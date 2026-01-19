Criza din Groenlanda avantajează aurul

12:10

Locuitorii din mai multe cartiere ale Clujului au observat, în ultimele zile, niște pete negre mișcătoare pe zăpada proaspăt așternută. La prima vedere, mulți au crezut că este vorba despre murdărie sau funingine. Dar când s-au apropiat au realizat că sunt insecte și chiar se mișcă pe ger. Imaginile postate pe rețelele sociale au devenit […] The post Ce sunt insectele negre apărute pe ger? Specialiștii explică fenomenul inedit văzut la Cluj VIDEO first appeared on Ziarul National.