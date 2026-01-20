Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 13:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, că măsurile de relansare economică propuse de partid vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, împreună cu reforma administrației publice. Decizia a fost luată în unanimitate de Coaliția de guvernare, după luni de negocieri cu premierul Ilie Bolojan.
• • •
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă. Anunțul AIEA # Digi24.ro
Centrala atomo-electrică de la Cernobîl, scena celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului, în urma acţiunilor militare intense de marţi dimineaţă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) într-o postare pe platforma X.
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională și aşteaptă acum decizia acesteia, a declarat marţi secretariatul de presă al şefului statului bulgar, potrivit agenției BTA.
Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov # Digi24.ro
Cu actualii lideri ai Europei, va fi imposibil să se ajungă la vreun acord, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, comentând un potențial acord de pace privind Ucraina, în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025, scrie protothema.gr.
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, că impunerea unor tarife suplimentare între aliați ar fi „o greșeală” și a transmis că Uniunea Europeană va avea un răspuns „ferm, unit și proporțional” la presiunile anexioniste ale lui Donald Trump asupra Groenlandei. Ea a subliniat că UE și SUA au obiective comune privind securitatea Arcticii și că acordurile comerciale trebuie respectate.
Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului # Digi24.ro
Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani, reţinut după ce şi-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanţa, i-a aplicat femeii 40 de lovituri de cuţit în timp ce victima dormea, agresorul comiţând fapta după ce băuse alcool, a declarat, marţi, procurorul criminalist Zafer Sadîc.
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns marți la Davos și a afirmat, într-o postare pe Facebook, că este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională. El a arătat că rolul delegației guvernamentale este să promoveze România şi agenda sa de modernizare.
„Bine ați venit în iad”: Raport șocant despre abuzurile asupra palestinienilor aflați în închisorile israeliene # Digi24.ro
Tortura, abuzul sexual, privarea de somn, alimentația precară și lipsa îngrijirii medicale adecvate se numără printre practicile la care palestinienii sunt supuși în închisorile israeliene, potrivit unei actualizări a raportului „Bine ați venit în iad”, publicat de organizația israeliană pentru drepturile omului B’Tselem.
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză” # Digi24.ro
Programul Rabla nu are, nici în prezent, o decizie finală privind lansarea în 2026, a declarat marţi, 20 ianuarie, la Ploieşti, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Oficialul a precizat că subiectul se află încă în discuţie la nivelul Ministerului Mediului şi al Guvernului.
Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului de la Davos. „Trebuie să o avem” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi „o reuniune a diferitelor părţi” privind Groenlanda, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos.
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război” # Digi24.ro
Șeful Armatei, Vlad Gheorghiță, a vorbit într-o conferință de presă alături de generalul SUA, Alexus Grynkewich, despre situația actuală din de la flancul estic al NATO și provocările privind securitatea. Gheorghiță a declarat că „populația României trebuie să fie pregătită să susțină un efort de război”.
Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliţia a anunţat DGASPC, după ce imaginile au fost postate online # Digi24.ro
O fetiţă de doi ani şi şapte luni din judeţul Maramureş a fost filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare. În imagini, copila căreia i se dă să fumeze o ţigară electronică se află în braţele surorii sale mai mari, care este tot minoră. Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu privire la acest caz.
„Riscul de insolvențe crește accelerat”. Companiile din România nu își mai plătesc facturile la timp, din lipsă de lichidități # Digi24.ro
Tot mai multe companii din România ajung să nu își mai plătească facturile la timp, iar blocajul financiar se transmite rapid de la o firmă la alta. O analiză realizată de Sierra Quadrant, pe baza datelor Băncii Naționale a României (BNR), arată că finalul anului 2025 a adus o deteriorare accentuată a disciplinei de plată, cu efecte serioase asupra întregii economii. „Companiile nu își mai plătesc facturile între ele decât cu foarte mare dificultate. Caută tot felul de soluții, multe dintre ele ilegale, pentru a amâna plățile, iar faptul că sunt din ce în ce mai multe instrumente de plată care nu au acoperire arată că multe firme au ajuns la un nivel de disperare”, a explicat pentru Digi24.ro analistul economic Adrian Negrescu.
Președintele american Donald Trump a publicat marți dimineață capturi de ecran ale mesajelor trimise de președintele francez Emmanuel Macron în care acesta propunea organizarea unei reuniuni a G7 cu Rusia, joi, cu ocazia forumului de la Davos, scrie Le Figaro.
Represiunea din Iran se extinde la artiști și sportivi acuzați de susținerea protestelor. Bunuri confiscate de la cafenele # Digi24.ro
Procuratura din Teheran a deschis dosare judiciare în cazul a 25 de personalităţi din lumea artistică şi sportivă, precum şi împotriva a 60 de cafenele, cărora le-au fost confiscate bunuri, pentru presupusa susţinere sau stimulare a protestelor antiguvernamentale din Iran pe care autorităţile le-au calificat drept „tulburări” şi „acte teroriste”, informează marţi EFE.
