Grupurile de WhatsApp vor avea sunet și video în browser-ele web
Profit.ro, 20 ianuarie 2026 13:50
Versiunea pentru browser-ele web a WhatsApp va avea, într-un final, suport pentru video și voce în cadrul grupurilor de discuții.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
14:30
Pe fondul boomului investițiilor în inteligență artificială și al adaptării la tarifele SUA, FMI urcă prognoza de creștere globală # Profit.ro
Fondul Monetar Internațional estimează o evoluție economică globală mai solidă în 2026, susținută de avântul investițiilor în infrastructura de inteligență artificială și de adaptarea treptată a companiilor la regimul tarifar impus de Statele Unite, transmite Reuters.
Acum 15 minute
14:20
Trafic record pe aeroporturile din București. Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul istoric de 17 milioane de pasageri # Profit.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) arată că aeroporturile Capitalei au înregistrat anul trecut un număr record de pasageri - de peste 17,7 milioane - cu 10,26% mai mult decât în 2024.
Acum 30 minute
14:10
Creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul # Profit.ro
Directorul financiar Sarah Friar arată o creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, spunând că evoluția este strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul.
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
Meta se confruntă cu acuzații dure în Marea Britanie: ”Este fericită să ia bani de la infractori” # Profit.ro
Meta Platforms, proprietara Facebook și Instagram, este acuzată de Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie că permite în mod deliberat promovarea cazinourilor online ilegale pe platformele sale, susținând că firma ”este fericită să continue să ia bani de la infractori”, transmite Reuters.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0929 lei, de la 5,0921 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Președintele american a postat o imagine în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei.
12:50
Bagajul de cabină gratuit inclusiv la low-cost - UE pregătește schimbări importante la companiile aeriene # Profit.ro
Uniunea Europeană pregătește modificări legate de drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.
12:50
Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei.
12:50
VIDEO&FOTO Lanțul Chili’s intră în România cu primul restaurant, în perioada imediată. Inclusiv în baze militare # Profit.ro
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s pregătește primul restaurant în România.
12:40
FOTO De la o mică afacere de familie, la fabrică. De Colțești merge spre afaceri de 30 milioane lei: Am greșit, am fost dezamăgiți, dar am învățat mult și am schimbat lucrurile # Profit.ro
Pentru anul 2025, compania agricolă De Colțești (Torockoi) estimează o cifră de afaceri de 30 milioane lei, cu aproximativ 12% mai mare față de 2024.
Acum 4 ore
12:30
Președintele american, Donald Trump, a publicat capturi de ecran cu mesaje private de la omologul său francez, Emmanuel Macron.
12:20
Șeful Asus a anunțat că producătorul taiwanez nu va mai produce smartphone-uri, cel puțin o perioadă.
12:10
După ce au fost date publicității cifrele oficiale ce indică anumite probleme, ministerul de Finanțe chinez a anunțat un pachet de măsuri pentru a stimula investițiile și consumul, inclusiv un program de garanții de credit în valoare de aproximativ 71,75 miliarde de dolari.
12:00
Raiffeisen Bank România emite obligațiuni de 500 de milioane de euro, la dobândă mai mică decât cea a statului # Profit.ro
Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’, cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro, destinată acoperirii cerințelor de fonduri proprii. Randamentul plătit investitorilor este mai mic decât cel al statului român pentru împrumuturi la aceeași maturitate.
11:50
Filip&Company: „EMPLOYEE-SHARING” – o soluție practică pentru partajarea unui angajat de către mai multe companii din același grup # Profit.ro
Autori: Cristina Tudoran (partener), Sebastian Calancea (associate)
11:40
Vremea va fi și în această săptămână mai rece decât este normal.
11:30
ANUNȚ de pe Drumul „Valea Doftanei”, variantă la Valea Prahovei: Lucrările avansează într-un ritm foarte bun # Profit.ro
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun, anunță autoritățile.
11:20
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată în istorie pragul de 4.700 de dolari pe uncie, iar argintul a atins și el un nou record de 94,72 dolari pe uncie.
11:20
Primarul Capitalei a anunță modificări la locurile de parcare: mai puține gratuități, mai multe amenzi pentru cei care nu plătesc și un serviciu propriu de ridicări auto.
11:10
Modelul Global Records: 40 de miliarde de stream-uri și un ecosistem care a generat aproximativ 100 de milioane de euro pentru industria creativă # Profit.ro
România este, la finalul lui 2025, singura țară din Europa în care un jucător independent din industria muzicală deține o cotă de piață mai mare decât orice companie majoră.
