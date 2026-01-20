Ucraina a adoptat o nouă lege a cetățeniei, prin care se reglementează cetățenia multiplă. Românii nu se numără printre beneficiari

17:00

În 2026, se preconizează că veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri, Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creșterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI. Companiile aeriene se așteaptă la o creștere de 4,5% in acest an, după ce în 2025 se estimează că industria a înregistrat deja cea mai bună performanță financiară din istorie, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) raportând că veniturile totale au depășit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istorie.