Ucraina a adoptat o nouă lege a cetățeniei, prin care se reglementează cetățenia multiplă. Românii nu se numără printre beneficiari
Economica.net, 20 ianuarie 2026 20:40
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.
• • •
Netflix și-a revizuit oferta pentru preluarea Warner Bros, pentru a contracara oferta rivalilor de la Paramount # Economica.net
Netflix a anunţat marţi o ofertă revizuită în numerar pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD) şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance, transmite DPA, relatează Agerpres.
Când va fi de fapt gata Autostrada Sibiu – Pitești. Revizuirea pozitivă pentru A1 a Curții de Conturi Europene # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană a îmbunătățit perspectivele legate de Autostrada A1 Sibiu - Pitești. În cel mai nou raport al său, proiectul din România este dat ca exemplu pozitiv, termenul estimat pentru finalizarea integrală a acestui coridor european pe teritoriul țării noastre fiind 2029.
Alexandru Rogobete: Am semnat un acord pentru stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor. 12 state europene colaborează pentru îmbunătățirea modului în care se iau aceste decizii # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat semnarea acordului de parteneriat cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru demararea proiectului CAPRICORD, prin care autorităţile responsabile de stabilirea preţurilor şi rambursarea medicamentelor din 12 state europene lucrează împreună pentru a îmbunătăţi modul în care sunt luate aceste decizii
Parlamentul European a supendat ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA, din cauza amenințărilor făcute de Trump la adresa mai multor state membre # Economica.net
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, transmite AFP, relatează Agerpres.
Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, a preluat activele SALSI Sinaia, care are cea mai veche fabrică de salam de Sibiu IGP, tranzacție anunțată de Economica.net anul trecut.
Rețeaua de spitale și clinici veterinare PartnerVet anunță că a cumpărat clinica veterinară Vet Zone din Pipera. Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă în portofoliu capabilităţi ridicate de chirurgie minim invazivă şi o gamă completă de servicii medicale veterinare pentru animale de companie din Ilfov şi din zona de nord-vest a Bucureştiului, se menționează în comunicatul transmis de companie.
Grupo Carso, deţinută de miliardarul mexican Carlos Slim, a anunţat achiziţionarea Fieldwood Mexico, societate care deţine participaţii în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil şi Pokoch, informează agenţia rusă de presă TASS, transmite Agerpres.
Trump amenință că va impune taxe de 200% pentru vinurile franțuzești, după ce a aflat că Macron nu vrea ca țara sa să se alăture Consiliului Păcii # Economica.net
Președintele american Donald Trump a amenințat că va aplica taxe vamale de 200% vinurilor și șampaniei franceze, în încercarea de a-l convinge pe președintele francez Emmanuel Macron să se alăture inițiativei sale „Consiliul Păcii”, care vizează rezolvarea conflictelor globale, transmite Agerpres.
Grupul UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi, angajează programator, potrivit unui anunț postat pe rețelele de socializare.
Emmanuel Macron, la Davos: Prefer respectul mai degrabă decât brutele și statul de drept mai degrabă decât brutalitatea # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă "respectul, mai degrabă decât brutele", şi "statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea", transmite AFP; agenţia apreciază că a fost vorba aparent de un răspuns la acţiunile diplomatice ale omologului american Donald Trump, transmite Agerpres.
Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: DRDP Brașov anunță transporturi agabaritice pentru grinzile necesare turcilor de la Makyol # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță marți transporturi agabaritice pe DN1, în județul Sibiu, a unor grinzi necesare construirii A13 Sibiu - Făgăraș.
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România # Economica.net
Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România vor fi dotate cu aparatură medicală și echipamente conexe, inclusiv sisteme de telemedicină. Spitalele publice din întreaga țară pot solicita o finanțare de până la 300.000 de lei prin înscrierea unui proiect până la 25 februarie 2026.
