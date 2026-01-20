Opţional dedicat elevilor de clasele a V-a şi a VI-a din Ilfov - ”Ora cu şi despre animale” - pe cale să devină naţional / Rezultatele după primul an arată că elevii s-au ajutat mai mult între ei şi au devenit mai empatici / Proiect în dezbatere - FOTO
News.ro, 20 ianuarie 2026 19:10
Ministerul Educaţiei a supus dezbaterii publice proiectul unui ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională ”Ora cu şi despre animale”, care se derulează în judeţul Ilfov şi se adresează elevilor de clasele a V-a şi a VI-a. După primul an în care disciplina s-a aflat în catalog, copiii au declarat că şi-au ajutat mai mult colegii sau au fost mai mult ajutaţi de aceştia, au ajutat animalele vulnerabile şi au colaborat mai bine cu colegii. ”Opţionalul nostru din Ilfov de la clasele a V-a şi a VI-a - este pe cale să devină naţional”, au transmis reprezentanţii Direcţiei Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.
Un adolescent de 16 ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a fost surprins, marţi seară, de un tren care urma să oprească în Gara Buzău.
Formaţia belgiană FC Bruges a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Bruges, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor.
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, care a urmărit cu satisfacţie cum eforturile lui Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda au adâncit diviziunile cu Europa, a declarat marţi că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei” şi a negat, de asemenea, că Moscova ar avea vreun interes asupra insulei, relatează Reuters.
Ludovic Orban: Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice / Este bine pentru România ca Bolojan să fie susţinut să îşi pună în practică programul de guvernare # News.ro
Liderul Forţa dreptei, Ludovic Orban, declară marţi că triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice, el precizând că, deşi în ultimele zile se vede cu ochiul liber o înteţire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliţie, cât şi din partea opoziţiei politice şi, mai ales, a opoziţiei nepolitice, consideră că este bine pentru România ca Bolojan să fie susţinut să îşi pună în practică programul de guvernare.
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250 # News.ro
Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250.
Literatura povestită copilului meu | Episodul 21: Liviu Rebreanu şi Ernest Hemingway (despre pierdere, tăcere şi ce fac oamenii când nu mai au) # News.ro
În sezonul 2 din seria „Literatura povestită copilului meu,” Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatură, aducând faţă în faţă câte doi autori.
Parlamentul European îngheaţă ratificarea acordului comercial cu SUA, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump. Susţinută de grupul social-democrat şi de PPE, măsura divide însă partidele naţionaliste europene # News.ro
Într-un prim răspuns al UE către preşedintele american, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite, ca urmare a ultimelor ameninţări ale lui Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice, scrie AFP.
România, parte a CAPRICORD, proiect derulat în 12 state pentru a decide dacă un medicament este rambursat, în ce condiţii şi pentru cine / Rogobete: Înseamnă reguli mai clare, decizii mai uşor de înţeles şi soluţii mai bine adaptate realităţilor medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a semnat, marţi, documentele necesare pentru ca România să devină parte a CAPRICORD, proiect pe care autorităţile responsabile de stabilirea preţurilor şi rambursarea medicamentelor din 12 state europene îl derulează pentru a îmbunătăţi modul în care sunt luate aceste decizii. ”Înseamnă reguli mai clare, decizii mai uşor de înţeles şi soluţii mai bine adaptate realităţilor medicale”, a transmis Rogobete.
Zelenski nu-şi imaginează să facă parte din ”Consiliul Păcii” lui Trump, dacă Rusia face parte din el. El nu s-a dus la Forumul Economic Mondial de la Davos, dar anunţă că se va duce numai pentru a semna un acord cu SUA privind garanţii de securitate # News.ro
Ucraina a fost invitată să participe la ”Consiliul Păcii” propus de către Donald Trump, anunţă marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde.
Designerul şef al monoposturilor Mercedes, britanicul John Owen, va părăsi echipa în timpul sezonului 2026, a anunţat, marţi, echipa germană de Formula 1.
