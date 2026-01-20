BYD anunță extinderea garanției bateriilor Blade la 250.000 km / 8 ani, inclusiv pentru automobilele deja vândute
Gadget.ro, 20 ianuarie 2026 15:50
Pentru cei care încă nu au aflat, BYD a depășit în 2025 Tesla la vânzările globale de automobile complet electrice, fiind totodată lider mondial pe segmentul așa-numit NEV – New Energy Vehicles, care include BEV (Battery Electric Vehicles) și PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicles). Astăzi, BYD anunță că extinde garanția pentru acumulatorii de propulsie acordată
BYD anunță extinderea garanției bateriilor Blade la 250.000 km / 8 ani, inclusiv pentru automobilele deja vândute # Gadget.ro
Pentru cei care încă nu au aflat, BYD a depășit în 2025 Tesla la vânzările globale de automobile complet electrice, fiind totodată lider mondial pe segmentul așa-numit NEV – New Energy Vehicles, care include BEV (Battery Electric Vehicles) și PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicles). Astăzi, BYD anunță că extinde garanția pentru acumulatorii de propulsie acordată […] The post BYD anunță extinderea garanției bateriilor Blade la 250.000 km / 8 ani, inclusiv pentru automobilele deja vândute appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacă în ultima perioadă existau zvonuri că realme nu-și va continua parcursul în piața de telefoane mobile sub brand propriu, ci ar urma să fie un sub-brand Oppo, se pare că de curând nu mai este vorba despre simple zvonuri, această situație fiind una confirmată oficial. Deocamdată nu știm cu precizie cum se va face
Crazy Sale la key-urile de activare pentru Windows și Office – Word, Excel, PowerPoint și Outlook la 160 lei # Gadget.ro
Sunt mai multe promoții pregătite de către Godeal24 pentru cei interesați de activarea Windows și Office în diferite iterații, iar toate detaliile le aveți în rândurile următoare. Folosiți codul SGO62 pentru o reducere de 62%, iar prețurile sunt următoarele: Key-urile de activare pentru Windows sunt reduse cu 50% prin codul SGO50: Sunt și bundle-uri cu
Honor Magic8 Pro Air – detalii oficiale pentru un smartphone subţire (6.1 mm grosime), uşor (155 de grame), puternic (procesor MediaTek Dimensity 9500) şi fără compromisuri # Gadget.ro
Smartphone-urile subţiri vin în general cu mai multe compromisuri, majoritatea având legătură cu ansamblul foto şi / sau bateria. Cumva cei de la Honor au reuşit să depăşească acest obstacol şi au lansat Honor Magic8 Pro Air, un smartphone subţire, uşor, puternic, cu autonomie bună, cameră foto potentă, mai pe scurt, fără nelipsitele compromisuri. Honor
Un mare oraş din România ar putea oferi transport public gratuit tuturor cetăţenilor săi într-un viitor apropiat (ar deveni primul şi singurul din ţară cu acest tip de serviciu) # Gadget.ro
Bugetele oraşelor din România sunt şi nu sunt suficiente, fiecare primărie reuşind să drămuiască în felul ei banii contribuabililor. Începutul de săptămână vine cu o veste interesantă din partea oficialităţilor din Arad. Prin vocea primarului municipiului, Călin Bibarţ, Primăria Arad anunţă că îşi doreşte ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să ofere transport public gratuit
ChatGPT anunţă un abonament mai accesibil în România, singura problemă este că în curând acesta va primi reclame (împreună cu varianta gratuită) # Gadget.ro
Bănuiesc că foarte mulţi dintre voi folosiţi în prezent ChatGPT în varianta sa gratuită şi asta pentru că abonamentele companiei americane sunt destul de piperate, iar la o utilizare uzuală, achiziţionarea lor nu prea este justificată. OpenAI a introdus recent un nou abonament mai accesibil în România. Acesta se numeşte ChatGPT Go, costă 29.99 lei
ASUS confirmă oficial că părăseşte piaţa telefoanelor inteligente, compania mizând mai departe pe roboţi şi ochelari inteligenţi # Gadget.ro
2026 a început cu o veste destul de neaşteptată, presa taiwaneză anunţând că ASUS nu va mai lansa niciun smartphone anul acesta şi că există oarece posibilităţi ca reprezentanţii companiei să decidă retragerea din această piaţă. Iată că acele „oarece posibilităţi" s-au concretizat mai repede decât ne-am aşteptat, iar Jonney Shih, directorul ASUS, a confirmat
