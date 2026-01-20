Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb

Sport.ro, 20 ianuarie 2026 23:30

După startul ratat de an, 0-1 cu FC Argeș, FCSB revine în cupele europene, acolo unde speră să-și mențină șansele de calificare. 

Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:10
Verdictul lui Alan Shearer la pauza meciului Inter – Arsenal! Probleme pentru Chivu: ”Creează haos!” Sport.ro
Prima repriză dintre Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, și Arsenal s-a încheiat cu 2-1 în favoarea englezilor. 
23:10
Barcelona vrea să facă un transfer spectaculos, gratis! Sport.ro
Bernardo Silva (31 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract cu Manchester City, dar nu duce lipsă de oferte.
22:50
Explicația lui Pep Guardiola după umilința suferită de Manchester City cu Bodo/Glimt: ”Multe lucruri merg prost!” Sport.ro
Manchester City a suferit o înfrângere umilitoare în fața celor de la Bodo/Glimt, scor 1-3, în faza principală Champions League.
Acum 2 ore
22:40
Adrian Cristea e convins: ”FCSB? Eu așa zic” Sport.ro
Adrian Cristea (42 de ani) nu stă departe de fotbal și urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
22:30
Victor Angelescu surprinde: „Ea este favorita la titlu!” Sport.ro
SuperLiga are parte de unul dintre cele mai echilibrate sezoane din ultimii ani, iar lupta pentru titlu și pentru play-off rămâne deschisă. 
21:50
Abia a semnat cu FCSB și a și gafat! Ce a spus Ofri Arad în primul său interviu după ce a semnat: ”Când am auzit de Steaua…” Sport.ro
Israelianul Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți. 
21:50
Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026 a debutat pe 15 ianuarie și reprezintă a 17-a ediție a competiției continentale. 
Acum 4 ore
21:10
Ștefan Radu, văzut prin ochii unui fost antrenor din Serie A: „Fantastic!” Sport.ro
Fotbalistul român a scris istorie la Lazio.
21:10
Mihai Popescu, după ultimul meci la națională: ”Mă retrag într-un mod foarte frumos!” Sport.ro
România a pierdut și al treilea meci la EHF EURO 2026, în fața Macedoniei de Nord, scor 23-24.
21:00
Germania amenință cu boicotul Mondialului din SUA din cauza lui Doland Trump! Sport.ro
Cupa Mondială din 2026 va fi susținută de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
20:20
Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate” Sport.ro
Atacantul este tot mai aproape de o mutare surprinzătoare. 
20:10
850.000 de euro pentru Octavian Popescu Sport.ro
Octavian Popescu nu mai impresionează la FCSB,așa cum obișnuia în urmă cu câteva sezoane. 
20:00
Încep negocierile: 130.000.000€ pentru cel mai spectaculos transfer Sport.ro
Julian Alvarez (25 de ani) a ajuns la Atletico Madrid în vara anului 2024, de la Manchester City, dar poate pleca pentru o sumă fabuloasă.
19:50
Mikel Arteta a văzut ce a făcut Cristi Chivu Chivu la Inter și a reacționat Sport.ro
Inter Milano traversează un moment excelent pe plan intern. 
Acum 6 ore
19:20
Anunțul făcut de Florin Manea chiar în timpul nunții: ”Nu-l pot lăsa să semneze!” Sport.ro
Radu Drăgușin s-a căsătorit în cursul zilei de marți cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de nu mai puțin de șase ani.
19:00
OUT de la Rapid! Giuleștenii mai scapă de un jucător: ”Vrem să rezolvăm” Sport.ro
Rapid este gata să mai renunțe la un jucător în această perioadă de mercato.
19:00
Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro” Sport.ro
Finanțatorul lui FC Botoșani este și președintele Consiliului Județean Botoșani.
18:40
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo” Sport.ro
Clubul chinez Dalian Yingbo, formație care este foarte aproape să-l transfere pe românul Nicolae Stanciu, a oficializat primul transfer important al iernii.
18:30
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!” Sport.ro
FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad, noul mijlocaș defensiv al roș-albaștrilor, în cursul zilei de marți.
18:20
Cristi Chivu a primit vestea! Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League Sport.ro
Winger-ul este gata să schimbe campionatul.
18:10
S-a terminat! Decizia luată după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB Sport.ro
FCSB a pierdut primul meci oficial din noul an, cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 22 din Superliga, iar la finalul partidei, Gigi Becali a anunțat măsuri extreme.
17:50
CFR Cluj și-a prezentat noul jucător, trecut pe la PSV, Espanyol, Rayo Vallecano și Mallorca Sport.ro
CFR Cluj a prezentat al patrulea transfer al iernii. Daniel Pancu primește un jucător eligibil pentru regula U21.
Acum 8 ore
17:40
Vestea primită de Radu Drăgușin chiar în ziua nunții cu Ioana! Tottenham a luat o decizie neașteptată Sport.ro
Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale, a semnat marți... certificatul de căsătorie cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de șase ani. 
17:20
Fiul lui Wesley Lopes semnează în România! Fostul goleador este foarte mândru: „Are forță!” Sport.ro
