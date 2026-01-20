Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil
Aktual24, 20 ianuarie 2026
Usha Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance a declarat într-o postare pe X, că așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a unui băiețel, la sfârșitul lunii iulie. „Usha și bebelușul sunt bine”, se arată într-un comunicat postat marți pe contul său de socializare. Vance și soția sa, Usha, în vârstă de 40 de ani, au […]
• • •
Departamentul american de Justiție trimite citații oficialilor din Minnesota în ancheta privind conspirația acestora de a „împiedica” aplicarea legii anti-imigrație # Aktual24
Departamentul de Justiție a trimis citații guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, primarului din Minneapolis, Jacob Frey, și altor lideri de stat, intensificând ancheta privind conspirația oficialilor statului pentru a împiedica aplicarea legii în timpul operațiunilor anti-imigrație ale administrației Trump, potrivit unui document consultat de NBC News și de o persoană familiarizată cu ancheta. Citațiile au […]
Un simplu test prin înțepare în deget ar putea schimba pentru totdeauna diagnosticarea Alzheimer # Aktual24
Imaginați-vă că depistarea bolii Alzheimer ar putea începe cu o simplă înțepare în deget, făcută chiar acasă. Fără ace invazive, fără investigații costisitoare, fără luni de așteptare pentru un diagnostic. Această posibilitate nu mai aparține viitorului îndepărtat, ci este deja testată într-un amplu studiu internațional care analizează dacă un test rapid de sânge poate identifica […]
O replică de trei metri a presupusului mesaj trimis de Trump lui Epstein de ziua lui, a fost instalată pe National Mall # Aktual24
O reproducere înaltă de trei metri a unui mesaj semnat de Donald Trump, care a fost inclus într-o colecție de scrisori trimise infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein în urmă cu zeci de ani, a fost ridicată pe National Mall din Washington, DC. Lucrarea este cea mai recentă instalație realizată de un grup care se identifică […]
Parlamentul European va suspenda ratificarea acordului comercial UE-SUA ca răspuns la amenințările tarifare ale lui Donald Trump la adresa țărilor europene care se opun preluării Groenlandei de către acesta, potrivit The Guardian. Parlamentul European trebuia să voteze în următoarele săptămâni introducerea unor tarife de 0% pentru bunurile industriale americane, o parte esențială a acordului semnat […]
Donald Trump a postat recent pe Truth Social, că „nicio persoană sau președinte nu a făcut mai mult pentru NATO decât președintele Donald J. Trump”, scrie The Guardian. „Dacă nu aș fi apărut eu, NATO nu ar mai exista acum!!! Ar fi fost complet uitată. Trist, dar ADEVĂRAT!!! Președintele DJT”, a scris Trump. Anterior el […]
Trump, conferință de presă înainte de Davos: ”Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană, vie sau moartă”: ”Mă întreb dacă ei ar veni în ajutorul nostru” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, într-o conferință de presă, că a făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană din istorie, invocând presiunile exercitate asupra aliaților pentru a crește cheltuielile militare la 5% din PIB. Vorbind într-o intervenție publică înaintea deplasării sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a […]
Echipele israeliene au început să demoleze sediul din Ierusalim al agenției ONU pentru refugiații palestinieni și au folosit gaze lacrimogene asupra unei școli profesionale ONU din Qalandia, în Cisiordania. Israelul acuză Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA) de colaborare cu Hamas – o acuzație pe care agenția o neagă – și anul trecut i-a interzis […]
Trump se laudă că a obținut „365 de victorii în 365 de zile”. Tarifele și imigrația, primele pe listă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a vorbit, la o conferință de presă pentru marcarea unui an de mandat în fruntea Americii, despre „365 de victorii în 365 de zile” pe care pretinde că le-a obținut în acest interval. Trump a pretins că prima sa mare realizare este oprirea imigrației și a spus că în statul Minnesota […]
Ministrul german al Mediului, Carsten Schneider, a salutat noua serie de subvenții pentru vehiculele electrice, despre care spune că vor reprezenta un „impuls major” pentru sectorul auto al țării. „Acesta este un program prin care facem ceva pentru mediu, pentru industria auto, dar mai ales pentru familiile care altfel nu și-ar putea permite o mașină […]
