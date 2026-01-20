Primarul Kliciko afirmă că 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev fiindcă ruşii au distrus încălzirea

14:30

Sorana Cîrstea va avea parte de un meci dificil în turul al doilea de la Australian Open 2026, jucătoarea din România urmând să dea peste Naomi Osaka, fostă lideră WTA și multiplă campioană de Grand Slam. Cîrstea, meci cu Osaka la Melbourne În vârstă de 28 de ani, Osaka s-a impus în două rânduri la […] © G4Media.ro.