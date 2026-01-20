Cine nu va putea cumula pensia cu salariul? Guvernul a relaxat mult condițiile
Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 12:50
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
Acum 5 minute
13:20
Accidentul feroviar din Spania. Bilanţul victimelor creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate # Newsweek.ro
Cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sud...
Acum 15 minute
13:10
Presa americană avertizează Washingtonul: Partidul AUR, acuzat de antisemitism, nu trebuie legitimat de Trump # Newsweek.ro
Publicația americană The Algemeiner, una dintre vocile puternice care se concentrează masiv pe comba...
Acum 30 minute
13:00
82% din camioanele din România sunt „rable” de peste 10 ani vechime. Cele mai vechi sunt, însă, în Grecia # Newsweek.ro
În România, la sfârșitul anului 2025, erau înmatriculate 367.579 de camioane. Dintre acestea, însă, ...
Acum o oră
12:50
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
12:50
Tenismanul italian Jannik Sinner, câştigătorul ultimelor două ediţii, a debutat cu o victorie facilă...
12:40
Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți # Newsweek.ro
Articolul 5 al NATO este esențial pentru alianță. Membrii semnatari sunt de acord că „un atac armat ...
12:30
Gabriel Biriș desființează impozitul progresiv propus de ministrul muncii. Va aduce mai puțini bani la buget # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că este pentru impozxitarea progresivă deoarece asta ar a...
Acum 2 ore
12:20
Primarul Ciprian Ciucu îi trimite pe polițiști să taie amenzi pentru parcare. Din 12 ore, se încasează 2 ore # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că „serviciul de parcări este o glumă” îi trimite pe polițiști...
12:10
Triplu atac ucrainean asupra Rusiei. O rafinărie, în flăcări. Depozite de combustibil și drone, distruse # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac coordonat asupra mai multor obiective din rusia,...
11:50
697.408 de șoferi au ales o mașină Dacia în 2025. Vânzările Renault Group au crescut cu 3,2% # Newsweek.ro
În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 de vehicule la nivel mondial (+3,2% față de 2024). Dintre ...
11:40
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii lui hipnotizați de propaganda Rusiei: Sunteți într-o manipulare prelungită # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, î...
11:30
Bătaie generală, într-o sală de păcănele. 3 bărbați la spital, 3 reținuți de poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
„Distrația” dintr-o sală de păcănele din Filiași a degenerat într-o bătaie generală. Trei bărbați au...
Acum 4 ore
11:10
BT Pay – economii, investiții și pensii private facultative, toate în buzunarul tău, integral online # Newsweek.ro
Aplicația BT Pay, dezvoltată de Banca Transilvania (BT) cuprinde instrumentarul complet – disponibil...
11:00
Meteo. Gerul se întețește la nivelul întrregii țări. Vor fi temperaturi de -20 de grade Celsius. # Newsweek.ro
Temperaturile vor fi deosebit de scăzute la nivelul întregii țări, pe parcursul zilei de marți, și v...
10:50
Escrocherie extrem de periculoasă. Hackerii creează site-uri clonă aproape identice cu cele reale. Fură tot # Newsweek.ro
Escrocheriile online sunt din ce în ce mai periculoase. Hackerii au reușit să creeze site-uri clone ...
10:40
Guvernul olandez a plătit asigurarea pentru furtul tezaurului dacic de la de la Muzeul Drents: 5.700.000 € # Newsweek.ro
5,7 milioane de euro a plătit guvernul olandez pentru furtul pentru tezaurul dacic expus la Muzeul D...
10:20
Salariu de 5.393 € în Germania. Cine sunt străinii care câștigă acești bani lunar? Cu ce se ocupă? # Newsweek.ro
Salariu de 5.393 € / lunar este peste media salarială din Germania. Cu toate acestea, unii străini c...
