Avertisment legat de Pasajul Basarab: Bucureștenii folosesc o construcție fără să fi fost recepționată

16:40

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arată că suma de un miliard de dolari - care ar trebui achitată de fiecare stat membru pentru a fi acceptat în Consiliul de Pace anunțat de președintele SUA, Donald Trump, este una importantă, iar o decizie strategică privind participarea României, în schimbul acestei sume, va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.