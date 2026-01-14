China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri)
Gadget.ro, 14 ianuarie 2026 23:20
Războiul din Ucraina a dovedit că dronele sunt în prezent arme de temut şi orice conflict la nivel global se va baza din ce în ce mai mult pe această tehnologie. Sigur că orice armă gândită pentru atac, primeşte mai devreme sau mai târziu o contrapartidă în apărare. China a anunţat recent sistemul de apărare
Acum 30 minute
23:20
China a anunţat un sistem de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri)
Războiul din Ucraina a dovedit că dronele sunt în prezent arme de temut şi orice conflict la nivel global se va baza din ce în ce mai mult pe această tehnologie. Sigur că orice armă gândită pentru atac, primeşte mai devreme sau mai târziu o contrapartidă în apărare. China a anunţat recent sistemul de apărare
Acum o oră
22:50
Autorităţile din Taiwan au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau # Gadget.ro
O informaţie extrem de interesantă vine din Taiwan, acolo unde autorităţile au emis un mandat oficial de arestare pe numele CEO-ului OnePlus, Pete Lau. Acesta este acuzat că ar fi coordonat recrutarea ilegală a peste 70 de ingineri taiwanezi, încălcând legislaţia în vigoare (Cross-Strait Act). Ajutat de alţi doi cetăţeni taiwanezi, Pete Lau ar fi
Acum 4 ore
21:10
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite se vor lansa oficial în România pe 21 ianuarie, doar că Orange „a furat” puţin startul şi le are deja în ofertă # Gadget.ro
Honor Magic 8 Pro şi Magic 8 Lite sunt două smartphone-uri despre care avem toate informaţiile, acestea fiind lansate oficial anul trecut. Cele două telefoane au ajuns de ceva timp şi la noi în teste, astfel că în curând vom publica şi review-urile aferente. Până atunci vă las să vă delectaţi cu cele două articole
20:50
Am fost într-un magazin DIGI să cumpăr o cartelă prepay Digi Mobil (iată ce probleme am întâmpinat şi cum s-a finalizat procesul de achiziţie) # Gadget.ro
La mai toate articolele legate de (re)intrarea Digi Mobil în segmentul prepay, am primit din partea voastră mai multe comentarii legate de faptul că în magazinele DIGI nu se pot cumpăra la liber cartele preplătite. Deşi aveam confirmarea că se pot achiziţiona cartele prepay Digi Mobil încă din 18 noiembrie 2025, la fel de bine
20:40
Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit cu Samsung Wallet din ianuarie 2026 # Gadget.ro
Samsung Wallet are și funcția de blocare, deblocare și chiar pornire pentru un automobil, iar din ianuarie 2026 pe listă au intrat și vehicule Toyota. Primul automobil Toyota ce poate fi blocat, deblocat și pornit din Samsung Wallet este Toyota RAV4 din ianuarie 2026*. Vor urma și alte vehicule de la producătorul nipon. Conectezi automobilul
Acum 24 ore
00:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Acum că a trecut perioada sărbătorilor de iarnă, cei de la Kaufland au revenit la normalitate, astfel că revista valabilă în perioada 14.01 – 20.01.2025 este destul de echilibrată. Avem
00:20
O companie americană cere până la 1 milion de euro avans pentru cei care vor să se cazeze la primul „hotel” de pe Lună # Gadget.ro
Dacă aveţi între 250.000 şi 1.000.000 de dolari disponibili şi nu ştiţi cum să vă bateţi joc de ei, vin către voi cu o propunere ideală de fraiereală. Compania americană GRU Space a anunţat că în următorul deceniu va construi primul "hotel" de pe Lună, iar cei care doresc o experienţă inedită, pot plăti deja
00:00
Compania din spatele McDonald’s România a suferit un atac cibernetic, iar hoţii au accesat datele personale ale unor angajaţi (pentru asta compania a primit o amendă GDPR de 8000 euro) # Gadget.ro
Datele noastre personale nu mai sunt de foarte mult timp datele noastre personale, fragilitatea sistemelor online în care noi ne punem baza fiind dovedită în foarte multe ocazii. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunţat că a amendat compania Premier Restaurants România, cea care se află în spatele McDonald's
Ieri