10:20
Românii au construit masiv, anul trecut. Clădirile rezidențiale au avut cele mai mari creșteri: 21,4% # Newsweek.ro
Un raport publicat de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, volumul construc...
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? # Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” # Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan # Newsweek.ro
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? # Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? # Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
Acum 6 ore
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” # Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” # Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
09:00
Maghiarii spun că românii sunt supărați pentru că își încălzesc casele cu gaz din Ungaria. „Sunt vulnerabili” # Newsweek.ro
Presa maghiară publică un articol controversat în care arată că românii sunt nemulțumiți pentru că î...
08:50
Escrocherie în numele OLX. Ți se fură datele personale și banii. Avertisment de la autorități # Newsweek.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme ...
08:40
Ciocnire de mase de aer deasupra României: urmează frig, vânt și ninsori în perioada următoare # Newsweek.ro
O masă de aer cald provenită dinspre sud se va ciocni cu aerul polar-arctic peste România. În acelaș...
08:30
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Co...
08:20
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucr...
08:10
Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instag...
08:00
VIDEO Danemarca nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Trimite mai multe trupe în Groenlanda # Newsweek.ro
Reprezentanții Forumului Economic Mondial, care începe în Elveția, au confirmat că oficialii danezi ...
07:50
Decizie definitivă la ÎCCJ: Procurorul Bogdan Pârlog rămâne sancționat după criticile aduse Justiției # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva ...
07:40
Adrian Negrescu: Primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri proaste. Este o mare debandadă # Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu spune că primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri...
Acum 8 ore
07:20
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? # Newsweek.ro
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Ma...
07:20
Posibile temperaturi de minus 50 de grade. „Lacuri cu aer rece” – ce se află în spatele temperaturilor record? # Newsweek.ro
Fenomenul numit „lacuri cu aer rece” poate aduna aer extrem de rece în depresiuni, ducând la tempera...
07:10
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€ # Newsweek.ro
România oferă, în acest moment, 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi sp...
07:10
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii, zi distractivă # Newsweek.ro
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii au parte ...
Acum 24 ore
22:30
Tanczos Barna,despre chestiunea Groenlandei: Nu se pune problema ca România să aleagă o tabără # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, despre chestiunea Groenlandei, cu Bucureştiul între Washington şi Bruxe...
22:10
Alexandru Nazare: "Am agreat în Coaliţie un calendar clar și realist, pentru aprobarea bugetului pe 2026" # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, spune că "am agreat în Coaliţie un calendar clar ș...
21:40
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureştilor # Newsweek.ro
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucure...
21:30
India nu mai cumpără petrol de la Putin. Se conformează sancțiunilor și cumpără din Venezuela # Newsweek.ro
Compania indiană Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) are în vedere achiziționarea de pe...
21:10
Procurorul Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis Înalta Curte # Newsweek.ro
Procurorul militar Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis În...
20:50
MAE confirmă prezența a doi români printre persoanele afectate de accidentul feroviar din Spania # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe confirmă prezența a doi români printre persoanele care sunt afectate d...
20:40
Când îşi angajează Guvernul răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu relansarea economică a PSD? # Newsweek.ro
Când îşi angajează Guvernul Bolojan răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu pachetul de ...
20:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, putinist înrăit, a demisionat şi participă la alegerile anticipate # Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, fost ofiţer superior de aviaţie, a demision...
20:10
Putin, speriat de împărțirea sferelor de influență între Trump și Erdogan. Va ataca decisiv în Marea Neagră # Newsweek.ro
„Consiliul păcii” propus de Trump pentru Gaza, cu posibilitate de extindere și în Ucraina, nelinișt...
20:10
„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm”. S-a plătit reabilitarea cu bani UE a 13 case # Newsweek.ro
Prima condamnare pronunțată de Tribunal anul acesta a fost una cu suspendare. Judecătorii au aprobat...
19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei # Newsweek.ro
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
19:40
Ministrul Muncii vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut și care de câștigat? # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut din acea...