„Nicio opțiune nu este exclusă”: Marea Britanie ia în considerare o interdicție pentru adolescenți pe rețelele sociale, asemănătoare cu modelul australian. Miniștrii merg să analizeze rezultatul # Aktual24
Guvernul britanic a declarat că va lua în considerare interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare, în contextul înăspririi legilor menite să protejeze copiii de conținutul dăunător și de timpul excesiv petrecut pe ecrane. Guvernul a declarat că se va consulta cu părinții, tinerii și alte părți interesate cu privire la utilizarea în siguranță a […]
Netflix ridică miza în cursa pentru Warner Bros.: Ofertă de 72 de miliarde de dolari integral în numerar # Aktual24
Netflix oferă acum să cumpere, integral în numerar, studioul și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery, într-un efort de a câștiga sprijinul acționarilor gigantului de la Hollywood pentru fuziunea sa de 72 de miliarde de dolari și, totodată, de a bloca o posibilă ofertă ostilă din partea Paramount, deținută de Skydance. În luna decembrie, […]
Donald Trump a reușit un lucru pe care probabil că președintele rus Vladimir Putin îl privește cu încântare. A reușit să aducă cea mai gravă criză în relațiile transatlantice. Amenințarea că va ocupa cu forța Groenlanda și anunțul că va pune tarife țărilor care se opun acestei intenții este de o gravitate fără precedent. Niciun […]
Vești proaste pentru Kremlin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze vor scădea cu 46% în ianuarie față de anul precedent # Aktual24
Veniturile fiscale din bugetul federal rusesc din petrol și gaze se așteaptă să scadă cu 46% în această lună față de ianuarie 2025, potrivit calculelor agenției de știri Reuters. Această evoluție este determinată de o rublă mai puternică și de prețurile scăzute ale petrolului, relatează Reuters. Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert […]
Un individ care se prezintă pe rețelele sociale drept Constantin Stoica fură masiv de luni de zile articole de pe aktual24.ro, articolele fiind preluate integral, inclusiv cu fotografiile cu care au apărut pe aktual24.ro, pretinzând că îi aparțin. Practica de a prelua articole fără a indica sursele este o boală mai veche în presa românească, […]
Președintele Volodimir Zelenski a reiterat pe 20 ianuarie apelul său pentru crearea unei forțe armate europene comune de cel puțin 3 milioane de militari. „Rusia plănuiește să aibă o armată de 2 până la 2,5 milioane de militari până în 2030. Așadar, o armată europeană — în timp ce fiecare țară își păstrează propriile forțe […]
Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării al țării, Mihailo Fedorov, în timpul unei întâlniri cu presa. Prezentându-și planul în noul său rol, Fedorov a spus că are două priorități, prima dintre ele fiind „conducerea”, scrie The Kyiv Independent. „Conducerea trebuie construită în jurul celor capabili […]
Lukașenko, printre primii care intră în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Grindeanu cere ca și România să intre de urgență # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internaţională, relatează Reuters, citată de Agerpres. Pe un canal prezidenţial pe platforma Telegram a fost publicat un videoclip cu Lukaşenko semnând […]
Doi elevi de clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, Suceava, s-au împins, bruscat și și-au adresat cuvinte jignitoare în baia instituției de învățământ, a informat, marți, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava. Colegii au filmat incidentul, care a ajuns rapid pe internet. Conducerea Școlii a notificat Poliția, Inspectoratul Școlar Județean și […]
Val de creșteri de prețuri în Rusia. Produsele alimentare și serviciile medicale s-au scumpit cu 10% # Aktual24
Companiile rusești majorează prețurile ca răspuns la noile creșteri de taxe care au intrat în vigoare în această lună, a declarat șeful Camerei de Comerț și Industrie a Rusiei pentru cotidianul pro-Kremlin Izvestia. Autoritățile au majorat cota taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu 1 ianuarie și au mărit numărul […]
Știința revoluționează cardiologia: inima se poate vindeca, celule îi pot fi regenerate chiar și după un atac de cord devastator # Aktual24
