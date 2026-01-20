Simion amenință că va pune pe masa congresmenilor americani un raport despre „lovitura de stat” din România
G4Media, 20 ianuarie 2026 20:20
Liderul AUR, extremistul George Simion arată pe contul său de facebook că s-ar afla în SUA, la Capitol Hill, unde spune că se va întâlni cu mai mulți congresmeni. Simion postează o imagine, cu un „raport”, despre așa zisa „lovitură de stat din România”, amenințând: „acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE pentru Italia: Se menţine codul roşu de furtuni în regiunea Sicilia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20 – 21 ianuarie, alerta de cod roşu pentru regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense, transmite Agerpres. „Sunt […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:30
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că „nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pe unele dintre care le-a ameninţat cu taxe vamale dacă se opun planurilor sale de a anexa insula arctică […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:20
Simion amenință că va pune pe masa congresmenilor americani un raport despre „lovitura de stat” din România # G4Media
Liderul AUR, extremistul George Simion arată pe contul său de facebook că s-ar afla în SUA, la Capitol Hill, unde spune că se va întâlni cu mai mulți congresmeni. Simion postează o imagine, cu un „raport”, despre așa zisa „lovitură de stat din România”, amenințând: „acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Parlamentul European va vota în procedură de urgenţă împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE # G4Media
Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă” la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei […] © G4Media.ro.
20:10
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # G4Media
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internaţională, relatează Agerpres. Pe un canal prezidenţial pe platforma Telegram a fost publicat un videoclip cu Lukaşenko semnând documentul; şeful statului […] © G4Media.ro.
20:10
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în CSAT, afirmă ministrul Nazare: „Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă” # G4Media
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a declarat marţi Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres. „Această decizie este una strategică, de politică externă. Este foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că […] © G4Media.ro.
20:00
Cele mai așteptate jocuri din 2026: GTA VI, Resident Evil, Fable, Forza Horizon 6 și alte titluri de renume # G4Media
Anul 2026 se anunță fantastic din punct de vedere al gaming-ului: plin de lansări, jocuri de renume așteptate să fie testate pentru prima dată și … marele GTA VI, a cărei lansări pare să fie în sfârșit mai aproape ca niciodată, dar să nu băgăm mâna în foc. GTA VI, cel mai așteptat joc video […] © G4Media.ro.
20:00
Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere # G4Media
Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 56 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere. […] © G4Media.ro.
19:50
Bilanţul inundațiilor din Mozambic creşte la 106 decese / ONU avertizează asupra unei grave crize umanitare # G4Media
Inundaţiile grave din Mozambic au declanşat o criză umanitară în continuă escaladare, care a afectat deja peste o jumătate de milion de persoane, a avertizat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), transmite AFP, transmite Agerpres. „Numărul victimelor continuă să crească pe măsură ce inundaţiile persistă, iar barajele eliberează apă pentru a se preveni prăbuşirea lor. Inundaţiile […] © G4Media.ro.
19:50
EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Lansăm programul național de teleinterpretare în radiologie / Prezența medicului radiolog va fi obligatorie doar în spitalele de urgență / Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, marți seara, pentru G4Media că va fi lansat un program național de teleinterpretare în radiologie, primul pachet legislativ urmând să apară în primăvara acestui an. Astfel, prezența medicului radiolog va fi obligatorie doar în spitalele de urgență, iar regula se va aplica pentru orice furnizor de servicii medicale, fie […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink, pentru a împiedica accesul manifestanţilor la internet # G4Media
Autorităţile din Iran au neutralizat circa 40.000 de terminale de internet ale Starlink, compania deţinută de miliardarul american Elon Musk care le-a oferit astfel acces la internet manifestanţilor ce încearcă să înlăture regimul iranian de la putere, a anunţat marţi televiziunea publică de la Teheran, conform Agerpres. Nu este clar dacă aceste dispozitive au fost […] © G4Media.ro.
19:20
ANAF a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # G4Media
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat marţi, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informaţiilor publicate pe portalul de justiţie, transmite Agerpres. Fisc-ul sibian avea nevoie de această […] © G4Media.ro.