11:10
România la Davos: La ce evenimente participă oficialii de la București. Oana Țoiu vorbește despre sancțiunile anti-Rusia, Bogdan Ivan – despre prețurile la energie # Profit.ro
România este reprezentată, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, care se desfășoară în perioada 19-23 ianuarie, de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Frank Marotte, vicepreședinte Dacia și director de vânzări și marketing, a confirmat programul de lansări pentru cele două noi modele cu care Dacia își va lărgi gama în 2026. Acestea vor extinde oferta electrică și pe cea cu combustie și hibrid, în două segmente importante.
10:40
ULTIMA ORĂ Record cincinal - Cea mai grea iarnă a ultimilor ani. GRAFIC Consumul de gaze a sărit de 650 GWh, nivel nemaintâlnit din 2021. Importurile au depășit pragul de 200 GWh # Profit.ro
Gerul instalat de peste o săptămână a majorat consumul de gaze la cel mai nalt nivel al ultimilor 5 ani, sărind de pragul de 650 GWh/zi, pentru acoperirea sa importurile având o evoluție similară, arată date analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
10:30
Dacia anunță că vrea să ofere în acest an o versiune electrificată pentru fiecare dintre modelele sale, aceasta însemnând ori un motor hibrid, ori unul pur electric.
10:20
La protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur de la Strasbourg vor participa, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene, și fermieri români.
10:20
Experții au descoperit o îmbinare defectă pe șine, potrivit unei surse informate despre ancheta preliminară a accidentului de tren, citată de Reuters.
10:20
START JOC în CampioMATE 2026: jucători din toată țara din cele 339 de echipe și 26 de bănci de rezerve au început probele de campionat din cea de-a cincea ediție # Profit.ro
CampioMATE – campionatul național de matematică pe echipe dedicat elevilor de gimnaziu a dat oficial START JOC pentru ediția 2026 în cadrul unui eveniment live care a avut loc sâmbătă, 17 ianuarie și care a reunit întreaga comunitate CampioMATE: elevi de gimnaziu, profesori, părinți, liceeni voluntari, parteneri și suporteri din întreaga țară
10:10
Furtul Coifului de la Coțofenești - Guvernul olandez a plătit despăgubirile pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul din Drents # Profit.ro
Guvernul olandez a achitat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro legată de jaful major de opere de artă care a avut loc în ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen.
09:40
Bigster -„succes dramatic”, în special în Germania, Vicepreședinte Dacia: Ați calculat corect. Fără Bigster, vânzările mărcii ar fi scăzut # Profit.ro
Dacia a trecut printr-un an dificil, fiind pentru prima dată când două sau chiar trei dintre modelele sale s-au canibalizat în vânzări. Lansarea lui Bigster a adus o creștere a vânzărilor, dar acest lucru s-a produs cu un preț destul de piperat: alte două modele au pierdut clienți, pentru că profilul acestora s-a suprapus într-o măsură mai mare sau mai mică.
09:30
Vicepreședintele Dacia, Frank Marotte, a anunțat rezultatele financiare ale mărcii pentru anul 2025, confirmând cifrele publicate la începutul acestei luni de Profit.ro. Vânzările per ansamblu sunt în creștere, în pofida scăderilor la unele modele.
09:20
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet și care dețin și Montero.vet, respectiv Promedivet, anunță integrarea clinicii veterinare Vet Zone din Pipera, în rețeaua sa de clinici și spitale veterinare.
09:20
Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Rovine din Craiova.
09:20
Controversele care au marcat primul an de mandat al lui Trump. Cooptarea lui Musk în administrație, capturarea lui Maduro sau demolarea unui corp al Casei Albe - pe listă # Profit.ro
Donald Trump și-a petrecut primul an din cel de-al doilea mandat încălcând normele politice și testând mecanismele instituționale de control și echilibru
09:10
Vinul zilei: un Carmenere cu arome de fructe negre de pădure, condimente, ceai negru, tartă cu vișine, prune și smochine afumate. Un vin cotat cu 91 de puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, La Joya Gran Reserva Carmenere 2018, este un vin roșu elegant din Valea Colchagua, Chile.
09:00
Croatul Boris Vujcic a fost nominalizat pentru funcția de vicepreședinte al Banca Centrală Europeană.
08:50
Rezultate comerciale Renault Group: creștere de 3 procente pentru cele două mărci, Dacia și Renault # Profit.ro
Planul Renaulution, început de fostul CEO, Luca de Meo, și continuat de actuala echipă, continuă să producă rezultate pozitive pentru Renault Group. Compania care deține marca Dacia a anunțat creșteri de peste 3 procente ale vânzărilor, în 2025.