Yuri Lopes este aproape de un transfer chiar în țara unde tatăl său a scris istorie.
17:10
Vrea să plece de la PSV și să ajungă lângă Chivu la Inter! Olandezii au răbufnit: ”Nici pentru 100 de milioane!” Sport.ro
Fotbalistul vrea să plece de la PSV și să ajungă sub comanda lui Cristi Chivu la Inter Milano.
17:00
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Imagini cu superba soție a „Dragonului” Sport.ro
Moment special pentru internaționalul român, chiar în zi de Liga Campionilor.
16:40
”Este absurd!” De ce a ales-o Ofri Arad pe FCSB: Motivul nu are nicio legătură cu fotbalul Sport.ro
Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți. 
16:40
OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu Sport.ro
Absență importantă pentru Zeljko Kopic înaintea duelului cu Hermannstadt.
16:30
Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate” Sport.ro
După ce l-a transferat oficial și pe Ofri Arad, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un anunț important legat de campania de mercato.
15:50
România coboară în clasamentul FIFA! Ce loc ocupă acum tricolorii Sport.ro
Naționala se pregătește de barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 12 ore
15:40
Macedonia de Nord, șansa noastră: de câți ani nu a mai câștigat România un meci la Campionatul European de Handbal Masculin Sport.ro
Echipa României de handbal masculin are o șansă istorică, în meciul cu Macedonia de Nord, programat marți, de la 19:00, transmis exclusiv de VOYO.
15:10
De noaptea minții: Reghecampf, fără cuvinte când a văzut ce problemă are echipa sa! Sport.ro
După două luni, în care s-a ocupat de pregătirea meciului cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), tehnicianul român s-a lovit de un obstacol birocratic, fără nicio legătură cu fotbalul.
14:40
Românul de națională dorit de Sheriff Tiraspol a semnat în Superligă! Salariu dublu Sport.ro
Fosta campioană a Moldovei nu a reușit de această dată transferul.
14:40
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii Sport.ro
Stoperul român, în vârsta de 23 de ani, are șanse mari să ajungă la noua sa echipă până la finalul săptămânii.
14:30
Veste mare pentru Dennis Man înaintea duelului cu Newcastle din Champions League Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) se pregătește de un nou meci în UEFA Champions League alături de PSV Eindhoven.
14:30
Legendarul Roger Federer, elogiu pentru Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner: „Rivalitatea dintre ei este extraordinară” Sport.ro
Roger Federer a elogiat rivalitatea dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner.
14:30
Bianca Andreescu a câștigat un turneu de tenis, după șase ani și jumătate în care vitrina i s-a prăfuit Sport.ro
Bianca Andreescu, victorie de moral, în timpul Openului Australian.
14:20
Reacția lui Gael Monfils după ultimul meci jucat la Australian Open, la 23 de ani distanță de la debutul în turneul din Melbourne Sport.ro
Gael Monfils și-a consumat ultima partidă a carierei, în turneul de mare șlem din Australia.
14:10
O micuță echipă din Suceava îi are în lot pe Golofca, Fulop, Buhăcianu și Ștefănescu! Sport.ro
Fotbal Club Șoimii Gura Humorului a făcut câteva transferuri importante în această iarnă. 
13:50
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj! Sport.ro
Achiziție importantă la Universitatea Cluj.
13:40
Șumudică, în corzi: arabii i-au dat încă o veste proastă Sport.ro
Tehnicianul român de 54 de ani a preluat Al-Okhdood, vorbind despre salvarea de la retrogradare. La ora actuală însă, atingerea obiectivului pare tot mai dificilă.
13:20
Încă un fotbalist maghiar în Premier League! 12 milioane de euro, contract până în 2031 Sport.ro
Ungurii cuceresc Anglia. Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
13:10
Osaka, intrare șocantă pe teren, la Australian Open: ținuta ei face înconjurul lumii! Sport.ro
Japoneza de 28 de ani a devenit vedeta zilei, la Melbourne, înainte de a câștiga vreun punct, în duelul cu Antonia Ruzic (Croația, 23 de ani, 65 WTA).
13:00
A început oficial demolarea Stadionului Dinamo! Suporterii au tăiat plasa și au luat scaune din "Groapă" Sport.ro
Marți, 20 ianuarie 2026, au început oficial lucrările demolare la Stadionul Dinamo. 
12:30
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB Sport.ro
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți.
12:30
10 fotbaliști OUT de la Dinamo! Anunțul, făcut în ziua în care se dărâmă vechiul stadion din Ștefan cel Mare Sport.ro
Curățenie de iarnă la echipa antrenată de Florin Bratu.
12:30
Fostul star de la Dortmund, Leverkusen și Leipzig s-a retras din fotbal, marcat de un episod tragic Sport.ro
Mijlocașul le-a explicat fanilor de ce nu mai poate să mai joace.
12:30
Inter – Arsenal, de la ora 22:00: meci cu o miză imensă pentru Chivu, în Champions League Sport.ro
Neînvinsă de șase partide, formația milaneză poate bifa, diseară, îndeplinirea unui obiectiv important.
12:30
Filip Jianu, campion în Antalya: cel mai bun tenismen român urcă 33 de locuri în clasamentul ATP Sport.ro
Filip Jianu înaintează în clasament după ce a cucerit primul trofeu în 2026.