Cu mai puţin de 1000 de lei puteţi cumpăra un smartphone şi o tabletă Xiaomi Redmi, ambele device-uri cu conectivitate 4G (pachet entry-level) # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui pachet de buget smartphone şi tabletă, am pentru voi o recomandare interesantă, un duo destul de potrivit pentru a fi oferit cadou. Pe site-ul oficial Xiaomi din România puteţi cumpăra cu doar 998 lei (transportul este gratuit) pachetul format din: Aşa cum am menţionat şi în titlu, pentru un preţ
TOP 10: Oferte eMAG din 19.01.26 (cel mai mare televizor OLED LG cu reducere de 15%, cele mai bune căști over the ear pe partea de bass, laptop Lenovo cu 32 GB DDR5, garanție pe 3 ani și TGP de 115W la placa video etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un smartwatch Huawei ce punctează la raportul preț / specificații / experiență de utilizare. Mi se pare a fi una dintre cele mai inspirare alegeri pentru cineva interesat de monitorizare activităților desfășurate la sală și nu numai. 1. Espressor automat Krups Evidence Hot & Cold
Oferă Orange cel mai bun internet mobil din România (două studii aferente anului 2025 susţin că operatorul portocaliu este mult mai bun decât concurenţa)? # Gadget.ro
La începutul acestui aflam că Orange a fost desemnat drept cel mai bun furnizor de internet fix din România în 2025 de către cei de la nPerf. Am detaliat acest subiect într-un articol dedicat. Iată că la doar câteva zile distanţă avem noi analize pentru anul 2025, de data aceasta pentru partea de internet mobil.
Sunt puține produse listate în catalogul curent ce nu fac parte din zona de alimente, dar am selectat câțiva itemi interesanți. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Cărucior cumpărături cu compartiment termo Mai sunt câțiva ani și va trebui să cumpăr și eu un cărucior din ăsta. Glumesc și nu prea… Geanta frigorifică menține băuturile și
ASUS ROG Zephyrus G14 și ASUS ROG Zephyrus G16 sau cum arată ofensiva ASUS pe segmentul de gaming la început de 2026 (când ajung în România) # Gadget.ro
ASUS a prezentat două laptopuri de gaming pe care vor miza în 2026. Mă refer aici la ASUS ROG Zephyrus G14 și ASUS ROG Zephyrus G16. Le-am amintit tangențial în flotila de dispozitive ROG lansate la început de 2026 cu ocazia CES Las Vegas. Piața de laptopuri de gaming era așteptat a atinge 21.36 miliarde
Dacia Sandriders campioni la Dakar 2026 prin echipajul Nasser Al‑Attiyah și Fabian Lurquin # Gadget.ro
Anul trecut a fost primul în care echipa Dacia Sandriders a participat în întreg campionatul mondial de Rally Raid. Cea mai dificilă etapă este și cea mai cunoscută din această competiție și este considerată cea mai dificlă din sportul auto internațional, iar toată lumea o știe drept Dakar. Ei bine, echipajul Dacia Sandriders format din
Maşina medie din România are o vechime de 15.6 ani (avem un parc auto destul de îmbătrânit) # Gadget.ro
ACEA (Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile) a publicat recent un nou raport despre piaţa auto din Uniunea Europeană, cel aferent anului 2025. Conform acestuia, pe şoselele din Uniunea Europeană circulă peste 255 de milioane de maşini, iar dintre acestea aproximativ 8.5 milioane sunt cele aflate în circulaţie în România. Vârsta medie a parcului auto din
The king is back! Huawei revine pe primul loc pe piaţa de smartphone-uri din China la nivel de an # Gadget.ro
În perioada 2019 – 2020 Huawei era al doilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume şi îmi aduc aminte că aici pe site ne întrebam oare când va depăşi Samsung şi va ajunge pe prima poziţie la nivel de unităţi vândute. La acel moment compania era pe val, iar poziţia de lider în
Xiaomi a lansat în România căştile de buget Xiaomi Redmi Buds 8 Lite (specificaţii şi preţ de achiziţie) # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în România o nouă pereche de căşti accesibile, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite. Acestea au fost anunţate la nivel global împreună cu seria de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note 15, cea care va ajunge şi în ţara noastră pe 22 ianuarie. Deşi sunt căşti ieftine, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite dispun de anulare
Ai intrat pe Ghişeul.ro şi ai aflat ce taxe şi impozite mărite ai de plătit anul acesta? Iată cum poţi recupera până la 10% din sumă (suplimentar de reducerea de 10% oferită de stat) # Gadget.ro
