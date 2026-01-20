București: Poliția Locală îi va amenda pe șoferii care parchează pe locurile cu plată și pleacă fără să achite. Ce excepție a anunțat primarul general Ciprian Ciucu | AUDIO
Europa FM, 20 ianuarie 2026 12:50
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că, de săptămâna acesta, polițiștii locali îi vor amenda pe șoferii care nu achită parcarea pe locurile semnalizate cu albastru. Tot Poliția Locală va prelua și cele șapte mașini electrice care emit automat amenzi. În plus, edilul sugerează că ar putea fi eliminate din gratuități, în condițiile în […]
Grecia: Un vechi domeniu regal din Tatoi va fi deschis pentru public începând din acest an, după ample lucrări de renovare | AUDIO # Europa FM
În Grecia, un vechi domeniu regal îşi va deschide porţile pentru public anul acesta. Anunțul a fost făcut de ministrul grec al Culturii, transmite agenția France Presse. Fostul domeniu al palatului de vară al familiei regale greceşti se va deschide publicului în acest an. Prima etapă a proiectului – de creare a unui „spaţiu […]
SONDAJ: Câți români mai au încredere în sistemul național de justiție. 80% dintre intervievați cred că legea nu este aplicată egal pentru toți cetățenii | GALERIE FOTO # Europa FM
Doar unul din patru români are încredere în sistemul de justiție din România, arată un sondaj INSCOP. Mai mult, majoritatea cred că justiția din țara noastră nu este independentă, ci influențată politic. Față de începutul anului trecut, încrederea românilor față de justiție a scăzut vertiginos, mai arată sondajul. Aproape 71% dintre români spun că au „destul […]
Date noi în cazul accidentului feroviar din Spania. Anchetatorii au găsit o uzură la îmbinarea dintre două secțiuni de șină | AUDIO # Europa FM
Tragedia feroviară din Spania. Anchetatorii au găsit o îmbinare ruptă pe șine la locul accidentului, potrivit Reuters. Premierul spaniol – care a ajuns ieri la fața locului – a promis aflarea adevărului. Între timp, numărul deceselor a urcat la 40. Experții care investighează cauza accidentului feroviar produs duminică seara în provincia sudică Cordoba, la aproximativ 360 […]
Peste 200 de fermieri români participă, azi, la protestele de la Strasbourg, față de acordul UE-Mercosur | AUDIO # Europa FM
Peste 200 de fermieri români vor participa marți, 20 ianuarie, la Strasbourg, la protestele față de Acordul Mercosur. O mare adunare a fermierilor din statele comunitare ar urma să aibă loc în faţa sediului Parlamentului European, începând cu ora 10:30. Șefa executivului de la Bruxelles a semnat sâmbăta trecută, în Paraguay, cele două acorduri dintre […]
Arad: Aproape 200 de proprietari stăini de imobile sau terenuri au acumulat datorii la plata taxelor și impozitelor. Zeci de apartamente aflate în palatele din centrul orașului, în stare de degradare | GALERIE FOTO # Europa FM
Aproximativ 200 de proprietari străini de clădiri sau terenuri din municipiul Arad au acumulat datorii la plata taxelor şi impozitelor locale, în valoare totală de peste 440.000 de lei. Cea mai mare sumă de plată o are un cetăţean italian – peste 118.000 de lei. Urmează un cetățean german, care figurează cu o datorie de […]
SUA vor deschide subiectul cumpărării Groenlandei la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmă Donald Trump. Aproape 200 de soldați danezi au sosit între timp în Groenlanda | AUDIO # Europa FM
Donald Trump nu renunță la ideea de a prelua controlul asupra insulei autonome Groenlanda, parte a regatului danez. „Trebuie să o avem”, a spus acesta în timpul unei discuții cu reporterii din Florida. În condițiile în care Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își consolidează prezența militară […]
Timiș: Alte nereguli au fost găsite la Spitalul de Psihiatrie Jebel. 25 de paciente, ținute într-o magazie, în condiții improprii | AUDIO # Europa FM
25 de paciente au fost descoperite într-o magazie la Spitalul de Psihiatrie Jebel din județul Timiș, iar una dintre ele era ținută pe hol, conectată la aparatul de oxigen. Este vorba despre același spital unde în urmă cu mai puțin de o lună au fost descoperite cazuri de râie și două pavilioane au fost închise. […]
