Ce spune Rusia despre planurile Republicii Moldova de a se uni cu România
Economica.net, 20 ianuarie 2026 12:20
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat marţi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters.
Acum 30 minute
12:40
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele 11 luni din 2025, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată, cu peste 8%, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, conform datelor publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
12:40
Platforma multi-categorie Glovo, deţinută de compania spaniolă cu acelaşi nume, a anunţat promovarea lui Bogdan Meica în funcţia de General Manager pentru România, care anterior a gestionat extinderea segmentului de Quick commerce (Q-Commerce) și Advertising în cadrul companiei locale.
Acum o oră
12:20
12:20
Scutirea de la plată pentru bagajul de mână în avion, dar și alte drepturi pentru pasagerii companiilor aeriene, se află pe masa deputaților europeni, mâine, 21 ianuarie, pentru un vot final. Săptămâna trecută, draftul a primit 36 de voturi pentru și două abțineri.
Acum 2 ore
12:00
PPC a depășit pragul de 1.500 MW instalați în regenerabil în România. Ținta este de 2.000 MW la finalul acestui an # Economica.net
PPC Renewables România și-a majorat capacitățile instalate la peste 1,5 GW, în urma adăugării a aproximativ 200 MW în 2025 și va continua cu strategia sa de creștere pentru a atinge pragul de 2 GW în capacități de producție din surse regenerabile până la finalul anului 2026, în principal prin parcuri eoliene și fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare a energiei în baterii, potrivit unui comunicat de presă.
11:50
Rusia şi-a majorat anul trecut livrările de votcă spre China cu 19%, până la 787.000 de litri, arată datele publicate de Administraţia vamală chineză, informează Itar Tass.
11:50
Record european pentru Raiffeisen Bank România. Bătaie pe obligațiunile emise de bancă, investitori de elită din Anglia sau Franța. Miliarde atrase # Economica.net
Prima emisiune de obligațiuni de tip "benchmark" operată de Raiffseisen SA intră direct în toul Europei Centrale șid e Sud Est, după ce valoarea totală cererii a depășit-o de mai multe ori pe cea a ofertei, ajungând în jur de 3 miliarde de euro.
11:40
Dacia are două modele în Top 10, cele mai vândute mașini în Europa în 2025. Sandero este lider # Economica.net
Raportul DataForce cu privire la înmatriculările de autoturisme noi în Europa în întreg anul 2025 arată că marca Dacia a reușit performanța de a avea două modele în Top 10, unul dintre acestea fiind chiar liderul absolut al clasamentului.
11:30
Valoarea totală estimată a tranzacţiilor din fuziuni şi achiziţii (M&A) a atins, în România, 6,7 miliarde de dolari, în 2025, la un număr al operaţiunilor în creştere cu 3% faţă de anul anterior, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată marţi.
11:20
„Autostrada” de pe Valea Doftanei: Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la alternativa pentru Valea Prahovei # Economica.net
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun: stadiul fizic și financiar al proiectului a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului, anunță Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.
11:10
Criză în China? Ce măsuri de relansare a economiei au anunţat autoritățile de la Beijing # Economica.net
Ministerul de Finanţe chinez a anunţat marţi un pachet de măsuri pentru a stimula investiţiile şi consumul, inclusiv un program de garanţii de credit în valoare de aproximativ 71,75 miliarde de dolari, după ce au fost date publicităţii cifrele oficiale ce indică probleme în aceste două domenii, transmite EFE.
11:10
Record de trafic pe aeroporturile din București în 2025. Companiile low-cost au crescut de peste șase ori traficul de pe Băneasa # Economica.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat anul trecut un trafic record de pasageri. În total, peste 17,7 milioane de pasageri au fost înregistrați pe cele două aeroporturi, din Băneasa și Otopeni.
Acum 4 ore
11:00
Accelerarea AI, fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare sunt principalii factori care alimentează riscul cibernetic – raport Davos/Global Cybersecurity Outlook 2026 # Economica.net
Riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea Inteligenţei Artificiale (AI), fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare, notează cel mai recent raport al World Economic Forum, intitulat Global Cybersecurity Outlook 2026.
11:00
FOTO. Noutăți Xiaomi în România: mașini de spălat și frigidere. Cât costă și ce funcții au # Economica.net
Xiaomi a anunțat extinderea portofoliului din România cu noile electrocasnice Mijia, respectiv frigiderul Mijia Cross Door 502L și mașina de spălat cu uscător cu încărcare frontală Mijia Pro 9kg.
