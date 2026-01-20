AS Roma vrea s-o dea jos pe Inter de pe primul loc în Serie A cu doi jucători de la Tottenham
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 13:00
AS Roma caută întăriri în pauza de iarnă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:15
Preşedintele Nicușor Dan nu se duce la Davos, dar participă joi la reuniunea Consiliului European din Belgia # Adevarul.ro
Nu este clar de ce până la ora la care scriu articolul singură informaţie despre această participare vine de la consilierul prezidenţial Valentin Naumescu pe Facebook, şi nu de la un comunicat oficial al Administraţiei Prezidenţiale.
Acum 30 minute
13:00
AS Roma vrea s-o dea jos pe Inter de pe primul loc în Serie A cu doi jucători de la Tottenham # Adevarul.ro
AS Roma caută întăriri în pauza de iarnă.
Acum o oră
12:45
Un an de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ALbă: o logică diferită și reguli noi ale jocului global # Adevarul.ro
La un an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, politica externă a Statelor Unite pare să funcționeze după reguli diferite.
12:45
Cum își găsesc adolescenții încrederea în sine. Ghid practic cu Daniel Ifrim, psiholog # Adevarul.ro
Despre adolescenți și problemele lor, într-o nouă ediție din Interviurile Adevărul de parenting sănătos cu cu Daniel Ifrim, psiholog
12:45
O tânără din China, impresionată după ce a vizitat Salina Turda. „Nu este o planetă extraterestră” # Adevarul.ro
O tânără din China a rămas impresionată atunci când a mers la Salina Turda, descriind-o într-un videoclip publicat luni, 19 ianuarie, pe rețelele de socializare drept un „oraș subteran”.
12:45
Amenzi record pentru prostituție în Arad. Prostituatele nu plătesc și nici nu prestază muncă în folosul comunității. Care e cea mai mare datorie # Adevarul.ro
Primăria unui oraş din România are de recuperat aproape trei milioane de lei din amenzi aplicate pentru prostituție, însă femeile sancţionate reuşesc să se fofileze şi de la achitarea acestora şi de la munca în folosul comunităţii.
12:45
Un cuplu de români readuce la viață un sat din Spania după ce a preluat singurul bar din localitate # Adevarul.ro
Un sat din Spania, cu doar 56 de locuitori, a prins din nou viață după ce un tânăr cuplu de români s-a stabilit în localitate pentru a prelua administrarea singurului bar din comună, aflat anterior în proprietatea primăriei.
12:45
Gazprom vinde participația majoritară din industria petrolieră a Serbiei către compania maghiară MOL # Adevarul.ro
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord pentru vânzarea participației sale majoritare în Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie de petrol și gaze din Serbia, către grupul energetic maghiar MOL, tranzacția fiind condiționată de aprobarea autorităților americane responsabile de
12:30
«L-ar accepta Trump în locul Groenlandei» Avalanșă de ironii la anunțul unui penthouse de 3 milioane de euro în București # Adevarul.ro
Un anunț imobiliar publicat recent pe un grup de Facebook dedicat pieței rezidențiale din București a stârnit reacții, ironii și suspiciuni. A fost scos la vânzare un apartament de tip penthouse, situat pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, pentru suma de 3.000.000 de euro plus TVA.
Acum 2 ore
12:15
Ucraina construiește un „dom anti-dronă” pentru a face față noilor valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Ucraina își regândește fundamental sistemul de apărare aeriană, mizând tot mai mult pe drone interceptoare și pe echipe mobile de intervenție, într-un context marcat de intensificarea atacurilor aeriene rusești.
12:15
Scene de panică la meciul lui Luciano Darderi cu Cristian Garin. Italianul s-a tăvălit pe teren de durere # Adevarul.ro
Continuă meciurile din primul tur al turneului de la Australian Open 2026.
12:15
Trump îl amenință pe Macron cu tarife vamale de 200% pentru șampanie și vinuri în urma refuzului acestuia de a se alătura Consiliului de Pace # Adevarul.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile şi şampaniile franţuzeşti, ca răspuns la refuzul omologului său francez, Emmanuel Macron, de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de administrația americană pentru Fâșia Gaza, relatează Le Monde.
12:00
Un bătrân care-și serba singur ziua de naștere, copleșit de gestul unor necunoscuți: „Mi-au încălzit inima” # Adevarul.ro
Un bătrân în vârstă de 86 de ani, din Warrington, a fost profund impresionat de supriza pe care i-au făcut-o câţiva necunoscuţi într-un restaurant italian când au aflat că își sărbătorește ziua de naștere singur.
11:45
Ucraina are nevoie de arme de miliarde de dolari din SUA, arată documente consultate de presa ucraineană # Adevarul.ro
Ucraina are nevoie de echipamente militare în valoare de cel puțin 27 de miliarde de dolari din surse din afara Uniunii Europene în 2026, ceea ce evidențiază dependența blocului comunitar de tehnologia americană pentru a sprijini Kievul, arată documentele de negociere.
11:45
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Când scăpăm de vremea rea, potrivit meteorologilor # Adevarul.ro
Meteorologii au publicat marți, 20 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 19 ianuarie - 16 februarie.