În urmă cu câteva zile Ghişeul.ro era nefuncţional, însă acum totul merge bine, cel puţin în cazul meu şi a altor prieteni cu care am mai discutat. Şi aşa cum îi şade bine oricărui român la început de 2026, am intrat să văd şi eu cât am de plătit în plus la capitolul taxe şi
Honor Magic 8 Pro în oferta eMAG – reducere de 1000 lei și căștile Honor Choice Earbuds X7e Active # Gadget.ro
Au fost deschise comenzile pentru Honor Magic 8 Pro. Îl descoperiți în oferta celui mai mare magazin online din țara noastră. Honor Magic 8 Pro cu 12 GB RAM și 512 GB stocare – reducere de 1000 lei prin codul honor și căștile Honor Choice Earbuds X7e Active. Sunt două variante de culoare: Negru și
TOP 10: Oferte eMAG din 15.01.26 (boxă smart
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un monitor LG pe diagonala de 32 inci ce dispune de rezoluție 4K, rată de refresh la 144Hz, compatibilitate cu NVIDIA G-Sync, 2 x 7W RMS pe partea de sunet, iar designul său îl face cumva potrivit pentru conexiunea cu Mac Mini, spre exemplu. 1. […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 15.01.26 (boxă smart Samsung Music Frame cu evaluare 4.88 / 5, cel mai ieftin televizor QLED cu rată de refresh la 100Hz pe diagonala de 138 cm, Xiaomi 14 Ultra cu senzor wide de 1 inci etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri) # Gadget.ro
Războiul din Ucraina a dovedit că dronele sunt în prezent arme de temut şi orice conflict la nivel global se va baza din ce în ce mai mult pe această tehnologie. Sigur că orice armă gândită pentru atac, primeşte mai devreme sau mai târziu o contrapartidă în apărare. China a anunţat recent sistemul de apărare […] The post China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Autorităţile din Taiwan au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau # Gadget.ro
O informaţie extrem de interesantă vine din Taiwan, acolo unde autorităţile au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau. Acesta este acuzat că ar fi coordonat recrutarea ilegală a peste 70 de ingineri taiwanezi, încălcând legislaţia în vigoare (Cross-Strait Act). Ajutat de alţi doi cetăţeni taiwanezi, Pete Lau ar fi […] The post Autorităţile din Taiwan au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite se vor lansa oficial în România pe 21 ianuarie, doar că Orange „a furat” puţin startul şi le are deja în ofertă # Gadget.ro
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite sunt două smartphone-uri despre care avem toate informaţiile, acestea fiind lansate oficial anul trecut. Cele două telefoane au ajuns de ceva timp şi la noi în teste, astfel că în curând vom publica şi review-urile aferente. Până atunci vă las să vă delectaţi cu cele două articole […] The post Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite se vor lansa oficial în România pe 21 ianuarie, doar că Orange „a furat” puţin startul şi le are deja în ofertă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am fost într-un magazin DIGI să cumpăr o cartelă prepay Digi Mobil (iată ce probleme am întâmpinat şi cum s-a finalizat procesul de achiziţie) # Gadget.ro
La mai toate articolele legate de (re)intrarea Digi Mobil în segmentul prepay, am primit din partea voastră mai multe comentarii legate de faptul că în magazinele DIGI nu se pot cumpăra la liber cartele preplătite. Deşi aveam confirmarea că se pot achiziţiona cartele prepay Digi Mobil încă din 18 noiembrie 2025, la fel de bine […] The post Am fost într-un magazin DIGI să cumpăr o cartelă prepay Digi Mobil (iată ce probleme am întâmpinat şi cum s-a finalizat procesul de achiziţie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit cu Samsung Wallet din ianuarie 2026 # Gadget.ro
Samsung Wallet are și funcția de blocare, deblocare și chiar pornire pentru un automobil, iar din ianuarie 2026 pe listă au intrat și vehicule Toyota. Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit din Samsung Wallet este Toyota RAV4 din ianuarie 2026*. Vor urma și alte vehicule de la producătorul nipon. Conectezi automobilul […] The post Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit cu Samsung Wallet din ianuarie 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Acum că a trecut perioada sărbătorilor de iarnă, cei de la Kaufland au revenit la normalitate, astfel că revista valabilă în perioada 14.01 – 20.01.2025 este destul de echilibrată. Avem […] The post 5 gadgets de la Kaufland (14.01 – 20.01.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O companie americană cere până la 1 milion de euro avans pentru cei care vor să se cazeze la primul „hotel” de pe Lună # Gadget.ro