Patriarhia Română: Participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie este un drept constituţional # Digi24.ro
Patriarhia Română spune că participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie reprezintă „un drept constituţional”, în urma apariţiei unor materiale jurnalistice care aduc în discuţie o presupusă predare „ilegală” a acestei discipline.
Lavrov amenință Chișinăul: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova # Digi24.ro
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters. Totodată, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a afirmat că Chișinăul ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Federația Rusă va începe să amenințe suveranitatea și integritatea teritorială a țării, relatează Newsmaker.md.
VIDEO & FOTO Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” # Digi24.ro
Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat de pe o autostradă din statul american Michigan, după o ninsoare puternică.
Câtă încredere au românii în Justiție? „Se conturează un paradox sociologic”. Datele celui mai recent sondaj INSCOP # Digi24.ro
Doar unul din patru români are încredere în Justiție, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.
Sindicaliştii din sănătate cer ca spitalele publice să fie exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) declanşează un program de acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sănătate. Demersul sindicaliştilor este îndreptat împotriva intenţiei Guvernului de a-i include pe angajaţii din unităţile sanitare publice în categoria celor cărora le este aplicabilă reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale.
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc # Digi24.ro
Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite, în urma unui atentat comis luni într-un restaurant chinezesc din centrul Kabulului. Explozia, revendicată de Statul Islamic, a vizat cetățeni chinezi, potrivit grupării teroriste.
Bilanțul morților în Spania crește la 41. Peste 120 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar din Adamuz # Digi24.ro
Sunt folosite utilaje grele pentru a ajuta la operațiunile de salvare după coliziunea a două trenuri în sudul Spaniei, care s-a soldat cu cel puțin 41 de morți, scrie BBC. Salvatorii au lucrat pe parcursul celei de-a doua nopți și se tem că mai multe victime ar putea fi prinse încă sub dărâmături.
Ungaria refuză să susțină o poziție comună a UE în disputa dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a declarat că Budapesta nu intenționează să susțină o poziție unitară a Uniunii Europene cu privire la Groenlanda, ca răspuns la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, potrivit comentariilor lui Szijjártó în cadrul unei conferințe de presă la Praga, scrie RBC Ukraine.
Coșmar pentru 31 de pasageri. Avionul a decolat fără ei, în timp ce mergeau spre poarta de îmbarcare # Digi24.ro
Un avion a decolat din Marea Britanie spre Spania fără 31 de pasageri care trecuseră deja de ckeck-in și urmau să urce la bord. Incidentul a avut loc deoarece oamenii au coborât pe o scară greșită la poarta de îmbarcare, relatează BBC.
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o marți pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3.
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat de DGASPC că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită de intituție # Digi24.ro
Un bărbat din localitatea Valea Seacă a primit un document din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău prin care este înştiinţat că este decedat şi pierde anumite drepturi, deşi este cât se poate de viu.
China confirmă că a primit invitația SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza # Digi24.ro
China a confirmat marţi că a primit din partea Statelor Unite o invitaţie de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, deşi a evitat să clarifice dacă va accepta propunerea sau cui anume i s-ar adresa la nivelul conducerii chineze.
Ninsori istorice în Kamceatka. Imaginile din adevăratul Iad alb, cu zăpadă până la etajul 2 al blocurilor # Digi24.ro
Ninsori istorice se înregistrează în regiunea Kamceatka: troienele de zăpadă au atins patru metri pe peninsulă. Erau mai bine de 30 de ani de când nu mai ninsese atât de mult în această regiune. Peninsula este afectată de o puternică furtună de zăpadă, cea mai gravă din ultimele decenii, relatează rtbf.be.
Ziua de marţi a adus temperaturi cu şapte grade mai mari atât la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, cât şi în staţiunea Păltiniş din Munţii Cindrel, unde termometrele arată cu aproximaţie -5 grade Celsius, faţă de staţia meteo din municipiul Sibiu, care indică -12,5 grade, din cauza fenomenului de inversiune termică.
Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție. Avertismentul unui inginer structurist # Digi24.ro
După 15 ani de la deschiderea traficului, Pasajul Basarab continuă să ridice semne serioase de întrebare privind siguranța și legalitatea utilizării sale. Inginerul structurist Matei Sumbasacu a atras atenția, într-o intervenție marți la Digi24, că bucureștenii folosesc, de fapt, o construcție care nu a fost niciodată recepționată oficial, iar acest lucru implică riscuri majore.
Reacția primarului din Oradea, după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Diferenta față de Craiova: Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite” # Digi24.ro
Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, reacționează la atacurile lansate de PSD la adresa lui Ilie Bolojan și face o comparație între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, unde edil este social-democrata Lia Olguţa Vasilescu. „Diferenta dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”, a transmis Birta, adăugând că atunci „când administraţia devine spectacol, iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger, se opreşte muzica”.
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Londrei, după ce guvernul britanic a convenit să cedeze suveranitatea asupra insulelor Chagos către Mauritius. Președintele american a descris acordul drept „un act de slăbiciune totală” și a sugerat că această decizie reprezintă încă un motiv pentru care Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, în numele securității naționale.
