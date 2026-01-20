Germania ar putea boicota Cupa Mondială din SUA, în fața amenințărilor lui Trump. DFB și FIFA decid autonom
StirileProtv.ro, 20 ianuarie 2026 21:50
DFB şi FIFA vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în SUA, a declarat guvernul german pentru AFP, după apelurile în acest sens ca răspuns la ameninţările lui Trump.
• • •
Acum 5 minute
22:10
Șoc în Liga Campionilor. Manchester City, eșec răsunător în confruntarea de la Cercul Polar # StirileProtv.ro
Manchester City, câştigătoarea ediţiei din 2023, a fost învinsă surprinzător de echipa norvegiană Bodo/Glimt cu scorul de 3-1, marţi seara, la Cercul Polar, într-un meci din etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal.
Acum 30 minute
21:50
Germania ar putea boicota Cupa Mondială din SUA, în fața amenințărilor lui Trump. DFB și FIFA decid autonom # StirileProtv.ro
Acum o oră
21:30
Trump a explicat de ce a publicat mesajele private cu Macron și Rutte. „Mi-au dat dreptate” # StirileProtv.ro
Președintele Trump a declarat pentru The Post că a publicat mesaje private ale președintelui francez Emmanuel Macron și ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, deoarece acestea „îmi susțineau punctul de vedere”.
21:30
Votul din PE asupra trimiterii acordului UE-Mercosur la CJUE este incert. Eurodeputații francezi caută sprijin românilor # StirileProtv.ro
Rezultatul votului de miercuri din Parlamentul European privind trimiterea acordului cu Curtea de Justiţie a UE este incert în momentul de faţă şi în prezent se poartă discuţii intense în cadrul grupurilor politice.
21:20
Horoscop 21 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să ne bucurăm că primim ok-ul pentru diverse lucruri și o să ne asigurăm că urmăm un traseu de succes.
Acum 2 ore
21:10
Acces gratuit la muzeu, teatru și operă, cu „trimitere culturală” de la medic. Explicația pentru aceste prescripții # StirileProtv.ro
Spitalul de Boli Infecțioase Cluj testează în premieră națională un proiect prin intermediul căruia pacienții vor primi de la medic o trimitere culturală, pe lângă tratament.
21:10
Rusia susține că deține adevărul Groenlanda: „Nu a fost nici a Norvegiei, nici a Danemarcei”. Ce crede, de fapt # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marți că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei”, negând totodată orice interes al Moscovei asupra insulei.
20:40
Ce s-a găsit în locul în care s-a produs tragedia feroviară din Spania. Defectul care ar fi cauzat nenorocirea # StirileProtv.ro
O îmbinare ruptă la șine ar putea fi cauza accidentului feroviar, produs duminică, în Spania. Cel puțin 41 de oameni au murit în urma coliziunii dintre două trenuri, ca urmare a deraiării unor vagoane.
20:40
Accident feroviar pe ruta București Vest – Chiajna. Trenul a lovit un autoturism răsturnat pe linie | FOTO # StirileProtv.ro
Un incident feroviar a avut loc marți, la ora 19:00, pe secția de circulație București Vest – Chiajna, provocând blocarea temporară a unui fir de circulație.
20:40
Cum se explică problemele de sănătate ale unor persoane pe ger. A crescut cu 40% numărul infarcturilor numai într-un spital # StirileProtv.ro
Gerul nu ne slăbește şi pace. În zori, ţara întreagă era ca de sticlă. S-au înregistrat, din nou, -20 de grade dimineaţa în depresiuni, în timp ce la munte, în mod neobișnuit, a fost mult mai cald.
20:30
Acordul UE–Mercosur a scos fermierii în stradă și la Strasbourg: Atragem atenția că nu este bine și nu va fi bine pentru noi # StirileProtv.ro
Fermierii români au protestat în fața Parlamentului European, alături de mii de agricultori din toată Europa, furioși pe acordul UE – MERCOSUR.
20:20
Ziua pinguinilor, sărbătorită și la Grădina Zoologică din Brașov. Cum au fost recompensați # StirileProtv.ro
Suntem în miezul iernii, așa că nu întâmplător, 20 ianuarie este ziua pinguinilor. Tort de pește și o mulțime de urări au primit și singurii pinguini din țara noastră, aflați la Grădina Zoologică din Brașov.
20:20
Decizia privind aderarea României la Consiliul pentru Pace va fi analizată în CSAT. „Este strategică” # StirileProtv.ro
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace va fi luată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a declarat marţi Alexandru Nazare, subliniind caracterul strategic al acestui demers.
Acum 4 ore
20:10
Șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile albastre în București vor fi amendați. „Ar însemna să nu mai merg cu mașina” # StirileProtv.ro
Din această săptămână, poliția locală îi va sancționa pe șoferii din București care nu plătesc atunci când parchează pe locurile albastre.
20:10
Liderii UE, criticați dur chiar de unul dintre rivalii lui Trump din SUA: „Încetați să-i fiți complici. E jenant!” # StirileProtv.ro
Donald Trump crede că europenii nu vor rezista mult planului său de a pune mâna pe Groenlanda și spune că insula arctică va fi, miercuri, subiect de dezbatere cu liderii de la Forumul Economic de la Davos.