Șeful IML Iași, condamnat definitiv la aproape trei ani de închisoare, după ce a luat mii de euro mită de la șoferii care erau prinși băuți | AUDIO # Europa FM
Șeful Institutului de Medicină Legală din Iași a fost condamnat definitiv pentru că lua mită, mii de euro, de la șoferi prinși băuți sau drogați la volan. Eugen Chebac a primit o pedeapsă de doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare. Administratorul Institutului de Medicină Legală, Eugen Chebac a fost acuzat că în […]
Olanda a plătit României 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate în urmă cu un an din Muzeul Drents. Piesele sunt în continuare căutate | AUDIO # Europa FM
Guvernul olandez a achitat despăgubirea pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents. Acum aproape un an au fost furate piese inestimabile din patrimoniul românesc – Coiful de aur de la Coțofenești (din secolul al V-lea, î.Hr.) și trei brățări dacice regale din aur (secolul I, î.Hr.). Căutările pentru localizarea artefactelor continuă. Guvernul olandez a […]
Jurnalista Emilia Șercan: După publicarea dovezilor privind plagiatul ministrului Justiției, s-a creat în jurul său un scut teribil din partea politicienilor. „Am fost atacată de toți liderii importanți” | VIDEO # Europa FM
Ancheta realizată de jurnalista Emilia Șercan și publicată pe platforma Pressone prezintă numeroase dovezi potrivit cărora ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Invitata la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de Marcel Bartic, Emilia Șercan a explicat problemele care au permis acordarea titlului de doctor unor personalități din politica românească […]
În Bulgaria, președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia în această seară. Ultimul său discurs în calitate de șef al statului a fost în fața Curții Constituționale. Demisia sa marchează o nouă turnură dramatică în politica bulgară, confruntată cu numeroase crize și instabilitate. În ultimii cinci ani, țara vecină a avut nu mai puțin de opt […]
A murit, la 93 de ani, celebrul creator de modă italian Valentino, a anunțat fundația sa. Prin casa de modă pe care a înființat-o, designerul a creat un imperiu al afacerilor și a introdus o nouă culoare în lumea modei, așa-numitul „roșu Valentino”. Alături de Giorgio Armani și Karl Lagerfeld, Valentino a fost unul dintre […]
Primăria Arad vrea să ofere transport public gratuit pentru toți locuitorii. Primarul: „Cred că este o măsură care încurajează folosirea acestor mijloace de transport moderne” | AUDIO # Europa FM
Transportul public din Arad ar putea deveni gratuit pentru toți oamenii, indiferent de stat sau vârstă, a anunțat primăria. Măsura a fost contestată însă imediat chiar de partidul din care primarul face parte, care a catalogat-o ca fiind una populistă și greșită. Măsura vine în contextul în care transportul public în comun este oricum subvenționat […]
Reforma educației în Republica Moldova. 70 de învățători au fost instruiți să folosească tehnologie VR și roboți educaționali în timpul orelor de curs | AUDIO # Europa FM
Reforma în educație din Republica Moldova: 70 de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR pentru realitate virtuală. Un program desfășurat cu fonduri de la Banca Mondială, în valoare de 3,6 milioane de dolari, prin care sunt cumpărate echipamente și mobilier și sunt pregătite laboratoare adecvate anului 2026 pentru 200 de […]
Încep lucrările la stadionul Dinamo. Mâine, suporterii „câinilor roșii” își vor lua rămas bun de la vechea arenă | AUDIO # Europa FM
Au început lucrările de demolare ale stadionului Dinamo. Mâine, suporterii „câinilor roșii” sunt așteptați la stadion pentru a-și lua rămas bun de la vechea arenă. Noua arenă ar urma să fie gata în 2028. Primele utilaje au intrat deja pe șantier. Este primul pas spre construcția noii case din Ștefan cel Mare, a scris clubul […]
Academia Europa FM. Cum afectează acuzațiile de plagiat încrederea în ministrul Justiției? Răspunde jurnalista Emilia Șercan # Europa FM