Încăierare între mai multe persoane, într-o benzinărie din judeţul Tulcea / Două persoane au fost rănite, una ajungând la spital # News.ro
Mai multe persoane s-au agresat reciproc, într-o benzinărie din judeţul Tulcea, două persoane având nevoie de îngrijirile medicilor. Una dintre victime a ajuns la spital, iar cealaltă a refuzat să i se acorde sprijin medical.
Londra aprobă construirea controversatei mega-ambasade a Chinei după ce a primit asigurări de la serviciile de spionaj. Va fi cea mai mare ambasadă din Europa, amplasată în apropierea Turnului Londrei # News.ro
Guvernul britanic a aprobat marţi planul Chinei de a construi o super-ambasadă în centrul Londrei, dar este de aşteptat ca cei care se opun acestui proiect să conteste în instanţă planurile pentru construirea unui complex vast la Royal Mint Court, din motive de securitate.
Adolescent, la spital după ce a fost lovit de un autoturism, în zona unei treceri de pietoni din municipiul Sibiu # News.ro
Un adolescent de 17 ani a fost transportat la spital, marţi după-amiază, după ce a fost lovit de un autoturism, în zona unei treceri de pietoni din municipiul Sibiu. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
Să nu-l mai ”linguşim” pe Trump, tună fostul şef danez al NATO Anders Fogh Rasmussen. ”Dacă Trump atacă Groenlanda şi desfăşoară o acţiune militară împotriva acestei ţări, asta înseamnă, de facto, sfârşitul NATO”. ”Atunci când un bun nu este de vânzare, n # News.ro
NATO se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, în urma ameninţărilor lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, şi a venit timpul ca preşedintele american să nu mai fie ”linguşit”, cere fostul secretar general al Alianţei Nord-Atlantice Anders Fogh Rasmussen, relatează AFP.
Metrorex anunţă că scutul de forare "Sfânta Maria" a ajuns la Gara Băneasa / Tunelul realizat până acum însumează 2006 metri excavaţi şi 1.334 inele de tunel asamblate / În ce stadiu este al doilea utilaj - FOTO # News.ro
Metrorex anunţă, marţi, că scutul de forare "Sfânta Maria" a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou. În acelaşi timp, scutul de foraj ”Sfânta Ana” se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel.
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul ONU # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi, după ce preşedintele SUA; Donald Trump, a invitat România în "Consiliul pentru Pace", că a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open / Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin # News.ro
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului.
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, după soluţia găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureştiului: Ştim că aşteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura” / Situaţia actuală nu ţine de lipsă de voinţă sau de nepăsare # News.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat marţi, după soluţia găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureştiului, că ştie că aşteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”, dar situaţia actuală nu ţine de lipsă de voinţă sau de nepăsare ci de probleme tehnice şi structurale vechi, care s-au acumulat şi s-au agravat în timp. El a precizat că amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic, în zonele în care reţeaua are dificultăţi şi agentul termic ajunge cu probleme va asigura stabilitate şi continuitate în perioadele critice.
Lavrov afirmă că „planurile” Moldovei de unire cu România i-ar distruge statalitatea, în timp ce Kremlinul „regretă” retragerea Chişinăului din CSI # News.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că pretinse planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum pentru reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei, relatează Reuters. În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul „regretă” decizia Republicii Moldova de a ieşi din Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizaţia care grupa în jurul Moscovei toate fostele republici sovietice. Peskov a sugerat că iniţiativa ar face parte din „cursul de negare a oricăror relaţii cu Rusia”.
Sorin Grindeanu spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos / Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace: Aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva. Răspunsul trebuie să fie răspicat, da! # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic şi faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, ci pentru Europa.
