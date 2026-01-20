Rusia extinde războiul din umbră
National.ro, 20 ianuarie 2026 16:10
Rusia duce un război care nu cunoaște granite – războiul din umbră. Flotele de drone ale Moscovei au închis aeroporturi aglomerate din Belgia, Danemarca, Germania și Norvegia. În iulie 2024, colete DHL au explodat în centre logistice din Marea Britanie, Polonia și Germania. Serviciile de securitate au urmărit în cele din urmă complotul până la
• • •
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:40
”America First”, în continuă schimbare. Trump acționează din instinct, nu din ideologie # National.ro
Teoreticienii relațiilor internaționale îl compară pe Donald Trump cu un realist din secolul al XIX-lea care vânează resurse naturale. Alții văd în el un om care se bucură de dominație și de exercitarea unilaterală a puterii de dragul puterii. Trump acționează din instinct, nu din ideologie. Dar în cadrul mișcării MAGA există ideologii coerente (și concurente) despre
Acum 2 ore
15:20
Pentru mulți oameni, stresul devine o problemă abia atunci când apar simptome clare: insomnie persistentă, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare. Din perspectivă neuropsihologică însă, aceste manifestări sunt adesea etapa finală a unui proces mai lung, care începe cu mult înainte de a fi resimțit conștient. Cercetarea arată că stresul cronic nu afectează creierul brusc,
15:10
Bătând din călcâie să ajungă la întrunirea unor șefi de stat, pusă la cale la Paris, președintele Nicușor s-a suit în grabă într-un avion militar, denumit „Spartan", și a… roit-o în țara lui Napoleon. Ajuns acolo, s-a tot foit printre ăi de și-au botezat proaspăta asociere drept „Coaliția voluntarilor pentru Ucraina", din care nu au
15:10
Cât plătește o româncă stabilită în Malaga la factura de energie. „În apartament e un frig de mori” # National.ro
Nu doar românii din țară se confruntă cu facturi mai mari, pe timpul iernii, la energia electrică, ci și conaționalii care trăiesc dincolo de granițe. În unele cazuri nu e nevoie să apeleze temporar la soluția încălzirii cu calorifere electrice din cauza vreunei avarii la sistemul centralizat de termoficare, ci ca urmare a faptului că,
14:30
1. Nicușor a zis că nu umblă teleleu prin lume, dar Bolojan ne umblă bau-bau prin conturi. Chestia asta se cheamă criză externă și criză externă la pachet. Crize la care pesediștii sunt complici. Ăștia nu ies de la guvernare fiindcă speră să mai dea Bolojan câte ceva în județele conduse de ei. Nu le
Acum 4 ore
13:40
Primarul Ciucu a dat dispoziție polițiștilor locali să-i amendeze pe cei care nu plătesc parcarea în București: „Astăzi, serviciul de parcări este o glumă” # National.ro
Polițiștii locali îi vor amenda, începând cu această săptămână, pe cei care nu plătesc parcarea, a anunțat, marți, 20 ianuarie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În prezent, serviciul de parcări este „o glumă", a scris edilul general, pe pagina sa de Facebook. Șeful de la Primăria Generală a Capitalei a menționat că pentru un
Acum 6 ore
12:10
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Charlotte cere bani pentru mâncare și adăpost # National.ro
Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King, trece printr-o situație extrem de dificilă. Ea a transmis un mesaj disperat pe contul său de Instagram, afirmând că nu mai are unde să locuiască și are nevoie de bani pentru hrană. „Sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit", a
12:10
Carambol uriaș pe o autostradă din SUA: Peste 100 de autovehicule implicate în accidentul în lanț – VIDEO # National.ro
O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat mari probleme pe drumurile din Michigan, SUA. Peste 100 de vehicule – multe dintre ele TIR-uri – au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Este unul dintre cele mai grave incidente cauzate de valul
11:50
Se schimbă modul de împărţire a locurilor la facultate? Ce ar însemna noile vouchere propuse de rectorul Universității din București # National.ro
Potrivit unei idei cu care a venit Marian Preda, rectorul Universității din București, locurile la buget din facultăţi ar urma să fie repartizate în mod direct, sub formă de voucher, absolvenților din toată ţara, care au obținut note mari la examenul de Bacalaureat. "Este o piață liberă în care fiecare tânăr cu voucher are de
11:50
VIDEO. Fermierii europeni, protest la Strasbourg față de Acordul Mercosur. Peste 200 de fermieri români, la manifestație # National.ro
Peste 200 de fermieri români se vor afla în Piața Parlamentului European de la Strasbourg, marți, 20 ianuarie, alături de agricultori din alte state din Uniunea Europeană, pentru a-și exprima nemulțumirea față de Acordul Mercosur. Fermierii români sunt membri ai organizațiilor Pro Agro și Alianța pentru Agricultură și Cooperare și se vor alătura unui val