19:20
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului / Doi din trei cetățeni consideră că discriminarea rasială este o problemă larg răspândită în țările lor # G4Media
Comisia Europeană a adoptat, marți, noua Strategie a UE de combatere a rasismului. Documentul solicită o Europă fără rasism, în care persoanele să poată prospera, să poată participa pe deplin în societate și să contribuie la stabilitatea și prosperitatea acesteia, transmite Mediafax. Strategia se bazează pe Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului […] © G4Media.ro.
19:10
Primarul Kliciko afirmă că 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev fiindcă ruşii au distrus încălzirea # G4Media
Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire, transmite Agerpres. „Nu toată lumea are posibilitatea de a pleca din oraş, dar în acest moment populaţia este în scădere”, a afirmat […] © G4Media.ro.
19:00
Acordul comercial Mercosur împarte Parlamentul European în două. Un sondaj POLITICO realizat în rândul legislatorilor europeni plasează acordul istoric într-o situație delicată înaintea votului decisiv de miercuri # G4Media
Potrivit unei analize Politico privind intențiile de vot pentru acordul Mercosur, parlamentarii indeciși din Parlamentul European vor decide în privința înființării celei mai mari zone de liber schimb din lume. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au semnat weekendul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase, acordul comercial mult […] © G4Media.ro.
19:00
Ludovic Orban: Bolojan a primit un ”sprijin neașteptat de anemic din partea președinției” / S-au întețit atacurile contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban a criticat marți ”sprijinul neașteptat de anemic din partea președinției” pentru premierul Ilie Bolojan, pe care l-a creditat cu redresarea finanțelor publice după ce ”triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice”. Orban, care e în discuții pentru o eventuală revenire în PNL, a mai scris într-o […] © G4Media.ro.
18:50
Gavin Newsom acuză „complicitatea” Europei în fața cererilor lui Trump privind anexarea Groenlandei # G4Media
Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, a criticat europenii pentru „complicitatea” lor în ceea ce privește eșecul de a se opune cererilor lui Donald Trump de a i se permite să cumpere sau să anexeze Groenlanda, scrie The Guardian. Newsom, unul dintre favoriții candidaților democrați la președinție în 2028, a declarat marți reporterilor la Forumul […] © G4Media.ro.
18:50
Guvernul Poloniei vrea să elimine ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război # G4Media
Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite Agerpres. ‘După patru ani, situaţia este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:30
Un cetăţean sârb în vârstă de 37 de ani a devenit prima persoană în viaţă din Italia care a donat simultan două organe, un aşa-numit transplant combinat, relatează Agerpres citând agenţia ANSA. Fiica sa în vârstă de 7 ani a primit un rinichi şi o parte din ficatul tatălui său. Atât tatăl, cât şi fiica […] © G4Media.ro.
18:20
Wall Street deschide în scădere semnificativă în fața noilor amenințări vamale ale lui Donald Trump # G4Media
Bursa din New York, afectată de tensiunile comerciale dintre Statele Unite și Europa, a deschis pe roșu marți, în contextul în care Donald Trump a folosit suprataxele vamale ca amenințare pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, scrie Le Figaro. În jurul orei 14:50 GMT, Dow Jones pierdea 1,22%, indicele Nasdaq scădea cu 1,58%, iar indicele extins […] © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Fake-uri virale pe rețelele de socializare cu zăpadă ”până la etajul 8” în peninsula Kamceatka, din estul Rusiei / Imaginile cu zeci de milioane de vizualizări au fost prezentate și de o parte a mass-media ca fiind reale # G4Media
Mai multe videoclipuri false, cu ”zăpadă până la etajul 8” în peninsula Kamceatka din estul Rusiei, au fost fabricate cu instrumente ale AI (inteligența artificială) și au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, cu precădere pe TikTok, transmite Info Sud-Est. Reporterii au identificat mai multe videoclipuri pe rețeaua chinezească, dar și în grupul Meta, […] © G4Media.ro.
18:10
Grindeanu, despre invitația făcută României de Trump: Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat invitația făcută României de președintele SUA, Donald Trump privitoare la participarea la Consiliul pentru Pace. „Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da”, a spus Grindeanu, marți, într-un interviu la Gândul, potrivit MEDIAFAX. „E o greșeală că nu mergem la Davos (…) Eu m-aș fi așteptat să […] © G4Media.ro.
