Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
Gândul, 20 ianuarie 2026 16:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, nevoia urgenta ca România să-și consolideze relația cu Statele Unite, în contextul provocărilor de securitate de la graniță. Sorin Grindeanu a subliniat că SUA este principalul furnizor de servicii de securitate nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă. Liderul social-democrat a […]
• • •
Acum 10 minute
16:20
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați” # Gândul
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”. Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026 Mihai Voropchievici prezintă horoscopul rune 19-25 ianuarie 2026, care vine cu o perioadă interesantă pentru toți nativii. Veștile sunt mixte, bune, rele, cu toții trebuie să trecem peste obstacole. Deși […]
Acum 30 minute
16:10
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie. Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026 Cartea de identitate simplă costă 40 de lei. Este vorba de varianta clasică, fără suport electronic. Spre deosebire de cea cu cip, nu este gratuită la prima eliberare și nu poate fi folosită pentru a […]
16:10
16:10
Sorin Grindeanu explică de ce nu poate fi schimbat premierul. ”Nu suntem încă în acel moment” # Gândul
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache a dialogat, alături de liderul PSD Sorin Grindeanu, pe o temă delicată: relația cu premierul Ilie Bolojan. Președintele social-democrat a admis că este vorba cu siguranță de o relație dificilă, și a subliniat de ce în prezent nu se pune problema înlocuirii acestuia. Provocat […]
16:10
Cum ar putea arăta drumul de la Podul Ciurel către ieșirea din București. „Cel mai scump viraj la stânga” a costat 240 de milioane de lei # Gândul
Paul Moldovan, primar interimar al Sectorului 6, a explicat, recent, cum ar putea arăta viitorul proiect pentru continuarea drumului de la Podul Ciurel către ieșirea din București, către vest. Potrivit edilului, viitorul drum va crea un impact pe bulevardul Iuliu Maniu, care este extrem de aglomerat, mai ales la sfârșit de săptămână. Proiectul de la […]
16:00
Cumpărătorul misterios al unei ferme din Wyoming, de patru ori mai mare decât New York-ul și mai mare decât statul Rhode Island, este un director executiv și politician local, care deține deja un milion de acri de pământ. Christopher Robinson, CEO-ul Ensign Group L.C., a cumpărat fermele uriașe Pathfinder, cu suprafață totală de 916.000 acri, […]
Acum o oră
15:50
Ministrul Finanțelor spune că „scopul pentru 2026 este un buget al relansării și al investițiilor”. Construcția bugetară trebuia să fie gata din noiembrie 2025 # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că scopul pentru acest an este un buget al relansării și al investițiilor. Oficialul a transmis că va purta discuții cu fiecare minister în parte pentru a vedea care sunt proiecțiile bugetare, deși construcția bugetară trebuia să fie gata din noiembrie 2025. Potrivit Ministrului Finanțelor, discuțiile din Coaliție au fost […]
15:50
CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă” # Gândul
„Curluntrismul de Dunărea de Jos nu merge în Atlantic”, scrie Cristian Tudor Popescu despre metoda de neutralitate folosită de Nicuşor Dan. „Nu dă niciun răspuns” scrie jurnalistul de preşedintele României care alege să tacă în loc să manifeste „atitudini clare și ferme.” „Marele Dealer Trump nu a negociat nimic cu nimeni până acum. Poate cu […]
15:50
Bugetul pe 2026. Grindeanu: S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cu reforma administrației publice # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat detalii în legătură cu reforma fiscală a Guvernului Bolojan. Astfel, arată liderul social-democraților, premierul a fost convins să accepte măsurile de relansare economică propuse de PSD. Președintele PSD a subliniat că bugetul pe 2026 ar fi trebuit […]
15:50
Sorin Grindeanu comentează refuzul lui Nicușor Dan de a participa la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia președintelui Nicușor Dan de a nu merge la Forumul Economic Mondial de la Davos. Toată aceastăchestiune legată de politică exrenă, nu putem fugu de ele. „Trebuia să fim la Davos. M-aș fi așteptat să meargă la Davos. Să se ia o […]