Dacă aveţi între 250.000 şi 1.000.000 de dolari disponibili şi nu ştiţi cum să vă bateţi joc de ei, vin către voi cu o propunere ideală de fraiereală. Compania americană GRU Space a anunţat că în următorul deceniu va construi primul “hotel” de pe Lună, iar cei care doresc o experienţă inedită, pot plăti deja […] The post O companie americană cere până la 1 milion de euro avans pentru cei care vor să se cazeze la primul „hotel” de pe Lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Compania din spatele McDonald’s România a suferit un atac cibernetic, iar hoţii au accesat datele personale ale unor angajaţi (pentru asta compania a primit o amendă GDPR de 8000 euro) # Gadget.ro
Datele noastre personale nu mai sunt de foarte mult timp datele noastre personale, fragilitatea sistemelor online în care noi ne punem baza fiind dovedită în foarte multe ocazii. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunţat că a amendat compania Premier Restaurants România, cea care se află în spatele McDonald’s […] The post Compania din spatele McDonald’s România a suferit un atac cibernetic, iar hoţii au accesat datele personale ale unor angajaţi (pentru asta compania a primit o amendă GDPR de 8000 euro) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Căștile TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2 au fost prezentate oficial în țara noastră – primele impresii # Gadget.ro
Piața căștilor de tip True Wireless Stereo (TWS) este în continuare într-o creștere destul de susținută la nivel mondial, însă repartizarea pe segmente a cunsocut în ultimii doi ani o modificare. Chiar și în segmentul TWS sunt trei categorii principale când vorbim despre modul de purtare, să zicem. Avem in-ear, half in-ear și open-ear. Ei […] The post Căștile TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2 au fost prezentate oficial în țara noastră – primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
CarpodGo T3 Pro – review (Metoda simplă de a aduce Android Auto și Apple CarPlay wireless în mașina ta) # Gadget.ro
În cazul în care nu ai o mașină de generație mai nouă sau una din care lipsește un sistem multimedia sau de infotainment mai avansat și îți dorești totuși un ecran generos la bord, există soluții. Una dintre ele este cea pe care o voi prezenta mai departe. CarpodGo T3 Pro este în esență un […] The post CarpodGo T3 Pro – review (Metoda simplă de a aduce Android Auto și Apple CarPlay wireless în mașina ta) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacă aveţi sau vreţi să vă cumpăraţi o cartelă preplătită Telekom, grăbiţi-vă să o activaţi, Digi Mobil vă mai pune la dispoziţie doar câteva zile să mai faceţi acest lucru # Gadget.ro
Pe data de 1 octombrie 2025, atât Vodafone, cât şi Digi Mobil, anunţau finalizarea achiziţiei Telekom, fiecare preluând partea sa din tranzacţie: Cel din urmă operator şi-a luat angajamentul în faţa Consiliului Concurenţei ca va menţine cartelele prepay pentru clienţii Telekom cel puţin 36 de luni, astfel că din luna noiembrie 2025 avem un Digi […] The post Dacă aveţi sau vreţi să vă cumpăraţi o cartelă preplătită Telekom, grăbiţi-vă să o activaţi, Digi Mobil vă mai pune la dispoziţie doar câteva zile să mai faceţi acest lucru appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A fost lansat un serial nou sau un sezon nou al serialului favorit, care este formatul de publicare care vă place: toate episoadele odată sau câte un episod săptămânal? # Gadget.ro
Periodic primesc comunicate de presă legate de lansarea diferitelor seriale sau de lansarea unor noi sezoane ale unor seriale consacrate, însă nu vă încarc aiurea cu astfel de articole, mai ales că majoritatea acestor comunicate ajung (mai devreme sau mai târziu) şi în inbox-urile voastre sub formă de newslettere. Chiar dacă fiecare platformă de streaming […] The post A fost lansat un serial nou sau un sezon nou al serialului favorit, care este formatul de publicare care vă place: toate episoadele odată sau câte un episod săptămânal? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Când s-ar putea lansa oficial Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra şi de când ar putea fi cumpărate în România? # Gadget.ro