11:00
Ce sumă ar fi trebuit să aduni până la vârsta de 40 de ani, ca să nu mai simţi grija zilei de mâine. Cum se calculează siguranţa financiară # National.ro
Analistul financiar Iancu Guda a explicat cum se calculează reperele financiare importante în viaţă. Un reper important în viață, având în vedere acumulările pe care le ai, trebuie să aibă în vedere vârsta și veniturile lunare. Venitul anual, înmulțit cu vârsta noastră, împărțit la 10. Dacă ai economisit și deții casă, mașină, bijuterii, bani, conturi,
10:40
Călin Georgescu îi cheamă pe români la Monumentul Ostașului Necunoscut, în Parcul Carol, de Ziua Micii Uniri! „Veniți!” # National.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, îi cheamă pe români la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, cu ocazia sărbătorii de 24 ianuarie, de Ziua Unirii Mici. Liderul suveranist a postat recent un mesaj în care anunță că va depune acolo o coroană de flori, pentru a cinsti memoria înaintașilor care au realizat Unirea Principatelor.
10:30
Bucureşti, capitala europeană în care îngheţi lângă calorifer, dar plăteşti „căldură” de mii de lei. Paradoxul cu care se confruntă administratorii de blocuri # National.ro
Problemele la reţeaua Termoenergetica au determinat situaţii cu adevărat revoltătoare în Capitală. Avariile lasă caloriferele reci, dar oamenii plătesc facturi de mii de lei la întreţinere, ca şi cum radiatoarele ar "arde". Mii de români nu aveau fără căldură sau apă caldă în București, luni seară. Problema ar fi trebuit remediată până la ora 23.00.
Acum 8 ore
10:10
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicuşor Dan să fie la Davos: „Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state/Se întâmplă lucruri importante” – VIDEO # National.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că era bine ca preşedintele Nicușor Dan să fie prezent la actuala ediție a Forumului de la Davos, chiar dacă doar ar fi fost acolo doar pentru o zi sau două. Prezența șefului statului la Davos ar fi fost utilă pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a
10:00
Trump publică mesajele primite de la Macron. Cum i se adresează președintele Franței liderului de la Casa Albă # National.ro
Într-un mesaj transmis lui Donald Trump, Emmanuel Macron i-a spus omologului său american că ar putea organiza o întâlnire după Davos, joi după-amiază, la Paris. „Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem realiza lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda", începe mesajul, conform capturilor de ecran. Macron i-a propus
09:40
Sar „scântei” în Coaliţie, s-a ajuns la faza „pe manele”. Grindeanu, aluzie la Bolojan: Dacă va fi nevoie, „lăutarul” va trebui să plece # National.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare. Liderul PSD a spus, luni seară, la România TV, că a văzut declaraţia colegului său
09:00
Aurora boreală, vizibilă şi pe cerul României. Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani a adus un spectacol de culori # National.ro
Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani a făcut vizibilă Aurora Boreală și de pe teritoriul României. Cei mai răsfăţaţi au fost locuitorii din Maramureş, cei din Banat şi românii din Bucovina. Aurora Boreală este un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă și a putut fi observată pe cerul nocturn şi
08:40
Ce se va întâmpla în România când o masă de aer cald se va ciocni cu aerul polar-arctic. Când se încălzeşte în ţara noastră # National.ro
Meteorologii au observat că aerul foarte rece de origine polar-arctică acoperă estul Europei, cu temperaturi sub -15°C în Belarus și Ucraina, în contrast puternic cu masele de aer mai calde din vestul și sudul continentului. Un astfel de fenomen, în care se ciocnesc două mase de aer, unul cald şi unul rece, determină, în România,
Acum 12 ore
07:20
05:40
Horoscop 20 ianuarie 2026 – Partenerul vă va oferi o altă alternativă la petrecerea serii # National.ro
BERBEC Chiar dacă nu poți practica sport, ai încredere că vei găsi alte ocupații în aer liber care te vor satisface. Se așteaptă ca ziua să fie calmă și plăcută și vă va permite să vă bucurați de mici surprize. TAUR Concentrați-vă eforturile să profitați la maximum de timpul liber și acordați o atenție
Acum 24 ore
21:00
20:50
Fără precedent în istoria recentă: Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei # National.ro
Rumen Radev a anunțat oficial, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcția de președinte al Bulgariei, un pas fără precedent menit să îi permită să participe la viitoarele alegeri și să lanseze un nou proiect politic. În intervenția difuzată luni seară, șeful statului a precizat că acesta este „ultimul discurs
