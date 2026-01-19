Criza din Groenlanda avantajează aurul
National.ro, 19 ianuarie 2026 16:50
Prețul aurului a înregistrat un nivel record deoarece eforturile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda reaprind războiul comercial cu UE și provoacă cea mai gravă criză în relațiile transatlantice din ultimii ani. Președintele SUA va impune tarife vamale începând de luna viitoare asupra a opt țări europene, printre care Germania, Franța și Marea Britanie
• • •
Acum 30 minute
16:50
National.ro, 19 ianuarie 2026 16:50

Criza din Groenlanda avantajează aurul
Acum o oră
16:20
Primarul Ciucu spune că Termoenergetica se îndreaptă spre faliment: „Vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei”/„Funcționează în condiții de eșec premeditat” # National.ro
Compania Termoenergetica nu funcționează în prezent pe principii economice și se îndreaptă spre faliment – spune, luni, 19 ianuarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, într-un mesaj transmis pe o rețea de socializare. Potrivit șefului de la Primăria Municipiului București (PMB), Termoenergetica repetă „exact experiența defunctului RADET". Pe ce „se concentrează" primarul general al Capitalei Primarul Ciprian
16:10
Au trecut mai bine de șase ani de când fostul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat că blocul comunitar trebuie să învețe să vorbească „limbajul puterii". Și totuși, răspunsul la schimbările geopolitice tectonice de astăzi sugerează că nu a învățat prea multe. Reacția UE la invazia Rusiei în Ucraina a
Acum 2 ore
15:50
Tunuri și matrapazlâcuri în județul lui Bolojan. Prejudicii uriașe depistate de Curtea de Conturi # National.ro
Controalele Curții de Conturi la Consiliul Județean Bihor au scos la iveală nereguli grave ale instituției, care au adus prejudicii uriașe bugetului. Printre acestea s-au numărat înlocuirea mobilierului de stejar prevăzut în proiectul PNRR „Consorțiul pentru învățământ Dual Campus Oradea" cu mobilă din pal și plantarea pe hârtie a unor arbuști ornamentali în valoare de
15:10
A scos 15.000 de lei de la un bancomat și a uitat banii pe aparat. Polițiștii caută persoana, pentru a-i returna suma # National.ro
Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi a uitat banii acolo, pe aparat. Un anunț în acest sens a venit, luni, 19 ianuarie, de la reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoșani. Suma a fost găsită sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în jurul prânzului, pe un ATM situat
Acum 4 ore
15:00
Puteți trage o linie clară în jurul celor opt națiuni pe care Donald Trump le-a vizat cu tariful său punitiv de 10%: Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Olanda. Există alte 21 de state care nu au fost sancționate. Una dintre ele este Italia. Giorgia Meloni i-a spus lui Trump că amenințarea
15:00
Companiile farmaceutice americane își intensifică campania pentru creșterea prețurilor medicamentelor în Europa, amenințând cu reținerea produselor noi dacă legislatorii europeni vor refuza. Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla – primul care a anunțat anul trecut un acord privind prețurile cu președintele american Donald Trump, susține că acest acord a obligat compania să crească prețurile în
15:00
Tot mai mulți oameni observă că le este greu să rămână concentrați, chiar și atunci când sarcinile nu sunt complexe. Mintea pare mereu „ocupată", atenția se fragmentează rapid, iar oboseala mentală apare devreme în cursul zilei. Din perspectiva cercetării, aceste dificultăți nu sunt doar o problemă individuală, ci reflectă felul în care creierul funcționează într-un
14:50
Blue Monday 2026. De ce este considerată 19 ianuarie cea mai deprimantă zi din acest an # National.ro
Denumirea „Blue Monday" desemnează a treia zi de luni din ianuarie – în acest an fiind vorba de data de 19 ianuarie – și a ajuns să fie cunoscută drept „cea mai tristă" sau „cea mai deprimantă zi a anului". Deși conceptul nu prea se bazează pe dovezi științifice, acesta revine frecvent în atenția opiniei
13:50
Un român, printre supraviețuitorii accidentului feroviar din Spania. În momentul impactului se afla în apel video cu familia sa # National.ro
Printre călătorii aflați în cele două trenuri de mare viteză implicate în accidentul grav ce a avut loc în Spania se găsea și un cetățean român. Informația vine, deocamdată, de la presa spaniolă. Între timp, MAE român a anunțat că a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor
13:40
1. România – invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. E foarte greu pentru Nicușor să dea un răspuns, mai ales că s-a obișnuit să-i spună alte țări care e politica externă a României. Până la urmă, e mai rentabil așa. Decât să o întrebi pe Țoaia, mai bine te iei
Acum 6 ore
12:10
Nemulțumiri uriașe la vârful PSD. Tensiunile care ar putea să ducă la ruperea coaliției de guvernare # National.ro
Liderii celor patru partide de guvernământ se întâlnesc, luni, pentru prima oară în acest an, iar ședința se anunță extrem de tensionată. Întâlnirea este programată pentru ora 13.00. Ultima dată, șefii celor patru formațiuni s-au văzut în urmă cu o lună, arată Antena 3 CNN. Prima şedinţă din 2026 a liderilor coaliţiei de guvernare În
12:00
Noi imagini cu munții de zăpadă. Cum încearcă localnicii din Kamceatka să își scoată mașinile de sub nămeții uriași – VIDEO # National.ro
Un ciclon puternic a lovit peninsula rusă Kamceatka, aducând cantități uriașe de zăpadă care au format adevărați munți de omăt. Imagini difuzate pe reţelele sociale surprind nămeţi de proporții impresionante, care ajung până la etajul al doilea al clădirilor și locuitori care își sapă cu greu drum printre munții înalți de zăpadă, ce ajung uneori
11:30
Numire controversată la Ministerul Energiei. Premierul Bolojan a ales un nou secretar de stat # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a numit un nou secretar de stat la Ministerul Energiei. Marius-Viorel Poșa îl înlocuiește în funcție pe Marius Antonie Negru, vicepreședinte al PSD Gorj, eliberat din post de șeful Executivului în aceeași zi. Poșa ocupă deja poziția de președinte interimar al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului, societate de stat
Acum 8 ore
11:00
Un truc de încălzire fals care circulă în mediul online îţi pune sănătatea în pericol! Ce se întâmplă dacă îţi pui o folie de aluminiu la degete # National.ro
Din cauza gerului de afară, oamenii au căutat soluţii prin care să-şi păstreze căldura corpului, în afara stratului gros de haine. Dar unele soluţii de pe Internet, care ar putea părea miraculoase, îşi pun sănătatea în pericol. De exemplu, acest sfat al unui influencer străin: „Când este foarte frig afară, pune-ți prima șosetă, apoi o
10:50
Imagini cu jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, prezentate, în premieră, la televiziunea franceză. Ce au surprins camerele de supraveghere – VIDEO # National.ro
Imagini ale jafului spectaculos de la Luvru, din octombrie 2025, surprinse de camerele de supraveghere, au fost difuzate pentru prima dată de două posturi TV din Franța. În înregistrarea video pot fi văzuți îndeosebi doi dintre hoții care au dat lovitura. E vorba despre imagini din timpul jafului de doar câteva minute, ce a avut
10:40
Ce sume trebuie să plătească statului proprietarii care îşi închiriază apartamentele. Cum se calculează impozitul # National.ro
Proprietarii care îşi închiriază imobilele, în 2026, trebuie să plătească impozite statului şi pentru aceste venituri. Pentru veniturile obținute din închirierea apartamentelor sau caselor, impozitul anual este de 10% din venitul net anual. Venitul net nu este egal cu suma totală încasată din chirii. Acesta se determină prin scăderea unei cheltuieli forfetare de 30% din
10:20
VIDEO. Mario Iorgulescu, prins de carabinierii italieni după ce a fugit din clinica în care a fost internat: „Acum sunt iar sub tratament” – VIDEO # National.ro
Numele lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii profesioniste de Fotbal (LPF), continuă să fie în atenția opiniei publice, după o perioadă în care nu făcuse declarații și se știa despre el că e internat într-o clinică din Italia, după accidentul mortal pe care l-a provocat, în urmă cu aproximativ 6 ani. După ce zilele trecute
10:00
Românii care îşi pot lua zile de concediu în plus faţă de perioada standard. Codul Muncii 2026 are prevederi clare în acest sens # National.ro
Codul Muncii 2026 prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă, pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Legislația română definește criterii concrete pentru recunoașterea unor situații speciale la locul de muncă. Cine primeşte zile în plus de concediu Aşadar, pe lângă zilele standard de concediu, care
09:40
România se confruntă cu un ger persistent, iar blocajul atmosferic afectează toată Europa. ANM: “Noi n-am mai trecut prin așa ceva din 2017” # National.ro
