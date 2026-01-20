Sistem digital de colectare a deșeurilor în Iași

10:10

O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost depistată de polițiștii locali din Iași în timp ce cerșea în spațiul public, apelând la mila trecătorilor. Femeia folosea un scaun cu rotile, susținând că are probleme grave de sănătate, însă verificările autorităților au arătat că nu suferă de afecțiuni medicale care să îi […]