Dominic Fritz explică implicarea USR într-un Guvern cu un ministru acuzat de plagiat
MainNews.ro, 20 ianuarie 2026 20:40
Dominic Fritz, președintele USR, explică de ce partidul rămâne în guvern alături de Radu Marinescu, ministrul Justiției acuzat de plagiat. Fritz subliniază responsabilitatea USR pentru miniștri și îndeamnă alegătorii să compare reacțiile partidelor. Comisia de Etică din Craiova va analiza acuzațiile de plagiat. Dominic Fritz afirmă că USR ar trebui evaluat după miniștrii săi, nu …
• • •
Acum 30 minute
20:40
Dominic Fritz, președintele USR, explică de ce partidul rămâne în guvern alături de Radu Marinescu, ministrul Justiției acuzat de plagiat. Fritz subliniază responsabilitatea USR pentru miniștri și îndeamnă alegătorii să compare reacțiile partidelor. Comisia de Etică din Craiova va analiza acuzațiile de plagiat. Dominic Fritz afirmă că USR ar trebui evaluat după miniștrii săi, nu …
20:40
Trădarea care a creat superputerea americană are la bază vânzarea teritoriului Louisianei de către Napoleon în 1803. Această tranzacție istorică a transformat Statele Unite, dublându-le suprafața și consolidându-le influența globală. Aflați cum această decizie a marcat începutul ascensiunii Americii și declinul Europei. Achiziția Louisianei în 1803 a dobândit Statelor Unite un teritoriu vast și a …
Acum o oră
20:20
România se confruntă cu Macedonia de Nord în meciul de la EHF EURO 2026. După înfrângeri în primele partide, tricolorii caută să evite o nouă eliminare. Cu start slab, România începe să se apropie de adversari. Află ultimele actualizări și clasamentul din Grupa B de la competiție. România joacă acum împotriva Macedoniei de Nord la …
20:20
Klaus Iohannis a pierdut la Tribunalul Sibiu, ANAF obținând dreptul asupra celeilalte jumătăți a casei sale din centrul istoric. Fostul președinte datorează deja aproape un milion de euro pentru închirierea ilegală a imobilului, iar fiscul amenință cu executarea silită dacă nu va plăti despăgubirile. ANAF a câștigat la Tribunalul Sibiu dreptul asupra celeilalte jumătăți a …
20:10
Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales dezvoltă tehnologia inovatoare de „energie solară nocturnă", care transformă radiația infraroșie a Pământului în electricitate. Aceasta ar putea alimenta sateliții după apus, reducând dependența de baterii și având potențial semnificativ în spațiu. Descoperă mai multe despre această metodă revoluționară! Cercetătorii dezvoltă tehnologia energiei solare nocturne pentru generarea …
20:10
Judecătorul Alin Ene a analizat costurile justiției din România, dezvăluind că statul plătește aproximativ 126 de lei pentru fiecare dosar soluționat. Acesta subliniază importanța evaluării justiției în raport cu cheltuielile cetățenilor și volumul de muncă al judecătorilor. Compararea costurilor reale este esențială pentru transparență. Judecătorul Alin Ene a prezentat venitul net lunar al judecătorilor, care …
Acum 2 ore
20:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că controalele ANAF în sectorul ridesharing sunt justificate de sumele semnificative anunțate privind evaziunea fiscală. Aceste acțiuni sunt parte a unei strategii mai ample pentru a combate fraudă fiscală în transportul alternativ din România. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține controalele ANAF în sectorul ridesharing Controalele sunt justificate de nivelul …
19:40
Opoziția din Ungaria, condusă de Péter Magyar, se află pe un avans semnificativ în sondajele pentru alegerile din aprilie 2026, având 51% în fața partidului Fidesz al lui Viktor Orban, care are 39%. Aceasta este cea mai slabă poziție a lui Orban în cei 16 ani de guvernare, într-un climat de acuzații de corupție. Opoziția …
19:20
România debutează cu echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, Tăriceanu la volan # MainNews.ro
România va debuta cu o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, având cinci echipaje inclusiv fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu la volanul unei Lancia Fulvia din 1974. Evenimentul comemorează 90 de ani de la victoria lui Petre Cristea și va demonstra tradiția automobilismului românesc pe o scenă internațională. România va participa pentru prima dată cu …
19:20
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a acceptat invitația lui Donald Trump și s-a alăturat Consiliului pentru Pace, marcând o apropiere de SUA după ani de izolare. Această decizie, publicată de un canal Telegram oficial, îi poate influența statutul internațional și relațiile cu Occidentul. Aleksandr Lukașenko, președintele belarus, a aderat la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald …
19:20
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a avut întrevederi la Davos cu omologii din Luxemburg, Liechtenstein și Croația, discutând despre parcursul european al Moldovei, aderarea la UE și cooperarea economică. Accentul s-a pus pe pace, securitate și prosperitate, prin reforme și atragerea de investiții. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos …
19:20
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump. Scopul evaluării este de a determina compatibilitatea inițiativei cu angajamentele internaționale ale României. Consiliul vizează promovarea păcii globale și abordarea conflictului din Gaza. Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump Evaluarea vizează compatibilitatea noii inițiative cu …
19:10
Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de Australia. Premierul Keir Starmer subliniază riscurile pentru tineri și nevoia de măsuri stricte. Analiza situației și vizitele oficialilor britanici în Australia vor sprijini această inițiativă. Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de …
Acum 4 ore
19:00
Oamenii nu cred în cifrele guvernamentale din cauza experiențelor zilnice negative și a știrilor alarmante, deși indicatorii economici sugerează altceva. Cartea lui Dan Ariely, „Ce îi face pe oamenii raționali să creadă lucruri iraționale", explorează neîncrederea și prejudecățile cognitive care alimentează aceste percepții. Oamenii percep economia mai rău decât sugerează cifrele oficiale din cauza experiențelor …
19:00
Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat un sistem pentru antrenarea inteligenței artificiale pe baza datelor de luptă acumulate în conflictul cu Rusia. Aceste informații sunt esențiale pentru aliați, având o valoare extraordinară în analiza tacticilor militare. Ucraina colaborează cu parteneri din SUA și Marea Britanie. Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, …
18:40
Bundeswehr-ul german a atins un maxim al recrutării, cu 184.200 de soldați activi, cea mai bună cifră din ultimii 15 ani. Germania plănuiește extinderea forțelor la 260.000 de militari până în 2030, în contextul creșterii amenințărilor din partea Rusiei și al unei mai mari angajări în securitatea internațională. Numărul soldaților germani a ajuns la 184.200, …
18:20
Nicolae Stanciu a semnat cu Dalian Yingbo FC după despărțirea de Genoa, unde nu a confirmat. Căpitanul naționalei României a avut o performanță slabă, bifând doar șapte meciuri. Dalian Yingbo FC devine astfel clubul numărul 11 din cariera sa profesională, după o lungă experiență internațională. Nicolae Stanciu a semnat un contract cu Dalian Yingbo FC …
18:20
Nicușor Dan a răspuns inițiativei lui Donald Trump pentru crearea Consiliului pentru Pace, afirmând că analizează implicarea României. Inițiativa, care implică o taxă de un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent, vizează soluționarea conflictelor globale. Evaluarea este în curs pentru compatibilitate cu angajamentele internaționale. Președintele Nicușor Dan salută inițiativa lui Donald Trump privind …
18:20
Vladimir Plahotniuc, oligarhul basarabean, este cercetat într-un nou dosar pentru folosirea de acte de identitate false. Acesta a fost prins în Grecia și riscă până la 20 de ani de închisoare pentru furtul miliardului. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv, iar apărătorul său contestă acuzațiile. Vladimir Plahotniuc, oligarh basarabean, a fost prins cu acte de identitate …
18:20
Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă că nu este momentul ca Ilie Bolojan să fie schimbat din fruntea Guvernului. În ciuda dificultăților de colaborare între cei doi, Grindeanu subliniază că nu există alternative viabile de guvernare și așteaptă numirile la șefia serviciilor secrete pentru a decide asupra coaliției. Sorin Grindeanu afirmă că nu este momentul pentru …
18:10
DeepSky este o nouă rețea de sateliți AI care promite să revoluționeze monitorizarea vremii la nivel global. Proiectul, dezvoltat de Tomorrow.io, își propune să îmbunătățească frecvența și precizia observațiilor meteorologice, abordând deficitul de date în regiunile slab monitorizate, precum oceanele și zonele polare. DeepSky este o rețea de sateliți AI destinată să îmbunătățească monitorizarea vremii …
18:00
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar de 27,75 dolari pe acțiune pentru Warner Bros Discovery, răspunzând astfel la propunerea rivalului Paramount Skydance. Această mișcare ar putea duce la consolidarea poziției Netflix pe piața media, incluzând francize celebre precum Harry Potter și Game of Thrones. Netflix a făcut o ofertă integral în numerar de …
18:00