10:40
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că de această săptămână posesorii mașinilor care nu achită tarifele de parcare vor fi amendați. Pe viitor, nu este exclusă ridicarea mașinilor din zona centrală.
10:40
Risc de blocaj financiar în România. Tot mai multe firme mari sunt în pericol de intrare în incapacitate de plată – analiză Sierra Quadrant # Economica.net
Finalul anului 2025 a adus o degradare accentuată a disciplinei de plată, lunile octombrie şi noiembrie fiind critice pentru blocajul financiar, avertizează analiştii de la Sierra Quadrant, într-o analiză despre situaţia business-ului românesc. Creșterea de peste 2,5 ori a valorii refuzate într-o singură lună, în condiţiile în care numărul instrumentelor a scăzut uşor în octombrie (3.713) faţă de septembrie (3.779), sugerează intrarea în incapacitate de plată a unor actori economici mari, care au generat incidente de valori foarte ridicate, consideră specialiştii.
10:40
Finanțări de 200 de milioane de euro pentru afacerile care sprijină construcțiile. Programul „Pro Infra” # Economica.net
Microîntreprinderile, IMM-urile și companiile mari pot depune proiecte în schema de ajutor de stat „PRO INFRA”, destinată investițiilor în producția de materii prime și materiale pentru infrastructura de transport. Bugetul total este de 200 milioane euro, iar plafonul este de 15 milioane euro/beneficiar/proiect, scrie Termene.ro.
10:40
200 de fermieri români protestează la Strasbourg împotriva propunerilor actuale privind Politica Agricolă Comună, Mercosur și Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon # Economica.net
O delegație de 200 de fermieri români s-a alăturat celorlalți agricultori europeni care protestează astăzi la Strasbourg. Ei solicită excluderea agriculturii din Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon (CBAM) și respingerea fermă a ideii de Fond Unic, care ar dilua sprijinul destinat agriculturii.
10:40
Rusia a tăiat cheltuielile la sfârşitul anului 2025 pentru a atinge ţinta de deficit bugetar # Economica.net
Rusia a redus cheltuielile în luna decembrie, pe măsură ce Guvernul de la Moscova a luat măsuri pentru a menţine deficitul fiscal în limitele celei mai recente ţinte revizuite, pe fondul unei scăderi a veniturilor din petrol, transmite Bloomberg.
10:00
Trei noi modele de la Dacia în 2026. Directorul global de vânzări anunţă un nou vehicul electric de clasă A, un altul de segment C și varianta hibridă a Sandero # Economica.net
Odată cu prezentarea rezultatelor comerciale pentru 2025, Frank Marotte, directorul global de vânzări al Dacia, a confirmat lansarea în 2026 a două modele complet noi în gama Dacia, dar și a versiunii Sandero cu sistem hibrid de propulsie.
09:40
Vânzările globale Dacia au crescut cu 3% până la aproape 700.000 de unități. 1 din 4 vehicule vândute este electrificat. # Economica.net
Marca Dacia a avut încă un an cu rezultate foarte bune reușind o creștere cu 3,1% a vânzărilor. Modelul Sandero este cel mai vândut autoturism nou din Europa, iar Spring și Bigster au fost principalii vectori ai majorării vânzărilor.
09:40
O nouă scumpire a carburanților în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina azi, 20 ianuarie # Economica.net
Prețurile au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, pentru a patra oară la rând. De data aceasta s-a scumpit doar motorina.
09:30
Începe Forumul Economic Mondial de la Davos. Trump ajunge miercuri pentru a susţine un discurs # Economica.net
Programul oficial al Forumului Economic Mondial începe marţi la Davos, iar printre liderii care vor susţine discursuri în deschidere se numără preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron şi vicepremierul chinez He Lifeng, relatează dpa.
09:10
Fermieri români vor participa, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
Acum 6 ore
08:50
Grupul Renault a vândut 2,3 mil. de vehicule în 2025, dintre care aproape 700.000 au fost Dacia # Economica.net
Grupul francez Renault, din care face parte și marca românească Dacia, a vândut anul trecut 2.336.807 vehicule la nivel mondial, valoare în creștere cu 3,2%. Din acest total, vehiculele vândute sub marca Dacia au atins volumul de 697.408 unități, în creștere cu 3,1 % față de 2024.
08:40
Atac dur al Rusiei în Ucraina. Kievul a rămas fără electricitate, apă şi încălzire, la -12 grade Celsius # Economica.net
Un nou atac masiv al forţelor ruse împotriva infrastructurii energetice ucrainene a lăsat marţi o parte din Kiev fără electricitate, apă şi încălzire, în timp ce temperaturile în capitala Ucrainei sunt în jur de -12 grade Celsius, informează EFE.