13:30
Căștile TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2 au fost prezentate oficial în țara noastră – primele impresii # Gadget.ro
Piața căștilor de tip True Wireless Stereo (TWS) este în continuare într-o creștere destul de susținută la nivel mondial, însă repartizarea pe segmente a cunsocut în ultimii doi ani o modificare. Chiar și în segmentul TWS sunt trei categorii principale când vorbim despre modul de purtare, să zicem. Avem in-ear, half in-ear și open-ear. Ei
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
CarpodGo T3 Pro – review (Metoda simplă de a aduce Android Auto și Apple CarPlay wireless în mașina ta) # Gadget.ro
În cazul în care nu ai o mașină de generație mai nouă sau una din care lipsește un sistem multimedia sau de infotainment mai avansat și îți dorești totuși un ecran generos la bord, există soluții. Una dintre ele este cea pe care o voi prezenta mai departe. CarpodGo T3 Pro este în esență un
22:40
Dacă aveţi sau vreţi să vă cumpăraţi o cartelă preplătită Telekom, grăbiţi-vă să o activaţi, Digi Mobil vă mai pune la dispoziţie doar câteva zile să mai faceţi acest lucru # Gadget.ro
Pe data de 1 octombrie 2025, atât Vodafone, cât şi Digi Mobil, anunţau finalizarea achiziţiei Telekom, fiecare preluând partea sa din tranzacţie: Cel din urmă operator şi-a luat angajamentul în faţa Consiliului Concurenţei ca va menţine cartelele prepay pentru clienţii Telekom cel puţin 36 de luni, astfel că din luna noiembrie 2025 avem un Digi
22:00
A fost lansat un serial nou sau un sezon nou al serialului favorit, care este formatul de publicare care vă place: toate episoadele odată sau câte un episod săptămânal? # Gadget.ro
Periodic primesc comunicate de presă legate de lansarea diferitelor seriale sau de lansarea unor noi sezoane ale unor seriale consacrate, însă nu vă încarc aiurea cu astfel de articole, mai ales că majoritatea acestor comunicate ajung (mai devreme sau mai târziu) şi în inbox-urile voastre sub formă de newslettere. Chiar dacă fiecare platformă de streaming
21:20
Când s-ar putea lansa oficial Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra şi de când ar putea fi cumpărate în România? # Gadget.ro
Seria Samsung Galaxy S este cea mai aşteptată lansare la începutul fiecărui an, aceasta fiind gama de top a producătorului sud-coreean. În funcţie de diverşi factori, evenimentul de prezentare are loc de obicei fie în ianuarie, fie în februarie. Anul acesta vom mai avea ceva de aşteptat după seria Samsung Galaxy S26, aceasta urmând a
21:10
Piața de smartphone-uri în T4 2025: Apple a fost no. 1, Samsung și Xiaomi pe locurile 2 și 3 ( 1 / 5 telefoane mobile livrate a fost iPhone) # Gadget.ro
Counterpoint a prezentat datele privind piața de smartphone-uri în materie de livrări pe trimestrul al 4-lea din 2025 (1 octombrie – 31 decembrie 2025). Pozițiile fruntașe au fost ocupate de către: Ceilalți – 32% și scădere de 1%. Total – creștere de 1% față de T4 2024. Putem concluziona că 1 / 5 smartphone-uri livrate
21:00
Dacia, Renault şi alte şase companii au primit o amendă record de peste 32 milioane de euro pentru practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă (companiile şi-au recunoscut vina) # Gadget.ro
Începutul de săptămână vine cu o veste şoc din partea Consiliului Concureţei, acesta anunţând o amendă de peste 32 de milioane de euro pentru Dacia, Renault şi alte şase companii din industria auto. Se pare că aceste 8 companii s-ar fi folosit de practici anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă pentru a limita mobilitatea angajaţilor
20:50
Cum arată viitorul în materie de televizoare LED – Samsung a lansat primul televizor Micro RGB cu diagonala de 130 inci / aprox. 330 cm # Gadget.ro
Samsung are în ofertă televizoare cu panel LED, QLED, OLED și Micro LED. Pe partea de LED și QLED ne-am îmbogățit cu o nouă linie de televizoare – Micro RGB. Haideți să aflăm mai multe informații din comunicatul trimis de către compania sud-coreeană. Timeless Frame este un cadru inspirat de designul Timeless Gallery Samsung anunțat
19:20