Pentru decenii întregi, cardiologia a crezut că inima este un organ static, incapabil să-și refacă celulele pierdute. Atacurile de cord, sau infarctul miocardic, lăsau în urmă cicatrici ireversibile și o inimă slăbită, cu riscuri crescute de insuficiență cardiacă. Ideea că mușchiul cardiac se poate vindeca părea aproape un mit. Însă cercetările recente au aruncat o […]
Presshub: Nazare: Deficitul cash a fost redus sub ținta prognozată și se situează la 7,7% din PIB # Aktual24
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că deficitul de cash a fost redus anul acesta sub ținta prognozată. Astfel, valoarea acestuia este de aproximativ 7.7%. Nazare susține că această reducere a deficitului este rezultatul unor renegocieri PNRR cu Comisia Europeană. „Deşi nu este finalizată execuţia bugetară şi va fi anunţată […]
Grindeanu cere ca România să intre ”fără ezitare” în Consiliul Păcii al lui Trump. Reacție foarte dură a unui fost consilier prezidențial: ”Degeaba ne luptăm cu AUR” # Aktual24
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că România ar trebui să accepte fără ezitare invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a participa la noua inițiativă internațională „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Într-un interviu acordat Gândul și citat de MEDIAFAX, Grindeanu a spus că nu există motive pentru amânare. „Aici nu e de stat pe […]
De ce ruptura lui Trump cu Europa, legată de Groenlanda, este o sabie cu două tăișuri pentru Rusia # Aktual24
Diviziunea între Statele Unite și Europa nu este o noutate pentru Kremlin. De mai mulți ani, Moscova a alimentat diviziuni între aliații occidentali, recurgând la dezinformare și sabotaj pentru a submina instituțiile care îi stăteau în cale și pentru a-și întări ambițiile teritoriale. Din acest punct de vedere, criza Groenlandei provocată de Donald Trump a […]
Guvernul Poloniei, noi decizii privind refugiații ucraineni. Ei nu vor mai beneficia de anumite ajutoare # Aktual24
Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘După patru ani, situaţia este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, […]
Trump continuă provocările: A postat o poză cu el punând steagul pe Groenlanda, „teritoriu american din 2026” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a ridicat din nou tensiunile pe tema Groenlandei, punând o poză generată cu Inteligența Artificială pe acest teritoriu care aparține Danemarcei. Trump, care a spus în repetate rânduri că vrea anexarea Groenlandei, a postat imaginea pe contul său de Truth Social. În imagine apare și vicepreședintele JD Vance, precum și secretarul […]
Negocierile au ”eșuat complet”. Conflictul dintre kurzi și guvernul central sirian rămâne nerezolvat # Aktual24
O întrebare cheie pentru viitorul statului sirian este modul în care guvernul central tratează minoritățile din țară. Kurzii se simt amenințați de Damasc și, în urma eșecului ultimelor negocieri, se îndreaptă către comunitatea internațională. În Siria, ultimele negocieri dintre luptătorii kurzi și guvernul central de la Damasc au eșuat, potrivit reprezentanților kurzi. Discuțiile purtate cu […]
Nicușor Dan anunță că analizează dacă România va adera la Carta Board of Peace a lui Trump # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat din nou, marți, inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, însă a anunțat că România se află încă în faza de analiză a unei eventuale aderări la Carta Board of Peace. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a apreciat […]
Australia adoptă legi mai stricte privind armele de foc după atacul de la Sydney din decembrie # Aktual24
Parlamentul australian a adoptat marți legi mai stricte privind infracțiunile motivate de ură și controlul armelor de foc, la câteva săptămâni după masacrul antisemit de pe plaja Bondi din Sydney din decembrie, soldat cu 15 morți. Ambele camere ale Parlamentului au votat în favoarea legislației, un răspuns la atacul armat care a șocat națiunea și […]
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a numit marți pe liderii lumii „jalnici”, pentru că nu îl confruntă pe președintele SUA, Donald Trump. „Nu mai suport complicitatea asta a oamenilor care se culcă pe-o ureche. Ar fi trebuit să aduc un teanc de genunchiere pentru toți liderii lumii. Adică se rostogolesc în fața lui, îi […]
Avertisment din Groenlanda: „Un atac al SUA nu poate fi exclus. Întreaga societate este afectată emoțional” # Aktual24