Seria Samsung Galaxy S este cea mai aşteptată lansare la începutul fiecărui an, aceasta fiind gama de top a producătorului sud-coreean. În funcţie de diverşi factori, evenimentul de prezentare are loc de obicei fie în ianuarie, fie în februarie. Anul acesta vom mai avea ceva de aşteptat după seria Samsung Galaxy S26, aceasta urmând a […] The post Când s-ar putea lansa oficial Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra şi de când ar putea fi cumpărate în România? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Piața de smartphone-uri în T4 2025: Apple a fost no. 1, Samsung și Xiaomi pe locurile 2 și 3 ( 1 / 5 telefoane mobile livrate a fost iPhone) # Gadget.ro
Counterpoint a prezentat datele privind piața de smartphone-uri în materie de livrări pe trimestrul al 4-lea din 2025 (1 octombrie – 31 decembrie 2025). Pozițiile fruntașe au fost ocupate de către: Ceilalți – 32% și scădere de 1%. Total – creștere de 1% față de T4 2024. Putem concluziona că 1 / 5 smartphone-uri livrate […] The post Piața de smartphone-uri în T4 2025: Apple a fost no. 1, Samsung și Xiaomi pe locurile 2 și 3 ( 1 / 5 telefoane mobile livrate a fost iPhone) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia, Renault şi alte şase companii au primit o amendă record de peste 32 milioane de euro pentru practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă (companiile şi-au recunoscut vina) # Gadget.ro
Începutul de săptămână vine cu o veste şoc din partea Consiliului Concureţei, acesta anunţând o amendă de peste 32 de milioane de euro pentru Dacia, Renault şi alte şase companii din industria auto. Se pare că aceste 8 companii s-ar fi folosit de practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă pentru a limita mobilitatea angajaţilor […] The post Dacia, Renault şi alte şase companii au primit o amendă record de peste 32 milioane de euro pentru practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă (companiile şi-au recunoscut vina) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cum arată viitorul în materie de televizoare LED – Samsung a lansat primul televizor Micro RGB cu diagonala de 130 inci / aprox. 330 cm # Gadget.ro
Samsung are în ofertă televizoare cu panel LED, QLED, OLED și Micro LED. Pe partea de LED și QLED ne-am îmbogățit cu o nouă linie de televizoare – Micro RGB. Haideți să aflăm mai multe informații din comunicatul trimis de către compania sud-coreeană. Timeless Frame este un cadru inspirat de designul Timeless Gallery Samsung anunțat […] The post Cum arată viitorul în materie de televizoare LED – Samsung a lansat primul televizor Micro RGB cu diagonala de 130 inci / aprox. 330 cm appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Peugeot prezintă noul 408 facelift, cu propulsii Mild Hybrid, Plug-In Hybrid și Electric # Gadget.ro
Peugeot introduce noul model 408 facelift, care aduce modificări de design la exterior, câteva actualizări în habitaclu și o gamă de motorizări adaptată tranziției către electrificare. Modelul păstrează silueta fastback pe care o cunoaștem de la lansarea inițială, dar adoptă o parte frontală redesenată, cu o grilă și un spoiler remodelate, zone lucioase și mate […] The post Peugeot prezintă noul 408 facelift, cu propulsii Mild Hybrid, Plug-In Hybrid și Electric appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
CNAS ar putea lansa la vară noul sistem electronic eSănătatea mea (informaţii transmise în timp real, acces la date prin aplicaţie mobilă etc.) # Gadget.ro
România foloseşte în prezent un sistem electronic în sănătate, însă acesta este învechit şi nu de puţine ori pică cu orele. Tocmai de aceea încă se practică reţetele scrise, ca variantă de rezervă pentru situaţiile neplăcute generate de mediul online. CNAS îşi va schimba însă sistemul, cel mai probabil din vara acestui an. Noua platformă […] The post CNAS ar putea lansa la vară noul sistem electronic eSănătatea mea (informaţii transmise în timp real, acces la date prin aplicaţie mobilă etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Teatrul Naţional Radiofonic va lansa pe 15 ianuarie o platformă de streaming online ce va conţine cea mai amplă colecţie de teatru radiofonic din România # Gadget.ro