Peugeot prezintă noul 408 facelift, cu propulsii Mild Hybrid, Plug-In Hybrid și Electric # Gadget.ro
Peugeot introduce noul model 408 facelift, care aduce modificări de design la exterior, câteva actualizări în habitaclu și o gamă de motorizări adaptată tranziției către electrificare. Modelul păstrează silueta fastback pe care o cunoaștem de la lansarea inițială, dar adoptă o parte frontală redesenată, cu o grilă și un spoiler remodelate, zone lucioase și mate
11 ianuarie 2026
12:40
CNAS ar putea lansa la vară noul sistem electronic eSănătatea mea (informaţii transmise în timp real, acces la date prin aplicaţie mobilă etc.) # Gadget.ro
România foloseşte în prezent un sistem electronic în sănătate, însă acesta este învechit şi nu de puţine ori pică cu orele. Tocmai de aceea încă se practică reţetele scrise, ca variantă de rezervă pentru situaţiile neplăcute generate de mediul online. CNAS îşi va schimba însă sistemul, cel mai probabil din vara acestui an. Noua platformă
12:00
Teatrul Naţional Radiofonic va lansa pe 15 ianuarie o platformă de streaming online ce va conţine cea mai amplă colecţie de teatru radiofonic din România # Gadget.ro
Dacă sunteţi pasionaţi de teatru radiofonic, în cele ce urmează veţi descoperi informaţii despre un proiect interesant al celor de la Teatrul Naţional Radiofonic. Pe data de 15 ianuarie 2026 va fi lansată oficial platforma de streaming online eteatru.ro, cea care va conţine cea mai amplă colecţie de teatru radiofonic din România. Pe eteatru.ro veţi
11:30
Honor pregăteşte lansarea unui smartphone cu baterie de 10.000 mAh şi preţ de sub 140 de dolari* # Gadget.ro
Honor este producătorul aflat cu un pas în faţa tuturor atunci când vorbim de baterii generoase, autonomii pe măsură şi preţuri corecte. 2026 pare a fi anul telefoanelor cu baterii de peste 10.000 mAh, iar Honor are deja trei astfel de modele în portofoliu: Şi da, momentan este singurul din lume cu astfel de smartphone-uri,
11:20
Care sunt noutățile pe partea de sunet de la Samsung în 2026 – sunet cinematografic pe noile soundbaruri și difuzoare Wi-Fi (Music Studio 5 și Music Studio 7) # Gadget.ro
Samsung a folosit CES 2026 spre a prezenta cele mai noi soluții pe partea de sunet și aici mă refer atât la soundbaruri, cât și la difuzoare audio Wi-Fi de generație nouă. Piața de soundbaruri este evaluată la 9.57 miliarde dolari în 2025 și este așteptat a crește în ritm susținut astfel încât în 2034
11:00
Gigantul chinez Sany a anunţat tehnologia cu AI care permite ca un singur şofer să conducă 5 camioane în coloană # Gadget.ro
În prezent se discută destul de mult de condusul autonom, însă acest subiect nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Deşi unele maşini au ajuns să utilizeze a patra generaţie a condusului autonom, limitările rămând evidente, iar incidentele continuă să afecteze negativ imaginea acestei tehnologii (momentan niciun producător nu poate garanta că o maşină autonomă
10 ianuarie 2026
16:20
Cum se prezintă grila de programe tv şi radio a celor de la DIGI la început de 2026 şi care este oferta în materie de abonamente? # Gadget.ro
DIGI este cel mai mare operator pe piaţa de televiziune din România, la jumătatea anului 2025 compania având o cotă de piaţă de 76%. Locurile 2 şi 3 sunt ocupate, la foarte mare distanţă, de Orange cu o cotă de piaţă de 13% şi Vodafone cu o cotă de piaţă de 9%. Statistic vorbind, 3
15:10
Ultimele zile au fost destul de active pentru televiziunea clasică, grilele reţelelor din România suferind mai multe schimbări. Aşa cum vă anunţam încă din vara anului trecut, Paramount Global a decis să închidă pe 31 decembrie 2025 mai multe canale de televiziune în Europa (deci şi în România): Alături de acestea s-a alăturat şi CBS
15:00
Preţ foarte bun pentru Motorola Signature, cel mai elegant smartphone Motorola, la precomandă în România # Gadget.ro
Motorola Signature este un smartphone premium ce a fost lansat săptămâna aceasta, device pe care compania chineză îl promovează ca fiind elegant, rafinat, un adevărat exemplu de echilibru între tehnologie şi design. Creat din aluminiu folosit în industria aeronautică, telefonul este uşor (doar 186 de grame), foarte subţire (6.99 mm grosime), iar cele două culori