20:40
Rareș Bogdan cere explicații în PNL: tensiuni în conducerea liberală înaintea unei ședințe decisive # National.ro
Rareș Bogdan a venit luni la ședința Biroului Politic Național al PNL, după discuții cu aproape 200 de primari și președinți de consilii județene, spunând clar că nu intră în sală „cu gânduri războinice", ci pentru a cere lămuriri și explicații publice despre deciziile care lovesc direct administrațiile locale. Europarlamentarul liberal, fost prim-vicepreședinte al partidului,
19:40
Cât timp liderii lumii se întâlnesc la Davos pentru a negocia influență, securitate și bani, președintele României a ales să stea acasă și să-i privească de sus. Oficial, din „responsabilitate față de față". Neoficial, dintr-o combinație periculoasă de autosuficiență, incompetență și dispreț față de politica externă. Între timp, America bate la ușa noastră, doar că
19:40
Creatorul Valentino Garavani a murit la 93 de ani: dispariția legendarului care a definit haute couture-ul italian # National.ro
Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, vestea fiind confirmată luni, 19 ianuaroe, de fundația care îi poartă numele, marcând finalul unei epoci emblematice din istoria modei internaționale. Cunoscut aproape exclusiv sub prenumele său, Valentino se retrăsese din activitatea publică în anul 2008, după o carieră care a influențat profund estetica modei
19:10
După ce s-a bătut cu pumnii în piept în septembrie, susținând că ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, nu va împiedica finalizarea hidrocentralelor, Sebastian Burduja a trecut în cealaltă extremă. Acesta i-a cerut ministrului Mediului, printr-o petiție lansată la nivel național, să înceteze blocajul instituțional, să nu mai ceară avize suplimentare, studii redundante și reevaluări
18:20
Entuziasmul pentru energia verde, cultivat pe bani mulți pentru interesele altora, a început să se stingă în fața realității. Încălzirea globală, cu care am fost bombardați în fiecare clipă din ultimii ani, a început să se răcească de-a binelea, iar europenii au constatat pe pielea lor că panourile fotovolatice nu țin de cald. Și, în
17:50
Organizatorii Campionatului Mondial din 2026 au identificat principala amenințare de securitate a turneului: dronele neautorizate care ar putea pătrunde în spațiul aerian de deasupra stadioanelor. Concluzia a fost trasă după întâlniri la nivel înalt între reprezentanții celor 11 orașe-gazdă din SUA și oficiali din armată, FBI și agenții federale, desfășurate la Colorado Springs. Pentru prima
17:40
Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia vizează rețelele legate de centralele nucleare ucrainene, în încercarea de a întrerupe furnizarea de căldură și energie electrică. Ucraina se confruntă cu cea mai rece iarnă de la prima invazie a Moscovei în 2014. Cu temperaturi care ating minus 20 de grade Celsius, sistemul energetic al Kievului, slăbit de
17:20
De când Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu un an, relația cu Europa a fost marcată de certuri, tensiuni și încercări de a păstra aparențele în public. Dar pentru multe guverne europene, inclusiv pentru cei mai vechi și mai loiali aliați ai SUA, amenințarea lui Trump cu tarife punitive împotriva oricui
17:20
Cristiano Ronaldo a ieșit definitiv câștigător din disputa juridică purtată cu Juventus. Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat obligația de a-i plăti atacantului portughez aproximativ 9,7–9,8 milioane de euro, b
16:50
Prețul aurului a înregistrat un nivel record deoarece eforturile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda reaprind războiul comercial cu UE și provoacă cea mai gravă criză în relațiile transatlantice din ultimii ani. Președintele SUA va impune tarife vamale începând de luna viitoare asupra a opt țări europene, printre care Germania, Franța și Marea Britanie, […] The post Criza din Groenlanda avantajează aurul first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:20
Primarul Ciucu spune că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei”/„Funcționează în condiții de eșec premeditat” # National.ro
Compania Termoenergetica nu funcționează în prezent pe principii economice și se îndreaptă spre faliment – spune, luni, 19 ianuarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, într-un mesaj transmis pe o rețea de socializare. Potrivit șefului de la Primăria Municipiului București (PMB), Termoenergetica repetă „exact experiența defunctului RADET”. Pe ce „se concentrează” primarul general al Capitalei Primarul Ciprian […] The post Primarul Ciucu spune că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei”/„Funcționează în condiții de eșec premeditat” first appeared on Ziarul National.
