Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026

11:50

Din cauza Acordului Mercosur, mai mulţi fermieri din Suceava au ieşit cu tractoarele în stradă, au aruncat pe asfalt ceapă şi cartofi, sub formă de protest la adresa faptului că un camion de cereale este echivalent cu 2 tone de motorină. Fermierii români vor să mute protestul la Bucureşti, după ce vor avea un răspuns […]