15:00
Cum ar fi putut arăta Xiaomi 17 Air, smartphone cu o grosime de doar 5.5 mm, anulat după eşecul comercial al modelelor iPhone Air şi Samsung Galaxy S25 Edge # Gadget.ro
2025 a fost anul în care producătorii de smartphone-uri au încercat să lanseze un nou segment de piaţă, cel al modelelor foarte subţiri. Primul care a spart gheaţa a fost Samsung cu al său Samsung Galaxy S25 Edge, iar la scurt timp a venit şi Apple cu modelul iPhone Air. Sigur că nici producătorii chinezi
9 ianuarie 2026
22:30
A fost aleasă „Maşina Anului 2026 în Europa” (şi nu, nu este Dacia Bigster, frumuşica noastră a terminat abia a şasea) # Gadget.ro
Dacia Bigster este o maşină ce impresionează în Europa, tocmai de aceea în toamna anului trecut, juriul competiţiei „Maşina Anului 2026 în Europa" a decis să o nominalizeze la prestigiosul premiu, alături de alte şase candidate serioase: În cursul zilei de astăzi, 9 ianuarie 2026, cei 59 de membri ai juriului au anunţat marele căştigător,
22:10
Deşi confirmat cu încărcare la 60W, Samsung Galaxy S26 Ultra pare a dezamăgi în testele de laborator (viteza de încărcare a bateriei nu este cu mult mai mare decât cea oferită Samsung Galaxy S25 Ultra) # Gadget.ro
Samsung Galaxy S26 Ultra va sparge noi bariere şi va deveni primul smartphone din curtea producătorului sud-coreean cu încărcare la 60W. Deşi neoficială, informaţia este confirmată din multiple surse, ba chiar Samsung s-a grăbit şi a lansat deja încărcătorul compatibil. Zvonacul Ice Universe a postat recent o informaţie care surprinde şi nu la modul pozitiv.
21:20
Orange a fost în 2025 cel mai bun furnizor de internet fix din România (conform celui mai recent studiu nPerf) # Gadget.ro
nPerf a publicat recent datele aferente anului 2025 pentru internetul fix, iar rezultatele le vom detalia în cele ce urmează. În calculele nPerf sunt incluse mai multe criterii, de la viteza de descărcare și încărcare, până la latență, performanța navigării pe internet și cea a streamingului video. În urma a peste 42.000 de teste efectuate
20:40
2025 a fost un an record pentru producătorii auto chinezi în România, numărul înmatriculărilor crescând de 6 ori comparativ cu 2024 (cele mai de succes nume au fost MG, BYD, Geely şi Chery) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România a avut un an tensionat, însă luna decembrie a fost una de vis (+54.36% vs decembrie 2024), astfel că la nivel de 2025 putem vorbi de o creştere mică de 3.77% vs 2024 (156.083 unităţi înmatriculate). Am detaliat acest subiect într-un articol dedicat. 2025 a fost un an
20:10
O ţară cu peste 100 de milioane de locuitori a introdus prin lege obligativitatea ca reclamele online să poată fi închise după 5 secunde (adio reclame lungi pe YouTube şi pe alte platforme similare) # Gadget.ro
Vă enervează reclamele de câteva zeci de secunde ce nu pot fi închise? Primul lucru pe care îl faceţi atunci când intraţi pe YouTube este să căutaţi butonul „Skip”? Din păcate lucrurile nu se vor schimba prea curând pentru voi (asta dacă nu veţi folosi alte alternative sau nu treceţi pe abonament), însă recent a […] The post O ţară cu peste 100 de milioane de locuitori a introdus prin lege obligativitatea ca reclamele online să poată fi închise după 5 secunde (adio reclame lungi pe YouTube şi pe alte platforme similare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
8 ianuarie 2026
23:40
Comunitatea pasionaţilor de handbal a solicitat transmiterea la tv a meciurilor naţionalei României, însă Pro TV a confirmat că, momentan, meciurile rămân în exclusivitate pe Voyo # Gadget.ro