18:10
Grupo Carso, deţinută de miliardarul mexican Carlos Slim, a anunţat achiziţionarea Fieldwood Mexico, societate care deţine participaţii în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil şi Pokoch, informează agenţia rusă de presă TASS. Tranzacţia este evaluată la 270 milioane dolari, iar compania va plăti de asemenea datoria de 330 milioane de dolari, transmite Agerpres. Zamajal, o companie […] © G4Media.ro.
18:00
EXCLUSIV VIDEO Dominic Fritz: Un scop al bugetului pe 2026 – închiderea ”găurilor negre” din companiile de stat / Bineînțeles că nu primesc flori la primărie pentru faptul că au crescut impozitele # G4Media
Președintele USR Dominic Fritz a declarat într-un interviu pentru G4Media că viitorul buget trebuie să aibă în vedere închiderea unor companii de stat transformate în ”găuri negre” care produc doar pierderi. El a adăugat că actuala coaliție de guvernare nu are voința politică necesară pentru desființarea unor localități și județe care să ducă la o […] © G4Media.ro.
17:50
Fostul episcop al Huşilor rămâne cu pedeapsa de 8 ani de închisoare pentru viol / Înalta Curte i-a respins marți o cerere de recurs în casație # G4Media
Fostul episcop al Huşilor Corneliu Bârlădeanul, pe numele de mirean Cornel Onilă, rămâne cu pedeapsa de opt ani de închisoare pentru viol, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins marţi o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care acesta a încercat să obţină anularea condamnării primite în […] © G4Media.ro.
17:50
Încrederea este în pericol pe măsură ce societatea alunecă de la nemulțumire la izolare în cadrul unor grupuri restrânse – potrivit barometrului de încredere Edelman 2026 # G4Media
Barometrul de Încredere Edelman 2026 – o cercetare efectuată în 28 de țări și lansată astăzi în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos – arată că resentimentele și nemulțumirile din societate au condus la izolarea oamenilor în grupuri restrânse. Șapte din zece respondenți raportează o reticență sau un refuz de a avea încredere în […] © G4Media.ro.
17:50
BREAKING Parlamentul European a decis să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump # G4Media
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Există un ”acord majoritar” ale grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial […] © G4Media.ro.
17:30
Zelenski se declară îngrijorat că discuţiile despre Groenlanda deturnează atenţia de la Ucraina # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat marţi „îngrijorat” de o deturnare a atenţiei internaţionale de la războiul din Ucraina către divergenţele provocate de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula arctică Groenlanda, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenţiei în plin conflict pe scară largă”, […] © G4Media.ro.
17:30
BREAKING Nicușor Dan a demarat un „proces de analiză al conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu obligațiile existente ale statului român # G4Media
Președintele Nicușor Dan a demarat un „proces de analiză al conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu obligațiile existente ale statului român, se arată, marți, într-un comunicat de presă al Administrației prezidențiale. „Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind […] © G4Media.ro.
17:30
„Este moral acceptabil” ca trupele americane să nu respecte ordinele contrare conștiinței lor, afirmă arhiepiscopul Broglio # G4Media
Arhiepiscopul catolic al serviciilor militare americane a declarat că „ar fi moral acceptabil să nu se respecte” ordinele dacă trupele le consideră contrare conștiinței lor, în contextul în care administrația Trump intenționează să cucerească Groenlanda, intervine în Venezuela și pregătește trupe pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, potrivit Washington Post. Timothy P. Broglio este cea […] © G4Media.ro.
17:10
Pagube de peste 500.000 de lei, în urma incendiului de la laboratorul Departamentului de Autovehicule Rutiere din cadrul Universității din Oradea / Clădirea nu era asigurată # G4Media
Incendiul care în weekend a mistuit un laborator al Departamentului de Autovehicule Rutiere, din cadrul Universității Oradea, a produs o pagubă de cel puțin jumătate de milion de lei, scrie ebihoreanul.ro. Încăperea va trebui reabilitată din temelii, iar toate echipamentele folosite de studenți trebuie înlocuite. Rectorul Constantin Bungău speră că lucrările de renovare vor fi […] © G4Media.ro.