15:50
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026 # Gândul
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026 Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Iată suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, acest bănuț. Un vânzător cere nu mai puțin de 3.000 de lei pe o monedă de […]
15:50
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă marți la Palatul Victoria cu 15 rectori ai universităților din cadrul Consiliului Național al Rectorilor. Tema principală: bugetul pentru educație și cercetare pe 2026 și cum vor contribui universitățile la reducerea cheltuielilor statului. Universitățile trebuie să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice”. Bolojan a spus clar […]
15:40
Dana Dembinski face mărturisiri despre cariera sa. De ce a renunțat la balet și a ales actoria # Gândul
Dana Dembinski, în vârstă de 65 de ani, a făcut mărturisiri despre cariera sa. Aceasta a povestit de ce a renunțat la balet și s-a îndreptat spre actorie. Dana Dembinski a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București, Clasa prof. Mircea Albulescu. Are o carieră impresionantă în teatru și film. În prezent […]
15:30
Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei. # Gândul
Apele Române anunță lucrări la barajul Gurghiu, din județul Mureș, după ce temperaturile extrem de scăzute au afectat sistemul de capatare a apei brute. Autoritățile oferă asigurări că alimentarea cu apă nu va fi sistată. Priza de apă de la barajul Gurghiu a înghețat complet din cauza temperaturilor extrem de scăzute. O echipă de experți […]
15:30
Sorin Grindeanu explică relația cu Ilie Bolojan: „Grea”. Ce spune liderul PSD despre comitetul de revizuire a legilor justiției: „Ce expertiză are Tudor Chirilă?” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că relația cu Ilie Bolojan poate fi descrisă ca „grea”, fiind caracterizată de un soi de inflexibilitate. Sorin Grindeanu a vobit și despre comitetul de revizuire a legilor justiției: Ce expertiză are Tudor Chirilă? Președintele PSD a spus că relația cu […]
Acum 2 ore
15:10
Există multe distracții care îți pot ocupa mintea și corpul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 21 ianuarie 2026. Berbec Astăzi ar putea fi o combinație ciudată între aspectele sociale și financiare, probabil o combinație între cele două într-un fel sau altul. Poate că trebuie să te întâlnești cu un avocat și […]
15:10
Grindeanu spune despre măsurile PSD de relansare economică: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude” # Gândul
Pe 29 ianuarie, premierul Ilie Bolojan îşi va asuma noul pachet de reforme în Guvernul României. Odată cu acesta, vor fi aprobate şi măsurile PSD de relansare economică, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice, anunţă liderul PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democraţilor spune că măsurile respective reprezintă „o decizie unanimă a […]
15:00
O grevă de amploare paralizează traficul din Germania. Zeci de poduri și tuneluri închise. Accesul pe Elba din Hamburg, restricționat. Ce nemulțumiri au drumarii # Gândul
Șoferii germani se confruntă, astăzi, cu perturbări majore ale traficului în special în nordul țării. Motivul este greva de avertisment din sectorul public, la care au fost chemați cei aproximativ 14.000 de angajați ai Autobahn GmbH, dar și alte câteva mii de angajați ai administrațiilor regionale de construcții rutiere, inclusiv ai serviciilor de întreținere a […]
14:50
A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional” # Gândul
Caz straniu la Bacău. Eugen Popa, un bărbat din Valea Seacă, județul Bacău, a fost înştiinţat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilul (DGASPC) că a murit, deşi este viu. Într-o postare pe Facebook, bărbatul a adus în atenție această situație care, de altfel, nu este singulară. Și alți cetățeni români s-au trezit […]
14:50
Florian Phillipot, liderul partidului Les Patriotes, ironizează Germania după ce a trimis trupe în Groenlanda: „N-am văzut ceva mai ridicol ca asta” # Gândul
