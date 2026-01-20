Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”

13:00

Tot mai multe companii din România ajung să nu își mai plătească facturile la timp, iar blocajul financiar se transmite rapid de la o firmă la alta. O analiză realizată de Sierra Quadrant, pe baza datelor Băncii Naționale a României (BNR), arată că finalul anului 2025 a adus o deteriorare accentuată a disciplinei de plată, cu efecte serioase asupra întregii economii. „Companiile nu își mai plătesc facturile între ele decât cu foarte mare dificultate. Caută tot felul de soluții, multe dintre ele ilegale, pentru a amâna plățile, iar faptul că sunt din ce în ce mai multe instrumente de plată care nu au acoperire arată că multe firme au ajuns la un nivel de disperare”, a explicat pentru Digi24.ro analistul economic Adrian Negrescu.