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa de Truth Social, o serie de mesaje în care a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a convenit organizarea unei întâlniri la Davos pe tema Groenlandei și a făcut public un presupus mesaj privat primit de la președintele Franței, Emmanuel Macron. În același timp, Trump a distribuit o hartă falsă a emisferei vestice și a criticat dur Marea Britanie pentru cedarea unei baze militare din Oceanul Indian, relatează Reuters și Politico.
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile Primăriei și mai puține gratuități. „Din 12 ore, încasăm 2” # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță schimbări în ceea ce privește primăriile care țin de municipalitate: mai puține gratuități, mai multe amenzi pentru cei care nu plătesc și un serviciu propriu de ridicări auto. „Astăzi, serviciul de parcări este o glumă”, susține primarul, arătând că din 12 ore, pentru un loc de parcare se încasează în prezent banii pentru doar două ore.
O furtună solară majoră a lovit Pământul. Meteorologii explică ce efecte poate avea fenomenul # Digi24.ro
O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei şi ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, precum şi să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane, citate de AFP, potrivit Agerpres.
Afecțiunile vezicii biliare sunt printre cele mai frecvente cauze de disconfort abdominal și prezentare la medic. Deși multe cazuri au o evoluție benignă, identificarea corectă a situațiilor care necesită intervenție este esențială pentru prevenirea complicațiilor.
O firmă daneză a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează MAGA. „Make America Go Away” # Digi24.ro
O firmă daneză a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează MAGA. „Make America Go Away”
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reţinut un cetăţean rus bănuit că ar fi responsabil pentru uciderea a nouă prizonieri de război ucraineni în regiunea rusă Kursk, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents # Digi24.ro
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro după furtul de opere de artă din Muzeul Drents care a avut loc la începutul anului trecut, în 25 ianuarie, potrivit presei olandeze citate de News.ro. Printre obiectele furate se află şi Coiful de la Coţofeneşti din România.
Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o problemă: „Hai să găsim pretexte să nu facem ce e de făcut” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Euronews România, că rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, argumentând că poate avea loc un blocaj. El a dat exemplul rotativei din 2023, despre care spune că „nu a fost în folosul cetăţeanului”.
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar” # Digi24.ro
Unul dintre cei doi români răniți ușor în tragedia feroviară din Spania este Robert. Este din Călărași și tocmai se întorcea de la petrecerea de majorat a fiului său. Nu a suferit răni grave, dar a povestit la Digi24 că după accident a rămas cu insomnii. El a trimis și o înregistrare cu panica și groaza care s-au instalat în primele momente după ciocnirea trenurilor de mare viteză. Imaginile și informațiile vă pot afecta emoțional.
A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție: Are o capacitate de 650.000 de tone de mărfuri pe an # Digi24.ro
A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție. Este vorba despre Portul Ovidiu, de pe Canalul Dunare - Marea Neagră. Investiția s-a ridicat la 87 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene. Noua zonă portuară are o capacitate de 650 000 de tone de mărfuri pe an.
Lipsa energiei, costurile uriașe și limitele infrastructurii terestre ar putea împinge inteligența artificială dincolo de atmosfera Pământului. Elon Musk crede că răspunsul la criza centrelor de date se află în spațiu, unde SpaceX ar putea construi o rețea de supercomputere orbitale capabile să susțină următoarea mare revoluție AI.
Frații Tate, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club din Miami Beach. Piesa, interzisă pe platformele de streaming # Digi24.ro
Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online. În videoclip, influencerii Andrew și Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, „Heil Hitler”, la clubul de noapte Vendome, potrivit Jerusalem Post.
Incendiu puternic în Craiova: o piață a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, marţi dimineaţă, la o piață din Craiova, focul cuprinzând și mai multe restaurante și spații comerciale aflate în apropiere. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.
Cine este Margo Martin, arma secretă a lui Donald Trump pe reţelele sociale. „Rolul ei e crucial” # Digi24.ro
Margo Martin, pe care mass-media americană a confundat-o uneori cu Melania Trump, s-a impus de la începutul celui de-al doilea mandat ca principalul documentarist al preşedintelui american Donald Trump. Această funcţie, până atunci apanajul fotografilor profesionişti precum actualul Daniel Torok, este acum în sarcina acestei fidele colaboratoare, fostă directoare adjunctă de comunicare devenită „asistentă specială şi consilieră în comunicare”, scrie Le Figaro.
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat marți, 20 ianuarie, că va impune taxe vamale de 200% asupra vinurilor și șampaniilor franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie Le Monde.
VIDEO Aurora boreală a fost văzută în mare parte din România. Explicația pentru fenomenul neobișnuit # Digi24.ro
Spectaculoasa auroră boreală a fost văzută, noaptea trecută, în mare parte din România. Cerul s-a colorat în nuanțe de roșu intens, verde și violet.
La un pas de tragedie: Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Momentul impactului # Digi24.ro
O femeie din județul Buzău a fost la un pas de moarte, după ce un TIR condus de un șofer beat a intrat în locuința sa. Bărbatul a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul și a dărâmat un perete al casei.
Fermieri români participă, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
