Rusia pune la îndoială suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei

19:10

Ministerul Educaţiei a supus dezbaterii publice proiectul unui ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională ”Ora cu şi despre animale”, care se derulează în judeţul Ilfov şi se adresează elevilor de clasele a V-a şi a VI-a. După primul an în care disciplina s-a aflat în catalog, copiii au declarat că şi-au ajutat mai mult colegii sau au fost mai mult ajutaţi de aceştia, au ajutat animalele vulnerabile şi au colaborat mai bine cu colegii. ”Opţionalul nostru din Ilfov de la clasele a V-a şi a VI-a - este pe cale să devină naţional”, au transmis reprezentanţii Direcţiei Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.