În toamna anului trecut vă spuneam că Pro TV a achiziţionat toate drepturile pentru Campionatele Mondiale şi Europene de Handbal, masculin şi feminin, pentru perioada 2026 – 2031. Primul mare eveniment prins în acest interval este Campionatul European de Handbal Masculin, competiţie ce se va desfăşura în perioada 15 ianuarie – 1 februarie 2026. Aşa […] The post Comunitatea pasionaţilor de handbal a solicitat transmiterea la tv a meciurilor naţionalei României, însă Pro TV a confirmat că, momentan, meciurile rămân în exclusivitate pe Voyo appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Smartphone-urile POCO M8 5G şi M8 Pro 5G au fost lansate oficial în România (cum arată, ce specificaţii au şi cât costă în ţara noastră) # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în ultimele ore două noi smartphone-uri, POCO M8 5G şi M8 Pro 5G. Ambele device-uri sunt disponibile deja şi în România, astfel că acest articol de prezentare este de interes pentru toată lumea. După numele lor, la prima vedere ai crede că POCO M8 Pro 5G este un POCO M8 5G cu […] The post Smartphone-urile POCO M8 5G şi M8 Pro 5G au fost lansate oficial în România (cum arată, ce specificaţii au şi cât costă în ţara noastră) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Conform unui studiu online cantitativ realizat de către cei de la IziData în perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025, 78% dintre respondenţi asociază Kaufland cu mesajul „Ieftin şi bun”, iar 50% susţin că la Kaufland găsesc tot timpul cel mai bun raport calitate-preţ. Plecând de la rezultatele acestui sondaj, reprezentanţii Kaufland ne transmit că […] The post Kaufland România îşi schimbă sloganul de brand la început de 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Folosind o strategie similară ca cea din România, DIGI nu are rival nici în Spania când vorbim de portarea numerelor de telefon # Gadget.ro
Evoluţia DIGI din Spania este una cât se poate de galopantă, astfel că păstrând acelaşi ritm, este foarte probabil ca ţara iberică să depăşească în curând România ca importanţă în cadrul grupului (mă refer aici ca număr de unităţi generatoare de venituri). Folosind o strategie similară ca cea din România, DIGI nu are rival în […] The post Folosind o strategie similară ca cea din România, DIGI nu are rival nici în Spania când vorbim de portarea numerelor de telefon appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:40
ASUS Zenbook A16 și Zenbook A14 în ediții actualizate sau cum arată cele mai performante laptopuri cu procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme din 2026 # Gadget.ro
La evenimentul de pre-brief de la Amsterdam ni s-a spus de către echipa ASUS că Zenbook A16 și Zenbook A14 sunt cele mai performante laptopuri cu hardware Qualcomm, din ce va fi lansat pe parcursul anului 2026. Este o declarație de intenție și arată colaborarea strânsă dintre ASUS și Qualcomm în segmentul de laptopuri cu […] The post ASUS Zenbook A16 și Zenbook A14 în ediții actualizate sau cum arată cele mai performante laptopuri cu procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme din 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:20
ASUS Zenbook Duo 2026 – hands-on (Intel Core Ultra X9 Series 3 și 2 ecrane OLED de 14 inci cu rezoluție 3K etc) # Gadget.ro
Am avut ocazia să-l văd la lucru pe ASUS Zenbook Duo 2026 în cadrul unui pre-brief desfășurat în Amsterdam, la început de decembrie. Între timp, noul laptop axat pe partea de productivitate a fost lansat și îi cunoaștem specificațiile, iar impresiile mele inițiale sunt grupate în articolul de față. Specificații ASUS Zenbook Duo 2026 UX8407AA-SN231X: […] The post ASUS Zenbook Duo 2026 – hands-on (Intel Core Ultra X9 Series 3 și 2 ecrane OLED de 14 inci cu rezoluție 3K etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:30
Noutățile NVIDIA la CES 2026: DLSS 4.5 cu Dynamic Multi Frame Generation 6X, monitoare G-SYNC Pulsar la peste 1000Hz, noi aplicații GeForce NOW pe Linux și Amazon Fire TV și altele # Gadget.ro