11:45
11:30
Rotativa guvernamentală din 2027, o problemă, admite Kelemen Hunor: „Am văzut în 2023. Ciucă nu mai avea autoritate” # Adevarul.ro
Șeful UDMR, Kelemen Hunor, avertizează cu privire la rotativa din 2027, care, potrivit acestuia, nu este în folosul cetățeanului și riscă să afecteze autoritatea premierului.
11:30
Trump dezvăluie mesajele primite de la Macron și Rutte și publică imagini cu steagul SUA în Groenlanda: „Nu există cale de întoarcere” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, afirmând că locuitorii insulei „nu crede că vor opune prea multă rezistență” unei eventuale preluări de către Statele Unite.
11:30
Paradox: Gerul a scumpit gazele naturale, dar a ieftinit energia electrică. Explicațiile unui specialist # Adevarul.ro
Cererea mare de gaze naturale generată de consumul record pe fondul gerului care a cuprins România a majorat considerabil prețul gazelor pe bursa de energie. Consumul zilnic de gaze a crescut în această perioadă cu 5% – pentru încălzirea populației.
Acum 4 ore
11:15
Sorana Cîrstea, revenire de campioană la Australian Open. A pierdut primul set, dar i-a arătat adversarei cine e șefa # Adevarul.ro
La 35 de ani, sportiva din Târgoviște obține rezultate mari la Melbourne.
11:00
Danemarca propune o misiune NATO de supraveghere în Groenlanda, cu sprijinul insulei arctice, a declarat luni ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu șeful NATO, Mark Rutte.
11:00
Un film romantic a devenit, în doar câteva zile, una dintre cele mai populare producții de pe Netflix, inclusiv în România # Adevarul.ro
Un film lansat recent a reușit, în câteva zile, să se transforme în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Este și în topul preferințelor din România și continuă să fie vizionat de nenumărați oameni în fiecare zi.
11:00
Dezvăluiri despre crima terifiantă din Constanța: a recunoscut că și-a ucis mama după ce a stat o noapte cu cadavrul ei în casă # Adevarul.ro
Polițiștii din Constanța au descoperit o scenă șocantă într-un apartament din cartierul Poarta 6, Constanţa, unde un tânăr de 20 de ani şi-a ucis mama, rămânând o noapte întreagă cu cadavrul ei în casă, înainte de a suna la 112 și a se autodenunţa.
11:00
Conflictul deschis dintre Zelenski și primarul Kievului. Proasta gestionare și atacurile rusești împing orașul pe marginea prăpastiei # Adevarul.ro
Kievul, capitala Ucrainei și oraș cu peste trei milioane de locuitori, intră în fiecare iarnă vulnerabil, cu o infrastructură fragilă și un istoric al problemelor cronice de administrare.
10:45
Elitele ruse privesc protestele de masă din Iran printr-o grilă de risc bine consolidată, centrată pe contagiunea mobilizării populare, posibila dezertare a elitelor și scenariul unei prăbușiri rapide a regimului. Ajutor rus este considerabil.
10:30
Mii de locuințe din Kiev, fără apă, încălzire și electricitate după un nou atac masiv al Rusiei. Malul stâng al Niprului, cel mai afectat # Adevarul.ro
Rusia a lansat marți noapte un nou atac asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând o parte din capitala Kiev fără electricitate, apă şi încălzire, la temperaturi de -12 grade Celsius, relatează EFE și Kyiv Independent.
10:15
Descoperire şocantă la Deva: scheletul unui bărbat mort de trei ani, găsit în locuința în care trăia cu fiul său. Cine a alertat autorităţile # Adevarul.ro
Polițiștii din Deva au descoperit osemintele unui bărbat de 79 de ani, mort de aproape trei ani, în locuința în care trăia împreună cu fiul său.
10:15
Un bărbat din Bacău a fost declarat mort de statul român, deși trăiește: „Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul” # Adevarul.ro
Un bărbat din Bacău a descoperit, cu stupoare, că figurează ca decedat în evidențele statului, potrivit unui document al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
10:15
Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe chinez, Guo Jiakun, a criticat SUA marți, 20 ianuarie, respingând afirmația că țara sa reprezintă o amenințare pentru Groenlanda.
10:15
Fermieri români vor participa, marți, 20 ianuarie, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
09:45
Dacia a vândut 697.408 modele în anul 2025. O creștere cu 3.1% comparativ cu numărul de unități vândute în 2024. Constructorul a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004 – anul lansării modelului Logan.
09:30
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova.
09:30
Adio, NATO? Europa vrea forță militară proprie. Generalul Bălăceanu explică impactul pentru România # Adevarul.ro
Europa s-a decis: va deveni o forță militară și va avea autonomie strategică față de America. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică implicațiile pentru europeni și pentru România, dar și pentru NATO.
09:30
Vremea marți, 20 ianuarie. Temperaturile rămân deosebit de scăzute, iar gerul va persista în aproape toată țara # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis că, marți, 20 ianuarie, temperaturile vor rămâne scăzute. În unele zone din țară va fi ger, iar minimele pot ajunge până la -21 de grade.
