Grecia: Un vechi domeniu regal din Tatoi va fi deschis pentru public începând din acest an, după ample lucrări de renovare  | AUDIO

15:30

Prima întâlnire a coaliției de guvernare din acest an începe azi, chiar la această oră, la Palatul Victoria. Reforma administrației publice ar fi cea mai tensionată măsură, pentru că urmează ca numeroși bugetari să fie concediați și să se reducă sporurile. Se va discuta și despre bugetul pentru 2026, care ar fi trebuit aprobat până […]