BNR va reabilita sediul agenţiei din Braşov, după ce bucăţi din tencuiala clădirii s-au desprins punând în pericol siguranţa trecătorilor. Lucrările se ridică la 9 milioane lei fără TVA # News.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va reabilita sediul agenţiei din Braşov, care îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre Palatele Czell, edificiu aflat în proprietatea băncii centrale, fiind clasat în lista monumentelor istorice. În data de 10 ianuarie, bucăţi din tencuiala clădirii s-au desprins, punând în pericol siguranţa trecătorilor, într-un punct intens circulat. Lucrările pentru reabilitarea clădirii Agenţiei BNR Braşov vor dura aproximativ şapte luni, iar valoarea contractului a fost estimată la 9 milioane lei fără TVA.
Fotbalistul echipei Tottenham şi al echipei naţionale Radu Drăguşin s-a căsătorit civil, marţi, cu Ioana Stan.
Nazare afirmă că e foarte important să fie luat în calcul, la elaborarea bugetului, pachetul privind administraţia publică # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că pachetul legislativ care stabileşte reduceri de cheltuieli în zona administraţiei publice este ”foarte important” în calculele făcute pentru elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026.
Grindeanu: Suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor / Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în 2025 / Discuţia, la construirea bugetului # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că social-democraţii sunt absolut hotărâţi să susţină creşterea pensiilor în România, el arătând că pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025. Potrivit lui Grindeanu, discuţia ar urma să aibă loc la construcţia bugetului pe 2026.
ANALIZĂ - În lume există 600 milioane de deţinători de monede cripto, un sfert dintre ei au între 25 şi 34 de ani. Adopţia criptomonedelor este estimată să ajungă la 12,24% din populaţie până la finalul anului # News.ro
În lume există 600 milioane de deţinători de monede cripto, iar aproximativ 10% din cei 6 miliarde de utilizatori de internet deţin acum o formă de criptomonedă, arată datele Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume. Cele mai recente date arată că 25% dintre deţinătorii de criptomonede au între 25 şi 34 de ani, în timp ce 20% dintre aceştia se încadrează în intervalul 16-24 de ani, iar 22% între 35 şi 44 de ani. Adopţia criptomonedelor este estimată să ajungă la 12,24% din populaţie până la finalul lui acestui an.
Zelenski se declară îngrijorat de orice pierdere a atenţiei faţă de ”războiul la scară mare” din Ucraina. El cere SUA să rezolve prin negocieri diferendul cu privire la Groenlanda, care ameninţă înţelegerea cu europenii din NATO # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară marţi îngrijorat de o pierdere a atenţiei internaţionale faţă de Războiul din Ucraina, din cauza diferendului cauzat de veleităţile omologului său american Donald Trump cu privire la Groenlanda, relatează AFP.
UPDATE - Mureş: Incendiu la o staţie de reglare-măsurare a gazelor naturale/ O persoană cu arsuri, transportată la spital/ A fost oprită alimentarea cu gaz a staţiei # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi după-amiază, la Staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale din localitatea Cucerdea, judeţul Mureş, pompierii intervenind cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor. O persoană a suferit arsuri pe faţă şi pe mâini, fiind transportată la spital. Alimentarea cu gaz a staţiei a fost oprită.
Grindeanu: Am avut experienţe în trecut, fie că vorbim de SIE, de SRI, cu propuneri a unor directori civili care nu aveau nicio legătură cu serviciul / Trebuie să cunoşti foarte bine arhitectura statului, să relaţionezi cu toate partidele # News.ro
Sorin Grindeanu a declarat, marţi, că am avut experienţe în trecut, fie că vorbim de SIE, de SRI, cu propuneri a unor directori civili care nu aveau nicio legătură cu serviciul respectiv, el arătând că pentru şefia acestor servicii secrete trebuie să cunoşti foarte bine arhitectura statului şi să relaţionezi în acelaşi timp cu tot ceea ce înseamnă clasă politică, Parlament, partide politice, indiferent că sunt la putere sau în opoziţie.
