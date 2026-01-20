„Știți ce procentaj de grăsime corporală am?” » Cosmin Matei se teme de „cel mai negru scenariu”, care i-ar putea încheia cariera
Gazeta Sporturilor, 20 ianuarie 2026 21:50
„Știți ce procentaj de grăsime corporală am?” » Cosmin Matei se teme de „cel mai negru scenariu”, care i-ar putea încheia cariera
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
22:10
22:10
22:10
22:10
Show special organizat la Berlin » Audi Revolut F1 e gata pentru startul noului sezon de Formula 1: imagini spectaculoase de la lansare # Gazeta Sporturilor
Echipa Audi Revolut F1 și-a prezentat în această seară la Berlin schema de culori a monopostului de Formula 1 Audi R26, inclusiv elementele de branding. Piloții Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto au prezentat și gama de vestimentație propusă de adidas pentru echipă, în cadrul unui eveniment organizat la Kraftwerk BerlinDupă ani de pregătiri, echipa Audi Revolut F1 a început astăzi o nouă eră în Campionatul Mondial de Formula 1. ...
Acum 15 minute
22:00
22:00
Victimă a propriilor greșeli, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă la 6 puncte pe terenul Cedevitei Olimpija Ljubljana # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din etapa a 15-a a BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Cedevita Olimpija Ljubljana cu 86-80. După această înfrângere, campioana României a ajuns la un bilanț de 8-7 în grupa A, iar situația ei s-a complicat. ...
22:00
„Kyrgios sau Kim Jong Un?” » Jannik Sinner a răspuns la „cea mai ridicolă întrebare” primită la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a primit cea mai ciudată întrebare din carieră la Australian Open. Acesta a fost pus să aleagă cu cine ar prefera să joace la dublu, Nick Kyrgios (30 de ani, 673 ATP) sau dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.Sinner a debutat cu victorie la primul Grand Slam al anului. L-a învins pe francezul Hugo Gaston (25 de ani, 93 ATP), scor 6-2, 6-1, moment în care adversarul lui s-a retras din cauza unei accidentări. ...
22:00
22:00
22:00
Acum 30 minute
21:50
Inter îi caută un înlocuit portarului Yann Sommer pentru sezonul viitor și l-a contactat pe Emiliano Martinez, de la Aston Villa.Conducerea echipei lui Cristi Chivu i-a transmis argentinianului, campion mondial în 2022, că e dorit la Milano. A fost doar faza incipientă a discuțiilor. Pentru a ajunge la Inter, Martinez ar trebui să accepte o scădere salarială față de cât primește la Aston Villa. ...
21:50
21:50
21:50
21:50
21:50
21:50
Povestea ritualului adus de Ionuț Radu la Celta: „Ia stați să mă pun în cap și să-mi faceți o poză!” # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu, a oferit un interviu-eveniment pentru Gazeta Sporturilor, primul pentru presa din România din 2019 încoace. Acesta a abordat diferite subiecte importante din carieră, a cântărit șansele naționalei în play-off-ul cu Turcia, l-a lăudat pe Chivu, mărturisind că nu urmărește decât meciurile lui Inter, și a dezvăluit cum i-a venit ideea de a celebra victorile într-un mod inedit în Spania. ...
Acum o oră
21:30
Gael Monfils și-a luat adio de la Australian Open după un meci-maraton și cu umor: „Am fost la 100% de azi, care nu e chiar 100%” # Gazeta Sporturilor
Francezul Gael Monfils (39 de ani, locul 110 ATP) a disputat ultimul său meci la Australian Open, cedând în fața lui Dane Sweeny (24 de ani, numărul 182 ATP), 7-6 (3), 5-7, 4-6, 5-7 în 3 ore și 51 de minute.Ultimul sezon din cariera lui Gael Monfils, unul dintre puținii jucători activi din generația ‘86-’87, cea care a oferit tenisului masculin talent, strălucire și multe, multe trofee. ...