Dacă sunteţi pasionaţi de teatru radiofonic, în cele ce urmează veţi descoperi informaţii despre un proiect interesant al celor de la Teatrul Naţional Radiofonic. Pe data de 15 ianuarie 2026 va fi lansată oficial platforma de streaming online eteatru.ro, cea care va conţine cea mai amplă colecţie de teatru radiofonic din România. Pe eteatru.ro veţi […] The post Teatrul Naţional Radiofonic va lansa pe 15 ianuarie o platformă de streaming online ce va conţine cea mai amplă colecţie de teatru radiofonic din România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Honor pregăteşte lansarea unui smartphone cu baterie de 10.000 mAh şi preţ de sub 140 de dolari* # Gadget.ro
Honor este producătorul aflat cu un pas în faţa tuturor atunci când vorbim de baterii generoase, autonomii pe măsură şi preţuri corecte. 2026 pare a fi anul telefoanelor cu baterii de peste 10.000 mAh, iar Honor are deja trei astfel de modele în portofoliu: Şi da, momentan este singurul din lume cu astfel de smartphone-uri, […] The post Honor pregăteşte lansarea unui smartphone cu baterie de 10.000 mAh şi preţ de sub 140 de dolari* appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Care sunt noutățile pe partea de sunet de la Samsung în 2026 – sunet cinematografic pe noile soundbaruri și difuzoare Wi-Fi (Music Studio 5 și Music Studio 7) # Gadget.ro
Samsung a folosit CES 2026 spre a prezenta cele mai noi soluții pe partea de sunet și aici mă refer atât la soundbaruri, cât și la difuzoare audio Wi-Fi de generație nouă. Piața de soundbaruri este evaluată la 9.57 miliarde dolari în 2025 și este așteptat a crește în ritm susținut astfel încât în 2034 […] The post Care sunt noutățile pe partea de sunet de la Samsung în 2026 – sunet cinematografic pe noile soundbaruri și difuzoare Wi-Fi (Music Studio 5 și Music Studio 7) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Gigantul chinez Sany a anunţat tehnologia cu AI care permite ca un singur şofer să conducă 5 camioane în coloană # Gadget.ro
În prezent se discută destul de mult de condusul autonom, însă acest subiect nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Deşi unele maşini au ajuns să utilizeze a patra generaţie a condusului autonom, limitările rămând evidente, iar incidentele continuă să afecteze negativ imaginea acestei tehnologii (momentan niciun producător nu poate garanta că o maşină autonomă […] The post Gigantul chinez Sany a anunţat tehnologia cu AI care permite ca un singur şofer să conducă 5 camioane în coloană appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cum se prezintă grila de programe tv şi radio a celor de la DIGI la început de 2026 şi care este oferta în materie de abonamente? # Gadget.ro
DIGI este cel mai mare operator pe piaţa de televiziune din România, la jumătatea anului 2025 compania având o cotă de piaţă de 76%. Locurile 2 şi 3 sunt ocupate, la foarte mare distanţă, de Orange cu o cotă de piaţă de 13% şi Vodafone cu o cotă de piaţă de 9%. Statistic vorbind, 3 […] The post Cum se prezintă grila de programe tv şi radio a celor de la DIGI la început de 2026 şi care este oferta în materie de abonamente? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ultimele zile au fost destul de active pentru televiziunea clasică, grilele reţelelor din România suferind mai multe schimbări. Aşa cum vă anunţam încă din vara anului trecut, Paramount Global a decis să închidă pe 31 decembrie 2025 mai multe canale de televiziune în Europa (deci şi în România): Alături de acestea s-a alăturat şi CBS […] The post Vodafone a introdus 3 noi canale de televiziune în grila de programe tv appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Preţ foarte bun pentru Motorola Signature, cel mai elegant smartphone Motorola, la precomandă în România # Gadget.ro
Motorola Signature este un smartphone premium ce a fost lansat săptămâna aceasta, device pe care compania chineză îl promovează ca fiind elegant, rafinat, un adevărat exemplu de echilibru între tehnologie şi design. Creat din aluminiu folosit în industria aeronautică, telefonul este uşor (doar 186 de grame), foarte subţire (6.99 mm grosime), iar cele două culori […] The post Preţ foarte bun pentru Motorola Signature, cel mai elegant smartphone Motorola, la precomandă în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cum ar fi putut arăta Xiaomi 17 Air, smartphone cu o grosime de doar 5.5 mm, anulat după eşecul comercial al modelelor iPhone Air şi Samsung Galaxy S25 Edge # Gadget.ro