Ancheta realizată de jurnalista Emilia Șercan, publicată pe platforma Pressone, indică numeroase dovezi potrivit cărora ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Cum afectează scandalul plagiatului credibilitatea instituției care răspunde de buna funcționare a justiției și de ce clasa politică nu a înțeles încă faptul că plagiatul înseamnă furt, dezbatem […]
STUDIU: Câți tineri muncesc și studiază simultan. Țara noastră înregistrează cel mai mic procent din Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
În România, doar 2,4% dintre tineri muncesc și studiază în același timp. Este cel mai mic procent din Uniunea Europeană, unde media este de 25,4%. Datele sunt prezentate de Institutul de Statistică al Uniunii Europene – Eurostat și vizează tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani. Datele Eurostat se referă la anul 2024. […]
Ministrul Energiei: „România se află astăzi total în afara scenariului în care să apară o defecțiune sistemică a Sistemului Energetic Național” | AUDIO # Europa FM
România nu este în pericol să rămână fără energie sau să apară o defecțiune sistemică a Sistemului Energetic Național, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, astăzi s-a înregistrat cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, de 9.235 de MegaWați instant. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avem 59% grad de umplere […]
BNR păstrează dobânda-cheie la 6,5% pe an. Decizia urmărește menținerea inflației sub control și susținerea unei creșteri economice sănătoase | AUDIO # Europa FM
Banca Națională a României a decis să mențină dobânda-cheie la nivelul de 6,5% pe an, principalul factor care determină dacă ratele românilor către bănci vor scădea sau vor crește. Totodată, BNR a păstrat și celelalte dobânzi importante. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, în prima ședință de politică monetară din acest […]
Mai multe state confirmă primirea invitațiilor pentru „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump. România nu a oferit încă un răspuns | AUDIO # Europa FM
Mai multe state au confirmat că au primit invitații oficiale din partea administrației americane pentru a se alătura noului „Consiliu pentru Pace”, propus de președintele SUA, Donald Trump, pentru a gestiona situația din Gaza. Printre ele se numără și România. Mai nou, și Federația Rusă. Organismul propus de Trump devine tot mai controversat, iar multe […]
Brașov: Grevă japoneză la Regia Autonomă de Transport. Angajații protestează față de modificările privind plata orelor suplimentare | AUDIO # Europa FM
O grevă japoneză a fost declanșată de angajații Regiei Autonome de Transport Brașov, nemulțumiți de modificările privind plata orelor suplimentare. Reprezentanții regiei spun că circulația autobuzelor nu este afectată. O parte dintre angajații Regiei Autonome de Transport Brașov au declanșat o „grevă japoneză”, nemulțumirea fiind legată de modul de compensare a orelor suplimentare. Conducerea RATBV […]
Băiat de 12 ani, urmărit de poliție pe 350 de kilometri după ce a condus o mașină furată | AUDIO # Europa FM
Un băiat de 12 ani a pus pe jar autoritățile, după ce a condus noaptea trecută o mașină furată, cu poliția din două județe pe urmele sale. A încercat să scape de oamenii legii pe aproximativ 350 kilometri. Băiatul fusese la mama lui în Sibiu. Când a vrut să se întoarcă acasă, la tatăl său, […]
Jaf armat în New York. Trei bărbați au furat cartonașe Pokémon în valoare de 110.000 de dolari | AUDIO # Europa FM
Jaf armat la New York. Trei bărbați au intrat într-un magazin și, sub amenințarea pistoalelor, au furat cartonașe Pokémon care aveau prețuri cuprinse între 400 și 18.000 de dolari. Valoarea prejudiciului: peste 110.000 de dolari. Nu este primul incident de acest fel. La momentul jafului, în magazinul atacat se organiza un atelier gratuit de artizanat […]
Davos 2026. Peste 400 de lideri politici și 800 de oameni de afaceri se reunesc. Printre subiectele care vor fi dezbătute: reconstrucția Ucrainei după război și pretenția SUA de a prelua Groenlanda | AUDIO # Europa FM