Ciucu anunță că PMB va instala 24 de containere modulare în zonele din București în care apa caldă și cădura sunt furnizate în mod deficitar # Economica.net
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat astăzi că instituția pe care o con duce va instala 24 de containere modulare în zonele din Capitală în care agentul termic e furnizat deficitar.
Companiile aeriene speră ca Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială să contribuie la un an record, dar industria se confruntă cu riscuri geopolitice # Economica.net
În 2026, se preconizează că veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri, Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creșterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI. Companiile aeriene se așteaptă la o creștere de 4,5% in acest an, după ce în 2025 se estimează că industria a înregistrat deja cea mai bună performanță financiară din istorie, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) raportând că veniturile totale au depășit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istorie.
VIDEO Metroul de Otopeni: Prima „cârtiță” a ajuns până la viitoarea stație Gara Băneasa # Economica.net
Asocierea de constructori turci Alsim Alarko - Makyol marchează o nouă etapă importantă pe șantierul Magistralei 6 de metrou din București. Utilajul TBM "Sfânta Maria" a străpuns peretele viitoarei stații Gara Băneasa, potrivit unor imagini postate marți pe rețelele de socializare.
Paralela45 a finalizat procesul de transformare organizațională și a devenit societate pe acțiuni, cu un capital social de 90.000 de lei. agenția are un nou CEO și un nou board administrativ.
Bugetul pe 2026, cu deficit de 6%, va fi unul al relansării și al investițiilor și va fi gata până în februarie – Nazare. Anul acesta avem șanse să aderăm la OCDE # Economica.net
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, care va fi aprobat în ședința de guvern de săptămâna viitoare, procedurile urmând să se finalizeze până la mijlocul lunii februarie. Proiectul de buget se bazează pe o creștere economică de 1% și deficit bugetar spre 6%, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Sentimentul şefilor de companii pentru 2026 – Doar 30% dintre CEO cred că vor avea venituri mai mari în 2026 (PwC Global CEO Survey 2026) # Economica.net
Doar trei din zece (30%) directori executivi la nivel global sunt încrezători că veniturile companiilor lor vor fi în creştere în următoarele 12 luni, acesta fiind cel mai redus procentaj din ultimii cinci ani, conform PwC Global CEO Survey 2026, lansat în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.
Miniştri europeni ai Economiei şi Finanţelor au aprobat, marţi, demararea unei proceduri de deficit excesiv împotriva Finlandei, ceea ce duce la 10 numărul ţărilor vizate de o astfel de procedură, transmite AFP.
Încă o declaraţie controversată a lui Serghei Lavrov: Marea Britanie nu ar trebui să se mai numească „Mare” # Economica.net
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Marea Britanie nu ar trebui să se mai numească Mare, întrucât este singura ţara din lume care se autointitulează oficial "Mare", relatează Reuters.
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării # Economica.net
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone.
Educaţie – Bolojan negociază cu rectorii pe tema bugetului şi a reducerii cheltuielilor publice. Grup de lucru constituit la MEC # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), la solicitarea acestora, fiind luată decizia constituirii unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu participarea CNR, în perspectiva pregătirii bugetului de stat pentru acest an.
Criză Groenlanda – Ce spune Ursula von der Leyen despre răspunsul UE la presiunea SUA # Economica.net
Răspunsul Uniunii Europene la presiunea anexionistă exercitată de preşedintele american Donald Trump asupra Groenlandei va fi "ferm, unit şi proporţional", a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, informează EFE.
Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi "o reuniune a diferitelor părţi" privind Groenlanda, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, relatează AFP.
China confirmă primirea invitaţiei din partea SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza # Economica.net
China a confirmat marţi că a primit din partea Statelor Unite o invitaţie de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, deşi a evitat să clarifice dacă va accepta propunerea sau cui anume i s-ar adresa la nivelul conducerii chineze, informează EFE.
Lecția energetică poloneză: producția de electricitate a ajuns în acest val de frig la 30.000 MW, Polonia exportă curent electric. România a trebuit să importe, la un consum de doar 9.000 MW # Economica.net
Polonia a ajuns la o producție record de energie electrică, de peste 30.000 MW, obținută mai ales în termocentrale, iar țara a fost în postura să exporte energie electrică.