17:10
Orientul Îndepărtat rus este îngropat în zăpadă după cea mai abundentă ninsoare din ultimii 60 de ani / Transporturi perturbate în China şi Japonia # G4Media
Orientul Îndepărtat rus a fost îngropat sub metri de zăpadă după cea mai abundentă ninsoare din ultimii 60 de ani, în timp ce o furtună de iarnă a măturat Asia, aducând ninsori în Shanghai şi blocând la sol numeroase aeronave în nord-vestul Japoniei, transmite marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Valul de frig […] © G4Media.ro.
17:10
Parlamentul australian şi-a înăsprit marţi legislaţia cu privire la infracţiunile motivate de ură şi la armele de foc, după atacul antisemit comis în decembrie pe plaja Bondi din Sydney şi soldat cu 15 morţi, relatează Agerpres citând Reuters. Cele două camere ale parlamentului australian au votat în favoarea acestor legi, ca răspuns la atacul de […] © G4Media.ro.
17:00
VIDEO INTERVIU Liderul USR, Dominic Fritz, despre intenția SUA de a anexa Groenlanda: Va trebui să ne poziționăm. Și această poziționare poate să fie doar alături de aliații noștri din UE / Este responsabilitatea noastră și legală și morală să ținem cu victima # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la interviurile G4Media că România trebuie să se poziționeze alături de UE în ce privește Groenlanda, pe care Statele Unite intenționează să o anexeze după ce președintele Nicușor Dan a exprimat un punct de vedere ambiguu. Ulterior consilierul prezidențial Marius Lazurcă a declarat că președintele se declară solidar cu […] © G4Media.ro.
17:00
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina / România nu e pe lista ţărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetăţenie # G4Media
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, transmite Agerpres. Actul normativ adoptat de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă […] © G4Media.ro.
17:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete: Nu putem fi mereu primii care sar în ringul de box, nici ultimii. Va fi o coregrafie complicată în anii ce vin # G4Media
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație la Davos pe care a avut-o vreodată. Burnete explică faptul că „Uniunea Europeană e locul nostru în lume; America este cel mai important aliat” și că nu putem fi mereu primii care „sar în ringul de box”, dar nici ultimii. „România […] © G4Media.ro.
16:50
Preşedintele Macron afirmă la Davos că preferă respectul, nu brutele, o aluzie la politica agresivă a lui Donald Trump # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele”, şi „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”, transmite AFP; agenţia apreciază că a fost vorba aparent de un răspuns la acţiunile diplomatice ale omologului american Donald Trump, transmite Agerpres. „Franţa şi Europa sunt […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
Şeful Statului Major al Apărării: sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” # G4Media
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spaţiului aerian, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem. „Am primit un sistem de combatere a dronelor. Denumirea acestuia este MEROPS. Am pregătit echipele care […] © G4Media.ro.
16:40
Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres. „În privinţa ţintei de deficit, aşa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuţie şi pe parcursul elaborării bugetului şi după ce continuăm şi închidem […] © G4Media.ro.
16:40
EXCLUSIV VIDEO Dominic Fritz despre coaliție: USR este responsabil până la limita durerii / PSD e nemulțumit de Bolojan pentru că Bolojan nu e Ciucă # G4Media
Președintele USR Dominic Fritz a vorbit într-un interviu G4Media despre ”responsabilitatea” USR și compromisurile politice pe care partidul său trebuie să le facă pentru a nu rupe coaliția de guvernare, în ciuda atacurilor zilnice venite din partea PSD. El a vorbit despre atacurile în serie ale PSD la adresa miniștrilor USR și a premierului Ilie […] © G4Media.ro.
16:30
Guvernul britanic a aprobat construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida temerilor privind spionajul # G4Media
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susţin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea şi încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operaţiuni de spionaj, informează agenția de știri Reuters. China încearcă de mulţi ani să-şi […] © G4Media.ro.
16:30
Armata germană numără în prezent aproape 185.000 de soldați, cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani # G4Media
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat marţi pentru agenţia dpa că numărul soldaţilor germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, cu 184.200 de soldaţi în serviciu, transmite Agerpres. Forţele active ale Bundeswehr-ului au crescut cu aproximativ 3.000 de soldaţi în 2025, cele mai bune cifre de recrutare din […] © G4Media.ro.