08:20
Trump susţine că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda, relatează AFP.
Acum 8 ore
06:30
Majoritatea francezilor cred că SUA conduse de Trump vor reprezenta o ameninţare militară pentru Franţa în următorii ani – sondaj # Economica.net
Majoritatea francezilor (51%) consideră că Statele Unite conduse de preşedintele Donald Trump vor reprezenta o ameninţare militară pentru Franţa în următorii ani, când 42% văd în prezent aliatul transatlantic tradiţional ca pe "o ţară inamică", potrivit unui sondaj Ifop publicat marţi, notează AFP.
Acum 24 ore
23:30
Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condiţiile în care poate avea loc un blocaj, a declarat luni seara preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.
23:20
Veste mare pentru guvernul Bolojan! Statul se împrumută, în sfârșit, mai ieftin. Dobânda plătită băncilor a scăzut cu aproape 14% # Economica.net
Măsurile de stabilizare a sitiuației bugetare pare că au funcționat, în ciuda contrelor dintre partidele care formează alianța de guvernare. Dobânzile la titlurile de stat pe termen mediu au scăzut la 6,4%, sub dobânda de politică monetară, potrivit ultimei licitații interne pentru titlurile de stat. Noile dobânzi marchează oricum o scădere substanțială, echivalentă cu 14% sau un punct procentual, de la 7,2% în decembrie 2024 la 6,2% în ianuarie 2026, pentru titlurile pe 3 ani ani. Ultima emisiune de titluri de stat a MF (19.01.2026)
23:20
Apple și Samsung măresc avansul: 2 din 5 telefoane cumpărate în 2025 au fost doar de la ei. Cum arată Top 5 vânzări # Economica.net
Piața globală de smartphone-uri a închis anul 2025 cu un rezultat peste așteptări, totalizând 1,26 miliarde de telefoane livrate și un avans anual de 1,9%, potrivit datelor preliminare ale IDC. Evoluția pozitivă vine în pofida unui context economic dificil, marcat de incertitudini comerciale, blocaje logistice și presiuni macroeconomice persistente în mai multe regiuni, însă 2026 ar putea veni cu scăderi din cauza crizei de cipuri de memorie care lovește lanțurile de aprovizionare.
23:10
Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate costă 2.430 de lei în 2026 şi e opţională. Vor plăti 608 lei la momentul asigurării. Model de completare a declaraţiei unice # Economica.net
Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate, care nu sunt exceptaţi de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), costă 2.430 de lei dacă se asigură oricând pe parcursul acestui an, e opţională şi acoperă 12 luni care curg de la data trimiterii declaraţiei unice la ANAF, potrivit unei analize Economica.net pe baza Codului fiscal. Economica.net vă arată cum completaţi corect declaraţia unică ca să vă asiguraţi opţional la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe parcursul anului 2025 dacă sunteţi persoană fără venituri fiscalizate.
22:20
Bolojan a propus în BPN al PNL ca Guvernul să-și asume răspunderea pe legea privind reforma administrației în 29 ianuarie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a propus, luni, în ședința Biroului Politic Național al PNL, ca pe data de 29 ianuarie să fie angajată răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind reforma administrației, precum și pentru pachetul de măsuri destinate relansării economice, care va fi definitivat până pe 26 ianuarie, cu contribuția tuturor partenerilor din coaliție.
22:10
CNIR anunță că studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu a demarat luni # Economica.net
Studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu a demarat luni, cu un termen de 16 luni pentru finalizarea documentaţiei primului drum rapid, care se proiectează la frontiera cu Bulgaria, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
22:00
Sunt șanse foarte mici ca Autostrada A1 să fie finalizată până în 2030 – raport al Curții de Conturi Europene # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a publicat luni un raport dedicat infrastructurii de transport a UE, în care prezintă şi cazul autostrăzii A1 din România, cu o lungime 582 km, între Bucureşti şi Nădlac, destinată transportului de persoane şi mărfuri pe coridorul Rin - Dunăre.
21:50
MOL devine acționarul majoritar al companiei sârbești NIS, după ce cumpără pachetul de acțiuni deținut de Gazprom # Economica.net
Compania maghiară MOL şi grupul rus Gazprom au convenit prevederile de bază ale viitorului acord privind achiziţionarea de către MOL a participaţiei ruseşti în compania petrolieră NIS din Serbia, transmite Tanjug, relatează Agerpres.