Ministrul Finanţelor afirmă că reducerea cu 10 procente a cheltuielilor ministerelor se va face în baza unei ”formule” care va fi stabilită în perioada următoare # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că reducerea cu 10 procente a cheltuielilor ministerelor se va face în baza unei ”formule” care va fi stabilită în perioada următoare şi care va ţine cont de specificul fiecărui ordonator de credite şi de eventualele reduceri de cheltuieli pe care aceştia le-au operat deja.
Grindeanu spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie: Mai degrabă un soi de consultare. Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor, în acest moment # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie, el arătând că e mai degrabă ”un soi de consultare” şi probabil că şeful statului îşi doreşte să ia pulsul magistraţilor, în acest moment.
Nazare: Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA la HoReCa şi nu putem lua în calcul pentru buget măsuri care nu sunt în vigoare # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că în elaborarea bugetului de stat nu sunt luate în calcul creşteri de TVA, nici pentru industria ospitalităţii şi nici pentru alte domenii. De asemenea, în construcţia bugetului nu se ţine cont de eventuale modificări ale pensiilor magistraţilor.
Schi alpin: Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş de la Kronplatz / Mikaela Shiffrin a fost pe locul 4 # News.ro
Julia Scheib a câştigat marţi, la Kronplatz, în Italia, al patrulea slalom uriaş din acest sezon, din şapte curse disputate.
Macron acuză SUA, la Davos, că ”încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” şi cere ”să nu acceptăm legea celui mai puternic”. El evocă din nou o folosire a instrumentului anticoerciţie al UE # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marţi Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF), la Davos, de faptul că ”încearcă să slăbească Europa”, în urma unor ameninţări ale omologului său american de a impune noi taxe vamale oricărei ţări care susţine Groenlanda împotriva prădării americane, relatează BFMTV.
Mureş: Incendiu la o staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale/ O persoană cu arsuri primeşte îngrijiri medicale # News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi după-amiază, la Staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale din localitatea Cucerdea, judeţul Mureş, pompierii intervenind cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor. O persoană a suferit arsuri pe faţă şi pe mâini, primind îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD.
Nazare, întrebat dacă ar accepta să fie premier într-un guvern fără USR: Aceasta este o chestiune politică pe care chiar nu are rost să o comentez, pentru că nu e de actualitate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că ideea unui guvern fără USR şi pe care l-ar conduce este ”o chestiune politică”, una care ”nu e de actualitate”. El subliniază că premierul Ilie Bolojan s-a implicat direct ”în foarte multe speţe care au ajutat în finanţe”, în aşa fel încât România să ajungă să reducă din deficitul bugetar.
Primarul Capitalei anunţă că a fost găsită o primă soluţie pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti: Amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic în zonele cu dificultăţi # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, marţi, că a fost găsită o primă soluţie pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti. Astfel, informează primarul după întâlnirea cu ministrul Energiei şi repreznetanţii Termoenergetica şi ai Elcen, s-a convenit ca în zonele unde nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, să fie amplasate 24 de containere modulare. „Acestea vor asigura un plus de stabilitate şi continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde reţeaua are dificultăţi”, adaugă Ciucu.
Secretarul general al ONU Antonio Guterres îşi anulează participarea la WEF, la Davos, din cauza unei ”răceli puternice” # News.ro
Secretarul general al ONU Antonio Guterres urmează, până la urmă, să nu fie prezent la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, din cauza unei ”răceli puternice”, a anunţat marţi, un purtător de cuvânt de la Geneva, relatează AFP.
Nazare, despre suma care ar trebui plătită pentru un loc permanent în ”Consiliul pentru Pace” al lui Trump: Sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru/ Evident că e o sumă importantă # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump este ”o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.
Meciul Dinamo Zagreb - FCSB, care va avea loc, joi, în grupa principală a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Sander van der Eijk la centru.