Specialiştii susţin că România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 – 25 ianuarie. Contactul dintre cele două mase de aer cu temperaturi opuse va crea condiții meteorologice imposibil de previzionat cu precizie în acest moment. Prima jumătate a lunii ianuarie 2026 a adus ninsori importante și depuneri de zăpadă în cea mai
Acum 12 ore
09:00
De ce nu merge Nicusor Dan la Forumul de la Davos, acolo unde participă inclusiv Donald Trump. „Eu nu merg teleleu prin lume” # National.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a declarat că preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos. Acesta a motivat că agenda şefului statului este sub asediul „urgenţelor, crizelor şi priorităţilor". Lazurca a transmis şi explicaţia lui Nicuşor Dan: „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât
08:30
Tragedie feroviară în Spania! Cel puțin 21 de oameni au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit! # National.ro
Cel puțin 21 de persoane au murit, duminică, în Spania, și mai multe au fost rănite, în urma deraierii unui tren de mare viteză, care a intrat în coliziune cu un alt tren care circula pe linia opusă, în apropiere de Adamuz. Mai mulți pasageri au rămas blocați în vagoane grav avariate, iar autoritățile avertizează
07:20
06:00
BERBEC Nu este momentul ideal pentru a stârni conflicte spontane din cauza unor neînţelegeri cu cei din jur, aşa că de preferat ar fi să le eviţi cu mult tact şi diplomaţie. Vei avea o perioadă profitabilă pe plan financiar şi vei reuşi să-ţi măreşti veniturile. TAUR Vei face o evaluare a vieţii tale
Acum 24 ore
21:10
20:40
Actualul boom al investițiilor provoacă un sentiment de déjà vu pentru unii economiști și traderi care au prevăzut crize din trecut. După ce economistul Dean Baker a avertizat asupra unei bule bursiere la sfârșitul anilor 1990, și-a reechilibrat investițiile pentru a reduce expunerea pe piață. Câțiva ani mai târziu, a început să se îngrijoreze că
20:10
În timpul vizitei sale de miercuri la Washington, ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că a avut o discuție „sinceră, dar și constructivă" cu vicepreședintele SUA, JD Vance. Însă Danemarca și Statele Unite rămân într-un „dezacord fundamental" cu privire la securitatea Groenlandei. Donald Trump tocmai subliniază cât de profund devine acest dezacord.
19:40
Declarația Maiei Sandu despre unirea Republicii Moldova cu România nu este o scăpare, nici entuziasm de moment și, cu siguranță, nu-i vreun exercițiu de romantism unionist pentru publicul britanic. Este o lovitură aruncată deliberat pe masa geopoliticii, într-un moment în care Estul fierbe, iar marile puteri redesenează granițe cu creionul gros. Cine a tratat afirmațiile
19:10
Un videoclip din Ucraina prezintă ceea ce analiștii militari numesc un „tanc Frankenstein" rusesc, înconjurat de un înveliș protector din plăci metalice sudate grosolan. Tancul rezistă la două duzini de atacuri cu drone înainte ca ultimul să-l incendieze. Mulți se întreabă dacă armata Rusiei s-a adaptat eficient la modul în care dronele au transformat câmpul
18:30
O nouă lovitură pentru români. Guvernul dă undă verde pentru majorarea necontrolată a prețurilor la energie # National.ro
Invocând transpunerea Directivei (UE) 2024/1711, Ministerul Energiei anunță introducerea în contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri fixe a elementelor flexibile. Mai exact, furnizorul poate majora prețul oricând, pe motiv de variații de preț în perioadele de vârf și în afara perioadelor de vârf. În același timp, se reglementează și introducerea contractelor cu prețuri
18:10
Donald Trump a promis un al doilea mandat care să pună în aplicare populismul economic de la baza mișcării MAGA. În campania electorală, el a vorbit frumos despre reducerea costurilor pentru toate produsele și serviciile, de la locuințe, utilități, alimente, bilete de avion și mașini. Potrivit unui sondaj CNN, majoritatea americanilor afirmă că politicile lui
18:10
După nouă luni de la începutul mandatului cancelarului Friedrich Merz, perspectivele pentru Germania par sumbre. În 2025, producția a scăzut cu 1,3%, iar falimentele marilor companii au crescut cu 25%. În primele șase luni ale anului, s-au pierdut 109.000 de locuri de muncă în sectorul manufacturier. 48.000 dintre acestea erau în industria auto, care a
17:20
Șoc pentru Niclas Fullkrug la început de an. Atacantul german, împrumutat de West Ham la AC Milan, a fost jefuit în camera de hotel în care
17:10
OCDE dă de pământ cu sistemul de Sănătate din România. Corupția și luarea de mită s-au cronicizat # National.ro
