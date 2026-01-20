Cine nu va putea cumula pensia cu salariul? Guvernul a relaxat mult condițiile

Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 12:50

Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...

Acum 5 minute
13:20
Accidentul feroviar din Spania. Bilanţul victimelor creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate Newsweek.ro
Cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sud...
Acum 15 minute
13:10
Presa americană avertizează Washingtonul: Partidul AUR, acuzat de antisemitism, nu trebuie legitimat de Trump Newsweek.ro
Publicația americană The Algemeiner, una dintre vocile puternice care se concentrează masiv pe comba...
Acum 30 minute
13:00
82% din camioanele din România sunt „rable” de peste 10 ani vechime. Cele mai vechi sunt, însă, în Grecia Newsweek.ro
În România, la sfârșitul anului 2025, erau înmatriculate 367.579 de camioane. Dintre acestea, însă, ...
Acum o oră
12:50
Cine nu va putea cumula pensia cu salariul? Guvernul a relaxat mult condițiile Newsweek.ro
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
12:50
Tenis: Jannik Sinner, victorie facilă în primul tur la Australian Open Newsweek.ro
Tenismanul italian Jannik Sinner, câştigătorul ultimelor două ediţii, a debutat cu o victorie facilă...
12:40
Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți Newsweek.ro
Articolul 5 al NATO este esențial pentru alianță. Membrii semnatari sunt de acord că „un atac armat ...
12:30
Gabriel Biriș desființează impozitul progresiv propus de ministrul muncii. Va aduce mai puțini bani la buget Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că este pentru impozxitarea progresivă deoarece asta ar a...
Acum 2 ore
12:20
Primarul Ciprian Ciucu îi trimite pe polițiști să taie amenzi pentru parcare. Din 12 ore, se încasează 2 ore Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că „serviciul de parcări este o glumă” îi trimite pe polițiști...
12:10
Triplu atac ucrainean asupra Rusiei. O rafinărie, în flăcări. Depozite de combustibil și drone, distruse Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac coordonat asupra mai multor obiective din rusia,...
11:50
697.408 de șoferi au ales o mașină Dacia în 2025. Vânzările Renault Group au crescut cu 3,2% Newsweek.ro
În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 de vehicule la nivel mondial (+3,2% față de 2024). Dintre ...
11:40
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii lui hipnotizați de propaganda Rusiei: Sunteți într-o manipulare prelungită Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, î...
11:30
Bătaie generală, într-o sală de păcănele. 3 bărbați la spital, 3 reținuți de poliție. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
„Distrația” dintr-o sală de păcănele din Filiași a degenerat într-o bătaie generală. Trei bărbați au...
Acum 4 ore
11:10
BT Pay – economii, investiții și pensii private facultative, toate în buzunarul tău, integral online Newsweek.ro
Aplicația BT Pay, dezvoltată de Banca Transilvania (BT) cuprinde instrumentarul complet – disponibil...
11:00
Meteo. Gerul se întețește la nivelul întrregii țări. Vor fi temperaturi de -20 de grade Celsius. Newsweek.ro
Temperaturile vor fi deosebit de scăzute la nivelul întregii țări, pe parcursul zilei de marți, și v...
10:50
Escrocherie extrem de periculoasă. Hackerii creează site-uri clonă aproape identice cu cele reale. Fură tot Newsweek.ro
Escrocheriile online sunt din ce în ce mai periculoase. Hackerii au reușit să creeze site-uri clone ...
10:40
Guvernul olandez a plătit asigurarea pentru furtul tezaurului dacic de la de la Muzeul Drents: 5.700.000 € Newsweek.ro
5,7 milioane de euro a plătit guvernul olandez pentru furtul pentru tezaurul dacic expus la Muzeul D...
10:20
Salariu de 5.393 € în Germania. Cine sunt străinii care câștigă acești bani lunar? Cu ce se ocupă? Newsweek.ro
Salariu de 5.393 € / lunar este peste media salarială din Germania. Cu toate acestea, unii străini c...
10:20
Românii au construit masiv, anul trecut. Clădirile rezidențiale au avut cele mai mari creșteri: 21,4% Newsweek.ro
Un raport publicat de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, volumul construc...
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan Newsweek.ro
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
Acum 6 ore
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
09:00
Maghiarii spun că românii sunt supărați pentru că își încălzesc casele cu gaz din Ungaria. „Sunt vulnerabili” Newsweek.ro
Presa maghiară publică un articol controversat în care arată că românii sunt nemulțumiți pentru că î...
08:50