Prezență record la Davos, la Forumul Economic Mondial. Peste 400 de lideri politici – șefi de state și de guverne – și 800 de oameni de afaceri de top, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, se reunesc timp de patru zile la Davos, unde discută planurile de viitor ale omenirii. Este o întâlnire marcată de un context […]
Trei zile de doliu național în Spania, după accidentul feroviar din Andaluzia. Printre răniți se află și doi români | AUDIO # Europa FM
Trei zile de doliu național în Spania, în urma accidentului feroviar din Andaluzia, în care au murit 39 de oameni, iar peste 150 au fost răniți. Cauzele producerii tragediei sunt în continuare investigate de autorități. Ajuns la locul accidentului, premierul spaniol Pedro Sanchez și-a exprimat solidaritatea față de familiile victimelor și le-a asigurat că vor […]
România este reprezentată la Forumul Economic Mondial de trei miniștri. De ce nu a mers președintele Nicușor Dan. Explicațiile vin de la un consilier prezidențial | AUDIO # Europa FM
Azi începe Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Trei miniști și un consilier de stat vor merge la Davos unde se reunesc cei mai bogați oameni de afaceri, reprezentanții guvernelor și ai societății civile, ai ONG-urilor internaționale și ai mediului academic. Este locul în care se discută priorități geostrategice și se trasează proiecte pentru […]
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc în prima ședință a anului. Vor discuta despre reforma administrației și bugetul pentru 2026 | AUDIO # Europa FM
Prima întâlnire a coaliției de guvernare din acest an începe azi, chiar la această oră, la Palatul Victoria. Reforma administrației publice ar fi cea mai tensionată măsură, pentru că urmează ca numeroși bugetari să fie concediați și să se reducă sporurile. Se va discuta și despre bugetul pentru 2026, care ar fi trebuit aprobat până […]
Reformă amplă a manualelor școlare în Republica Moldova. Ministrul Educației: „Vor fi procurate din străinătate, adaptate și ajustate la contextul nostru local” | AUDIO # Europa FM
Amplă reformă a manualelor din Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a decis să preia manualele de matematică pentru clasele I–XII din Estonia. A fost aleasă Estonia pentru că are un sistem educațional performant, cu cele mai bune rezultate la testele PISA (verificări periodice privind performanțele elevilor). Vor fi traduse și adaptate și vor fi […]
Cauzele accidentului feroviar din Andaluzia încă necunoscute. Ce spune ministrul Transporturilor despre incident | AUDIO # Europa FM
Autoritățile din Spania încearcă să identifice victimele accidentului feroviar produs aseară în sudul țării, în Andaluzia. 39 de oameni au murit și peste 150 au fost răniți, după ce un tren a deraiat și s-a ciocnit de un alt tren care circula pe linia învecinată. Identificarea victimelor este extrem de dificilă, iar experții au făcut […]
Date noi de la Banca Națională privind ratele românilor. Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează ratele la credite în lei, a scăzut astăzi sub pragul de 6%. A ajuns la 5,98%. O valoare asemănătoare a mai fost în luna mai a anului trecut. Indicele ROBOR la trei luni a ajuns […]
Turismul în Munții Apuseni ar putea arăta altfel în 2026, odată cu introducerea, prin lege, a „Zilei Munților Apuseni”. Deputat Remus Lăpușan: Toți primarii cu care am vorbit vor să pună în evidență frumusețea munților | AUDIO # Europa FM
Poftiți în Apuseni: patronii de pensiuni și autorități locale speră să crească, anul acesta, numărul de turiști, mai ales că e primul an în care va fi sărbătorită „Ziua Munților Apuseni”, fixată, prin lege, în Parlament, la 21 septembrie în fiecare an. Autoritățile pot organiza evenimente care să promoveze, spre exemplu, stațiunile, traseele turistice ori […]
Recomandările DSU pentru părinți, după cazul fetiței din Craiova care a căzut într-un lac înghețat: cei mici trebuie să fie supravagheați. Atenționări și pentru cei care practică săniușul cu ajutorul unei mașini | AUDIO # Europa FM
După ce un copil a căzut într-un lac înghețat din Craiova, autoritățile avertizează că astfel de cazuri pot fi extrem de periculoase. Departamentul pentru Situații de Urgență sfătuiește părinții să nu-și lase copiii pe suprafețe de apă înghețate, dar mai ales să nu fie nesupravegheați în parcuri și astfel de zone. Mai mult, nu trebuie […]