Președintele ucrainean Zelenski și-a exprimat îngrijorarea față de distragerea atenției internaționale de la conflictul din Ucraina, din cauza disputei legate de Groenlanda, provocată de Donald Trump. Zelenski a cerut negocieri diplomație cu SUA și a subliniat importanța sprijinului internațional pentru Ucraina în fața agresiunii ruse. Zelenski își exprimă îngrijorarea că disputa privind Groenlanda distrage atenția …
17:40
Revizuirea statutului „Consiliului pentru pace”: Inițiativa lui Trump, fără ecou global. # MainNews.ro
Propunerea lui Donald Trump de a crea un Consiliu pentru Pace se confruntă cu scepticism global, fiind criticată de lideri europeni și israelieni. Inițiativa include condiții controversate, precum contribuția financiară de 1 miliard de dolari. Aliații europeni explorează modificări, în timp ce unii lideri, precum Orban, confirmă participarea. Inițiativa lui Donald Trump de a crea …
17:20
Scene de panică au avut loc la meciul dintre Luciano Darderi și Cristian Garin, unde italianul s-a tăvălit de durere pe teren din cauza unor crampe. Darderi, care a învins cu 7-6, 7-5, 7-6, a avut nevoie urgentă de o pauză, dar regulamentul permite doar între seturi. Detalii despre incident și declarații după meci. Luciano …
17:20
Lanțul american de restaurante casual dining Chili's se pregătește să deschidă primul său restaurant în România, cu o investiție de peste 1 milion de euro. Noua unitate va fi situată în Mall Băneasa, iar brandul va include locații și în baze militare, marcând o expansiune semnificativă pe piața românească. Lanțul american de restaurante Chili's își …
17:20
Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe 22 ianuarie # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară a Consiliului European, subliniind angajamentul României față de valorile europene. Valentin Naumescu, consilier pe afaceri europene, afirmă că societatea românească susține ferm apartenența la Uniunea Europeană. Delegația include ministrul de Externe și un consilier prezidențial. Nicușor Dan participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară …
17:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un deficit bugetar pentru 2025 de 7,7% din PIB, sub prognoza inițială de 8,4%. Investițiile au crescut cu 15%, iar România câștigă încrederea Comisiei Europene. Nu se iau în
17:10
Familia Simonei Halep acționează în judecată Primăria Constanța pentru teren în Mamaia # MainNews.ro
Familia Simonei Halep a dat în judecată Primăria Constanța pentru un teren valoros din Mamaia, afectat de modificări urbanistice. Litigiul, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, contestă o hotărâre a municipalității care stabilește o diferență de preț de 339.800 de euro. Detalii despre proiectul imobiliar și implicațiile financiare. Familia Simonei Halep, printr-o firmă controlată de unchiul … Articolul Familia Simonei Halep acționează în judecată Primăria Constanța pentru teren în Mamaia apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
16:40
Kim Jong Un demite public un vicepremier, acuzându-l de incompetență și comparându-l cu o capră. Această mustrare rară subliniază criza economică și provocările cu care se confruntă Coreea de Nord. Liderul solicită accelerarea modernizării economiei în contextul primului congres al partidului după cinci ani. Kim Jong Un a demis public un vicepremier din cauza incompetenței … Articolul Kim Jong Un demite un vicepremier, comparându-l cu o capră apare prima dată în Main News.
16:20
Cristian Tudor Popescu critică răspunsul ambiguu al lui Nicușor Dan în scandalul UE-Trump # MainNews.ro
Cristian Tudor Popescu critică sever atitudinea lui Nicușor Dan în scandalul UE-Trump, calificând-o drept „curluntrism ridicol și umilitor”. El subliniază necesitatea unor reacții ferme în fața provocărilor internaționale, evidențiind lipsa de influență a României pe scena geopolitică mondială. Cristian Tudor Popescu critică atitudinea președintelui Nicușor Dan în conflictul SUA-UE Nicușor Dan a fost invitat la … Articolul Cristian Tudor Popescu critică răspunsul ambiguu al lui Nicușor Dan în scandalul UE-Trump apare prima dată în Main News.
16:20
Sorin Grindeanu a anunțat consens în coaliția de guvernare pentru un pachet de măsuri de relansare economică, după eforturi susținute de convingere a prim-ministrului Ilie Bolojan. Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforme și se așteaptă ca oficialii să nu se laude cu o scădere a deficitului bugetar. Sorin Grindeanu a anunțat asumarea răspunderii Guvernului … Articolul Consens în coaliție după eforturi intense pentru a-l convinge pe Bolojan apare prima dată în Main News.
