Avertisment legat de Pasajul Basarab: Bucureștenii folosesc o construcție fără să fi fost recepționată

Profit.ro, 20 ianuarie 2026 18:50

Inaugurat mai bine de 15 ani în urmă, Pasajul Basarab, din capitală, nu a fost încă recepționat.

Acum 30 minute
18:50
18:40
Autostrada A1 vine mai devreme. Perspectivele s-au îmbunătățit Profit.ro
Perspectivele privind autostrada A1 s-au îmbunătățit. Există premise să fie dată în exploatare înainte de 2030.
18:40
UE a început contraatacul la Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA Profit.ro
A venit primul răspuns al UE către președintele american, Donald Trump. Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
Acum o oră
18:30
Miliardarul Carlos Slim a preluat activele Lukoil din Mexic Profit.ro
Grupo Carso, companie deținută de miliardarul mexican Carlos Slim, a preluat Fieldwood Mexico, care deține participații în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil și Pokoch.
18:20
Netflix, gata să achite cash o sumă imensă pentru a pune mâna pe Warner Bros Discovery Profit.ro
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery.
18:20
Undă verde controversatei mega-ambasade a Chinei. Va fi cea mai mare ambasadă din Europa, în apropierea Turnului Londrei Profit.ro
Guvernul britanic a semnat planul Chinei de a construi o mega-ambasadă, în centrul Londrei.
18:20
Românii - primii la infracțiuni în Londra deși s-au mai temperat TABEL Profit.ro
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români în Londra a scăzut anul trecut față de 2024, dar românii rămân primii ca număr de infracțiuni condamnate de instanțe.
Acum 2 ore
18:00
OpenAI anunță când va prezenta primul produs hardware Profit.ro
Șefa pentru politici de la OpenAI a confirmat că producătorul ChatGPT își va lansa anul acesta primul produs hardware, după ce, până acum, s-a limitat la instrumente software bazate pe inteligența artificială.
17:40
17:20
SURPRIZĂ Renault va produce drone pentru Ucraina Profit.ro
Constructorul auto Renault va colabora cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone pentru Ucraina, la două dintre fabricile sale.
17:10
România, exclusă de pe lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetățenie Profit.ro
Nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina, după ce o nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie.
Acum 4 ore
17:00
VIDEO Armata Română avertizează că populația trebuie să fie ”pregătită pentru a susține un efort de război” Profit.ro
Avertismentul a fost făcut în cadrul unei conferințe comune cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich.
16:50
TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria" au ajuns la aeroportul Băneasa VIDEO&FOTO Profit.ro
TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria" cu care Metrorex pregătește magistrala spre aeroportul henri Coandă -Otopeni au ajuns pe șantierul aeroportului Băneasa.
16:50
De la Romanian Property Awards la World Winner: Designul românesc cucerește scena mondială. ISRA, primul câștigător interior design din istoria International Property Awards! Profit.ro
Există momente care depășesc granița unei reușite profesionale și devin repere de industrie.
16:40
România va analiza în CSAT invitația lui Trump pentru Consiliul de Pace. Ministrul Finanțelor: Ar fi de dat o sumă importantă Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arată că suma de un miliard de dolari - care ar trebui achitată de fiecare stat membru pentru a fi acceptat în Consiliul de Pace anunțat de președintele SUA, Donald Trump, este una importantă, iar o decizie strategică privind participarea României, în schimbul acestei sume, va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
16:30
Controale în ridesharing. Ministrul Finanțelor: Era nevoie de intervenția ANAF Profit.ro
Ministrul Finanțelor afirmă că acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat.
16:20
VIDEO Scenarii pentru continuarea Pasajului Ciurel. Până unde poate ajunge Profit.ro
Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6 al capitalei, a explicat cum ar putea arăta continuarea Pasajului Ciurel, care traversează râul Dâmbovița și șoseaua Virtuții.
15:50
Primele date ale bugetului 2026. PIB prognozat de peste 2.000 miliarde lei Profit.ro
Alexandru Nazare anunță că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuția bugetară a ministerelor din anul precedent.