Florian Phillipot, liderul partidului „Patriotes”, a criticat implicarea Uniunii Europene în planurile Statelor Unite ale Americii de anexare a Groenlandei. Acesta a ironizat Germania care a trimis 15 soldați din cadrul Forțelor Armate în Groenlanda, ca apoi să retragă trupele, după un anunț al lui Trump. Phillipot a menționat că Germania și-a retras rapid trupele din […]
14:40
Ilinca Goia, despre lumea actoriei. ”Există actori pursânge, dar și mulți nechemați, iar mie, ca structură, îmi repugnă spiritul de turmă” # Gândul
Ilinca Goia, în vârstă de 56 de ani, a vorbit deschis despre lumea actoriei. ”Există actori pursânge, dar și mulți nechemați, iar mie, ca structură, îmi repugnă spiritul de turmă”, a afirmat aceasta. Ilinca Goia este o actriță de succes. A absolvit Academia de Teatru și Film I.L. Caragiale din București în 1992. A […]
14:40
Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii # Gândul
Un bărbat în vârstă de 81 de ani din Vietnam a stârnit uimirea comunității medicale internaționale după ce a declarat că el nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Specialiștii încearcă acum să înțeleagă cum este posibil ca cineva să trăiască fără somn atât de mult timp. Thai Ngoc locuiește într-un sat […]
14:40
Ultima șansă de a salva vechea ordine mondială. Trump impune un nou „Consiliu de Pace”, iar Rusia spune că acum funcționează legea celui mai puternic # Gândul
În a doua zi la Davos, liderii politici și economici ai marilor state discută astăzi despre provocările geopolitice actuale, toate acestea sub tema general „Un spirit de dialog”. Toate aceste întâlniri de la Davos au loc în contextual în care marile state vorbesc despre o nouă ordine mondială. Cu o zi înainte de vizita la […]
14:30
Şeful Armatei Române pregăteşte populaţia pentru „un efort de război” împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă # Gândul
Cu banii pe care îi primeşte de la guvern, Armata României poate pregăti, anual, între 2.000 şi 10.000 de militari, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, în cadrul conferinţei de marţi care a avut loc la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Şeful Statului Major al Apărării și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul […]
14:30
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul # Gândul
Actorul Marius Manole și-a exprimat teama de a mai recita poezia lui Nichita Stănescu, „Eu nu mă spăl de poporul meu”, deoarece extremiștii cu tendințe legionare o pot utiliza ca instrument pentru promovarea propriei doctrine. Marius Manole a discutat în podcastul „iCarte iParte” despre un fenomen tot mai răspândit, în care opere consacrate din literatura […]
Acum 4 ore
14:10
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova” # Gândul
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova. Cu o zi înainte, ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popşoi, a spus că Republica Moldova ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, în cazul […]
14:10
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori” # Gândul
O româncă stabilită în Malaga, Spania a explicat cât plătește la factura de energie. Ea mărturisește că locuința sa nu are sistem de încălzire, motiv pentru care utilizează calorifere electrice cu scopul de a se încălzi. Acest aspect, însă, îi aduce facturi mari. În zonele de coastă (Murcia, Andaluzia, Comunitatea Valenciană), există doar câteva săptămâni […]
14:00
Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania. Ce mâncare gătesc pentru clienții restaurantului # Gândul
În micul cătun montan Tronchón, din Spania, unde populația ajunge la doar 56 de persoane, atmosfera s-a schimbat total de câteva luni. Și asta se datorează unui cuplu de români care a deschis aici unicul local din sat, animând considerabil viața socială. Apariția a doi copii pe străzile liniștite și redeschiderea barului comunal au adus […]
13:50
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun # Gândul
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, acum, în ianuarie 2026? A fost scoasă la vânzare o locuință care are 12 metri pătrați utili. Garsoniera poziționată în zona Take Ionescu se află la etajul 3 din 5 și, momentan, este închiriată (130 euro/lună). În apropiere se află Poliția Județeană (IPJ), dar și Facultatea de […]
13:40