09:30
Incendiu la un restaurant din Craiova. Șase autospeciale de stingere acționează la fața locului # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, la un restaurant din cartierul Rovine din Craiova. Pompierii intervin cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea focului.
Acum 6 ore
09:15
Kelemen Hunor: Era bine ca Nicușor Dan să fie la Forumul de la Davos. „Nu trebuia să pleci ultimul de la chef” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prezența președintelui României, Nicușor Dan, la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi fost importantă, chiar și pentru o perioadă scurtă, pentru a discuta cu lideri internaționali.
09:15
Genoa i-a făcut vânt într-un mod deloc elegant lui Nicolae Stanciu. Despărțirea, anunțată într-o știre de umplutură # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, nu s-a impus în Serie A.
08:45
Cursa disperată a unui băiat de 12 ani: de ce a condus peste 300 de km, noaptea, cu aproape 200 km/h # Adevarul.ro
Un băiat de 12 ani a pornit singur, noaptea, într-o cursă de peste 300 de kilometri la volanul mașinii unchiului său, accelerând în anumite momente până aproape de 200 km/h.
08:45
Imagini spectaculoase cu aurora boreală văzută din România. Soarele a emis cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani # Adevarul.ro
Luni seară, 19 ianuarie, românii au avut parte de un spectacol pe cer. Mai multe persoane, din localități diferite, au distribuit poze cu aurora boreală. Ultima dată a fost văzută pe cer în noiembrie 2025.
08:45
Carambol cu peste 100 de mașini implicate în Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă: „A fost înfricoșător să auzi bubuiturile” # Adevarul.ro
Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol de proporții, luni, 19 ianuarie, pe o autostradă din statul american Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă severe.
08:00
Starul de la Los Angeles Lakers ar putea ajunge la show-ul de pe 15 februarie, dacă va fi ales de antrenori.
07:45
Ce scria în biletele de adio găsite lângă bărbatul decapitat în Timişoara. „Nu are rost sa căutați” # Adevarul.ro
Bărbatul de 45 de ani găsit decedat într-un apartament închiriat din Timișoara a lăsat două bilete de adio, unul dintre acestea fiind adresat polițiștilor, cărora le cere să nu continue investigațiile.
Acum 8 ore
07:15
Mișcări militare şi tensiuni în Groenlanda: SUA desfăşoară aeronave NORAD la baza Pituffik şi Danemarca trimite trupe suplimentare # Adevarul.ro
Washingtonul şi Copenhaga îşi întăresc poziţia militară în Groenlanda. NORAD a anunțat desfășurarea unor aeronave la o bază americană din nord-vestul Groenlandei, în timp ce Danemarca trimite trupe suplimentare, pe fondul declarațiilor președintelui Donald Trump privind anexarea insulei.
06:45
„Aceștia sunt chirurgi care au văzut războiul”. Mărturiile medicilor care au depus eforturi disperate să salveze vieți în mijlocul represiunilor brutale din Iran # Adevarul.ro
Mărturii ale medicilor din Iran și ale martorilor oculari din zilele în care Iranul s-a aflat sub blocaj informațional aproape total arată amploarea represiunii sângeroase a regimului de la Teheran.
06:45
„Trump nu este binevenit”. Proteste în Elveţia înaintea Forumului de la Davos. „Fără WEF, fără oligarhie, fără războaie imperialiste!” # Adevarul.ro
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat, luni seară, la Zurich, împotriva participării președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos (WEF).
06:15
Ce înseamnă concret acordul UE-Mercosur pentru industria auto din România. Explicațiile președintelui APIA # Adevarul.ro
Mult-discutatul acord dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) promite să deschidă porțile unei piețe uriașe, protejată până acum de bariere tarifare prohibitive. Dar ce înseamnă, concret, acest tratat pentru România?
05:45
Iranul, sub o liniște impusă: soldați pe străzi și avertismente din difuzoare. La ce să ne așteptăm? # Adevarul.ro
Străzile Teheranului, cândva pline de protestatari care cereau sfârșitul regimului, au fost golite.
Acum 12 ore
05:15
Ieși din saună transpirat, dar cu tenul mai luminos. Nu e doar o impresie: dermatologii spun că efectul are explicații clare, de la circulație mai bună până la scăderea cortizolului. Totuși, sauna nu e un „hack” fără riscuri: pentru unele tipuri de piele, căldura poate agrava probleme existente.
04:45
Silicon Valley crede că visul american se stinge. „Ultima șansă” de a face avere. Banii, o noțiune depășită # Adevarul.ro
În Silicon Valley s-au născut multe vise. Unele au schimbat lumea, altele au rămas simple obsesii discutate pe forumuri și în casele hackerilor.
04:15
5 tehnici pentru „detox emoțional” în 2026. Lucruri simple care îți calmează mintea mai repede decât crezi # Adevarul.ro
Când te gândești la detoxifiere, probabil îți vine în minte o cură de sucuri verzi sau o dietă strictă. Dar există o altă formă de detoxifiere, mai puțin vizibilă, care poate avea un impact mare asupra sănătății tale: eliberarea emoțiilor pe care le-ai reprimat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.