21:40
Ungaria consideră Groenlanda ca fiind o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu trebuie să fie implicată # Economica.net
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto (foto), potrivit agenţiilor Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
21:20
Nazare: Proiectul de buget pe 2026 va fi aprobat de Guvern la mijlocul lui februarie iar după aia va ajunge în Parlament, pentru dezbatere și votare # Economica.net
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, iar în a doua parte a lunii va intra în dezbatere şi la vot în Parlament, a anunţat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
21:00
CCE a vândut proiectul fotovoltaic Horia 2 din județul Arad către bulgarii de la Renalfa Solarpro Group # Economica.net
Compania CCE a vândut proiectul fotovoltaic Horia 2, având 269,227 MW (AC) / 293,260 MWp, amplasat pe o suprafață de 349 de hectare în județul Arad, către compania bulgară Renalfa Solarpro Group, informează compania de avocatură CMS, care a consiliat vânzătorul în această tranzacție.
20:00
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni şi unde este aşteptat să participe de asemenea preşedintele american Donald Trump, într-un moment de tensiuni transatlantice provocate de intenţia acestuia de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom al Danemarcei, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
19:40
Ruxandra Geantă este noul Country Manager pentru România a retailerului polonnez de modă Answear # Economica.net
Answear, unul dintre principalii retaileri de modă premium și high-end din Europa Centrală, care desfășoară de 10 ani operațiuni pe piața din România prin answear.ro, o numește pe Ruxandra Geantă în funcția de Country Manager pe România, începând cu luna ianuarie a acestui an, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:40
Reabilitare 50 km de linii de tramvai în București: Ciucu propune modernizarea în paralel a rețelei de canalizare # Economica.net
Primarul general Ciprian Ciucu a adus la aceeași masă Apa Nova și direcția de Investiții din PMB, pentru a lucra calculat, rapid și eficient, pentru a nu sparge strada de două ori, în cadrul proiectului de reabilitare a 50 km de linii de tramvai. Ciucu le-a cerut să-și coordoneze calendarul lucrărilor pentru a interveni organizat pe aceeași bucată de stradă, anunță luni Primăria Capitalei.
19:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că demisionează din funcție, a transmis agenția de presă Reuters.
19:20
Peste 200 de fermieri români vor particpa marți la Strasbourg la un protest împotriva încheierii acordului comercial dintre UE și Mercosur # Economica.net
Peste 200 de fermieri români vor participa, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.
19:10
Mercedes a început la fabrica sa din Kecskemét (Ungaria) producția la noul model complet electric GLB # Economica.net
Mercedes-Benz a început producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemét, din centralul Ungariei, care în curând va putea majora producţia până la 350.00 de unităţi pe ani, sprijinind obiectivul ţării de a ajunge la o producţie anuală de un milion de maşini, a anunţat luni ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, informează MTI şi publicaţia Hungary Today, transmite Agerpres.
18:40
Agricover Credit IFN ia un împrumut de 12 milioane de euro de la BSTDB pentru finațarea cultivatorilor de cereale din România # Economica.net
Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank) și Agricover Credit IFN au semnat un nou acord de finanțare în valoare de 12 milioane de euro pentru a sprijini în continuare dezvoltarea sectorului agricol din România, informează cele două instituții financiare prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:20
România a comandat Băncii Mondiale un studiu cu privire la soluțiile de investiții pentru rețelele de termoficare din 27 de orașe # Economica.net
Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluţiile de investiţii în termoficare la nivelul a 27 de oraşe din România cu sistem centralizat de încălzire pentru populaţie, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Naţional, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, relatează Agerpres.
18:20
Ministerul Energiei a solicitat bani din fondul de rezervă al prim-ministrului pentru instalarea de cazane cu apă fierbinte pentru Elcen și Electrocentrale Craiova # Economica.net
Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte - n.r.) de care este nevoie la Bucureşti şi la Craiova, ca soluţii temporare, până la instalarea de noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Naţional, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
18:10
Creșterea economică a României va fi una modestă, de 1,2%, în 2026, iar inflația ar putea coborî la 4-5% – Prognoză Libra Internet Bank # Economica.net
Analiștii Libra Internet Bank prognozează pentru anul 2026 o creștere economică modestă de de 1,2%, care are la bază investițiile (formarea brută de capital fix) a căror creștere este condiționată însă de o îmbunătățire importantă a ratei de absorbție a fondurilor europene (15-16 miliarde de euro).
18:00
Cum scapi de grija check-in-ului și de taxele suplimentare la zborurile low-cost. Boardingpass.ro a lansat AeroPass.ro # Economica.net
BoardingPass, platformă independentă de știri și analize dedicate industriei aviației, a lansat AeroPass.ro, un serviciu digital de check-in online asistat.