15:40
Surpriză la deficitul bugetar pentru 2025. Corecție de 1% din PIB. Ministrul Finanțelor confirmă Profit.ro Profit.ro
Deficitul bugetar pentru 2025 a fost calculat, preliminar, la un nivel semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul la rectificarea bugetară, respectiv la 7,7% din în termeni cash, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
15:40
Tren întârziat 6 ore pe ruta Vatra Dornei – București. CFR vine cu explicații Profit.ro
Trenul CFR Călători IR 1658 Vatra Dornei – București Nord a parcurs distanța în mai mult de 15 ore, în noaptea de luni spre marți.
15:30
FOTO Paralela45 devine S.A. cu CEO de origine poloneză și numește un nou board administrativ, după fuziunea cu Rainbow Tours Profit.ro
Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social de 90.000 de lei, și își consolidează structura de guvernanță prin numirea unui nou board administrativ și a unui CEO
15:20
ULTIMA ORĂ Facilitate majoră pentru firme: înregistrare online, în doar 48 de ore, în orice stat membru UE, cu doar 1 euro Profit.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat, la Davos, o serie de facilități majore pentru firmele europene.
15:20
Bonificație de 3% pentru firmele corecte. Când poate fi diminuată sau anulată Profit.ro
În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul de actualizare a procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024 sau anului fiscal modificat care începe în anul 2024.
15:20
Von der Leyen anunță la Davos "mama tuturor acordurilor comerciale" Profit.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, acordul comercial UE-Mercosur drept un 'progres istoric'.
Acum 6 ore
15:00
Contract record la Cupru Min, cel mai bun din istoria companiei Profit.ro
Cupru Min Abrud a încheiat un contract cu o firmă elvețiană, în urma licitației pentru vânzarea a 45.000 de tone de concentrat de cupru.
15:00
Graffiti Plus demarează plasament privat pentru listarea la bursă Profit.ro
Compania Graffiti Plus lansează pe 22 ianuarie o operațiune de piață în vederea accederii pe Sistemul Multilateral AeRO al Bursei de Valori București. Investitorii care subscriu în primele 3 zile ale ofertei vor beneficia de un discount de 20%.
14:50
Interviu Andrei Sandu: Pe o piață rezidențială matură contează relevanța în timp Profit.ro
Astăzi, dezvoltarea imobiliară este un exercițiu de rigoare: financiară, urbană, operațională. Costurile de finanțare, presiunea pe infrastructură, cumpărătorii tot mai informați și diferențele tot mai vizibile dintre promisiune și livrare au mutat centrul de greutate de la „poveste” la performanță reală.
14:50
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pentru vinuri și șampanii după refuzul lui Macron de a se alătura Consiliului pentru Pace Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile și șampaniile franțuzești, ca răspuns la refuzul omologului său, Emmanuel Macron, de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de el, relatează Le Monde.
14:30
Pe fondul boomului investițiilor în inteligență artificială și al adaptării la tarifele SUA, FMI urcă prognoza de creștere globală Profit.ro
Fondul Monetar Internațional estimează o evoluție economică globală mai solidă în 2026, susținută de avântul investițiilor în infrastructura de inteligență artificială și de adaptarea treptată a companiilor la regimul tarifar impus de Statele Unite, transmite Reuters.
14:20
Trafic record pe aeroporturile din București. Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul istoric de 17 milioane de pasageri Profit.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) arată că aeroporturile Capitalei au înregistrat anul trecut un număr record de pasageri - de peste 17,7 milioane - cu 10,26% mai mult decât în 2024.
14:10
Creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul Profit.ro
Directorul financiar Sarah Friar arată o creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, spunând că evoluția este strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul.
13:50
Grupurile de WhatsApp vor avea sunet și video în browser-ele web Profit.ro
Versiunea pentru browser-ele web a WhatsApp va avea, într-un final, suport pentru video și voce în cadrul grupurilor de discuții.