Ursula von der Leyen promite, la Forumul Economic Mondial, la Davos, un răspuns ”ferm” ameninţărilor lui Trump cu privire la Groenlanda şi taxe vamale. Ea se angajează să coopereze cu SUA în vederea unei ”îmbunătăţiri a securităţii în Arctica” # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a promis marţi un răspuns ”ferm” ameninţărilor repetate ale lui Donald Trump cu privire la Groenlanda şi taxe vamale, relatează AFP.
Ministrul Finanţelor: Era nevoie de intervenţia ANAF în zona de ridesharing/ Sunt sume care ne ajută în momentul de faţă, toate sumele pe care le acumulează ANAF suplimentar # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că acţiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, ”ajutând” astfel foarte mult la ”echilibrarea bugetară”. El felicită conducerea ANAF, subliniind că Direcţia internă de integritate trebuie să acţioneze împotriva funcţionarilor corupţi.
Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB/ Arată o ajustare foarte serioasă în raport cu anul trecut, de aproape un procent din PIB, şi surprinde pozitiv # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, confirmă informaţiile potrivit cărora în acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, situându-se în jurul cifrei de 7,7% din PIB. El explică faptul că deficitul cash este mai mic în urma renegocierilor PNRR cu Comisia Europeană, renegociere care a fost posibilă în urma ”câştigării încrederii” Comisiei.
Grindeanu: UDMR şi USR l-au întrebat pe primul-ministru în coaliţie ce-i cu comitetul ăla pentru legile justiţiei / Privesc, ca să citesc din clasici în viaţă, cu îngrijorare acea desfăşurare legată de acel comitet şi nu văd care-i finalitatea # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că UDMR şi USR l-au întrebat pe primul-ministru în coaliţie ce-i cu comitetul pentru legile justiţiei, care a fost înfiinţat la nivelul Guvernului. El a mai spus că priveşte, ca să citească din clasici în viaţă, cu îngrijorare acea desfăşurare legată de acel comitet şi nu vede care-i finalitatea lui.
Ministrul Finanţelor: Investiţiile au crescut cu aproximativ 15%, investiţiile pentru 2025 au fost 137 de miliarde, net superioare celor 119 miliarde în 2024 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, respinge afirmaţiile celor care susţin că investiţiile în România au scăzut, anul trecut, el afirmând că datele arată o creştere a investiţiilor cu 15 procente pentru anul 2025.
Grindeanu: Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Putem să ieşim din guvernare şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate? Despre relaţia cu Bolojan: Grea / Despre schimbarea premierului: Nu suntem încă în acel moment # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este ”un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că ”nu suntem încă în acel moment”.
Avertismentul generalului Gheorghiţă Vlad: Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război/ Şeful Statului Major al Apărării spune că sunt în plan „foarte multe programe de pregătire” în acest sens, împreună cu IGSU # News.ro
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a avertizat, marţi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că populaţia României „trebuie să fie pregătită” şi pentru „susţinerea unui efort de război”, nu doar pentru „diferite situaţii de criză”, precum incendii, cutremure sau inundaţii. Vlad a afirmat că sunt în plan „foarte multe programe de pregătire” în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Primărie din Dolj, amendată cu 40.000 de lei de Administraţia Bazinală de Apă Jiu, pentru că a pus în funcţiune o reţea de canalizare fără autorizaţie de gospodărire a apelor # News.ro
Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au amendat cu 40.000 de lei Primăria comunei Coşoveni din judeţul Dolj pentru că a pus în funcţiune o reţea de canalizare fără autorizaţie de gospodărire a apelor.
Lavrov acuză SUA că şi-au încălcat promisiunea şi nu au eliberat încă doi membri ai echipajului petrolierului Marinera, confiscat la Atlanticul de Nord # News.ro
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov reproşează marţi că doi membri ruşi ai echipajului unui petrolier confiscat luna aceasta de către Statele Unite la Atlanticul de Nord nu au fost eliberaţi încă, contrar promisiunilor Washingtonului, relatează AFP.