La o conferinţă de presă comună organizată la Nuuk, fostul prim-ministru al Groenlandei, Múte B. Egede, a declarat că „nimic nu este exclus” şi că orice atac asupra Groenlandei, teritoriu membru al NATO, ar avea „consecinţe pentru lumea din afara ei”. El a precizat că folosirea forţei militare nu este probabilă, dar nici nu poate […]
Vestigiile imperiale din noile stații de metrou de la Colosseum și Porta Metronia din Roma au atras un milion de vizitatori într-o lună # Aktual24
Un milion de vizitatori într-o lună la noile stații Metro C din Roma. Aceasta reiese din datele de la Atac, compania de transport public din Roma, compilate la exact o lună după inaugurarea celor două stații, „Colosseo” și „Porta Metronia” – considerate la nivel mondial capodopere ale arhitecturii, ingineriei și arheologiei – demonstrând „un interes […]
Davos, primul mesaj din partea delegației României: ”Se vede aici că lumea s-a schimbat. Lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci” # Aktual24
Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Politici Economice şi Sociale, a transmis de la Davos că ” lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci și Davos este încă un loc unde asta se vede”. ”România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație […]
Trump își atacă aliații în timp ce zboară spre Davos. Mesaje umilitoare la adresa liderilor europeni # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie uimitoare de atacuri, aparent concepute pentru a-și umili aliații, Franța, Marea Britanie și Canada, în timp ce disputa privind Groenlanda amenință să cuprindă forumul de la Davos. Într-o avalanșă de postări și comentarii către reporteri pe Truth Social, cu o zi înainte de a pleca la reuniunea […]
Tudor Chirilă, atacat violent de șeful PSD. Grindeanu: ”Care e expertiza unor domni, doamne de la Vocea României, pe justiție? Eu privesc cu îngrijorare” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a lansat marți un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, de data aceasta fiind deranjat că premierul a înființat un comitet de analiză a legilor Justiției ca urmare a dezvăluirilor revoltătoare din documentarul Recorder ”Justiție capturată”. „UDMR și USR l-au întrebat pe primul-ministrul în Coaliție ce este cu comitetul pentru […]
Macron, look surprinzător la Davos. Discurs în forță: ”Legea celui mai puternic va duce la vasalizare şi la o nouă abordare colonială” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a detaliat miercuri viziunea sa asupra modului în care Uniunea Europeană ar trebui să răspundă politicilor comerciale tot mai agresive ale Statelor Unite şi Chinei, pledând pentru o abordare mai realistă, pentru întărirea suveranităţii economice europene şi pentru consolidarea multilateralismului eficient. Macron a avut o apariție surprinzătoare, el purtând ochelari de […]
Premierul britanic aprobă construcția „super-ambasadei” Chinei la Londra, în ciuda temerilor majore legate de securitate și a avertismentelor din partea aliaților # Aktual24
Guvernul a aprobat planurile pentru controversata „super-ambasadă” chineză la Londra, în ciuda preocupărilor majore legate de securitate și a avertismentelor din partea aliaților internaționali. Secretarul administrației locale, Steve Reed, a dat undă verde planurilor marți, nefiind descurajat de apelurile către guvern de a bloca dezvoltarea, relatează The Independent. Guvernul s-ar putea confrunta acum cu o […]
Primarul din Oradea o pune la punct pe Olguța din Craiova: ”Când administraţia devine spectacol iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger, se opreşte muzica” # Aktual24
Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, a răspuns atacurilor venite din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora acesta „nu cântă din acelaşi playlist” şi ar putea fi „schimbat lăutarul”, făcând o paralelă între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, administrată de pesedista Lia Olguţa Vasilescu. […]
Uzbekistan, fostă republică sovietică, și-a dublat nivelul de trai și devine o economie în plină expansiune # Aktual24
O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică a reușit să transforme radical economia și nivelul de trai al populației sale. Uzbekistanul, fostă Republică Sovietică Socialistă Uzbekă (UzSSR) până la independența din 31 august 1991, înregistrează acum un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor de 3.220 de euro, un salt semnificativ față […]