2025 a fost anul în care producătorii de smartphone-uri au încercat să lanseze un nou segment de piaţă, cel al modelelor foarte subţiri. Primul care a spart gheaţa a fost Samsung cu al său Samsung Galaxy S25 Edge, iar la scurt timp a venit şi Apple cu modelul iPhone Air. Sigur că nici producătorii chinezi […] The post Cum ar fi putut arăta Xiaomi 17 Air, smartphone cu o grosime de doar 5.5 mm, anulat după eşecul comercial al modelelor iPhone Air şi Samsung Galaxy S25 Edge appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A fost aleasă „Maşina Anului 2026 în Europa” (şi nu, nu este Dacia Bigster, frumuşica noastră a terminat abia a şasea) # Gadget.ro
Dacia Bigster este o maşină ce impresionează în Europa, tocmai de aceea în toamna anului trecut, juriul competiţiei „Maşina Anului 2026 în Europa” a decis să o nominalizeze la prestigiosul premiu, alături de alte şase candidate serioase: În cursul zilei de astăzi, 9 ianuarie 2026, cei 59 de membri ai juriului au anunţat marele căştigător, […] The post A fost aleasă „Maşina Anului 2026 în Europa” (şi nu, nu este Dacia Bigster, frumuşica noastră a terminat abia a şasea) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Deşi confirmat cu încărcare la 60W, Samsung Galaxy S26 Ultra pare a dezamăgi în testele de laborator (viteza de încărcare a bateriei nu este cu mult mai mare decât cea oferită Samsung Galaxy S25 Ultra) # Gadget.ro
Samsung Galaxy S26 Ultra va sparge noi bariere şi va deveni primul smartphone din curtea producătorului sud-coreean cu încărcare la 60W. Deşi neoficială, informaţia este confirmată din multiple surse, ba chiar Samsung s-a grăbit şi a lansat deja încărcătorul compatibil. Zvonacul Ice Universe a postat recent o informaţie care surprinde şi nu la modul pozitiv. […] The post Deşi confirmat cu încărcare la 60W, Samsung Galaxy S26 Ultra pare a dezamăgi în testele de laborator (viteza de încărcare a bateriei nu este cu mult mai mare decât cea oferită Samsung Galaxy S25 Ultra) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange a fost în 2025 cel mai bun furnizor de internet fix din România (conform celui mai recent studiu nPerf) # Gadget.ro
nPerf a publicat recent datele aferente anului 2025 pentru internetul fix, iar rezultatele le vom detalia în cele ce urmează. În calculele nPerf sunt incluse mai multe criterii, de la viteza de descărcare și încărcare, până la latență, performanța navigării pe internet și cea a streamingului video. În urma a peste 42.000 de teste efectuate […] The post Orange a fost în 2025 cel mai bun furnizor de internet fix din România (conform celui mai recent studiu nPerf) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2025 a fost un an record pentru producătorii auto chinezi în România, numărul înmatriculărilor crescând de 6 ori comparativ cu 2024 (cele mai de succes nume au fost MG, BYD, Geely şi Chery) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România a avut un an tensionat, însă luna decembrie a fost una de vis (+54.36% vs decembrie 2024), astfel că la nivel de 2025 putem vorbi de o creştere mică de 3.77% vs 2024 (156.083 unităţi înmatriculate). Am detaliat acest subiect într-un articol dedicat. 2025 a fost un an […] The post 2025 a fost un an record pentru producătorii auto chinezi în România, numărul înmatriculărilor crescând de 6 ori comparativ cu 2024 (cele mai de succes nume au fost MG, BYD, Geely şi Chery) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O ţară cu peste 100 de milioane de locuitori a introdus prin lege obligativitatea ca reclamele online să poată fi închise după 5 secunde (adio reclame lungi pe YouTube şi pe alte platforme similare) # Gadget.ro
Vă enervează reclamele de câteva zeci de secunde ce nu pot fi închise? Primul lucru pe care îl faceţi atunci când intraţi pe YouTube este să căutaţi butonul „Skip”? Din păcate lucrurile nu se vor schimba prea curând pentru voi (asta dacă nu veţi folosi alte alternative sau nu treceţi pe abonament), însă recent a […] The post O ţară cu peste 100 de milioane de locuitori a introdus prin lege obligativitatea ca reclamele online să poată fi închise după 5 secunde (adio reclame lungi pe YouTube şi pe alte platforme similare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
