 16 ani din Bihor prins de două ori fără permis la volanul unor maşini furate, a fost arestat preventiv # Bihoreanul
Judecătoria Oradea a decis, duminică, arestarea preventivă a adolescentului care, reţinut iniţial joia trecută după ce a fost prins conducând pe DN 76 un autoturism furat, a sustras imediat după eliberare o autoutilitară şi a condus-o până în municipiul Orăştie. Măsura s-a dispus acum pentru 30 de zile, dar decizia mai poate fi contestată la Tribunalul Bihor.
Salvare dramatică pe un lac înghețat: un muncitor nepalez a sărit în apă şi a ținut în viață o fetiță de 5 ani până la sosirea pompierilor (VIDEO) # Bihoreanul
Situație dramatică sâmbătă, în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, unde o fetiță de 5 ani a căzut în lacul înghețat. Tatăl copilului a sărit imediat în apă pentru a o salva, însă a rămas blocat în gheață, iar alți patru bărbați au încercat fără succes să intervină. Salvarea a fost posibilă după ce un muncitor nepalez a reușit să ajungă la fetiță și a ținut-o la suprafață aproximativ 30 de minute, până la sosirea pompierilor.
În acest an, copiii ar putea să învețe să cânte la tobe sau xilofon în parcurile din Oradea. Primăria municipiului a încheiat un contract pentru achiziția și montarea unor instrumente muzicale de exterior, care vor fi amplasate în spații publice din oraș.
Incendiu la campusul central al Universităţii din Oradea. Un laborator s-a făcut scrum (VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a distrus complet un laborator din Campusul central al Universităţii din Oradea, duminică, clădirea în care funcţionează mai multe săli de curs şi laboratoare rămânând temporar fără curent electric şi încălzire.
Fundația lui Mihai Neșu, lovită de eliminarea scutirilor fiscale: 36.000 de euro pe an impozit pe clădire. „Va fi mult mai greu să ajutăm” # Bihoreanul
Fundația de recuperare pentru persoane cu dizabilități coordonată de fostul fotbalist Mihai Neșu trebuie să plătească un impozit anual de 36.000 de euro, după eliminarea scutirilor fiscale destinate persoanelor cu dizabilități. Decizia pune o presiune majoră pe activitatea centrului, susţinut exclusiv din donaţii. „Vreau să cred că domnului Ilie Bolojan i-a scăpat această decizie”, spune Mihai Neșu.