”Eu îl împușc pe Nicușor”. Cum a fost clasată de Parchetul Buftea o amenințare clară la adresa președintelui României: ”Nu există indicii că persoana vătămată a avut cunoștință despre respectiva amenințare” # Aktual24
Un exemplu concret arată de ce valul de ură și amenințările cu moartea continuă să se răspândească pe rețelele de socializare. Un mesaj clar de amenințare cu moartea la adresa președintelui României este tolerat de autoritățile statului pe motiv că Nicușor Dan nu a avut cunoștință despre această amenințare. Cazul a fost semnalat redacției aktual24.ro […]
Când fostul alegător democrat Sam Negron s-a îndreptat spre urne pentru a vota pentru Donald Trump în 2024, a făcut-o având un singur lucru în minte mai presus de toate – economia. „Nu mi-a plăcut să plătesc 7 dolari pe ouă”, a spus Negron, un agent de poliție din statul Pennsylvania din orașul Allentown, cu […]
Forumul Economic Mondial de la Davos a început, iar numele care atrage toate privirile este Donald Trump. În toiul unor tensiuni geopolitice fără precedent după Al Doilea Război Mondial, președintele american domină agenda evenimentului. Escaladarea tensiunilor legate de Groenlanda a dus la decizia surprinzătoare a Danemarcei: boicot total al forumului. Oficialii danezi nu vor să […]
Puzzle-ul imposibil cu care se confruntă Europa: apărarea Ucrainei de Putin și a Groenlandei de Trump # Aktual24
Graba Europei de a apăra suveranitatea Danemarcei împotriva amenințărilor din partea SUA reflectă apărarea suveranității Ucrainei împotriva Rusiei – și ridică întrebarea incomodă, dacă ambele părți ale Atlanticului pot continua să colaboreze pentru a apăra Kievul. În ultimii patru ani, liderii europeni au lucrat ore suplimentare pentru a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei […]
Șefa CE, discurs istoric la Davos: ”Să construim o nouă Europă independentă. O nouă Europă deja prinde contur” – VIDEO # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că propunerea Statelor Unite de a impune tarife suplimentare partenerilor europeni reprezintă o greșeală între aliați tradiționali, subliniind în același timp necesitatea ca Uniunea Europeană să construiască o Europă mai independentă din punct de vedere strategic. Deschizându-și discursul […]
MOL și Gazprom au ajuns la un acord privind termenii de vânzare a rafinăriei sârbe sancționate de SUA # Aktual24
Compania maghiară MOL Nyrt. și Gazprom Neft au convenit asupra principalelor prevederi ale viitorului acord de cumpărare și vânzare pentru participația rusească la compania sârbă de rafinare a petrolului Naftna Industrija Srbije (NIS). Acest lucru a fost anunțat jurnaliștilor la Belgrad luni, 19 ianuarie, de către ministrul Minelor și Energiei din Serbia, Dubravka Džedović-Handanović, potrivit […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei, într-o intervenție care ar putea amplifica dezbaterea tot mai tensionată privind viitorul teritoriului, relatează Reuters. Vorbind la o conferință desfășurată în Rusia, Lavrov a afirmat că există „tendințe de criză” în interiorul Occidentului, iar situația Groenlandei este cel […]
Zelenski rămâne la Kiev pentru a rezolva criza de după atacurile rusești. Nu va merge la Davos decât dacă va avea loc o întâlnire cu Trump pentru a semna un plan de prosperitate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va merge la Davos decât dacă va avea loc o „întâlnire de fond” cu președintele american Donald […]
Groenlanda, insula de gheață din nordul Atlanticului, a devenit miza unui conflict diplomatic fără precedent. Donald Trump spune că va merge „100%” până la capăt cu amenințarea de a impune tarife masive țărilor europene care se opun planului său de a prelua controlul asupra teritoriului danez. Președintele SUA nu dă înapoi. Întrebat dacă va aplica […]
Niște fete „speciale”: Prostituatele din Arad au acumulat amenzi neplătite de peste 3 milioane de lei, dar primăria susține că nu le poate face nimic fiindcă nu au „patrimoniu” # Aktual24
În municipiul Arad, un grup de aproximativ 30 de femei care practică prostituția a acumulat, în ultimii ani, amenzi neplătite în valoare totală de circa 3.000.000 de lei, potrivit datelor furnizate de Primăria Arad pentru Agerpres. Sumele provin din mii de sancțiuni contravenționale aplicate pentru prostituție pe domeniul public, fiecare amendă fiind în general de […]