13:20
Meta se confruntă cu acuzații dure în Marea Britanie: ”Este fericită să ia bani de la infractori” Profit.ro
Meta Platforms, proprietara Facebook și Instagram, este acuzată de Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie că permite în mod deliberat promovarea cazinourilor online ilegale pe platformele sale, susținând că firma ”este fericită să continue să ia bani de la infractori”, transmite Reuters.
Acum 8 ore
13:10
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro crește Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0929 lei, de la 5,0921 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Trump publică o imagine înfigând steagul SUA în Groenlanda FOTO Profit.ro
Președintele american a postat o imagine în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei.
12:50
Bagajul de cabină gratuit inclusiv la low-cost - UE pregătește schimbări importante la companiile aeriene Profit.ro
Uniunea Europeană pregătește modificări legate de drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.
12:50
Rusia, reacție dură la ideile de unire a Moldovei cu România Profit.ro
Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei.
12:50
VIDEO&FOTO Lanțul Chili’s intră în România cu primul restaurant, în perioada imediată. Inclusiv în baze militare Profit.ro
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s pregătește primul restaurant în România.
12:40
FOTO De la o mică afacere de familie, la fabrică. De Colțești merge spre afaceri de 30 milioane lei: Am greșit, am fost dezamăgiți, dar am învățat mult și am schimbat lucrurile Profit.ro
Pentru anul 2025, compania agricolă De Colțești (Torockoi) estimează o cifră de afaceri de 30 milioane lei, cu aproximativ 12% mai mare față de 2024.
12:30
Trump divulgă mesaje private de la Macron FOTO Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a publicat capturi de ecran cu mesaje private de la omologul său francez, Emmanuel Macron.
12:20
Asus nu mai face telefoane Profit.ro
Șeful Asus a anunțat că producătorul taiwanez nu va mai produce smartphone-uri, cel puțin o perioadă.
12:10
China lansează măsuri pentru a stimula investițiile și consumul Profit.ro
După ce au fost date publicității cifrele oficiale ce indică anumite probleme, ministerul de Finanțe chinez a anunțat un pachet de măsuri pentru a stimula investițiile și consumul, inclusiv un program de garanții de credit în valoare de aproximativ 71,75 miliarde de dolari.
12:00
Raiffeisen Bank România emite obligațiuni de 500 de milioane de euro, la dobândă mai mică decât cea a statului Profit.ro
Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’, cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro, destinată acoperirii cerințelor de fonduri proprii. Randamentul plătit investitorilor este mai mic decât cel al statului român pentru împrumuturi la aceeași maturitate.
11:50
Filip&Company: „EMPLOYEE-SHARING” – o soluție practică pentru partajarea unui angajat de către mai multe companii din același grup Profit.ro
Autori: Cristina Tudoran (partener), Sebastian Calancea (associate)
11:40
ANUNȚ Valul de ger continuă. Urmează apoi o încălzire bruscă Profit.ro
Vremea va fi și în această săptămână mai rece decât este normal.
11:30
ANUNȚ de pe Drumul „Valea Doftanei”, variantă la Valea Prahovei: Lucrările avansează într-un ritm foarte bun Profit.ro
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun, anunță autoritățile.
11:20
Aurul și argintul ating noi prețuri record Profit.ro
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată în istorie pragul de 4.700 de dolari pe uncie, iar argintul a atins și el un nou record de 94,72 dolari pe uncie.
11:20
Ciucu anunță mari schimbări la parcări: Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Profit.ro
Primarul Capitalei a anunță modificări la locurile de parcare: mai puține gratuități, mai multe amenzi pentru cei care nu plătesc și un serviciu propriu de ridicări auto.
11:10
Modelul Global Records: 40 de miliarde de stream-uri și un ecosistem care a generat aproximativ 100 de milioane de euro pentru industria creativă Profit.ro
România este, la finalul lui 2025, singura țară din Europa în care un jucător independent din industria muzicală deține o cotă de piață mai mare decât orice companie majoră.
11:10
România la Davos: La ce evenimente participă oficialii de la București. Oana Țoiu vorbește despre sancțiunile anti-Rusia, Bogdan Ivan – despre prețurile la energie Profit.ro
România este reprezentată, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, care se desfășoară în perioada 19-23 ianuarie, de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.