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele 11 luni din 2025, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată, cu peste 8%, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, conform datelor publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Platforma multi-categorie Glovo, deţinută de compania spaniolă cu acelaşi nume, a anunţat promovarea lui Bogdan Meica în funcţia de General Manager pentru România, care anterior a gestionat extinderea segmentului de Quick commerce (Q-Commerce) și Advertising în cadrul companiei locale.
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat marţi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters.
Scutirea de la plată pentru bagajul de mână în avion, dar și alte drepturi pentru pasagerii companiilor aeriene, se află pe masa deputaților europeni, mâine, 21 ianuarie, pentru un vot final. Săptămâna trecută, draftul a primit 36 de voturi pentru și două abțineri.
PPC a depășit pragul de 1.500 MW instalați în regenerabil în România. Ținta este de 2.000 MW la finalul acestui an # Economica.net
PPC Renewables România și-a majorat capacitățile instalate la peste 1,5 GW, în urma adăugării a aproximativ 200 MW în 2025 și va continua cu strategia sa de creștere pentru a atinge pragul de 2 GW în capacități de producție din surse regenerabile până la finalul anului 2026, în principal prin parcuri eoliene și fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare a energiei în baterii, potrivit unui comunicat de presă.
Rusia şi-a majorat anul trecut livrările de votcă spre China cu 19%, până la 787.000 de litri, arată datele publicate de Administraţia vamală chineză, informează Itar Tass.
Record european pentru Raiffeisen Bank România. Bătaie pe obligațiunile emise de bancă, investitori de elită din Anglia sau Franța. Miliarde atrase # Economica.net
Prima emisiune de obligațiuni de tip "benchmark" operată de Raiffseisen SA intră direct în toul Europei Centrale șid e Sud Est, după ce valoarea totală cererii a depășit-o de mai multe ori pe cea a ofertei, ajungând în jur de 3 miliarde de euro.
Dacia are două modele în Top 10, cele mai vândute mașini în Europa în 2025. Sandero este lider # Economica.net
Raportul DataForce cu privire la înmatriculările de autoturisme noi în Europa în întreg anul 2025 arată că marca Dacia a reușit performanța de a avea două modele în Top 10, unul dintre acestea fiind chiar liderul absolut al clasamentului.
Valoarea totală estimată a tranzacţiilor din fuziuni şi achiziţii (M&A) a atins, în România, 6,7 miliarde de dolari, în 2025, la un număr al operaţiunilor în creştere cu 3% faţă de anul anterior, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată marţi.
„Autostrada” de pe Valea Doftanei: Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la alternativa pentru Valea Prahovei # Economica.net
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun: stadiul fizic și financiar al proiectului a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului, anunță Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.
Criză în China? Ce măsuri de relansare a economiei au anunţat autoritățile de la Beijing # Economica.net
Ministerul de Finanţe chinez a anunţat marţi un pachet de măsuri pentru a stimula investiţiile şi consumul, inclusiv un program de garanţii de credit în valoare de aproximativ 71,75 miliarde de dolari, după ce au fost date publicităţii cifrele oficiale ce indică probleme în aceste două domenii, transmite EFE.
Record de trafic pe aeroporturile din București în 2025. Companiile low-cost au crescut de peste șase ori traficul de pe Băneasa # Economica.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat anul trecut un trafic record de pasageri. În total, peste 17,7 milioane de pasageri au fost înregistrați pe cele două aeroporturi, din Băneasa și Otopeni.
Accelerarea AI, fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare sunt principalii factori care alimentează riscul cibernetic – raport Davos/Global Cybersecurity Outlook 2026 # Economica.net
Riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea Inteligenţei Artificiale (AI), fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare, notează cel mai recent raport al World Economic Forum, intitulat Global Cybersecurity Outlook 2026.