Analiza OCDE privind sistemul de sănătate din România în 2025 pune la zid corupția și darea de mită, pe care le consideră probleme aproape cronicizate. Organizația acuză implicarea politică scăzută în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, solicitând măsuri suplimentare în acest sens. Pe de altă parte, OCDE remarcă faptul că populația, asigurată sau neasigurată, suportă costuri […] The post OCDE dă de pământ cu sistemul de Sănătate din România. Corupția și luarea de mită s-au cronicizat first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:40
Interesul SUA pentru Groenlanda provoacă o dispută explozivă în Europa și NATO. Donald Trump, furios din cauza rezistenței aliaților europeni față de eforturile sale de a anexa teritoriul autonom danez, a declarat pe 17 ianuarie că va impune taxe vamale de 10% asupra importurilor din opt țări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, […] The post Donald Trump ar putea câștiga o insulă și pierde un continent first appeared on Ziarul National.
16:10
Jose Mourinho a reacționat ferm la zvonurile privind o posibilă revenire pe banca lui Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso și instalarea lui Alvaro Arbeloa ca antrenor interimar. Tehnicianul portughez, aflat în prezent la Benfica, a refuzat să alimenteze speculațiile apărute în presa spaniolă. „Nu mă băgați în telenovele. Sunt telenovele bune, dar durează […] The post “The Special One”, anunț despre revenirea la Real Madrid first appeared on Ziarul National.
15:40
Rusia în Orientul Mijlociu (2026): de la proiecție de forță la supraviețuire geopolitică # National.ro
Implicarea Rusiei în Iran și în Orientul Mijlociu a trecut prin transformări profunde în ultimii doi ani (2024–2026), marcând tranziția de la o prezență militară activă la o strategie de supraviețuire geopolitică, bazată pe parteneriate de necesitate și oportunism diplomatic. Presiunea războiului din Ucraina, pierderea pozițiilor-cheie din Siria și fragilizarea rețelei sale de aliați au […] The post Rusia în Orientul Mijlociu (2026): de la proiecție de forță la supraviețuire geopolitică first appeared on Ziarul National.
15:00
Delir la Bruxelles. Revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune # National.ro
Comitetul Economic și Social European a transmis un mesaj cel puțin controversat, în care arată că, în noua ordine geopolitică, revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune. Puterea UE în lume se bazează pe cooperare și pe compromisuri care reflectă interese diferite, chiar dacă o astfel de coordonare necesită mai mult […] The post Delir la Bruxelles. Revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune first appeared on Ziarul National.
14:40
Decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor care și-au arătat sprijinul pentru Groenlanda împinge relațiile transatlantice la un punct de ruptură, în timp ce liderii UE iau în considerare modalități de represalii împotriva SUA. Relațiile dintre Washington și Bruxelles au fost tensionate timp de luni de zile, deoarece Trump a ezitat în […] The post Relațiile transatlantice, punct de ruptură first appeared on Ziarul National.
14:00
1. ”Bă, dacă plătim impozitele la sfârșitul lunii martie, ca să-l lăsăm în ofsaid pe Bolojan, există posibilitatea să se schimbe ceva?” Am și eu un prieten bugetar, chiar bugetofag de lux. I-am pus întrebarea de mai sus pentru că nu e chiar ultimul fraier în economie. Mi-a dat un răspuns încurajator. ”Da, posibilitatea există. […] The post Un popor pasiv și o calamitate programată first appeared on Ziarul National.
12:00
Este stare de urgență în Peninsula rusă Kamceatka, în Extremul Orient rus, un teritoriu îndepărtat în care drumuri şi case au fost îngropate de nămeţi. Imagini difuzate pe reţelele de socializare surprind nămeţi uriaşi care ajung până la etajul patru al blocurilor de locuințe şi locuitori care-şi sapă cu greu drum, printre mormane de zăpadă […] The post Stare de urgență în Kamceatka, Rusia. Nămeții au ajuns până la etajul 2 FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:40
Legea care le permite poliţiştilor locali să poarte camere foto-video-audio a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste dispozitive pot fi folosite, modul de stocare a datelor și garanțiile privind protecția vieții private. Măsura urmărește creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, oferind totodată un nivel […] The post Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și când veți fi filmați first appeared on Ziarul National.