20:10
Un stat vrea să taie ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război # StirileProtv.ro
Guvernul polonez proeuropean a anunțat marți intenția de a elimina progresiv ajutorul excepțional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroșilor ucraineni care au fugit de război și s-au instalat în Polonia, transmite AFP.
20:10
Gaura bugetară din 2025, sub estimările din toamnă. Șeful Finanțelor promite bani pentru mediul de afaceri # StirileProtv.ro
Vești bune de la Ministerul Finanțelor. Deficitul bugetar a fost anul trecut mai mic decât era estimat, iar asta ar putea însemna împrumuturi mai ieftine pentru stat și mai multă credibilitate în fața investitorilor ori a Comisiei Europene.
20:00
Aurora Boreală a apărut pe cerul României. Astrofotografii au surprins fenomenul rar în fotografii impresionante # StirileProtv.ro
Cerul României a oferit luni noaptea un spectacol rar. S-a colorat în nuanțe de verde și roșu pentru că în multe zone ale țării a fost vizibilă Aurora Boreală.
19:50
Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești”, în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern # StirileProtv.ro
"Dacă va fi nevoie, schimbăm lăutarul". Este refrenul cântat la unison, zilele acestea, de Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, cu referire la Ilie Bolojan.
19:50
Arheologii au descoperit cel mai mare vas medieval de tip cog din Europa de Nord. Epava este conservată în apele Danemarcei # StirileProtv.ro
O echipă de arheologi marini a descoperit rămăşiţele unui vas medieval de transport marfă, de tip cog, vechi de 600 de ani, pe fundul unei strâmtori în apele Danemarcei, fiind cel mai mare vas de acest fel găsit vreodată, a transmis Live Science.
19:50
ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei din Sibiu pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # StirileProtv.ro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat marți, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul președinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român.
19:40
Ce înseamnă anunțul șefului Armatei privind pregătirea pentru un „efort de război”: „Nu înseamnă intrarea în război!” # StirileProtv.ro
„Populația României trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război”. Declarația îi aparține șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
19:30
Tânărul din Constanța și-a ucis mama în timp ce dormea, „într-un acces de furie inexplicabil”. Ce a făcut înainte # StirileProtv.ro
Într-un acces de furie inexplicabil, un tânăr de 20 de ani din Constanța şi-a omorât mama, cu zeci de lovituri de cuțit.
18:50
Negocierile cu parcul acvatic din Malta, blocate. Nini rămâne singurul delfin din bazinul din Constanța. „Foarte greu” # StirileProtv.ro
Speranțe spulberate la Delfinariul din Constanța. Negocierile cu administratorii unui parc acvatic din Malta, care au vrut să ne doneze cinci delfini, s-au blocat.
18:50
Răspunsul dur al UE pentru SUA, în scandalul Groenlanda. Europarlamentarii au suspendat acordul comercial cu americanii # StirileProtv.ro
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între UE și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat principalele grupuri politice europalamentare.
18:40
Inter - Arsenal, duel de foc, de la 22, în Champions League. Partida de la Milano are o miză uriașă pentru Cristi Chivu # StirileProtv.ro
Inter – Arsenal (astăzi, ora 22:00) promite un duel incendiar la Milano. Londonezii vin în Italia cu statutul de cea mai puternică echipă din Europa în acest moment, iar „nerazzurri” vor avea parte de un test extrem de dificil.
18:30
Renault intră pe piața dronelor militare. Gigantul auto pregătește un proiect pentru Ministerul Apărării din Franța # StirileProtv.ro
Renault anunţă o „concretizare a demersului” de înfiinţare a unei filiere franceze de producţie de drone militare, în parteneriat cu Ministerul Apărării din Franța.
Acum 6 ore
18:10
Greșeala în acte care a dus la majorarea impozitelor de 30 de ori, într-o comună din Galați. „Eu nu sunt iapă, copiii mei nu sunt mânji” # StirileProtv.ro
Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei.
18:10
Replica fostului șef danez al NATO după amenințările președintelui SUA asupra Groenlandei: „Să nu-l mai lingușim pe Trump. Un atac ar însemna sfârșitul NATO” # StirileProtv.ro
NATO se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, în urma ameninţărilor lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, şi a venit timpul ca preşedintele american să nu mai fie ”linguşit”, cere fostul secretar general al Alianţei Nord-Atlantice.
18:10
Horoscop 20 ianuarie 2026. Soarele în Vărsător deschide drumul către autenticitate și viziuni îndrăznețe # StirileProtv.ro
Horoscopul dedicat tranzitului Soarelui în Vărsător, care debutează pe 20 ianuarie 2026, marchează o schimbare importantă de energie pentru toate zodiile.
18:00
Radu Drăgușin a spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă. Primele imagini cu soția „Dragonului” | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Radu Drăgușin, în vârstă de 23 de ani și Ioana Stan, în vârstă de 24 de ani, și-au oficializat relația printr-o căsătorie civilă care a avut loc la Primăria Sectorului 1.