16:10
Au trecut mai bine de șase ani de când fostul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat că blocul comunitar trebuie să învețe să vorbească „limbajul puterii”. Și totuși, răspunsul la schimbările geopolitice tectonice de astăzi sugerează că nu a învățat prea multe. Reacția UE la invazia Rusiei în Ucraina a […] The post UE nu a învățat să vorbească ”limbajul puterii” first appeared on Ziarul National.
15:50
Tunuri și matrapazlâcuri în județul lui Bolojan. Prejudicii uriașe depistate de Curtea de Conturi # National.ro
Controalele Curții de Conturi la Consiliul Județean Bihor au scos la iveală nereguli grave ale instituției, care au adus prejudicii uriașe bugetului. Printre acestea s-au numărat înlocuirea mobilierului de stejar prevăzut în proiectul PNRR „Consorțiul pentru învățământ Dual Campus Oradea” cu mobilă din pal și plantarea pe hârtie a unor arbuști ornamentali în valoare de […] The post Tunuri și matrapazlâcuri în județul lui Bolojan. Prejudicii uriașe depistate de Curtea de Conturi first appeared on Ziarul National.
15:10
A scos 15.000 de lei de la un bancomat și a uitat banii pe aparat. Polițiștii caută persoana, pentru a-i returna suma # National.ro
Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi a uitat banii acolo, pe aparat. Un anunț în acest sens a venit, luni, 19 ianuarie, de la reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoșani. Suma a fost găsită sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în jurul prânzului, pe un ATM situat […] The post A scos 15.000 de lei de la un bancomat și a uitat banii pe aparat. Polițiștii caută persoana, pentru a-i returna suma first appeared on Ziarul National.
15:00
Puteți trage o linie clară în jurul celor opt națiuni pe care Donald Trump le-a vizat cu tariful său punitiv de 10%: Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Olanda. Există alte 21 de state care nu au fost sancționate. Una dintre ele este Italia. Giorgia Meloni i-a spus lui Trump că amenințarea […] The post Trump va obține Groenlanda? Europenii sunt prea slabi pentru a lupta first appeared on Ziarul National.
15:00
Companiile farmaceutice americane își intensifică campania pentru creșterea prețurilor medicamentelor în Europa, amenințând cu reținerea produselor noi dacă legislatorii europeni vor refuza. Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla – primul care a anunțat anul trecut un acord privind prețurile cu președintele american Donald Trump, susține că acest acord a obligat compania să crească prețurile în […] The post Companiile farmaceutice americane vor medicamente mai scumpe în Europa first appeared on Ziarul National.
15:00
Tot mai mulți oameni observă că le este greu să rămână concentrați, chiar și atunci când sarcinile nu sunt complexe. Mintea pare mereu „ocupată”, atenția se fragmentează rapid, iar oboseala mentală apare devreme în cursul zilei. Din perspectiva cercetării, aceste dificultăți nu sunt doar o problemă individuală, ci reflectă felul în care creierul funcționează într-un […] The post De ce nu ne mai putem concentra: creierul în era alertelor permanente first appeared on Ziarul National.
14:50
Blue Monday 2026. De ce este considerată 19 ianuarie cea mai deprimantă zi din acest an # National.ro
Denumirea „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie – în acest an fiind vorba de data de 19 ianuarie – și a ajuns să fie cunoscută drept „cea mai tristă” sau „cea mai deprimantă zi a anului”. Deși conceptul nu prea se bazează pe dovezi științifice, acesta revine frecvent în atenția opiniei […] The post Blue Monday 2026. De ce este considerată 19 ianuarie cea mai deprimantă zi din acest an first appeared on Ziarul National.
13:50
Un român, printre supraviețuitorii accidentului feroviar din Spania. În momentul impactului se afla în apel video cu familia sa # National.ro
Printre călătorii aflați în cele două trenuri de mare viteză implicate în accidentul grav ce a avut loc în Spania se găsea și un cetățean român. Informația vine, deocamdată, de la presa spaniolă. Între timp, MAE român a anunțat că a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor […] The post Un român, printre supraviețuitorii accidentului feroviar din Spania. În momentul impactului se afla în apel video cu familia sa first appeared on Ziarul National.