După ce anul trecut NVIDIA lansa în Las Vegas noua serie de plăci grafice RTX 50, anul acesta la CES accentul este pus pe noutățile de ordin software. Vorbim despre o serie de actualizări importante pentru ecosistemul RTX, iar în centrul atenției se află DLSS 4.5. Noua versiune NVIDIA DLSS aduce un model Transformer de […] The post Noutățile NVIDIA la CES 2026: DLSS 4.5 cu Dynamic Multi Frame Generation 6X, monitoare G-SYNC Pulsar la peste 1000Hz, noi aplicații GeForce NOW pe Linux și Amazon Fire TV și altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Apple și Samsung au mizat în 2025 pe segmentul smartphone-urilor foarte subțiri și destul de ușoare, dar au făcut asta strict pe zona premium, cu prețuri pe măsură. Succesul nici unuia dintre cele două modele nu a fost nici pe departe cel scontat, așa că informațiile care circulă acum sunt unele ce anunță renunțarea sau, […] The post ZTE nubia Air – review (Subțire atât în talie, cât și ca preț) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
7 ianuarie 2026
20:50
Acer prezintă noua linie de laptopuri premium Swift AI – modele Copilot+ cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 # Gadget.ro
Pe lângă noile laptopuri de gaming din seriile Predator și Nitro, Acer a adus la CES 2026 și o nouă generație de laptopuri Swift AI, toate construite în jurul platformei Copilot+ PC și echipate cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3. Gama include trei serii: Swift 16 AI, Swift Edge AI și Swift Go AI. […] The post Acer prezintă noua linie de laptopuri premium Swift AI – modele Copilot+ cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
TCL NXTPAPER 70 Pro – smartphone gândit pentru confort vizual, cu suport pentru stylus și prețuri de la 339 Euro # Gadget.ro
TCL este în mod clar cel mai bine cunoscut pentru gama de televizoare, la CES 2026 dezvăluind chiar noua tehnologie de afișaje TV SQD Mini-LED, așa că puțini cred că știu că acest producător are în ofertă și câteva smartphone-uri. Câteva dintre modelele din gama NXTPAPAER le-am văzut la IFA Berlin 2025, iar aici aducem […] The post TCL NXTPAPER 70 Pro – smartphone gândit pentru confort vizual, cu suport pentru stylus și prețuri de la 339 Euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:10
MSI lansează la CES 2026 placa grafică GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z – cea mai avansată și mai puternică placă grafică flagship din istoria companiei # Gadget.ro
MSI a venit la CES 2026 cu o surpriză pentru entuziaștii de hardware. Compania taiwaneză a reînviat seria LIGHTNING, sub forma noii plăci grafice GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z. Este primul model LIGHTNING lansat după o pauză de șapte ani, iar MSI o prezintă drept cea mai avansată implementare a sa de până acum, […] The post MSI lansează la CES 2026 placa grafică GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z – cea mai avansată și mai puternică placă grafică flagship din istoria companiei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:30
TCL a prezentat la CES 2026 noua generație de panouri TV SQD Mini‑LED – peste 20.000 de zone de dimming local și luminozitate maximă de 10.000 niți # Gadget.ro
TCL a prezentat la CES 2026 o serie de noutăți în zona televizoarelor, în frunte cu tehnologia SQD‑Mini LED, care reprezintă o evoluție a sistemelor Mini LED pe care compania le dezvoltă de mai bine de un deceniu. TCL spune că această generație aduce îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește precizia iluminării, reproducerea culorilor și […] The post TCL a prezentat la CES 2026 noua generație de panouri TV SQD Mini‑LED – peste 20.000 de zone de dimming local și luminozitate maximă de 10.000 niți appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:10
Acer anunță noile laptopuri de gaming Predator și Nitro cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și grafică NVDIA GeForce RTX 50 # Gadget.ro
Acer a prezentat la CES 2026 o nouă generație de laptopuri de gaming din seriile Predator și Nitro, toate echipate cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din Seria 50. Compania promite performanțe mai bune în jocuri, dar și funcții AI integrate direct în hardware, prin suportul pentru platforma […] The post Acer anunță noile laptopuri de gaming Predator și Nitro cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și grafică NVDIA GeForce RTX 50 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
15 dispozitive ROG lansate la CES 2026 de către ASUS: laptopuri de gaming cu AI și dimensiuni compacte, monitoare OLED, plăci de bază, coolere, ochelari de gaming, căști etc # Gadget.ro