Lora, în vârstă de 43 de ani, a explicat că încearcă să fie cât mai atentă la alimentația sa. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a spus artista. Lora a explicat, pentru click.ro, că a început să mănânce mai multe supe și să aibă mai multă grijă la alimentație după ce, la […]
13:30
Orașele din România care oferă cel mai bun echilibru între venituri, costuri și confort sunt Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Bucureștiul, deși are cele mai mari salarii și cele mai multe joburi, se află abia la coada clasamentului în ceea ce privește calitatea vieții. Timișoara conduce clasamentul. Aici, locuințele sunt mai accesibile în raport cu salariile, […]
13:30
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic” # Gândul
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut o conferință de presă maraton la Moscova, în care a analizat activitatea diplomatică a Rusiei din anul precedent și a precizat viziunea Rusiei asupra „noii ordini mondiale”. Serghei Lavrov, șeful politicii externe a Moscovei, a declarat că ordinea mondială bazată pe regulile impuse de Occident a „colapsat”, […]
13:20
Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic # Gândul
Anul trecut, în preajma Crăciunului, dar și la început de 2026, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța, cu surle și trâmbițe, că datele despre calitatea aerului din România vor fi comunicate aproape în timp real, adică la o medie orară, nu la o medie de 24 de ore. „Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului […]
13:20
Senatorul american Bernie Sanders a lipsit la fiecare ședință a consiliului Muzeului Holocaustului. După 18 ani, Congresul s-a gândit să-l înlocuiască # Gândul
Celebrul senator Bernie Sanders a făcut parte din consiliul de administrație al Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite timp de 18 ani, însă nu a participat la nicio ședință în tot acest timp, arată New York Post. Dezinteresul senatorului american a declanșat o campanie bipartizană pentru a-l înlătura de la conducerea consiliului muzeului. Bernie […]
13:20
Ursula von der Leyen, discurs surprinzător la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine“. UE, solidaritate „deplină“ cu Groenlanda și Danemarca # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru o Europă independentă și suverană în discursul său la Forumul Economic Mondial de la Davos și a descris conflictele globale actuale drept „o oportunitate“ pentru blocul comunitar. „Șocurile geopolitice pot – și trebuie – să fie o oportunitate pentru Europa. În opinia mea, cutremurul pe […]
13:20
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, luni, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. Potrivit declaraţiilor oficialului moldovean, Guvernul de la Chişinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază și, implicit, de părăsire a […]
13:20
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark # Gândul
La final de ianuarie, Artmark propune publicului două licitații care scot la lumină povești păstrate mult timp departe de privire: comori intime, devenite patrimoniu cultural. La 29 ianuarie, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, este programată Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția familiei Constantinescu-Facci, care aduce în prim-plan o moștenire de […]
13:10
Incident șocant la un meci din NBA: imnul național al Americii, întrerupt de scandarea „Lăsați Groenlanda în pace!” # Gândul
Imnul național al Americii a fost întrerupt de scandarea „Lăsați Groenlanda în pace!”. Incidentul cu pricina s-a petrecut la Londra, acolo unde se disputa un meci din NBA. În paralel, o firmă din Copenhaga care vinde șepci cu mesajul „Make America Go Away” este copleșită de comenzile primite. „Make America Go Away”. Tensiunile crescânde dintre […]
13:10
Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare # Gândul
Într-o țară Europeană s-ar lua în calcul o schimbare majoră pentru șoferi. Și anume, ar putea fi introdusă o vinietă de 100 de euro, iar această măsură ar putea intra în vigoare chiar din 2027. Proiectul este analizat de autorități. Belgia este țara europeană care ar putea introduce o vinietă de aproape 100 de euro […]
13:10