13:40
1. România – invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. E foarte greu pentru Nicușor să dea un răspuns, mai ales că s-a obișnuit să-i spună alte țări care e politica externă a României. Până la urmă, e mai rentabil așa. Decât să o întrebi pe Țoaia, mai bine te iei […] The post În loc să iasă de la guvernare, PSD face ședințe first appeared on Ziarul National.
12:10
Nemulțumiri uriașe la vârful PSD. Tensiunile care ar putea să ducă la ruperea coaliției de guvernare # National.ro
Liderii celor patru partide de guvernământ se întâlnesc, luni, pentru prima oară în acest an, iar ședința se anunță extrem de tensionată. Întâlnirea este programată pentru ora 13.00. Ultima dată, șefii celor patru formațiuni s-au văzut în urmă cu o lună, arată Antena 3 CNN. Prima şedinţă din 2026 a liderilor coaliţiei de guvernare În […] The post Nemulțumiri uriașe la vârful PSD. Tensiunile care ar putea să ducă la ruperea coaliției de guvernare first appeared on Ziarul National.
12:00
Noi imagini cu munții de zăpadă. Cum încearcă localnicii din Kamceatka să își scoată mașinile de sub nămeții uriași – VIDEO # National.ro
Un ciclon puternic a lovit peninsula rusă Kamceatka, aducând cantități uriașe de zăpadă care au format adevărați munți de omăt. Imagini difuzate pe reţelele sociale surprind nămeţi de proporții impresionante, care ajung până la etajul al doilea al clădirilor și locuitori care își sapă cu greu drum printre munții înalți de zăpadă, ce ajung uneori […] The post Noi imagini cu munții de zăpadă. Cum încearcă localnicii din Kamceatka să își scoată mașinile de sub nămeții uriași – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:30
Numire controversată la Ministerul Energiei. Premierul Bolojan a ales un nou secretar de stat # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a numit un nou secretar de stat la Ministerul Energiei. Marius-Viorel Poșa îl înlocuiește în funcție pe Marius Antonie Negru, vicepreședinte al PSD Gorj, eliberat din post de șeful Executivului în aceeași zi. Poșa ocupă deja poziția de președinte interimar al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului, societate de stat […] The post Numire controversată la Ministerul Energiei. Premierul Bolojan a ales un nou secretar de stat first appeared on Ziarul National.
11:00
Un truc de încălzire fals care circulă în mediul online îţi pune sănătatea în pericol! Ce se întâmplă dacă îţi pui o folie de aluminiu la degete # National.ro
Din cauza gerului de afară, oamenii au căutat soluţii prin care să-şi păstreze căldura corpului, în afara stratului gros de haine. Dar unele soluţii de pe Internet, care ar putea părea miraculoase, îşi pun sănătatea în pericol. De exemplu, acest sfat al unui influencer străin: „Când este foarte frig afară, pune-ți prima șosetă, apoi o […] The post Un truc de încălzire fals care circulă în mediul online îţi pune sănătatea în pericol! Ce se întâmplă dacă îţi pui o folie de aluminiu la degete first appeared on Ziarul National.
10:50
Imagini cu jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, prezentate, în premieră, la televiziunea franceză. Ce au surprins camerele de supraveghere – VIDEO # National.ro
Imagini ale jafului spectaculos de la Luvru, din octombrie 2025, surprinse de camerele de supraveghere, au fost difuzate pentru prima dată de două posturi TV din Franța. În înregistrarea video pot fi văzuți îndeosebi doi dintre hoții care au dat lovitura. E vorba despre imagini din timpul jafului de doar câteva minute, ce a avut […] The post Imagini cu jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, prezentate, în premieră, la televiziunea franceză. Ce au surprins camerele de supraveghere – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:40
Ce sume trebuie să plătească statului proprietarii care îşi închiriază apartamentele. Cum se calculează impozitul # National.ro
Proprietarii care îşi închiriază imobilele, în 2026, trebuie să plătească impozite statului şi pentru aceste venituri. Pentru veniturile obținute din închirierea apartamentelor sau caselor, impozitul anual este de 10% din venitul net anual. Venitul net nu este egal cu suma totală încasată din chirii. Acesta se determină prin scăderea unei cheltuieli forfetare de 30% din […] The post Ce sume trebuie să plătească statului proprietarii care îşi închiriază apartamentele. Cum se calculează impozitul first appeared on Ziarul National.