FOTO. Noutăți Xiaomi în România: mașini de spălat și frigidere. Cât costă și ce funcții au # Economica.net
Xiaomi a anunțat extinderea portofoliului din România cu noile electrocasnice Mijia, respectiv frigiderul Mijia Cross Door 502L și mașina de spălat cu uscător cu încărcare frontală Mijia Pro 9kg.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că de această săptămână posesorii mașinilor care nu achită tarifele de parcare vor fi amendați. Pe viitor, nu este exclusă ridicarea mașinilor din zona centrală.
Risc de blocaj financiar în România. Tot mai multe firme mari sunt în pericol de intrare în incapacitate de plată – analiză Sierra Quadrant # Economica.net
Finalul anului 2025 a adus o degradare accentuată a disciplinei de plată, lunile octombrie şi noiembrie fiind critice pentru blocajul financiar, avertizează analiştii de la Sierra Quadrant, într-o analiză despre situaţia business-ului românesc. Creșterea de peste 2,5 ori a valorii refuzate într-o singură lună, în condiţiile în care numărul instrumentelor a scăzut uşor în octombrie (3.713) faţă de septembrie (3.779), sugerează intrarea în incapacitate de plată a unor actori economici mari, care au generat incidente de valori foarte ridicate, consideră specialiştii.
Finanțări de 200 de milioane de euro pentru afacerile care sprijină construcțiile. Programul „Pro Infra” # Economica.net
Microîntreprinderile, IMM-urile și companiile mari pot depune proiecte în schema de ajutor de stat „PRO INFRA”, destinată investițiilor în producția de materii prime și materiale pentru infrastructura de transport. Bugetul total este de 200 milioane euro, iar plafonul este de 15 milioane euro/beneficiar/proiect, scrie Termene.ro.
200 de fermieri români protestează la Strasbourg împotriva propunerilor actuale privind Politica Agricolă Comună, Mercosur și Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon # Economica.net
O delegație de 200 de fermieri români s-a alăturat celorlalți agricultori europeni care protestează astăzi la Strasbourg. Ei solicită excluderea agriculturii din Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon (CBAM) și respingerea fermă a ideii de Fond Unic, care ar dilua sprijinul destinat agriculturii.
Rusia a tăiat cheltuielile la sfârşitul anului 2025 pentru a atinge ţinta de deficit bugetar # Economica.net
Rusia a redus cheltuielile în luna decembrie, pe măsură ce Guvernul de la Moscova a luat măsuri pentru a menţine deficitul fiscal în limitele celei mai recente ţinte revizuite, pe fondul unei scăderi a veniturilor din petrol, transmite Bloomberg.
Trei noi modele de la Dacia în 2026. Directorul global de vânzări anunţă un nou vehicul electric de clasă A, un altul de segment C și varianta hibridă a Sandero # Economica.net
Odată cu prezentarea rezultatelor comerciale pentru 2025, Frank Marotte, directorul global de vânzări al Dacia, a confirmat lansarea în 2026 a două modele complet noi în gama Dacia, dar și a versiunii Sandero cu sistem hibrid de propulsie.
Vânzările globale Dacia au crescut cu 3% până la aproape 700.000 de unități. 1 din 4 vehicule vândute este electrificat. # Economica.net
Marca Dacia a avut încă un an cu rezultate foarte bune reușind o creștere cu 3,1% a vânzărilor. Modelul Sandero este cel mai vândut autoturism nou din Europa, iar Spring și Bigster au fost principalii vectori ai majorării vânzărilor.
O nouă scumpire a carburanților în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina azi, 20 ianuarie # Economica.net
Prețurile au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, pentru a patra oară la rând. De data aceasta s-a scumpit doar motorina.
Începe Forumul Economic Mondial de la Davos. Trump ajunge miercuri pentru a susţine un discurs # Economica.net
Programul oficial al Forumului Economic Mondial începe marţi la Davos, iar printre liderii care vor susţine discursuri în deschidere se numără preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron şi vicepremierul chinez He Lifeng, relatează dpa.