Arad: Peste 700 de contribuabili și-au achitat impozitele încă din prima zi de plată. Cei mai mulți sunt nemulțumiți de creșterea taxelor: „Mi se pare foarte mult” | GALERIE FOTO # Europa FM
De astăzi, în Arad, pot fi plătite taxele și impozitele și la ghișee. Unii arădeni s-au așezat încă de la prima oră la coadă, fapt pentru care casieriile Direcției Fiscale s-au deschis mai repede. În primele trei ore, peste 700 de oameni își achitaseră deja obligațiile fiscale. Cei mai mulți sunt nemulțumiți că au avut […]
Ce înseamnă pentru unii români Blue Monday și care este sfatul specialiștilor în ziua care este considerată „cea mai deprimantă din an”: „În fiecare zi trebuie să gândim pozitiv” | AUDIO # Europa FM
Astăzi este Blue Monday, considerată cea mai deprimantă zi din an. Este un concept asociat cu un cumul de factori specifici începutului de an: bani mai puțini după sărbători, vreme rece, dar și dificultatea oamenilor de a respecta rezoluțiile stabilite la începutul anului. În ciuda unui început de an complicat, care a inclus creșteri de […]
Primăria Capitalei se împrumută cu 150 de milioane de lei pentru a achita facturile restante la Termoenergetica | AUDIO # Europa FM
Primăria Bucureștiului se împrumută pentru a putea plăti facturile restante la serviciul de termoficare. Consilierii generali au aprobat astăzi contractarea unui împrumut de la Ministerul Finanțelor în valoare de 150 de milioane de lei. Banii vor acoperi o parte din facturile restante către Termoenergetica. În timpul dezbaterilor, consilierul general Cătălin Teniță, de la Reper, a […]
Unul din cinci părinți crede că vaccinul antigripal nu poate preveni gripa, arată un sondaj. Bunicii sunt, însă, mai încrezători în recomandările medicilor: trei sferturi sunt convinși că vaccinul poate preveni apariția acestor afecțiuni respiratorii, care pot duce și la deces. La fel, majoritatea bunicilor spun că ar fi de acord cu vaccinarea antigripală a […]
Spania: Cel puțin 39 de oameni au murit și peste 70 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri în apropiere de Cordoba | AUDIO # Europa FM
Cel puţin 39 de oameni au murit şi zeci au fost răniţi după un grav accident feroviar. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent în apropiere de Cordoba, în sudul Spaniei. Sunt aproximativ 30 de răniţi grav, potrivit Gărzii Civile citate de agenția France Press. Autorităţile regionale andaluze au raportat cel puţin 73 de […]
Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost accidentat pe Șoseaua Olteniței, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Mașina care i-a dat prioritate, lovită din spate # Europa FM
Un tânăr de 21 de ani a fost accidentat duminică seară, pe Şoseaua Olteniţei din Sectorul 4 al Capitalei, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Maşina care oprise pentru a-i da prioritate l-a lovit, după ce a fost împinsă din spate de alte autoturisme. Accidentul a avut loc în jurul orei 22:40, când […]
Secretarul general al NATO se întâlnește luni, la Bruxelles, cu miniștri din Danemarca şi Groenlanda # Europa FM
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni, 19 ianuarie cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, a anunțat anterior biroul de comunicare al NATO. Întâlnirea are loc în contextul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, își intensifică presiunile asupra statelor europene pentru a putea ajunge cu acestea la un acord privind cumpărarea […]
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Candidatul de centru-stânga, António José Seguro, se va confrunta în turul al doilea cu liderul extremei dreapta. Mesajele celor doi după victorie | AUDIO # Europa FM
Candidatul socialist a câştigat primul tur. El se va confrunta în turul al doilea cu liderul extremei dreapta. Votul decisiv este programat pentru 8 februarie. Alegerile din Portugalia au loc într-un context politic marcat de ascensiunea extremei drepte şi de fragmentarea scenei politice. Candidatul de centru-stânga António José Seguro s-a clasat pe primul loc, cu […]
