Asus nu mai face telefoane

Dacia a trecut printr-un an dificil, fiind pentru prima dată când două sau chiar trei dintre modelele sale s-au canibalizat în vânzări. Lansarea lui Bigster a adus o creștere a vânzărilor, dar acest lucru s-a produs cu un preț destul de piperat: alte două modele au pierdut clienți, pentru că profilul acestora s-a suprapus într-o măsură mai mare sau mai mică.