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat statutul inadecvat al lui Nicușor Dan față de funcția supremă în stat. În opinia cunoscutului jurnalist, având în vedere inclusiv absența președintelui de la cel mai mare eveniment geopolitic mondial, forumul de la Davos, […]
13:00
Diana Șoșoacă s-a supărat pe Maria Zaharova și a protestat la Ambasada Rusiei. “Epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus” # Gândul
Lidera SOS, Diana Şoşoacă, cunoscută pentru convingerile sale pro-ruse, revine cu o poziţie nouă la adresa Federaţiei Ruse în urma declaraţiilor purtătorului de cuvânt al guvernului de la Kremlin, Maria Zaharova, despre originile comune dintre români şi moldoveni. Aceasta transmite o scrisoare de protest adresată Ambasadei Federației Ruse în România, Excelenței Sale, Ambasadorul Federației Ruse […]
12:50
Ofri Arad este a devenit oficial jucătorul echipei de fotbal FCSB, locul 9 în Superliga României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat contractul cu echipa campioană a României. Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul Mijlocaşul care are în […]
12:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Victoraș Iacob, atacantul care a făcut parte din generația UEFAntastică a celor de la FCSB, este invitatul special din această seară. Alături de el va […]
12:40
Tragedia feroviară din Spania. Numărul morților a crescut la 41. Garda Civilă a confiscat vagonului 6 al trenului Iryo care a deraiat # Gândul
Echipele de salvare spaniole au lucrat neobosit, pe tot parcursul nopții, la kilometrul 318 al liniei Madrid-Andaluzia, pentru a recupera trupurile rămase și pentru a determina cauza accidentului feroviar din Adamuz (Córdoba), relatează Antena3 Noticias. Au fost utilizate macarale și utilaje grele, iar două echipamente noi au fost aduse marți pentru a accesa vagoanele. Cu […]
12:40
Cum sprijină Austria populația prin scăderi de TVA și energie mai ieftină, în timp ce Guvernul Bolojan crește impozitele și extinde povara fiscală # Gândul
În timp ce Austria reduce TVA la alimente și taie facturile la energie pentru ca oamenii să plătească mai puțin, România intră în 2026 cu taxe mai mari, impozite noi și costuri în creștere pentru locuințe, mașini, firme și cumpărături online. La începutul anului 2026, Austria și România se află într-o situație economică asemănătoare, cu […]
12:30
Persoanele care stau în chirie au anumite obligații, potrivit legii. Personalizarea locuinței este posibilă, chiar și atunci când este vorba despre o chirie, dar poate fi efectuată în anumite limite. Iată mai jos, în articol, ce ai voie să schimbi în casă, în aceste condiții. Chiriașii au dreptul să efectueze câteva personalizări în locuința închiriată, […]
12:30
Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE # Gândul
Mii de fermieri, inclusiv din România, protestează la Strasbourg împotriva acordului UE-Mercosur, semnat sâmbătă de Ursula von der Leyen în Paraguay. Fermierii și mai mulți eurodeputați vor ca acordul să fie trimis CJUE, pentru ca instanța să analizeze temeiul său juridic. Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului UE-Mercosur până la obţinerea unei […]
12:30
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre relația cu fiica sa, Ruxandra, dar și despre mariajul pe care îl are cu Cristi Pitulice. Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta […]
Acum 6 ore
12:20
Președintele Turciei a jucat baschet cu Shaquille O’Neal, una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american # Gândul
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit cu legenda NBA, Shaquille O’Neal, la Istanbul, conform fotografiilor postate pe contul de X al președintelui turc. Întâlnirea dintre Recep Tayyip Erdoğan și vedeta baschetului american a avut loc la Centrul de Dezvoltare a Baschetului din Istanbul, inaugurat în urmă cu câteva luni. Cei doi au ieșit pe […]
12:20
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Cluj în primul meci oficial pe 2026, dar nu victoria, cât jocul prestat de echipa bucureșteană a impresionat. Și nu puține sunt vocile care vorbesc spun că trupa „alb-roșie” este una dintre favoritele la câștigarea campionatului. Iar cel care poate aduce titlul este Mamoudou Karamoko, reprofilat în atacant […]