Escrocherie în numele OLX. Ți se fură datele personale și banii. Avertisment de la autorități Newsweek.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme ...
08:40
Ciocnire de mase de aer deasupra României: urmează frig, vânt și ninsori în perioada următoare Newsweek.ro
O masă de aer cald provenită dinspre sud se va ciocni cu aerul polar-arctic peste România. În acelaș...
08:30
Mutare-surpriză în PNL: Daniel Constantin, propus la șefia unei agenții-cheie Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Co...
08:20
Trump dă lecții Europei: „Lăsați Groenlanda și ocupați-vă de Ucraina” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucr...
08:10
Scandal pe Instagram: Doi influenceri au vrut să plătească nota cu postări online Newsweek.ro
Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instag...
08:00
VIDEO Danemarca nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Trimite mai multe trupe în Groenlanda Newsweek.ro
Reprezentanții Forumului Economic Mondial, care începe în Elveția, au confirmat că oficialii danezi ...
07:50
Decizie definitivă la ÎCCJ: Procurorul Bogdan Pârlog rămâne sancționat după criticile aduse Justiției Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva ...
07:40
Adrian Negrescu: Primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri proaste. Este o mare debandadă Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu spune că primăriile calculează taxele şi impozitele cu softuri...
Acum 8 ore
07:20
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Newsweek.ro
Obiceiul care accelerează pierderea masei musculare după 60 de ani. Cum să evitați accidentările? Ma...
07:20
Posibile temperaturi de minus 50 de grade. „Lacuri cu aer rece” – ce se află în spatele temperaturilor record? Newsweek.ro
Fenomenul numit „lacuri cu aer rece” poate aduna aer extrem de rece în depresiuni, ducând la tempera...
07:10
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€ Newsweek.ro
România oferă, în acest moment, 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi sp...
07:10
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii, zi distractivă Newsweek.ro
Horoscop 21 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o zi cu noroc și surprize Gemenilor. Berbecii au parte ...
Acum 24 ore
22:30
Tanczos Barna,despre chestiunea Groenlandei: Nu se pune problema ca România să aleagă o tabără Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, despre chestiunea Groenlandei, cu Bucureştiul între Washington şi Bruxe...
22:10
Alexandru Nazare: &#34;Am agreat în Coaliţie un calendar clar și realist, pentru aprobarea bugetului pe 2026&#34; Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, spune că "am agreat în Coaliţie un calendar clar ș...
21:40
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureştilor Newsweek.ro
Încă o întâlnire între ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Ciprian Ciucu, primarul general al Bucure...
21:30
India nu mai cumpără petrol de la Putin. Se conformează sancțiunilor și cumpără din Venezuela Newsweek.ro
Compania indiană Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) are în vedere achiziționarea de pe...
21:10
Procurorul Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis Înalta Curte Newsweek.ro
Procurorul militar Bogdan Pârlog a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni, a decis În...
20:50
MAE confirmă prezența a doi români printre persoanele afectate de accidentul feroviar din Spania Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe confirmă prezența a doi români printre persoanele care sunt afectate d...
20:40
Când îşi angajează Guvernul răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu relansarea economică a PSD? Newsweek.ro
Când îşi angajează Guvernul Bolojan răspunderea pe reforma Administraţiei, la pachet cu pachetul de ...
20:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, putinist înrăit, a demisionat şi participă la alegerile anticipate Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, fost ofiţer superior de aviaţie, a demision...
20:10
Putin, speriat de împărțirea sferelor de influență între Trump și Erdogan. Va ataca decisiv în Marea Neagră Newsweek.ro
„Consiliul păcii” propus de Trump pentru Gaza, cu posibilitate de extindere și în Ucraina, nelinișt...
20:10
„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm”. S-a plătit reabilitarea cu bani UE a 13 case Newsweek.ro
Prima condamnare pronunțată de Tribunal anul acesta a fost una cu suspendare. Judecătorii au aprobat...
19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei Newsweek.ro
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
19:40
Ministrul Muncii vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut și care de câștigat? Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut din acea...
