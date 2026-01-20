„Știți ce mi-a plăcut la FCSB?” » Joonas Tamm vrea s-o promoveze pe Sepsi în Superligă și nu-l uită pe Gigi Becali: „Făceai o greșeală și apăreai peste tot”

22:00

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a primit cea mai ciudată întrebare din carieră la Australian Open. Acesta a fost pus să aleagă cu cine ar prefera să joace la dublu, Nick Kyrgios (30 de ani, 673 ATP) sau dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.Sinner a debutat cu victorie la primul Grand Slam al anului. L-a învins pe francezul Hugo Gaston (25 de ani, 93 ATP), scor 6-2, 6-1, moment în care adversarul lui s-a retras din cauza unei accidentări. ...