16:30
Primarul Clujului, Emil Boc, vrea servicii juridice externe, în contextul apariției unui conflict între asociații care au câștigat contractul pentru Centura Metropolitană: „Când vin la plată, eu trebuie să știu dacă plătesc facturile sau nu” # G4Media
În ședința Consiliului Local din 20 ianuarie, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a explicat motivele pentru care a solicitat să i se aprobe contractarea unor servicii juridice externe, în contextul apariției unui conflict între asociații care au câștigat contractul pentru Centura Metropolitană, scrie actualdecluj.ro Boc a arătat că situația este cunoscută de aproximativ trei […] © G4Media.ro.
16:30
Primele imagini cu monopostul Racing Bulls pentru sezonul 2026 din Formula 1 au apărut în mediul online, transmite The Race. Vorbim despre un test pe care „sora mică” a celor de la RedBull îl efectuează pe circuitul de la Imola. Noul RedBull RB22 vine cu o surpriză care i-a atras atenția lui Verstappen: „De unde […] © G4Media.ro.
16:20
Nicușor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles # G4Media
Administrația prezidențială anunță că președintele României va participa joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles. Liderii europeni se întâlnesc pentru a discuta despre cum să răspundă la decizia președintelui SUA de a impune tarife țărilor care nu susțin planurile sale de a prelua Groenlanda. Președintele Consiliului European, António Costa a […] © G4Media.ro.
16:20
Grindeanu spune că „cineva rupt total de jocul politic” nu poate fi șef la SIE sau SRI: Pot să fie oameni admirabili și care să nu se înscrie în profilul de acolo. Ar intra în „scenariul Săftoiu” # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, într-un interviu la Gândul, că „cineva rupt total de jocul politic” nu poate fi șef la SIE sau SRI, pentru că ar intra în „scenariul Săftoiu”. „PSD nu are în acest moment o majoritate singur în Parlament. Procedura e una cât se poate de clară: președintele propune, Parlamentul votează. […] © G4Media.ro.
16:20
De ce a respins Curtea de Apel București acțiunea avocatei AUR Silvia Uscov de suspendare a Comitetului Bolojan pentru legile Justiției # G4Media
Judecătorul Cătălin Daniel Ion, de la secția de contencios a Curții de Apel București, a motivat sentința prin care a respins cererea avocatei AUR Silvia Uscov, de suspendare a activității Comitetului format de premierul Bolojan pentru analizarea și modificarea legilor Justiției adoptate în 2022. Analizând cererea formulată de reclamantă și argumentele înaintate de către Guvern, […] © G4Media.ro.
16:20
Celebrul lanț de restaurante americane Chili’s intră, în doar câteva zile, pe piața din România / Unde va fi deschisă prima locație # G4Media
Lanțul american Chili’s, lider pe piața internațională de casual dining, se pregătește să intre pe piața din România. Prima unitate va fi deschisă în curând, în incinta Mall Băneasa, potrivit informațiilor din mediul de business, obținute de G4Food. © G4Media.ro.
16:10
CSM își pregătește un mare autogol: trimite la Comisia Europeană documentarul Recorder „Justiție capturată”. Procurorul Claudiu Sandu s-a opus # G4Media
Un comitet de lucru al Consiliului Superior al Magistraturii pregătește un material pe care urmează să-l transmită la Bruxelles, în cadrul mecanismului ”Rule of Law” al Comisiei Europene. Acest mecanism se aplică tutror țărilor membre, iar în cazul României înlocuiește Mecanimsul de Copperare și Verificare (MCV). Procurorul Claudiu Sandu, membru al CSM, a scris pe […] © G4Media.ro.
16:00
Grindeanu, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: E un plan bine pus la punct care a început odată cu reportajul Recorder / Se urmărește un plan roșu pentru că au loc concursurile pentru procurorul general, șefii DNA și DIICOT # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, într-un interviu la Gândul, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), că „este un plan bine pus la punct care a început odată cu reportajul Recorder” și că „se urmărește un plan roșu” pentru că, în această perioadă, au loc concursurile pentru procurorul general, […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.