21:20
Final de drum! Desemnat MVP, Mihai Popescu și-a luat rămas-bun în lacrimi de la națională: „Cred că e modul perfect” # Gazeta Sporturilor
România a fost învinsă de Macedonia de Nord, scor 23-24, în ultima etapă a primei faze a grupelor de la Campionatul European din Danemarca, Norvegia și Suedia. „Tricolorii” s-au aflat într-o cursă de urmărire pe tot parcursul meciului, însă au cedat dramatic la ultima fază.A fost ultimul meci la echipa națională pentru portarul Mihai Popescu (40 de ani), cel care își anunțase retragerea înainte de turneul final. ...
Acum 2 ore
21:10
Kevin Ciubotaru, pe radarul cluburilor din Olanda și Spania: „Ar putea închide afacerea” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este tot mai aproape de un transfer în străinătate. Jucătorul în vârstă de 21 de ani se află pe lista mai multor cluburi din Europa, precum Fortuna Sittard, Heerenveen, Go Ahead Eagles (fosta adversară a FCSB-ului), dar și Valladolid sau Celta Vigo.Ciubotaru a fost unul dintre numele intens vehiculate în mercato-ul de iarnă în fotbalul românesc. ...
21:00
Cătălin Cîrjan spune ce vor să audă fanii lui Dinamo: „Am plecat de la Rapid ca să ajung la echipa visurilor mele” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, a vorbit deschis despre oferta importantă primită din Ucraina, despre motivul pentru care a urcat în Peluză după victoria cu Universitatea Cluj, dar și despre perioada petrecută la Rapid, club de la care a plecat înainte de a-și împlini visul din tricoul alb-roșu.Căpitanul „câinilor” a început ca titular partida cu Universitatea Cluj, fiind schimbat în minutul 87, când i-a lăsat locul lui Georgi Milanov. ...
21:00
Ofri Arad, început tare la FCSB: „Multe echipe m-au căutat, dar când am auzit de Steaua...” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani) a oferit primul interviu după ce a semnat cu FCSB. Mijlocașul central a ajuns la campioana României liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty.Arad a declarat că i-a fost ușor să aleagă atunci când a auzit de interesul celor de la FCSB, deși mai avea oferte și din alte campionate. Mijlocașul a numit-o pe FCSB Steaua, spunând că rezonanța numelui clubului și performanțele europene l-au făcut să nu aibă dubii. ...
21:00
Dan Șucu ia un „expirat” de la Feyenoord » Portarul a încasat șase goluri într-un meci de Liga Campionilor! # Gazeta Sporturilor
Genoa a completat lotul în 2026 cu primul transfer din acest mercato de iarnă. Clubul patronat de Dan Șucu i l-a adus antrenorului Daniele De Rossi pe Justin Bijlow. Portarul de 27 de ani, fost căpitan al lui Feyenoord, a semnat un contract până la sfârșitul sezonului, echipa rossoblu având opțiunea de prelungire în vară cu trei ani.Genoa a avut alt nume în fruntea listei pentru postul de goalkeeper. ...
20:40
Clubul din Liga 2 dispare înainte de reluarea campionatului: „Mai sunt câteva zile și se închide” # Gazeta Sporturilor
Anton Măzărianu, fostul finanțator de la Ceahlăul, a susține că echipa din Piatra Neamț se va desființa „peste câteva zile”. GSP scria la începutul anului că formația nemțeană ar putea trage obloanele pe 25 ianuarie.După retragerea lui Măzărianu, Ceahlăul nu a găsit un alt finanțator. Acesta a declarat că a fost păcălit de autoritățile locale, care i-ar fi promis că se vor implica alături de el la clubul nemțean. ...