18:00
Bătaie generală în Iași, într-o zonă din oraș cu mai multe cluburi. Doi tineri au ajuns la spital # StirileProtv.ro
Doi tineri din Iași au ajuns la spital, după ce au fost implicați într-o bătaie generală, într-o zonă din oraș cu mai multe cluburi.
17:50
ÎCCJ a blocat încercarea fostului episcop de Huși de a ieși din închisoare. Cornel Onilă a fost condamnat pentru viol # StirileProtv.ro
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au refuzat categoric să îl elibereze din închisoare pe fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bîrlădeanu.
17:50
Două baraje au înghețat din cauza gerului extrem. 50.000 de oameni primesc apă cu întreruperi: „Foarte frig, -14 grade” # StirileProtv.ro
Specialiștii de la Apele Române intervin de urgenţă la Barajul Gurghiu, în judeţul Mureş, unde din cauza gerului din ultimele zile, s-a format un imens pod de gheaţă.
17:50
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre ”Consiliul pentru Pace”, propus de Trump, care costă România un miliard de dolari # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că ”salută” inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind formarea unui așa numit ”Consiliu al Păcii” pentru conflictul din Gaza și pentru ”alte provocări globale majore”.
17:50
Imagini din Kamchatka, unde orașele au fost îngropate sub zăpadă. Cum arată după ce s-au oprit ninsorile | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Orientul Îndepărtat rus a fost îngropat sub metri de zăpadă după cea mai abundentă ninsoare din ultimii 60 de ani, în timp ce o furtună de iarnă a măturat Asia, aducând ninsori în Shanghai şi blocând la sol multe aeronave în Japonia.
17:50
Judecător împușcat prin ușă, în casa lui din Indiana. Ce i-a spus trăgătorul înainte să deschidă focul # StirileProtv.ro
Un judecător și soția sa au fost împușcați duminică în casa lor din suburbia Indiana, declanșându-se o anchetă masivă la care participă mai multe agenții, suspectul fiind încă în libertate, potrivit autorităților.
17:50
Iarna, organismul are nevoie de mai multă energie pentru a face față temperaturilor scăzute, iar alimentația joacă un rol esențial.
17:40
Cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, în România. CNAS trage un semnal de alarmă # StirileProtv.ro
Cancerele de prostată și de vezică urinară sunt printre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați în România.
17:20
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel # StirileProtv.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat marţi pentru agenţia DPA că numărul soldaţilor germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, cu 184.200 de soldaţi în serviciu.
17:20
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie # StirileProtv.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.
16:40
Niște necunoscuți au plătit pe ascuns masa unui bătrân care mânca singur de ziua lui, în Marea Britanie. Reacția bărbatului # StirileProtv.ro
Un văduv a rămas „uimit” de bunătatea străinilor care i-au plătit masa după ce au aflat că își sărbătorește ziua de naștere singur.
16:30
Generalul Gheorghiţă Vlad: Republica Moldova poate fi apărată printr-o „coaliţie de voinţă” # StirileProtv.ro
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar, pentru consolidarea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.
16:30
Un lider UE, marcat după ce a auzit la Davos planurile lui Trump pentru a deține Groenlanda. Cum le-a descris # StirileProtv.ro
Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a criticat vehement planurile președintelui american Donald Trump de a prelua „controlul complet și total” asupra Groenlandei, după ce a asistat la pledoaria SUA de la Davos.
16:30
Sorin Grindeanu: „Nu există altă alternativă de guvernare. Îți dorește cineva anticipate?” # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate.
Acum 8 ore
16:00
O furtună solară masivă s-a abătut asupra Pământului. Este cea mai puternică observată în ultimii 23 de ani # StirileProtv.ro
O furtună solară majoră s-a abătut începând de luni asupra Terrei şi ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, precum şi să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane,
16:00
Ministrul Finanțelor: Datele execuției bugetare sunt încurajatoare. În 2026 România ar putea adera la OCDE # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind economia românească în anul 2026, adăugând că sunt „şanse foarte mari” ca România să adere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an.
16:00
Lavrov acuză SUA că nu şi-au respectat promisiunea referitoare la eliberarea a doi membri ai echipajului unui petrolier reţinut în Atlantic # StirileProtv.ro
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov reproșează marţi că doi membri ruşi ai echipajului unui petrolier confiscat luna aceasta de către SUA în Atlanticul de Nord nu au fost eliberaţi încă, contrar promisiunilor Washingtonului.
16:00
Primărie amendată cu 40.000 de lei pentru punerea în funcţiune a canalizării fără autorizaţie. Verificări pentru poluare # StirileProtv.ro
Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au sancţionat Primăria comunei Coşoveni, din judeţul Dolj, cu o amendă de 40.000 de lei, după ce au constatat că reţeaua de canalizare a fost pusă în funcţiune fără autorizaţie de gospodărire a apelor.
16:00
Pavel Bartoș împlinește 51 de ani. Parcursul unui artist iubit de milioane de români # StirileProtv.ro
Astăzi, 20 ianuarie 2026, Pavel Bartoș împlinește 51 de ani – o vârstă care îl găsește în plină maturitate artistică și profesională, ca una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale teatrului și televiziunii din România.