ROG celebrează 20 de ani de prezență în piață, iar la CES 2026 din Las Vegas au lansat o sumedenie de produse, de la laptopuri de gaming și până la coolere performante, plăci de bază, monitoare OLED etc. În rândurile următoare veți descoperi flotila de dispozitive ROG ce sunt pregătite să impresioneze în 2026. ASUS […] The post 15 dispozitive ROG lansate la CES 2026 de către ASUS: laptopuri de gaming cu AI și dimensiuni compacte, monitoare OLED, plăci de bază, coolere, ochelari de gaming, căști etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
După aspiratorul inteligent cu braţ pentru şosete, Roborock lansează acum şi aspiratorul inteligent cu picioare pentru urcat scările # Gadget.ro
Anul trecut cam prin aceeaşi perioadă, Roborock lansa la nivel global aspiratorul inteligent Roborock Saros Z70. Acesta se evidenţia de restul pieţei prin intermediul unui braţ capabil să adune lucruri, obiecte, nu mai grele de 300 de grame (spre exemplu: şosetele aruncate prin casă). Din vara anului trecut acest Roborock Saros Z70 este disponibil la […] The post După aspiratorul inteligent cu braţ pentru şosete, Roborock lansează acum şi aspiratorul inteligent cu picioare pentru urcat scările appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Motorola Signature – smartphone elegant, premium, cu funcţii AI şi 7 ani de suport software, însă fără cel mai puternic procesor Qualcomm al momentului # Gadget.ro
Aşa cum era de aşteptat, Motorola a lansat noul său smartphone premium, Motorola Signature. Vă spun încă de acum că îl vom vedea adus pe canal oficial şi în România, filiala din ţara noastră activând deja pe site-ul său o pagină dedicată în totalitate noului device. Marketing-ul companiei chineze promovează zona de eleganţă, rafinament, Motorola […] The post Motorola Signature – smartphone elegant, premium, cu funcţii AI şi 7 ani de suport software, însă fără cel mai puternic procesor Qualcomm al momentului appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Premieră în fotbal, meciul din Supercupa Franţei dintre PSG şi Marseille din 8 ianuarie 2026 va beneficia de comentariu tradus vocal în timp real de AI # Gadget.ro
Lucrurile evoluzează destul de rapid, astfel că în 2026 vom avea parte de foarte multe premiere globale generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Un astfel de exemplu îl vom avea peste doar câteva ore. Pe 8 ianuarie, începând cu ora 20:00, ora României, se va disputa Supercupa Franţei la fotbal dintre PSG şi Marseille. Meciul va […] The post Premieră în fotbal, meciul din Supercupa Franţei dintre PSG şi Marseille din 8 ianuarie 2026 va beneficia de comentariu tradus vocal în timp real de AI appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:30
Autoliv a lansat un nou volan pliabil, acesta urmând a fi folosit pe o maşină ce va fi prezentată oficial în 2026 # Gadget.ro
Personal am crezut că această noutate adusă de Autoliv este prima din industria auto, însă am zis că înainte să spun vreo prostie, să fac un research rapid. Şi bine am făcut. Se pare că Ford Transit Custom din generaţia 2023 primea la nivel de opţionale un astfel de volan pliabil, unul ce permitea transformarea […] The post Autoliv a lansat un nou volan pliabil, acesta urmând a fi folosit pe o maşină ce va fi prezentată oficial în 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:10
Nu funcționează Logi Options+ pe MacOS și o soluție de moment – a expirat un certificat ce permite aplicației Logitech să ruleze # Gadget.ro
Am pornit Mac Mini-ul cu Apple M4 de dimineață și ce să vezi, mouse-ul Logitech MX Master 3 for Mac nu respecta comenzile date, butoanele setate pentru copy și paste, dar și cel de screenshots nu funcționează așa cum sunt obișnuit. Am descoperit rapid că în situația mea sunt sute și sute de utilizatori ce […] The post Nu funcționează Logi Options+ pe MacOS și o soluție de moment – a expirat un certificat ce permite aplicației Logitech să ruleze appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