20:40
Legenda lui Real Madrid critică atitudinea lui Arbeloa: „Nu face decât să păteze imaginea clubului” # Gazeta Sporturilor
Fanii lui Real Madrid și-au exprimat nemulțumirea la meciul cu Levante din cauza rezultatelor, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) a ieșit public în apărarea lui Florentino Perez. Reacția sa nu a rămas fără răspuns, potrivit abola.pt.Jorge Valdano (70 de ani), fost jucător, antrenor și director al clubului, l-a criticat dur pe Arbeloa, tehnician instalat în locul lui Xabi Alonso. ...
20:40
Fostul jucător dorit de FCSB și Rapid, pe radarul cluburilor din Olanda și Spania: „Ar putea închide afacerea” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este tot mai aproape de un transfer în străinătate. Jucătorul în vârstă de 21 de ani se află pe lista mai multor cluburi din Europa, precum Fortuna Sittard, Heerenveen, Go Ahead Eagles (fosta adversară a FCSB-ului), dar și Valladolid sau Celta Vigo.Ciubotaru a fost unul dintre numele intens vehiculate în mercato-ul de iarnă în fotbalul românesc. ...
Acum 4 ore
20:10
„Încă nu ne-a plătit banii opriți abuziv” » Noi bătăi de cap la Petrolul: clubul a fost chemat în instanță, urmează primul termen de judecată # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești, club aflat într-un moment delicat atât sportiv, cât și din punct de vedere financiar, nu și-a achitat încă obligațiile față de platforma de ticketing căreia îi e datoare. „Găzarii” au fost chemați în instanță, iar procesul va avea o primă înfățișare pe 23 martie. Gazeta Sporturilor a prezentat cazul pe larg în luna august anului trecut. ...
20:10
FCSB, cu o față nouă în Europa League » Cum va arăta în meciul cu Dinamo Zagreb # Gazeta Sporturilor
După o înfrângere în primul meci oficial din 2026, 0-1 cu FC Argeș, FCSB va juca acum în Europa League. Iar în echipa de start vor apărea câteva modificări.Dinamo Zagreb – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Victoria dramatică în fața celor de la Feyenoord, 4-3, cu un gol marcat la ultima fază, le-a dat speranțe roș-albaștrilor pentru o eventuală calificarea în runda următoare. ...
20:00
UTA a anunțat că i-a prelungit contractul mijlocașului Denis Hrezdac (24 de ani), un produs al academiei arădene.Noua înțelegere a lui Hrezdac se întinde pe următorii doi ani și jumătate. Mijlocașul defensiv are 20 de partide în acest sezon de Superliga în tricoul arădenilor, care sunt pe locul 6, de play-off.În stagiunea precedentă, el a evolua în 25 de partide în Liga 1. A mai jucat în carieră la Corvinul, în Liga 2, unde a fost împrumutat în sezonul 2023-2024. ...
20:00
UEFA a anunțat arbitrul pentru Dinamo Zagreb - FCSB, meci în etapa 7 din grupa principală de Europa League. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) are nevoie de cel puțin un punct pentru a mai putea spera la calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
20:00
Căpitanul lui Dinamo, sincer despre transfer și legătura cu fanii: „Banii nu pot cumpăra anumite momente. Am plecat de la Rapid ca să ajung la echipa visurilor mele” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, a vorbit deschis despre oferta importantă primită din Ucraina, despre motivul pentru care a urcat în Peluză după victoria cu Universitatea Cluj, dar și despre perioada petrecută la Rapid, club de la care a plecat înainte de a-și împlini visul din tricoul alb-roșu.Căpitanul „câinilor” a început ca titular partida cu Universitatea Cluj, fiind schimbat în minutul 87, când i-a lăsat locul lui Georgi Milanov. ...
19:50
E seară de Liga Campionilor » Interul lui Chivu o întâlnește pe Arsenal, iar Tottenham joacă în ziua în care Drăgușin s-a însurat # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine marți, 20 ianuarie, ora 20:00, cu prilejul meciurilor din runda a șaptea a grupei Ligii Campionilor.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe jurnaliștii Ioana Cosma și Eduard Apostol.Aceștia vor prefața partidele ce încep la ora 22:00. ...
