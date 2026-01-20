Au apărut primele imagini cu accidentul în care a fost implicat tatăl lui Abi Talent! Bărbatul este în comă

10:40

Cristina Pucean a dat uitării trecutul! Dansatoarea nu mai vrea să audă de Bogdan de la Ploiești și se concentrează din ce în ce mai mult pe viața profesională. Totuși, cel mai recent mesaj al său, publicat pe rețelele de socializare, este destul de controversat. Dacă face sau nu referire la Vanessa, nu se știe, cert este că fanii au dat năvală în secțiunea de comentarii!