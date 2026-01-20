Au apărut primele imagini cu accidentul în care a fost implicat tatăl lui Abi Talent! Bărbatul este în comă
SpyNews, 20 ianuarie 2026 20:20
Tatăl lui Abi Talent a intrat în comă, după ce a fost implicat într-un accident extrem de grav. Bărbatul avea permisul de conducere suspendat, dar chiar și așa s-a urcat la volanul mașinii sale. Tatăl lui Abi Talent a fost transportat cu elicopterul la spital.