19:20
Cum poate arăta FCSB în derby-ul cu CFR Cluj, după mutările de azi » Marea dilemă pentru restul sezonului # Gazeta Sporturilor
Marți a fost o zi importantă pentru FCSB, care a anunțat transferul lui Ofri Arad (mijlocaș) și înregistrarea lui Andre Duarte (fundaș central) la Ligă. Cei doi pot debuta pentru roș-albaștri chiar duminică, împotriva lui CFR Cluj.Duarte și Arad nu pot juca împotriva lui Dinamo Zagreb, în Europa League, pentru că nu sunt pe lista UEFA, dar pot evolua în Liga 1. ...
19:20
Dinamo a debutat cu dreptul în 2026. „Câinii” au învins-o pe U Cluj, scor 1-0, în etapa 22. Zeljko Kopic (48 de ani) a avut la dispoziție aproape tot lotul, în afara accidentatului Antonio Bordușanu (21 de ani).Nu același lucru se va întâmpla și la meciul de vineri, cu Hermannstadt, din deplasare. „Câinii” nu vor putea conta pe serviciile mijlocașului central Andrei Mărginean (24 de ani). ...
19:20
Dublul campion de la Australian Open, meci scurt și viraj spre schi: „La 13-14 ani rezultatele nu sunt atât de importante” # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 mondial), campionul en-titre de la Australian Open, a avansat în turul 2 după 6-2, 6-1 și abandonul adversarului său, Hugo Gaston (25 de ani, locul 93 ATP), apoi a vorbit despre legăturile sale cu schiul și o cursă câștigată în copilărie. ...
18:40
Ciprian Marica remarcă un detaliu din afara gazonului: „Toată lumea o vrea pe FCSB în play-off!” » Ce problemă a găsit la roș-albaștri # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fost atacant la FCSB și actual acționar la Farul, a vorbit despre situația în care se află echipa campioană, care a început 2026 cu o înfrângere, 0-1 cu FC Argeș.Cu 8 etape rămase de disputat din sezonul regulat, campioana din ultimele două sezoane se află pe locul 9, cu 31 de puncte. Cu 4 mai puțin decât UTA, echipa de pe locul 6. ...
18:40
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre partidele programate în această seară în Liga Campionilor.Printre acestea s-au numărat confruntări de top, precum Inter - Arsenal, FC Copenhaga - Napoli, Real Madrid - Monaco, Sporting - PSG sau Tottenham - Borussia Dortmund.Breaking Bets poate fi urmărită în direct, de luni până vineri, de la ora 13:00, pe gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
18:40
Cale liberă spre Dinamo? Decizia ucrainenilor în privința lui Vladislav Blănuță # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (24 de ani) reprezintă prioritatea lui Dinamo în ceea ce privește poziția de vârf. Jucătorul lui Dinamo Kiev e dispus să revină în România, însă doar sub formă de împrumut, așa cum a anunțat luni Andrei Nicolescu.Până se va ajunge la un consens, jucătorul a fost luat de Dinamo Kiev în cantonamentul de iarnă din Turcia. Iar echipa lui a disputat astăzi primul amical. ...
18:40
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide, Real Madrid - Monaco și Tottenham - Borussia Dortmund.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
18:40
Șoferul care a provocat accidentul în care a fost implicat Anthony Joshua, trimis în judecată # Gazeta Sporturilor
Șoferul Adeniyi Kayode, bărbatul care a provocat accidentul rutier în urma căruia Anthony Joshua a fost rănit, iar doi dintre apropiații săi au decedat, a fost trimis în judecată și a apărut în fața unei instanțe din Nigeria. Incidentul s-a produs pe 29 decembrie, în apropiere de Lagos, atunci când SUV-ul în care se afla boxerul britanic a intrat într-un camion staționat pe marginea drumului. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.