16:10
Primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este investigat de DIICOT pentru corupere a minorilor și pornografie infantilă. Percheziții au avut loc la sediul primăriei și la locuința sa, în urma unor acuzații grave. Autoritățile analizează dovezile pentru a asigura protecția minorilor și clarificarea situației legale a edilului. Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este investigat … Articolul Primar din Izvoarele, percheziții și anchetă pentru corupere a minorilor apare prima dată în Main News.
16:10
Stadionul Dinamo din Șoseaua Ștefan cel Mare a fost demolat azi, iar suporterii au avut ocazia să ia suveniruri din istoria clubului. În locul vechiului stadion va fi construită o arenă nouă, promițând un termen de finalizare de maximum 25 de luni. Emoții mari pentru fanii dinamoviști! Stadionul Dinamo a început să fie demolat pentru … Articolul Buldozerele demolează Stadionul Dinamo pe Șoseaua Ștefan cel Mare apare prima dată în Main News.
16:00
Iași ocupă un loc important în topul salariilor din România, cu un fond de salarii de 1,405 miliarde de lei și un salariu mediu brut de 6.763 lei, conform datelor din octombrie 2025. Comparativ cu Bucureștiul și Clujul, Iașiul se situează în rândul județelor cu cele mai mari salarii din estul țării. Iași a avut … Articolul Salariile angajaților din Iași: clasament în topul României apare prima dată în Main News.
16:00
Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul trupelor NATO din Europa, a subliniat importanța pregătirii Armatei Române în descurajarea unui atac rusesc. El a declarat că Rusia este o amenințare, dar nivelul de pregătire al României a influențat deciziile Moscovei. Detalii despre situația geopolitică și războiul din Ucraina. Generalul Alexus G. Grynkewich laudă Armata Română pentru descurajarea … Articolul Comandant NATO: Armata Română descurajează Rusia de atacuri apare prima dată în Main News.
15:40
Află care sunt actele necesare pentru obținerea buletinului în 2026! Indiferent dacă îți faci buletinul pentru prima dată sau schimbi cartea de identitate, descoperă taxele de plată și informațiile utile despre noile cărți de identitate electronice. Găsește toate detalii pe site-ul nostru! Actele necesare pentru buletin în 2026 variază în funcție de vârstă și tipul … Articolul Acte și taxe necesare pentru obținerea buletinului în 2026 apare prima dată în Main News.
15:40
Planurile Republicii Moldova de unire cu România sunt considerate de Serghei Lavrov, ministru rus de Externe, ca fiind distrugătoare pentru statalitatea țării. Aceasta afirmație se contextul amenințărilor rusești asupra suveranității Moldovei, generând reacții din partea autorităților moldovene și a societății civile. Serghei Lavrov afirmă că unirea Republicii Moldova cu România este distrugătoare pentru statalitatea moldovenească … Articolul Lavrov: Unirea cu România amenință statalitatea Moldovei apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ilie Bolojan a solicitat universităților să contribuie la reducerea cheltuielilor publice, în cadrul unei întâlniri cu Consiliul Național al Rectorilor. Măsurile vizează o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, cu scopul de a diminua deficitul bugetar și a eficientiza administrația publică. Premierul Ilie Bolojan a solicitat universităților să participe la eforturile de reducere … Articolul Ilie Bolojan: Universitățile trebuie să facă economii – Răspunsul rectorilor apare prima dată în Main News.
15:40
O mașină cu numere românești, neînregistrată și fără drept de circulație, a fost confiscată de poliția militară olandeză la aeroportul din Eindhoven. Șoferul a primit trei amenzi și a fost obligat să plece pe jos. Autoritățile avertizează asupra riscurilor vehiculelor fantomă, utilizate în activități infracționale. O mașină cu numere românești, neînregistrată, a fost confiscată la … Articolul Mașină fantomă confiscată la Eindhoven: șofer cu trei amenzi, plecat pe jos apare prima dată în Main News.
15:10
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei, subliniind importanța investițiilor în infrastructura digitală. Raportul Vodafone indică faptul că securitatea Europei este strâns legată de conectivitate, având nevoie de politici coerente și inovație pentru a proteja cetățenii de amenințări. Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei, considerată prioritate strategică Raportul Vodafone subliniază … Articolul Vodafone: Conectivitate sigură, pilon al apărării Europei Digitale apare prima dată în Main News.