11:20
Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Alertele de ger, prelungite de ANM până joi dimineaţă / Prognoza speciala pentru București # National.ro
Meteorologii prelungesc atenționările de ger până joi dimineață. Vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor exista intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vreme deosebit de rece până joi, 22 ianuarie În perioada 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, sunt prognozate vreme deosebit de […] The post Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Alertele de ger, prelungite de ANM până joi dimineaţă / Prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National.
10:30
Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. În aceste condiții, produătorii de flori din România fac eforturi uriașe să-și țină plantele din sere în stare bună, fără să le afecteze frigul. Se apropie sezonul în care domnii vor oferi doamnelor și domnilor buchete colorate și aranjamente florale. Costurile de […] The post Gerul scumpește florile, din cauza costurilor cu încălzirea, în condiții de ger first appeared on Ziarul National.
10:10
Pompele de căldură au devenit o soluție eficientă și modernă pentru încălzirea locuințelor, mai ales în sezonul rece. Aceste sisteme asigură un confort termic constant și oferă eficiență energetică ridicată, precum și costuri reduse la încălzire. Mulți dintre cei care instalează pompe de căldură urmăresc să scadă costurile la întreținere, iar eficiența acestui sistem îi […] The post Cât consumă o pompă de căldură acum, când e frig cumplit în România. Cum funcționează first appeared on Ziarul National.
09:30
Cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat duminică dimineață în estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre a coborât până la -21 de grade Celsius. Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc (-21°C), urmată de Dej (-19°C). Gerul s-a resimțit inclusiv în Capitală, unde s-au înregistrat -10 grade. Meteorologii avertizează că urmează încă câteva nopți cu […] The post Cât mai ține gerul în România. Meteorologii anunță o încălzire temporară first appeared on Ziarul National.
09:00
Pensionarii cu venituri mici primesc și în 2026 un sprijin financiar total de 800 de lei, acordat în două tranșe. Peste două milioane de români vor beneficia anul acesta de acest ajutor financiar. Ajutorul se va acorda în două tranșe Sprijinul urmează să fie acordat în două tranșe egale, fiecare în valoare de 400 de […] The post Se dau 800 de lei în plus la pensie în 2026. Când intră banii pe cardurile seniorilor first appeared on Ziarul National.
08:40
Duminică, 18 ianuarie 2026, Luna Nouă aduce un val puternic de energie proaspătă, decizii curajoase și dorința de a începe ceva nou. Este un moment ideal pentru intenții clare, resetări personale și planuri pe termen lung. Fiecare zodie resimte diferit această influență, dar tema generală este aceeași: schimbare, claritate și direcție nouă. Horoscop Berbec Ai […] The post Horoscopul zilei de 18 ianuarie. E momentul să-ți faci planuri de viitor îndrăznețe first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Ce sunt insectele negre apărute pe ger? Specialiștii explică fenomenul inedit văzut la Cluj VIDEO # National.ro
Locuitorii din mai multe cartiere ale Clujului au observat, în ultimele zile, niște pete negre mișcătoare pe zăpada proaspăt așternută. La prima vedere, mulți au crezut că este vorba despre murdărie sau funingine. Dar când s-au apropiat au realizat că sunt insecte și chiar se mișcă pe ger. Imaginile postate pe rețelele sociale au devenit […] The post Ce sunt insectele negre apărute pe ger? Specialiștii explică fenomenul inedit văzut la Cluj VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:30
VIDEO Premierul Bolojan, așteptat cu huiduieli și la Botoșani. Localnicii l-au alungat la Oradea # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a ajuns la Primăria orașului Botoșani într-un cor de huiduieli. Cei câțiva protestatari care l-au așteptat în ger i-au strigat „Du-te la Oradea!”. Șeful Executivului venit însoțit alături de președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime. Cei doi au intrat în biroul primarului Cosmin Andrei. Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli Premierul Bolojan a ajuns […] The post VIDEO Premierul Bolojan, așteptat cu huiduieli și la Botoșani. Localnicii l-au alungat la Oradea first appeared on Ziarul National.
