Start spectaculos de sezon pentru arcașii orădeni: record național și cinci medalii la Naționalele indoor (FOTO)

Esențele tari se țin în sticluțe mici, iar Miorița Săteanu dovedește asta. Firavă doar în aparență, mignona doamnă care va împlini în toamnă vârsta de 90 de ani demonstrează tenacitate, empatie și entuziasm cât nu au mulți alți oameni la un loc. La finalul anului trecut, la Gala comunității bihorene, a primit premiul cel mare, „Liderul care schimbă lumea”, pentru proiectele de voluntariat pe care le face, neobosită, de zeci de ani. „Adevărul este că întotdeauna, prin tot ce am făcut, mi-am dorit să schimb lumea. Și cred că, prin oamenii care m-au înconjurat, am reușit”, mărturisește ea.