15:10
Doliu în justiție după moartea judecătoarei Ioana Tripon, la 51 de ani, la șapte luni de la pensionare. Președinta Secției IV-a pentru litigii de muncă a Curții de Apel Cluj, Tripon a fost apreciată pentru devotamentul său față de justiție. Două fetițe rămân orfane de mamă. Condoleanțe familiei îndoliate. Judecătoarea Ioana Tripon a decedat la … Articolul Judecătoarea Ioana Tripon a murit la șapte luni după pensionare apare prima dată în Main News.
15:10
Naomi Osaka a fascinat la Australian Open cu o ținută inspirată de meduze, câștigând meciul împotriva Antoniei Ruzic. Reilly Opelka a făcut și el senzație cu outfit-ul său de 1.400 de dolari. Descoperă detalii despre stilurile lor unice și impactul acestora la turneu. Urmărește evoluția lor pe terenul din Melbourne. Naomi Osaka a câștigat meciul … Articolul Naomi Osaka strălucește la Melbourne în ținuta de meduză, Opelka cu look de 1.400$ apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:00
Bonificația de 3% pentru firmele corecte: Procedura actualizată și riscurile reducerii # MainNews.ro
Bonificația de 3% pentru firmele corecte a primit o actualizareimportantă. Ordinul publicat în Monitorul Oficial detaliază procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și veniturile microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2024, inclusiv condițiile de diminuare sau anulare. Află mai multe! Procedura de acordare a bonificației de 3% pentru impozitul pe profit anual … Articolul Bonificația de 3% pentru firmele corecte: Procedura actualizată și riscurile reducerii apare prima dată în Main News.
14:40
Muncitorii din Balcani care ajung în Germania cumpără adesea mașini scumpe ca simbol al succesului, înainte de a-și achiziționa o locuință. Discuțiile pe rețelele de socializare evidențiază dorința de a afișa prosperitate, chiar și în condiții modeste, provocând reacții variate printre utilizatori. Muncitorii din Balcani cumpără mașini ca simbol al succesului în Germania Discuțiile pe … Articolul „Balcanici în Germania: Pateu și BMW, visul de a reuși” apare prima dată în Main News.
14:20
Trump a susținut că anexarea Groenlandei ar întări securitatea SUA împotriva amenințărilor rusești. Însă expertul Armand Goșu explică de ce acest argument nu este valabil, subliniind că SUA deja au baze militare în Groenlanda și că Rusia dispune de rachete care pot fi lansate din diverse locații. Trump a propus anexarea Groenlandei pentru a spori … Articolul Argumentele lui Trump pentru anexarea Groenlandei: de ce nu se susțin apare prima dată în Main News.
14:20
Chișinăul anunță retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI) pe cale juridică. Ministrul Mihai Popșoi detaliază procesul de denunțare a acordurilor de bază. Criticile din partea pro-rusului Igor Dodon și reacția Kremlinului evidențiază tensiunile geopolitice. Moldovan candidatul pentru UE continuă drumul spre integrare. Chișinăul intenționează să iasă din CSI prin denunțarea a trei acorduri fundamentale Decizia … Articolul Chișinăul se distanțează de CSI, reacția lui Igor Dodon și pro-rușilor apare prima dată în Main News.
14:20
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu rectorii universităților despre bugetul Educației pentru 2026, propunând soluții de reducere a cheltuielilor fără a compromite dezvoltarea educațională. S-a subliniat importanța analizei parcursului profesional al absolvenților și continuarea proiectelor finanțate prin PNRR. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu rectorii despre bugetul Educației pe anul 2026 Consiliul Național al Rectorilor … Articolul Bugetul Educației: Ilie Bolojan caută soluții cu rectorii universităților apare prima dată în Main News.
14:10
Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, solicită acum eliberarea prin recurs în casație. Instanța suprema judecă cererea, după respingerea anterioară a contestației în anulare. Cazul marchează o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de … Articolul Fost episcop din Huși, condamnat pentru viol, cere eliberarea la ÎCCJ apare prima dată în Main News.
14:10
Pariurile sportive sunt extrem de populare în România, datorită dragostei pentru sport, platformelor bine dezvoltate, laturii distractive și accesului ușor. Aceasta activitate este promovată intens, iar românii sunt atrași de iluzia câștigurilor rapide. Descoperă motivele pentru care pariurile reprezintă o pasiune națională. Pariurile sportive sunt extrem de populare în România, având mulți operatori licențiați Dragostea … Articolul De ce pariurile sportive atrag românii: popularitate și tendințe apare prima dată în Main News.
