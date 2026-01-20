Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe 22 ianuarie

14:20

Trump a susținut că anexarea Groenlandei ar întări securitatea SUA împotriva amenințărilor rusești. Însă expertul Armand Goșu explică de ce acest argument nu este valabil, subliniind că SUA deja au baze militare în Groenlanda și că Rusia dispune de rachete care pot fi lansate din diverse locații. Trump a propus anexarea Groenlandei pentru a spori … Articolul Argumentele lui Trump pentru anexarea Groenlandei: de ce nu se susțin apare prima dată în Main News.