08:40
CSG - Czechoslovak Group - intenționează să debuteze la bursa Euronext Amsterdam, într-o ofertă publică inițială care ar putea deveni una dintre cele mai mari listări internaționale din sectorul apărării ca valoare totală a fondurilor atrase
Acum 8 ore
08:20
Instagram este una dintre platformele preferate de atacatori pentru că un cont compromis poate fi monetizat ușor: scam-uri, linkuri către criptomonede, mesaje către urmăritori, furt de identitate sau șantaj.
08:20
Dragoș Doru Cazan, Directorul tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a fost numit în funcția de director general al Administrației Naționale ”Apele Române”.
08:00
VIDEO Se strânge cureaua. Bogdan Mihai, consultant de business: Trăim bine, dar pe datorie. Salvarea noastră poate să fie în noile generații - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Volatilitatea economică și geopolitică face ca prognozele să fie mai incerte ca oricând, iar anul 2026 se conturează drept unul dificil pentru România. Bogdan Mihai, consultant de business, avertizează că ritmul și magnitudinea schimbărilor depășesc așteptările anterioare, iar ajustările vor fi inevitabile.
08:00
Davos nu mai este demult doar un loc de networking sau un ritual anual al elitelor globale.
07:50
VIDEO Realitate virtuală pentru sănătate mintală. Cosmin Coția, co-fondator Brainsymphony: La mijlocul anului 2026 vrem să deschidem prima rundă de finanțare. Vizăm China pentru extindere - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Brainsymphony, un startup românesc de dezvoltare software, cu peste 10 ani de experiență, a construit o soluție de wellbeing și sănătate mintală folosind realitatea virtuală ca tehnologie principală. Soluția se adresează atât utilizatorilor individuali, cât și companiilor și instituțiilor publice, fiind deja prezentă în peste 31 de țări.
07:40
Se strânge cureaua. Bogdan Mihai, consultant de business: Trăim bine, dar pe datorie. Salvarea noastră poate să fie în noile generații - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Volatilitatea economică și geopolitică face ca prognozele să fie mai incerte ca oricând, iar anul 2026 se conturează drept unul dificil pentru România. Bogdan Mihai, consultant de business, avertizează că ritmul și magnitudinea schimbărilor depășesc așteptările anterioare, iar ajustările vor fi inevitabile.
07:30
DOCUMENT ANAF: Furnizorul de energie falimentar din România cu datorii neplătite de milioane de euro la gigantul nuclear de stat al Ucrainei ar fi păgubit și statul român # Profit.ro
Furnizorul și traderul de energie electrică din România A+++ Stream Energy And Gas SA, intrat în faliment în noiembrie 2024, cu datorii neplătite de milioane de euro față de Energoatom, gigantul nuclear de stat al Ucrainei, ar fi păgubit și statul român, se arată într-un document oficial analizat de Profit.ro, care preia concluziile unui proces verbal recent al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București din cadrul ANAF.
07:30
Fidelis - Prima ediție a anului 2026 strânge deja subscrieri de aproape 90 milioane euro # Profit.ro
În contextul unei creșteri bursiere parabolice, investitorii de la BVB au bani și pentru plasamente în obligațiunile guvernamentale.
07:20
IKEA: Nu ne putem permite să reacționăm exagerat, mai ales în privința prețurilor. Trebuie să asiguri cât mai mult posibil stabilitatea prețurilor mici - Davos # Profit.ro
Menținerea consecvenței și evitarea reacțiilor excesive în materie de prețuri sunt esențiale pentru retaileri, în contextul în care consumatorii caută stabilitate, spune noul CEO & președinte al grupului suedez Ingka, proprietarul magazinelor IKEA.
07:10
Premieră în România: cu prețuri agresive, chinezii și-au depășit rivalii pe segmentul moto # Profit.ro
Chiar dacă segmentul motocicletelor este mai puțin vizibil în raportările companiilor, iar interesul clienților se îndreaptă mai degrabă spre piața de second-hand, competiția strânsă dintre principalele mărci a adus pe primul loc, pentru prima dată în România, un brand din China, relevă analiza Profit.ro.
07:10
Froo accelerează în România. A închis 2025 cu vânzări în creștere și peste 170 de magazine # Profit.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, a deschis 118 noi magazine în România anul trecut, ajungând la o rețea locală de peste 170 de magazine.