Ministerul român de Externe, despre accidentul feroviar din Spania: Nu sunt încă informații despre victime și nici solicitări consulare. Mesajul președintelui Nicușor Dan, în urma tragediei # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor 39 de persoane care și-au pierdut viața în urma unui accident feroviar care a avut loc în sudul Spaniei, duminică seară. Ministerul de Externe de la București a precizat că, deocamdată, nu sunt informații despre victime și nu există solicitări consulare. 39 de […]
Probleme cu căldura în Craiova, în urma unor avarii. Primarul cere Guvernului să aloce fonduri pentru Electrocentrale Craiova | AUDIO # Europa FM
Situația critică a încălzirii din Craiova ajunge din nou pe masa Guvernului. Primarul Lia Olguța Vasilescu cere fonduri urgente pentru Electrocentrale Craiova și avertizează că, din lipsa investițiilor, mai multe avarii s-au produs iarna aceasta, iar craiovenii au stat în frig. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, cere premierului Ilie Bolojan alocarea de fonduri pentru Electrocentrale […]
Adolescenții europeni care nu au împlinit 13 ani nu vor mai avea acces pe TikTok. Platforma socială chineză înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor. 13 ani este vârsta minimă de utilizare a platformei, potrivit condiţiilor de utilizare. TikTok îşi va îmbunătăţi sistemele de verificare a vârstei în Spațiul Economic European, Marea Britanie și Elveția. În […]
Aproape 4.000 de accidente rutiere au avut loc în ultimul an în România, în scădere cu aproape 7% față de 2024. Rata mortalității rămâne ridicată | AUDIO # Europa FM
Numărul de accidente rutiere a scăzut în ultimul an cu aproape 7%, anunță Poliția Română. Și numărul deceselor din trafic a scăzut, dar rata mortalității rămâne ridicată: una din trei persoane implicate într-un accident a murit. Polițiștii spun că au aplicat și mai multe amenzi ca urmare a noilor sisteme de monitorizare a traficului: „e-SIGUR” […]
Un indian ar urma să devină cetățean de onoare al Craiovei, după ce a salvat o fetiță de la înec | VIDEO # Europa FM
Un indian ar urma să devină cetățean de onoare al Craiovei. Aceasta, după ce sâmbătă a sărit în ajutorul unei fetițe care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu. Anunțul a fost făcut de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu. Fetița de 6 ani s-a aventurat pe gheața formată pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu din […]
Jandarmeria Română: „Pârtia de schi nu este podium de modă”. Un jandarm a fost nevoit să coboare de pe munte o femeie îmbrăcată în fustă și palton | VIDEO # Europa FM
„Pârtia de schi nu este podium de modă. Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol”, a transmis Jandarmeria Română, pe pagina de Facebook. „Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în […]
Statele europene fac front comun în fața amenințărilor lui Donald Trump. Care e poziția României? # Europa FM
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters. Semnatarii precizează că, de-asemenea, ameninţările cu taxe vamale din partea președintelui Trump riscă să submineze relaţiile transatlantice. De-altfel, mai mulți lideri europeni au reacționat dur și fără […]
Explozie, în această dimineață, într-un fost bloc de nefamiliști din Zona Industrială a Buzăului. Deflagrația a avut o forță atât de mare, încât a avariat mai multe apartamente din imobil, dar și geamurilor apartamentelor din blocul alăturat. Proprietarul locuinței în care s-a produs explozia a ajuns la spital. Deflagrația a avut loc în jurul orei […]
România invitată de SUA să facă parte din Consiliul de Pace pentru criza din Gaza. Președintele Nicușor Dan a primit invitația printr-o scrisoare de la Donald Trump # Europa FM
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump- anunță Administrația Prezidențială. Șeful statului, Nicușor Dan a primit sâmbătă o scrisoare în acest sens. Consiliul pentru Pace este un organism format, la inițiativa Statelor Unite, pentru a rezolva criza din Gaza. Dar un organism foarte controversat. Contactată […]
